O que são códigos de conduta para fornecedores?

Há algumas décadas, já existiam abordagens baseadas em valores para orientar as práticas empresariais: em 1953, o livro “Social Responsibilities of the Businessman”, de Howard R. Bowen, definiu as responsabilidades sociais dos executivos como “as obrigações dos homens de negócios de seguir essas políticas, tomar essas decisões ou seguir essas linhas de ação que são desejáveis em termos dos objetivos e valores da nossa sociedade”.1

Com a globalização, aumentaram as expectativas de que essas decisões e ações baseadas em valores se aplicassem a cadeias de suprimentos globais e relacionamentos de negócios. Como as corporações multinacionais se abastecem de instalações de fabricação em todo o mundo, surgiram preocupações sobre o bem-estar dos trabalhadores e o trabalho infantil em países com mão de obra barata. Na década de 1990, “as empresas multinacionais começaram a reconhecer a responsabilidade pelas condições de trabalho nas fábricas de seus fornecedores nos países em desenvolvimento, e os códigos de conduta surgiram como a forma dominante de operacionalizar esse senso estendido de responsabilidade”.2

Hoje, muitos códigos de conduta do fornecedor abordam não só questões trabalhistas, mas também padrões ambientais e anticorrupção. Segundo um relatório das Nações Unidas sobre cadeias de suprimentos sustentáveis, “ao trabalharem juntos, compradores e fornecedores em redes e cadeias de suprimentos globais podem promover os direitos humanos, inclusive direitos trabalhistas, resiliência climática, proteção ambiental, crescimento econômico inclusivo e práticas comerciais éticas”.3

A ONU tem sido uma grande influência nos códigos de conduta para fornecedores das empresas: ao criar seus códigos, várias corporações multinacionais já citaram tratados e declarações da ONU, como o Pacto Global das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Além dos tratados da ONU, os códigos de conduta para fornecedores geralmente incorporam normas da Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.