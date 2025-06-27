As empresas de hoje estão constantemente se perguntando como podem automatizar e simplificar melhor seus processos de negócios. No entanto, devido a todas as peças interconectadas envolvidas, esse empreendimento é longo e complexo. No entanto, com o advento da IA generativa e as novas tecnologias que estão sendo criadas a partir dela, as empresas estão vendo uma aceleração em sua jornada de integração.
A IA está estimulando novas mudanças importantes na integração e, neste episódio da AI Academy, Madhu Kochar explica como essa integração assistida por IA generativa é essencial para aumentar a produtividade e a resiliência de forma contínua.
Este guia ajuda líderes de TI e arquitetos de integração a avaliar e selecionar a solução iPaaS certa em um mundo que prioriza a IA. Ele descreve os critérios principais, os recursos orientados por IA, as armadilhas a serem evitadas e um processo passo a passo para criar estratégias de integração resiliente e prontas para o futuro.
Este recurso apresenta o conceito de empresa agêntica, onde agentes de IA são incorporados em fluxos de trabalho para automatizar tarefas, colaborar com humanos e impulsionar o crescimento.
As empresas hoje estão sob pressão para acelerar a inovação e, ao mesmo tempo, mostrar retornos tangíveis dos investimentos em IA. No entanto, muitas organizações lutam para integrar diversos sistemas, APIs e fluxos de dados na velocidade que os negócios exigem.
