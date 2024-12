Chegou a hora da adoção generalizada da IA generativa nos negócios. Entenda com os líderes por que a combinação certa de tecnologias inovadoras e experiência é a chave para criar valor de negócio único com a IA hoje.

Palestra 5

Construa a arquitetura de que sua IA precisa: nuvem híbrida projetada com e para a IA generativa

Como você pode usar o conjunto de dados disponível (que crescerá mais de 250% nos próximos cinco anos com a proliferação da IA generativa) para treinar a IA e, ao mesmo tempo, priorizar a governança e a segurança? Saiba como as organizações estão combinando a plataforma de dados e IA watsonx com as soluções de infraestrutura Red Hat OpenShift e IBM para governar e proteger seus modelos de dados e IA sem comprometer o desempenho.