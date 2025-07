O que é gerenciamento estratégico de portfólios?

Transformação ágil refere-se ao processo iterativo e abrangente de migrar uma empresa inteira para práticas de negócios mais ágeis e reativas.

Como parte de um programa de SPM, a transformação ágil ajuda a garantir visibilidade unificada do sistema, desde o desenvolvimento de objetivos e temas estratégicos até a manutenção de portfólios, de modo que as saídas ágeis estejam alinhadas com as prioridades de negócios. Destaca como as mudanças no planejamento de negócios ou na execução da estratégia podem afetar a estratégia upstream e as atividades downstream.

Os líderes de negócios e os gerentes de portfólios têm uma linha de visão clara sobre o desempenho de novos produtos, incluindo quaisquer obstáculos que possam impedir o sucesso no mercado ou o impacto dos produtos nos resultados estratégicos.

A visibilidade abrangente dos pipelines ágeis permite que as equipes ajustem novos produtos à medida que surgem problemas e oportunidades de melhoria, ajudando as empresas a otimizar continuamente a estratégia e as operações dos portfólios.