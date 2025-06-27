As empresas de hoje estão constantemente se perguntando como podem automatizar e simplificar melhor seus processos de negócios. No entanto, devido a todas as peças interconectadas envolvidas, esse empreendimento é longo e complexo. No entanto, com o advento da IA generativa e as novas tecnologias que estão sendo criadas a partir dela, as empresas estão vendo uma aceleração em sua jornada de integração.



A IA está estimulando novas mudanças importantes na integração e, neste episódio da AI Academy, Madhu Kochar explica como essa integração assistida por IA generativa é essencial para aumentar a produtividade e a resiliência de forma contínua.