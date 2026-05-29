Trabalhador inspecionando carroceria em fábrica de carros
Gerenciamento de ativos

O que é gerenciamento de peças de reposição?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado 29/05/2026

Gerenciamento de peças de reposição, definição

O gerenciamento de peças de reposição é o processo passo a passo de gerenciar o inventário de peças de reposição de uma organização. É um processo sistemático que envolve planejamento, aquisição, armazenamento, rastreamento e distribuição de componentes, ajudando a garantir que as peças certas estejam disponíveis no momento certo.

O objetivo é otimizar as iniciativas de manutenção, reparo e operações (MRO) minimizando o downtime e o tempo de espera desnecessários, automatizando as práticas de rastreamento e aumentando a eficiência geral. O processo difere da gestão de ativos, que é um sistema exclusivo para os equipamentos e suprimentos que a empresa precisa para operar.

Prevê-se que o mercado de gerenciamento de peças de reposição cresça significativamente até 2030. A MarketsandMarkets, uma empresa global de consultoria em pesquisa de mercado, afirmou que a projeção é de que o mercado atinja USD 1,82 milhão em 2030, partindo de USD 1,02 milhão em 2025.. Espera-se um crescimento a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 12%.

O gerenciamento de peças não envolve apenas o gerenciamento de estoque ou a manutenção de níveis de estoque. É um processo de gestão essencial que ajuda as empresas a manter a confiabilidade do sistema e a se tornarem mais eficientes em termos de custos. Novas soluções estão utilizando inteligência artificial (IA) para previsão e estimativa de uso, levando a decisões de suprimentos mais informadas e em tempo real, além de uma estratégia de otimização de peças de reposição de MRO mais eficaz.

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Por que o gerenciamento de peças de reposição é importante?

Considere um caso em que o departamento de operações sofre uma avaria e precisa de uma peça de reposição que não está prontamente disponível e que ficará em falta por semanas. Os resultados são downtime do equipamento, rupturas de estoque dispendiosas e preocupações com a qualidade.

O downtime dispendioso é uma das principais razões pelas quais o gerenciamento eficaz de peças de reposição é essencial. Na verdade, mais de 6 em cada 10 fabricantes tiveram downtime não planejado no ano passado.

É por isso que entender a criticidade das peças de reposição em toda a cadeia de suprimentos de MRO e implementar processos de manutenção preventiva é fundamental. Em separado, mas igualmente importante, o gerenciamento de peças de reposição pode impactar a satisfação do cliente, a conformidade com as normas regulamentares e a continuidade operacional.

A gestão de peças de reposição também desempenha um papel crucial nas operações organizacionais. É um processo que exige uma equipe de manutenção disposta a colaborar e operar entre departamentos. Ao implementar práticas robustas de gerenciamento de equipes e peças de reposição, a organização pode alcançar grande eficiência operacional e atingir objetivos organizacionais mais amplos.

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Componentes-chave do gerenciamento de peças de reposição

O gerenciamento de peças de reposição tem vários elementos principais a serem considerados antes da implementação.

Controle de inventário

Uma empresa precisa determinar a quantidade ideal de peças de reposição, mantendo níveis estratégicos de estoque. A decisão exige que as equipes de manutenção avaliem os riscos de itens fora de estoque em relação aos custos de retenção.

A empresa precisará definir níveis mínimos e máximos de estoque, bem como pontos de reabastecimento automático que acionem a aquisição de novos produtos. Implementar um sistema computadorizado de gestão de manutenção (CMMS) ou software de gestão empresarial de ativos (EAM) para gerenciar as operações de manutenção e obter visibilidade dos níveis de inventário.

Gestão de suprimentos e fornecedores

Um relacionamento sólido com fornecedores e prestadores de serviços será fundamental para o negócio. Negocie termos que ajudem a reduzir os prazos de entrega, evitar o excesso de estoque e fornecer opções de fornecimento de backup que levem em consideração o preço.

Um bom relacionamento será importante quando surgirem problemas na cadeia de suprimentos, e canais de comunicação abertos forem a única maneira de manter o sistema funcionando.

Previsão de demanda

A análise de dados históricos de utilização é uma etapa fundamental na previsão de peças de reposição e na antecipação de necessidades. Ao revisar dados históricos e métricas, os gerentes de estoque podem prever compras e considerar os prazos de entrega dos fornecedores para alinhar com as necessidades reais de manutenção.

