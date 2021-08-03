O que é um passaporte de vacinação?

Muitos viajantes estão familiarizados com o cartão amarelo, ou Carte Jaune, que é um registro oficial de vacinação criado pela Organização Mundial da Saúde. Esse documento, que leva o nome do papel amarelo em que é tradicionalmente impresso, é uma ferramenta de saúde pública usada para viagens internacionais desde a década de 1930 e normalmente é carregado com um passaporte. Ela mostra às autoridades aduaneiras que um viajante foi vacinado contra determinadas doenças, como febre amarela, tifo ou cólera.

Embora cartões de vacinação como cartões amarelos ainda estejam sendo usados e continuem sendo uma forma popular de documentar imunizações, muitos governos estão considerando criar passaportes de vacinação digitais modernos, que são mais difíceis de falsificar. Com a ameaça à saúde pública representada pela pandemia do COVID-19, vários países estão explorando se os passaportes de vacinação e passes de saúde poderiam servir como prova de vacinação contra o COVID-19 para restaurar a confiança nas viagens internacionais e ajudar as pessoas a retomar suas atividades normais.

Israel foi o primeiro país a emitir um passaporte de vacinação moderno com o lançamento do Green Pass, em fevereiro de 2021. Em maio de 2021, Israel, China, Bahrein e Japão eram os únicos países que haviam emitido passaportes de vacinação para pessoas vacinadas para viagens internacionais e outros usos. A Austrália e vários países da União Europeia, como Dinamarca e Grécia, se comprometeram a desenvolver programas, enquanto outros países ainda estão avaliando suas opções. Nos Estados Unidos, o governo Biden e os líderes dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) declararam que o governo federal não apoiará ou emitirá passaportes de vacinação para os americanos.

Os passaportes de vacinação estão aproveitando a crescente predominância de novas tecnologias seguras de credenciamento digital . Além dos passaportes de vacinação para viagens internacionais, ele também está sendo aplicado em outros ambientes. Por exemplo, organizações que reúnem pessoas em grupos estão procurando alternativas digitais para cartões de vacinação e resultados de testes em papel. Em alguns casos, isso significa identificar se os indivíduos foram testados ou vacinados de maneira voluntária e que preserva a privacidade.