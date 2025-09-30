O que é XML Signature Wrapping?

Ataques de envolvimento de elemento de assinatura visam contornar a autenticação e obter acesso não autorizado por meio da manipulação da estrutura de um documento XML sem invalidar sua assinatura digital.

Um ataque de quebra de assinatura XML realiza uma exploração da lacuna entre o processo de validação de assinatura e o processamento de dados. O invasor injeta um elemento duplicado ou manipulado (como uma asserção SAML falsificada ou corpo SOAP) fora da parte assinada, e a aplicação acaba processando os dados maliciosos.