Use ferramentas orientadas por IA para automatizar a coleta de dados por meio da integração de planilhas e facilitar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva.

Análise de criticidade

A organização de peças de reposição críticas dependerá do setor. No setor automotivo, especialmente, a categorização de peças em componentes críticos e menos críticos é essencial para o gerenciamento da produção e do risco operacional de quebras.

Setores com peças maiores ou mais críticas podem exigir maior prioridade de estoque para evitar interrupções graves ou escassez.

Classificação de peças

Uma convenção de nomenclatura e números de peças padronizadas ajudará as equipes de estoque a pesquisar, localizar e rastrear peças.

Uma abordagem comum é a análise ABC, que categoriza as peças com base no valor de consumo. Por exemplo, A representa alto valor, B valor médio e C baixo valor. Outra abordagem consiste em categorizar as peças como críticas ou não críticas, o que é feito por meio de uma auditoria de " criticidade de peças de reposição ".

Tipos de peças de reposição

As peças de reposição são categorizadas de várias maneiras, dependendo do setor. Alguns dos tipos comuns são os seguintes:

  • Peças de reposição essenciais: esses componentes são considerados essenciais para as operações e interromperão os fluxos de trabalho quando ficarem inacessíveis. Devem ser mantidos em estoque no local para ajudar a garantir a disponibilidade instantânea. No setor automotivo, as peças de reposição críticas incluem blocos de motor, transmissões e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).
  • Peças de reposição não críticas: peças que não são essenciais para os processos e funções operacionais. Elas não são mantidas em grandes quantidades e são pedidas conforme necessário. Mantendo o exemplo do setor automotivo, as peças não críticas incluiriam componentes como botões do rádio, porta-copos, telas do sistema multimídia e motores dos vidros elétricos.
  • Peças de reposição estratégicas: essas peças são mantidas para gerenciar riscos ao longo do tempo (apesar do baixo uso). Elas são frequentemente chamadas de peças de contingência, podem apoiar a longevidade, evitar o excesso de estoque e minimizar a obsolescência do estoque. Exemplos de peças de reposição estratégicas em uma concessionária de veículos incluem baterias para veículos elétricos (VE) e painéis de carroceria de modelos antigos, como para-lamas ou acabamentos específicos para determinados modelos de veículos.
  • Peças de consumo: essas peças são substituídas regularmente e são itens com alta frequência de uso. Peças de consumo não devem ser reparadas e muitas vezes requerem reabastecimento. Alguns exemplos dessas peças no setor automotivo são velas de ignição, filtros de ar, pastilhas de freio e pneus.

O processo passo a passo do gerenciamento de peças de reposição

O gerenciamento de peças de reposição é um processo que exige uma abordagem estruturada, desde a aquisição até o gerenciamento de estoque e a disponibilização das peças para uso. O processo acompanha uma peça de reposição durante todo o seu ciclo de vida.

  1. Identifique e catalogue todas as peças: identifique todas as peças necessárias para manutenção e operações. Classifique cada peça por criticidade e frequência de uso usando a análise ABC, códigos de barras ou categorização crítica versus não crítica.
  2. Defina os níveis de estoque e os pontos de reposição: escolha um sistema de gerenciamento de estoque de peças de reposição, como um CMMS, EAM ou um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP), para automatizar o rastreamento de peças. As ferramentas modernas de planejamento de manutenção podem fornecer análises em tempo real dos níveis de estoque e do histórico de uso e agilizar as ordens de serviço.
  3. Crie processos de fornecimento e aquisição: configure procedimentos operacionais padrão (SOPs) para tudo relacionado ao gerenciamento de peças. Padronize os procedimentos desde o início (recebimento de peças) até o final do ciclo de vida (processo de devolução). Essa abordagem pode garantir consistência e minimizar erros.
  4. Implemente um sistema de rastreamento e auditoria: agende auditorias regulares para verificar a precisão do inventário e identificar discrepâncias ou excesso de estoque. Implemente ferramentas de rastreamento de inventário para automatizar o rastreamento de peças e as trilhas de auditoria. Crie um cronograma de manutenção para ajudar a garantir que as atualizações sejam concluídas e repetidas conforme necessário.
  5. Treine a equipe e incentive a colaboração: promova relacionamentos interdepartamentais e eduque os membros da equipe sobre o processo de gerenciamento de peças de reposição. Manter o inventário de peças de reposição usando um sistema de gerenciamento de inventário requer cooperação entre manutenção, suprimentos e operações.

