A pegada de carbono do setor de transporte e a subsequente contribuição para a mudança climática são inegáveis. De acordo com a International Energy Agency (link externo a ibm.com), o setor de transporte é responsável por 21%, ou quase um quarto, das emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo. O International Institute of Sustainable Development (IISD) (link externo a ibm.com) atribui 64% do consumo global de petróleo e 27% de todo o uso de energia aos serviços de transporte, bem como 23% do total de emissões de CO2 relacionadas à energia do mundo .

A mitigação da mudança climática exigirá investimentos significativos em infraestrutura de transporte sustentável, não apenas na Europa, nos EUA e na China, mas também em países em desenvolvimento, onde equipamentos desatualizados devem ser substituídos ou atualizados para padrões modernos para atender às metas estabelecidas pelos Acordos Climáticos de Paris de 2015. Mas a infraestrutura de transporte sustentável não se trata apenas de melhorar nosso ambiente, mas também de um bom negócio. Aqui estão alguns dos benefícios comerciais mais comuns que a infraestrutura de transporte sustentável gera para as empresas que fazem o investimento.

Melhor conformidade com as regulamentações ambientais, de saúde e segurança (EHS)

À medida que os impactos da mudança climática são sentidos em cada vez mais lugares ao redor do mundo, as organizações enfrentam regulamentações ambientais, de saúde e segurança (EHS) mais rígidas. Ao integrar o monitoramento de EHS a seus programas de manutenção de ativos, elas podem se autopoliciar, monitorando suas emissões e garantindo que permaneçam em conformidade.

Custos de combustíveis mais baixos

Empresas modernas comprometidas com a infraestrutura de transporte sustentável usam soluções como monitoramento de desempenho de ativos (APM) e gerenciamento de ativos empresariais (EAM), para garantir que seus ativos operem de forma eficiente. A EAM e o APM, equipados com recursos como monitoramento remoto, ajudam as organizações a medir constantemente o combustível que seus ativos estão usando e a garantir que estejam funcionando em níveis ideais de maneiras que minimizam seu impacto ambiental.

Procedimentos de manutenção mais confiáveis e eficientes

Ao mudar de programas de manutenção reativos, desatualizados e ineficientes para programas de manutenção e confiabilidade de ativos totalmente integrados, como manutenção preventiva ou preditiva, as organizações podem monitorar, gerenciar e manter seus ativos de forma mais eficaz, facilitando a sustentabilidade em todo o ciclo de vida dos ativos.

Maior disponibilidade de ativos, melhor desempenho de ativos e vida útil mais longa de ativos

A infraestrutura de transporte sustentável implementa programas modernos de manutenção preventiva ou manutenção preditiva que permitem um gerenciamento de ativos mais inteligente, detecção e tratamento de problemas antes que resultem em um downtime dispendioso dos ativos. Ambas as estratégias ajudam as empresas a planejar melhor a manutenção e a evitar paralisações dispendiosas que podem afetar todo o negócio.