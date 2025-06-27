As empresas vivem e morrem dependendo da confiabilidade de seus produtos. É por isso que a observabilidade é tão vital para o sucesso dos negócios, porque com ela os líderes entendem e exploram a situação interna de seus sistemas e aplicações. Neste episódio da AI Academy, Vikram Murali explica por que a observabilidade é tão importante na era da IA e passa orientações práticas sobre como estabelecer uma estratégia de observabilidade sólida que aumente a resiliência da TI.
Aprenda as diversas maneiras pelas quais a observabilidade pode aumentar a produtividade da sua equipe de ITOps e como escolher as soluções certas para o gerenciamento proativo e até mesmo preditivo da TI e das aplicações.
Pare de tratar a genAI como um experimento científico e comece a utilizá-la como geradora de valor. Saiba como você pode turbinar suas operações de TI colocando a IA para trabalhar.
O sucesso nos negócios hoje é medido pelo tempo de atividade e pela alta satisfação do cliente. Isso significa que, para muitas organizações, TI é o negócio.
