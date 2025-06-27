AI Academy

Assista a este episódio (6:33)
Coloque a IA para trabalhar para observabilidade

As empresas vivem e morrem dependendo da confiabilidade de seus produtos. É por isso que a observabilidade é tão vital para o sucesso dos negócios, porque com ela os líderes entendem e exploram a situação interna de seus sistemas e aplicações. Neste episódio da AI Academy, Vikram Murali explica por que a observabilidade é tão importante na era da IA e passa orientações práticas sobre como estabelecer uma estratégia de observabilidade sólida que aumente a resiliência da TI.
Assista (6:33)
O que você vai aprender
  • Como a observabilidade difere do monitoramento
  • Por que a observabilidade é necessária para escalar a IA
  • Como as estratégias de observabilidade trazem resiliência para os negócios
A observabilidade é um problema desde o dia zero. Porque ter a infraestrutura de observabilidade certa é a única forma de as equipes de operações garantirem que o ambiente de IA seja construído para escalar.
Vikram Murali Vice-Presidente, Desenvolvimento de Produtos IBM Automation 

Baixe o guia

Soluções de observabilidade da IBM

Aprenda as diversas maneiras pelas quais a observabilidade pode aumentar a produtividade da sua equipe de ITOps e como escolher as soluções certas para o gerenciamento proativo e até mesmo preditivo da TI e das aplicações.

 Faça download do guia
Representação abstrata de elementos agrupados exibindo vários círculos coloridos em fundo cinza

Recursos relacionados

Bill Lobig sentado e sorrindo em uma sala moderna
Coloque a IA para trabalhar nas operações de TI

Pare de tratar a genAI como um experimento científico e comece a utilizá-la como geradora de valor. Saiba como você pode turbinar suas operações de TI colocando a IA para trabalhar.

Renderização digital de painel de controle futurista com vários seletores, botões e vidor numérico
Infográfico do ROI da automação da TI impulsionada por IA

O sucesso nos negócios hoje é medido pelo tempo de atividade e pela alta satisfação do cliente. Isso significa que, para muitas organizações, TI é o negócio.

Sistema circular sobre fundo escuro com um componente destacado em azul claro
Acelere sua automação da TI

Maximize sua resiliência operacional e o desempenho das aplicações nativas da nuvem com ferramentas de automação e observabilidade impulsionadas por IA.
Receba atualizações da AI Academy

Esperamos que você esteja gostando do conteúdo da AI Academy. Você pode receber notícias sobre as últimas atualizações da AI Academy se inscrevendo no boletim informativo do Think.

 Inscreva-se no boletim informativo do Think
Dê o próximo passo em sua jornada de IA
IBM Carbon Library Pictograms
Soluções de IA Descubra o watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Soluções de nuvem híbrida Explore produtos
IBM Carbon Library Pictograms
Briefing de estratégia de IA Inscreva-se em uma sessão