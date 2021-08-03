O que é um passaporte de vacinação?

Um passaporte de vacinação é uma credencial de saúde física ou digital para confirmar que uma pessoa foi vacinada contra uma doença contagiosa específica para permitir que ela viaje.
Muitos viajantes estão familiarizados com o cartão amarelo, ou Carte Jaune, que é um registro oficial de vacinação criado pela Organização Mundial da Saúde. Esse documento, que leva o nome do papel amarelo em que é tradicionalmente impresso, é uma ferramenta de saúde pública usada para viagens internacionais desde a década de 1930 e normalmente é carregado com um passaporte. Ela mostra às autoridades aduaneiras que um viajante foi vacinado contra determinadas doenças, como febre amarela, tifo ou cólera.
Embora cartões de vacinação como cartões amarelos ainda estejam sendo usados e continuem sendo uma forma popular de documentar imunizações, muitos governos estão considerando criar passaportes de vacinação digitais modernos, que são mais difíceis de falsificar. Com a ameaça à saúde pública representada pela pandemia do COVID-19, vários países estão explorando se os passaportes de vacinação e passes de saúde poderiam servir como prova de vacinação contra o COVID-19 para restaurar a confiança nas viagens internacionais e ajudar as pessoas a retomar suas atividades normais.
Israel foi o primeiro país a emitir um passaporte de vacinação moderno com o lançamento do Green Pass, em fevereiro de 2021. Em maio de 2021, Israel, China, Bahrein e Japão eram os únicos países que haviam emitido passaportes de vacinação para pessoas vacinadas para viagens internacionais e outros usos. A Austrália e vários países da União Europeia, como Dinamarca e Grécia, se comprometeram a desenvolver programas, enquanto outros países ainda estão avaliando suas opções. Nos Estados Unidos, o governo Biden e os líderes dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) declararam que o governo federal não apoiará ou emitirá passaportes de vacinação para os americanos.
Os passaportes de vacinação estão aproveitando a crescente predominância de novas tecnologias seguras de credenciamento digital . Além dos passaportes de vacinação para viagens internacionais, ele também está sendo aplicado em outros ambientes. Por exemplo, organizações que reúnem pessoas em grupos estão procurando alternativas digitais para cartões de vacinação e resultados de testes em papel. Em alguns casos, isso significa identificar se os indivíduos foram testados ou vacinados de maneira voluntária e que preserva a privacidade.
Um passe de saúde digital ( não deve ser confundido com um passaporte de vacinação) é uma opção voluntária e conveniente para os indivíduos compartilharem seu estado de saúde, como se tivessem sido vacinados ou testados negativos para o COVID-19. Em vez de ter que se lembrar de carregar vários documentos, as pessoas com passes de saúde digitais podem compartilhar um código QR escaneável em seu smartphone ou imprimir uma cópia em papel de sua credencial que confirma seu estado, enquanto as informações pessoais permanecem criptografadas com segurança em uma carteira digital no telefone do indivíduo.
Com os lançamentos das vacinas contra o COVID-19 em andamento em todo o mundo, os passes digitais de saúde são uma das muitas ferramentas que governos, empresas privadas, organizações sem fins lucrativos e grupos setoriais estão considerando para ajudar as pessoas a retornar às suas atividades favoritas. Por exemplo, em março de 2021, o estado de Nova York lançou o Excelsior Pass, um passe de saúde digital gratuito, seguro e voluntário para apoiar a reabertura segura de Nova York.
Mesmo após o fim da pandemia do COVID-19, a tecnologia de credenciamento digital continuará sendo uma ferramenta útil para os indivíduos demonstrarem que receberam todas as vacinas necessárias ou outros aspectos do seu estado de saúde. As credenciais digitais também podem se tornar uma maneira útil para as escolas gerenciarem os registros de vacinação dos alunos ou para os empregadores supervisionarem quaisquer liberações médicas ou vacinas necessárias para locais de trabalho.
Com um passe de saúde digital, as pessoas não precisam se preocupar em carregar registros de saúde confidenciais, como certificados de vacinação, que podem ser perdidos. Tudo aquilo de que elas precisam é de seu smartphone ou de um certificado impresso que possa ser facilmente reimpresso de um computador ou dispositivo móvel em caso de perda.
A tecnologia subjacente aos passes de saúde digitais foi projetada para que os usuários gerenciem seus dados pessoais de saúde e controlem o que compartilham com quem e com que finalidade. Somente a credencial verificada é compartilhada com outras pessoas, enquanto os dados subjacentes permanecem privados e protegidos.
As organizações têm necessidades diferentes quando se trata de entender o estado de saúde das pessoas e verificar a reentrada. Uma companhia aérea que faz a triagem de viajantes para voos internacionais pode ter requisitos mais rigorosos do que um estádio ao ar livre que faz a triagem de fãs de esportes. Os passes de saúde digitais facilitam para as organizações a criação de regras que atendam às suas necessidades específicas.
Embora muitas pessoas gostem da conveniência de usar um passe de saúde digital em seu smartphone, algumas pessoas podem não ter um dispositivo móvel compatível ou preferir não usar um. Além disso, os telefones podem ser esquecidos em casa ou as baterias podem se esgotar em momentos inoportunos. Os projetistas da tecnologia de credenciamento de saúde digital reconhecem essas limitações e muitos adicionaram recursos adicionais, como certificados imprimíveis que ajudam as pessoas a acessar suas credenciais, se necessário, de um computador desktop ou outro dispositivo.
