O objetivo é otimizar as iniciativas de manutenção, reparo e operações (MRO) minimizando o downtime e o tempo de espera desnecessários, automatizando as práticas de rastreamento e aumentando a eficiência geral. O processo difere da gestão de ativos, que é um sistema exclusivo para os equipamentos e suprimentos que a empresa precisa para operar.

Prevê-se que o mercado de gerenciamento de peças de reposição cresça significativamente até 2030. A MarketsandMarkets, uma empresa global de consultoria em pesquisa de mercado, afirmou que a projeção é de que o mercado atinja USD 1,82 milhão em 2030, partindo de USD 1,02 milhão em 2025.. Espera-se um crescimento a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 12%.

O gerenciamento de peças não envolve apenas o gerenciamento de estoque ou a manutenção de níveis de estoque. É um processo de gestão essencial que ajuda as empresas a manter a confiabilidade do sistema e a se tornarem mais eficientes em termos de custos. Novas soluções estão utilizando inteligência artificial (IA) para previsão e estimativa de uso, levando a decisões de suprimentos mais informadas e em tempo real, além de uma estratégia de otimização de peças de reposição de MRO mais eficaz.