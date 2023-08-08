A infraestrutura de transporte (um termo amplo que engloba as redes de instalações fixas que garantem o transporte seguro de pessoas e mercadorias) é uma parte crítica das economias modernas e prósperas. Exemplos de sistemas de transporte incluem estradas, sistemas de transporte público, aeroportos, estações ferroviárias, estações rodoviárias, terminais de balsas, dutos e armazéns. Pessoas e empresas dependem de redes de transporte todos os dias, mas o que acontece quando ativos críticos quebram inesperadamente, ou pior, quando poluem tanto o nosso ambiente que ameaçam nossos recursos naturais?
Nos últimos anos, as interrupções causadas pela pandemia da COVID-19 e as condições causadas pela mudança climática prejudicaram o desenvolvimento econômico e estimularam investimentos sem precedentes em infraestrutura de transporte. Veja a seguir apenas algumas das iniciativas de crescimento econômico que estão sendo lançadas para construir e reconstruir ativos vitais nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia:
Mas não será suficiente simplesmente reparar e reconstruir a infraestrutura existente usando os mesmos métodos e tecnologias com as quais foram construídas em primeiro lugar. Se esses projetos de transporte pretendem ser verdadeiramente transformadores de forma a ajudar o mundo a se recuperar da próxima pandemia e reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis, eles terão que ser construídos de forma mais sustentável.
A pegada de carbono do setor de transporte e a subsequente contribuição para a mudança climática são inegáveis. De acordo com a International Energy Agency (link externo a ibm.com), o setor de transporte é responsável por 21%, ou quase um quarto, das emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo. O International Institute of Sustainable Development (IISD) (link externo a ibm.com) atribui 64% do consumo global de petróleo e 27% de todo o uso de energia aos serviços de transporte, bem como 23% do total de emissões de CO2 relacionadas à energia do mundo .
A mitigação da mudança climática exigirá investimentos significativos em infraestrutura de transporte sustentável, não apenas na Europa, nos EUA e na China, mas também em países em desenvolvimento, onde equipamentos desatualizados devem ser substituídos ou atualizados para padrões modernos para atender às metas estabelecidas pelos Acordos Climáticos de Paris de 2015. Mas a infraestrutura de transporte sustentável não se trata apenas de melhorar nosso ambiente, mas também de um bom negócio. Aqui estão alguns dos benefícios comerciais mais comuns que a infraestrutura de transporte sustentável gera para as empresas que fazem o investimento.
À medida que os impactos da mudança climática são sentidos em cada vez mais lugares ao redor do mundo, as organizações enfrentam regulamentações ambientais, de saúde e segurança (EHS) mais rígidas. Ao integrar o monitoramento de EHS a seus programas de manutenção de ativos, elas podem se autopoliciar, monitorando suas emissões e garantindo que permaneçam em conformidade.
Empresas modernas comprometidas com a infraestrutura de transporte sustentável usam soluções como monitoramento de desempenho de ativos (APM) e gerenciamento de ativos empresariais (EAM), para garantir que seus ativos operem de forma eficiente. A EAM e o APM, equipados com recursos como monitoramento remoto, ajudam as organizações a medir constantemente o combustível que seus ativos estão usando e a garantir que estejam funcionando em níveis ideais de maneiras que minimizam seu impacto ambiental.
Ao mudar de programas de manutenção reativos, desatualizados e ineficientes para programas de manutenção e confiabilidade de ativos totalmente integrados, como manutenção preventiva ou preditiva, as organizações podem monitorar, gerenciar e manter seus ativos de forma mais eficaz, facilitando a sustentabilidade em todo o ciclo de vida dos ativos.
A infraestrutura de transporte sustentável implementa programas modernos de manutenção preventiva ou manutenção preditiva que permitem um gerenciamento de ativos mais inteligente, detecção e tratamento de problemas antes que resultem em um downtime dispendioso dos ativos. Ambas as estratégias ajudam as empresas a planejar melhor a manutenção e a evitar paralisações dispendiosas que podem afetar todo o negócio.
Ao aproveitar novas tecnologias e as melhores práticas do setor, as organizações estão encontrando maneiras de construir uma infraestrutura de transporte mais forte e resiliente. Aqui estão cinco melhores práticas que estão ajudando esses clientes a ter sucesso.
Ao planejar uma iniciativa de transporte sustentável, é importante priorizar o que sua organização precisa junto com o que é possível alcançar com os recursos que possui. Por exemplo, embora mudar uma frota inteira de veículos de entrega de combustíveis fósseis para elétricos possa ser um bom objetivo a longo prazo, pode exigir um investimento maior do que você pode fazer agora. Converter uma porcentagem de sua frota em energia elétrica é um primeiro passo mais realista. Dessa forma, a organização tem a chance de resolver quaisquer problemas que surgirem antes de converter toda a frota.
Hoje, no setor de transporte, as organizações estão confiando cada vez mais nas abordagens de EAM e APM para ajudá-las a alcançar seus objetivos de infraestrutura de transporte sustentável. As soluções EAM e APM ajudam a melhorar os processos de gerenciamento de trabalho, programas de manutenção, planejamento e agendamento, gerenciamento da cadeia de suprimentos e condições de EHS.