À medida que os lockdowns e outras restrições se tornam menos comuns, o retorno às atividades pré-pandemia exigirá a coordenação de diversas organizações. As empresas do setor privado que desejam receber as pessoas de volta aos seus locais precisam de maneiras diretas de verificar o estado de saúde das pessoas voluntariamente, de acordo com os regulamentos locais e suas próprias políticas. As organizações de saúde precisam de formas simples de emitir credenciais de saúde digitais nas quais outras organizações possam confiar.
Os passes de saúde digitais podem simplificar o processo para emissores de credenciais do COVID-19 e outras credenciais de saúde, como farmácias, laboratórios e provedores, e os verificadores que estão consultando as credenciais, como um agente de portão de companhia aérea. Em vez de ter que seguir um processo único, os passes de saúde digitais dão às organizações a chance de personalizar seus processos de acordo com suas regras específicas.
Por exemplo, um estádio ao ar livre pode decidir aceitar torcedores que tenham recebido um teste de COVID-19 negativo dentro de 72 horas ou um comprovante de vacinação. Um voo internacional para a Europa pode exigir que os viajantes apresentem um comprovante de recebimento de uma vacina para o COVID-19. Os passes de saúde digitais podem acomodar os requisitos de ambas as organizações.
Da mesma forma, organizações de saúde podem emitir credenciais para titulares individuais. A segurança e a privacidade incorporadas nos passes de saúde digitais ajudam a simplificar para os emissores o fornecimento de credenciais confiáveis sem muito trabalho extra de sua parte.
Os passes de saúde digitais são projetados para que as informações de saúde pessoais sejam criptografadas usando uma carteira, digital que pode ser acessada em um smartphone. O usuário tem controle sobre suas informações e como elas são compartilhadas.
Esse controle é mantido por meio de credenciais digitais seguras. Farmácias, laboratórios e provedores podem emitir credenciais de saúde seguras (código QR), como um resultado de teste do COVID-19 ou registro de vacinação, para que os indivíduos adicionem à sua carteira de saúde digital. O uso de um código QR minimiza a exposição de suas informações de saúde subjacentes a terceiros sem seu conhecimento ou consentimento durante a verificação. Esses dados são armazenados de forma segura na carteira de saúde digital do usuário. As credenciais simplesmente oferecem uma maneira voluntária de compartilhar credenciais de saúde de forma segura com um empregador, uma companhia aérea ou um parque de diversões.
Como essas credenciais podem ser confiáveis? Alguns passes usam uma tecnologia chamada blockchain, que usa uma arquitetura de identidade descentralizada. Por exemplo, ela permite que os indivíduos se tornem participantes ativos, ao lhes dar controle sobre seus dados e a capacidade de escolher como eles serão usados. A blockchain faz isso para que não haja necessidade de ter um banco de dados central de informações de saúde confidenciais. Ela ajuda as organizações a verificar a autenticidade e a validade das credenciais de saúde do COVID-19, enquanto o titular mantém o controle de suas informações de saúde pessoais subjacentes.
Uma carteira de saúde digital é uma alternativa digital segura aos resultados de vacinação ou teste em papel do COVID-19 e oferece uma opção conveniente para um indivíduo gerenciar e compartilhar seu estado de vacinação ou um resultado de teste negativo para o coronavírus COVID-19.
Veja aqui um exemplo de como uma carteira de saúde digital poderia funcionar:
Etapa 1: você faz um teste de COVID-19 em sua farmácia local. A farmácia emite uma credencial verificável com base no resultado negativo de seu teste e a envia para você.
Etapa 2: você recebe a credencial e a adiciona à carteira digital em seu smartphone.
Etapa 3: agora, digamos que você queira embarcar em um voo ou participar de um evento esportivo em que terá a opção de usar o IBM Digital Health Pass. Se você optar por fazê-lo, o pessoal da companhia aérea ou do evento verificará sua credencial digitalizando o código QR em sua carteira digital de saúde antes de você entrar. É simples assim.
Ir a locais de trabalho
Quando mais pessoas voltarem a compartilhar escritórios, armazéns e outros espaços de trabalho coletivo internos, os empregadores precisarão confirmar se as pessoas estão seguindo as diretrizes de saúde. Ao chegar, o funcionário pode precisar apresentar o código QR em seu aplicativo de carteira de saúde digital para ser digitalizado e entrar no prédio. Isso não é muito diferente de usar uma ID de funcionário para ter acesso a um local de trabalho.
Viajar a trabalho ou lazer
Companhias aéreas, companhias de cruzeiros e hotéis podem usar um passe de saúde digital para verificar o estado de saúde dos indivíduos antes de viajar. Uma companhia aérea pode ter requisitos de triagem diferentes dos de uma companhia de cruzeiros, mas os viajantes podem escolher voluntariamente quais dados compartilhar e com quem.
Assistir a um show ou jogo
As forças-tarefa do COVID-19 estão priorizando a saúde e a segurança para que os fãs possam voltar a curtir seus times e bandas favoritos pessoalmente. Além de verificar os ingressos para um show ou jogo esportivo, os verificadores de ingressos, recepcionistas ou seguranças também podem pedir para ver um passe de saúde antes de admitir pessoas em um local.
Melhore o atendimento ao paciente e a eficiência operacional com as soluções avançadas da IBM na área de saúde, plataformas seguras e automação robusta com tecnologia de IA.
Acelere a pesquisa, inspire a confiança do paciente com experiências inovadoras, melhore o tempo de atividade do sistema e tome melhores decisões no ponto de atendimento com a nuvem.
Em meio à transformação digital, as organizações de saúde devem trabalhar para unificar sistemas, políticas e processos fragmentados, ao mesmo tempo em que se preparam para as mudanças do setor e visam melhorar sua posição competitiva. Uma equipe de consultoria de saúde pode ajudar a projetar um roteiro de tecnologia que atenda a necessidades urgentes, requisitos emergentes e processos existentes.