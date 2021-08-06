Blockchain para soluções de trade finance

Processos ultrapassados prejudicam muitos sistemas de trade finance, resultando em riscos e custos mais altos. As soluções do IBM Blockchain para trade finance são baseadas em nossos serviços e plataforma de blockchain líderes de mercado, ajudando você a estabelecer novas parcerias comerciais, descobrir novos recursos de liquidez e criar novos modelos de negócios. Agora você pode contar com tecnologia de registro distribuído, contratos inteligentes, segurança aprimorada, governança integrada e amplos recursos de controle para acessar dados de trade finance em tempo real.

Os maiores desafios do comércio

60%

dos pedidos de trade finance de PME são negados.¹

1,5

trilhões de dólares é a lacuna global de trade finance resultante.¹

Projeto 3D de bolas rolando em uma pista

Reimagine o que é possível no comércio

Uma experiência de comércio aprimorada está disponível para compradores e vendedores de todos os tamanhos. As soluções do IBM Blockchain para Trade Finance podem ajudar você.

Menor risco e custos operacionais reduzidos

Processe rapidamente créditos e garantias de forma eletrônica, obtenha insights profundos sobre as posições financeiras dos clientes e históricos de transações, e monitore as transações do início ao fim.

Encontre novas oportunidades e mercados

Descubra oportunidades de receita por meio de uma nova classe de soluções de financiamento comercial e seguro de crédito comercial que são transparentes, mitigadas de riscos e padronizadas.

Estabeleça liderança em uma nova era do comércio

Promova maior confiança e transparência no comércio transfronteiriço. Aproveite de vantagens competitivas ao estabelecer novas redes comerciais e criar novos polos de troca.

A vantagem do IBM Blockchain

Liderança na facilitação do comércio

Estamos reinventando processos comerciais complexos para ajudar a iniciar, acelerar e inovar redes de blockchain, incluindo o desenvolvimento bem-sucedido da we.trade, que agora conta com 15 bancos em toda a Europa.
Capacidade de convocar redes

Nossa experiência incomparável em estratégia, desenvolvimento ágil de produtos, governança e regulamentação ajuda as redes de blockchain a expandir sua adesão e unir forças com outras.
Experiência comercial confiável

A IBM conhece processos de comércio e comércio, integração de sistemas complexos, setores regulamentados e, com mais de 500 engajamentos de clientes até o momento, como liberar o valor do blockchain. Fornecemos o stack completo para administrar seus negócios.
IBM é líder no estudo MarketScape Blockchain Services 2020 da IDC

A we.trade está agilizando o trade finance e as transações comerciais.

Junte-se a nós em uma rede de negócios que está tornando o comércio internacional mais rápido e eficiente. A we.trade é uma plataforma baseada em blockchain compartilhada por 15 grandes bancos europeus que está colaborando com a IBM para acelerar sua comercialização global.

A plataforma de blockchain we.trade reduz o atrito e facilita o processo de negociação para as empresas participantes, criando um ecossistema de confiança para o comércio global. Suas regras padronizadas e opções de negociação simplificadas reduzem riscos e aumentam as oportunidades de comércio para bancos e pequenas e médias empresas.

IBM Blockchain Services

Você precisa de mais do que uma ótima ideia para alcançar o sucesso na blockchain. Saiba mais como você pode aproveitar os princípios de design de rede orientados a resultados para possibilitar a transformação de empresas, redes e ecossistemas de trade finance.

IBM® Blockchain Services: sucesso planejado

IBM blockchain

Nossos clientes sabem como a blockchain mudará seus negócios e nós sabemos fazer isso acontecer. Vamos cocriar redes de negócios prósperas e em constante crescimento.
Conheça as soluções de blockchain

