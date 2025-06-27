AI Academy

Assista este episódio
Como colocar a IA para trabalhar para integração

As empresas de hoje estão constantemente se perguntando como podem automatizar e simplificar melhor seus processos de negócios. No entanto, devido a todas as peças interconectadas envolvidas, esse empreendimento é longo e complexo. No entanto, com o advento da IA generativa e as novas tecnologias que estão sendo criadas a partir dela, as empresas estão vendo uma aceleração em sua jornada de integração.

A IA está estimulando novas mudanças importantes na integração e, neste episódio da AI Academy, Madhu Kochar explica como essa integração assistida por IA generativa é essencial para aumentar a produtividade e a resiliência de forma contínua.
Capa do episódio da AI Academy com Madhu Kochar sorrindo
Assistir (05:31)
O que você vai aprender
  • Como a IA pode ajudar você a obter valor com a integração
  • Por que a governança e as proteções são importantes para a integração
  • A importância cada vez maior dos agentes de IA
Só porque a integração é um espaço que está sendo transformado por novas tecnologias, a necessidade de integração não desaparece. Não é possível ter IA sem integração, e vice-versa. É um ciclo de autorreforço.
Madhu Kochar Vice-presidente de Produtos de Software IBM

Guia de episódios

Paisagem urbana abstrata e futurista em 3D com funcionalidade de edifícios em tom azul, branco e amarelo

