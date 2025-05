As cadeias de suprimentos são cruciais para a vida como a conhecemos. Sem essas enormes redes globais, nenhum setor seria capaz de fornecer aos seus clientes os serviços e bens dos quais eles dependem. Mas o funcionamento interno dessas cadeias de suprimentos (compras, planejamento, fabricação, frete etc.) é amplamente invisível para a média dos consumidores.

E o que acontece quando as cadeias de suprimentos são interrompidas ou entram em colapso? Neste episódio da AI Academy, Rob Cushman compartilha insights sobre como as organizações podem utilizar o poder da IA para estimular a inovação e fortalecer as redes de produção do futuro.