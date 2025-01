AI Academy

Você pode investir em IA generativa para resolver problemas atuais ou liberar novos recursos. E é fundamental que as empresas vejam o orçamento da IA generativa por essa lente. Nossa pesquisa mostra que cerca de metade do investimento em IA generativa vai para a viabilização de novos recursos. Mas os executivos querem que esse número chegue aos 60%.



Neste episódio da IA Academy, Anthony Marshall ajuda os líderes empresariais a explorar diversas abordagens de orçamento para a IA generativa trazendo insights com base em pesquisas para uma análise comparativa do seu comportamento e desempenho em relação aos colegas.