Assim como o gerenciamento de ativos, a manutenção de ativos é uma área crítica a ser abordada quando se trata de incorporar a sustentabilidade em suas iniciativas de infraestrutura de transporte. A manutenção preventiva é uma abordagem que prescreve atividades regulares de manutenção para evitar falhas inesperadas de equipamentos que podem resultar em resultados caros e insustentáveis. A manutenção preditiva leva essas atividades um passo adiante, usando dados históricos e de falhas sobre o ativo para prever quando ele pode ter um problema. Ambas as abordagens ajudam a criar uma infraestrutura mais sustentável do que sua antecessora (a manutenção run-to-failure) porque antecipam proativamente e ajudam a resolver problemas de manutenção antes que eles causem falhas nos equipamentos.
Com tudo, desde válvulas e veículos, conectado por sensores e sistemas via Internet das Coisas (IoT), as organizações podem incorporar análises avançadas e inteligência artificial (IA) em suas estratégias de EAM e APM. Instrumentos em ativos complexos, como tanques de combustível, velocímetros e motores, coletam dados e os analisam usando IA. Isso ajuda a garantir que os ativos estejam funcionando de maneira ideal e com o mínimo de impacto ambiental.
Um digital twin é uma representação virtual de um ativo que permite aos stakeholders realizar testes usando simulações que mostram como o ativo se sairá sob um conjunto de condições ou no ambiente em que irá operar. Engenheiros que trabalham em projetos de infraestrutura de transporte usam digital twins frequentemente para avaliar como uma variedade de ativos, como edifícios, pontes, turbinas a jato, automóveis e aeronaves, reagirão quando submetidos a determinadas condições, como tempestades, inundações ou altas temperaturas.
A infraestrutura de transporte apoia uma ampla variedade de setores e necessidades. Desde os terminais de ônibus e trens de passageiros, os passageiros chegam todas as manhãs a aeroportos, terminais de carga e redes de transporte movimentadas que impulsionam o comércio global — é difícil imaginar o mundo em que vivemos sem isso. Uma infraestrutura de transporte sustentável ajuda as estruturas e redes a funcionar em níveis ideais para que todos e tudo cheguem aonde estão indo com o mínimo de impacto no meio ambiente.
Aqui estão dois exemplos de infraestrutura de transporte sustentável em dois setores.
Aeroportos são ramo de atividade intensa, com milhões de pessoas dependendo deles todos os dias para transporte rápido e seguro. Os sistemas de manutenção de aeroportos garantem que ativos críticos, como equipamentos de segurança, passarelas, elevadores, ar-condicionado, água e esgoto estejam funcionando corretamente. Porém, muitos aeroportos foram construídos há décadas e suas equipes de manutenção ainda dependem de tecnologias e fluxos de trabalho desatualizados e ineficientes para mantê-los em funcionamento. Para tornar os aeroportos mais modernos, resilientes e sustentáveis, os stakeholders estão adicionando novas tecnologias e recursos.
As ferramentas de IA e IoT permitem que os gerentes de manutenção monitorem a integridade e o desempenho de seus ativos em tempo real. Elas também ajudam a garantir a conformidade com requisitos de segurança rigorosos que mantêm os viajantes seguros e melhoram processos de manutenção ineficientes. Ao substituir o e-mail e outras formas de comunicação legadas por aplicativos móveis rápidos e fáceis de usar, os trabalhadores podem se comunicar melhor uns com os outros em campo, priorizar ordens de serviço e gerenciar recursos em um ambiente complexo e exigente.
De acordo com o Massachusetts (link externo a ibm.com) Institute of Technology, o transporte e o armazenamento de cargas representam 20% das emissões globais de gases de efeito estufa. Para reduzir esse número, os stakeholders estão procurando maneiras de criar mais sustentabilidade na infraestrutura do setor.
Primeiro, precisam otimizar a eficiência do combustível e os programas de manutenção para os veículos usados no transporte de mercadorias. Cada ativo que uma empresa de transporte possui tem um ciclo de vida específico que inclui sua instalação, manutenção e substituição. Essas atividades contribuem para a pegada de carbono do ativo, portanto, quanto mais elas puderem ser reduzidas, menor será a pegada de carbono geral do ativo. Por exemplo, se um caminhão de entrega ou navio que transporta mercadorias quebra no meio da jornada, os técnicos enviados para consertá-lo usarão combustível para ir e voltar, aumentando a pegada de carbono do navio.
Ao implementar estratégias de EAM e APM para prolongar os ciclos de vida dos ativos e realizar manutenção preventiva e preditiva, as transportadoras de carga estão tornando seus negócios mais sustentáveis e eficientes em termos de combustível, garantindo que estejam em conformidade com as regulamentações de EHS dos países em que operam.
As organizações que buscam melhorar sua prática de gerenciamento de ativos de infraestrutura de transporte têm muitas soluções para escolher. Ao identificar a opção certa para suas necessidades, elas devem priorizar plataformas que combinem um conjunto robusto de ofertas tecnológicas com as melhores práticas históricas.
O IBM Maximo Application Suite é uma solução integrada de gerenciamento de ativos e confiabilidade que ajuda especificamente as organizações a monitorar, gerenciar e manter seus ativos de infraestrutura de transporte, incluindo a otimização de sua produtividade e a implementação de recursos de manutenção preventiva e manutenção preditiva.
