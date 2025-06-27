As empresas vivem e morrem dependendo da confiabilidade de seus produtos. É por isso que a observabilidade é tão vital para o sucesso dos negócios, porque com ela os líderes entendem e exploram a situação interna de seus sistemas e aplicações. Neste episódio da AI Academy, Vikram Murali explica por que a observabilidade é tão importante na era da IA e passa orientações práticas sobre como estabelecer uma estratégia de observabilidade sólida que aumente a resiliência da TI.