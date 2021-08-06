Junte-se a nós em uma rede de negócios que está tornando o comércio internacional mais rápido e eficiente. A we.trade é uma plataforma baseada em blockchain compartilhada por 15 grandes bancos europeus que está colaborando com a IBM para acelerar sua comercialização global.

A plataforma de blockchain we.trade reduz o atrito e facilita o processo de negociação para as empresas participantes, criando um ecossistema de confiança para o comércio global. Suas regras padronizadas e opções de negociação simplificadas reduzem riscos e aumentam as oportunidades de comércio para bancos e pequenas e médias empresas.