Desafios comuns do gerenciamento de peças de reposição

O gerenciamento de peças de reposição tem seus desafios. Alguns dos principais desafios podem ser superados com uma abordagem mais estratégica e um planejamento de manutenção preventiva.

Dados imprecisos afetam a precisão do estoque

Um desafio significativo no gerenciamento de peças de reposição é a má qualidade de dados, levando a um inventário impreciso. Os problemas comuns são nomenclatura inconsistente, entradas duplicadas e entradas com detalhes ausentes.

A solução: as equipes devem manter uma lista de materiais (BOMs) precisa que rastreie todos os materiais e componentes necessários para um produto. A lista de materiais deve ser atualizada em tempo real para monitorar os custos. Ela serve como um guia para as equipes de manutenção, contribuindo para a inserção precisa de dados e o controle eficiente do estoque.

Estoque desequilibrado que leva ao excesso

Estocar o número "certo" de peças de reposição é um desafio comum entre as organizações. O espaço de armazenamento é valioso, e o excesso de estoque pode não apenas ocupar espaço físico, mas também imobilizar capital. Falta de estoque frequente também é indesejável, levando a downtime e gastos excessivos em compras de emergência.

A solução: uma organização deve mudar sua abordagem, deixando de depender do fornecedor para gerenciar o estoque e adotando uma abordagem de inventário centrada na confiabilidade. Integre o gerenciamento de peças de reposição à estratégia geral de confiabilidade e defina critérios para determinar quais itens devem ser mantidos em estoque e quais não devem.

Falta de categorização padronizada de peças

Esse problema é semelhante ao desafio com dados imprecisos e decorre do rastreamento e categorização inconsistentes de peças de reposição. A ausência de um processo padronizado ou de uma convenção de nomenclatura para peças de reposição resulta em confusão quanto à disponibilidade e localização das peças.

A solução: é necessário estabelecer um sistema de categorização simples, baseado nos fatores mais importantes da organização. Algumas maneiras comuns são por criticidade da peça, uso e variabilidade da demanda.

Melhores práticas de gerenciamento de peças de reposição

A implementação de um sistema de gerenciamento de peças de reposição exige esforço e colaboração significativos entre os departamentos. Há algumas práticas importantes a serem lembradas ao integrar um novo processo de gerenciamento de peças:

  • Organizar e priorizar as peças críticas: um processo de gerenciamento de peças de reposição deve começar com a organização física dessas peças e sua etiquetagem adequada. Essa etapa é fundamental para todas as outras funções de gerenciamento de peças de reposição. Comece pelo depósito, organizando as prateleiras, identificando os compartimentos e agrupando as peças para maior praticidade. Crie uma lista de inventário de peças de forma independente ou use um software de gerenciamento de estoque para acelerar o processo com códigos de barras ou códigos QR.
  • Utilizar a previsão de demanda: os softwares modernos de gestão de estoque para MRO usam IA para prever e estimar o consumo. A previsão precisa da demanda é essencial para garantir que a empresa tenha peças de reposição suficientes para atender às necessidades dos clientes e evitar atrasos dispendiosos ou, pior ainda, danos à reputação.
  • Realizar auditorias regulares: uma organização deve programar contagens físicas de rotina e auditorias cíclicas para ajudar a garantir que os níveis de estoque estejam corretos e que o processo esteja funcionando adequadamente. Além disso, revise os dados históricos para identificar peças de reposição obsoletas ou degradadas. Estabeleça processos claros e fáceis de entender para reposição e descarte de peças, levando em consideração o estoque de segurança e o prazo de entrega.
  • Treinar os funcionários no sistema de inventário de peças de reposição: um sistema de gestão de inventário de peças de reposição deve ser suficientemente simples para que todos os funcionários o compreendam e o mantenham. É importante realizar uma integração completa para cada funcionário que usa o sistema. Torne públicos os procedimentos operacionais padrão (SOPs) e ofereça aos funcionários oportunidades além da integração geral, como workshops ou seminários de reciclagem, conforme necessário.

O futuro do gerenciamento de peças de reposição

O caminho mais claro para o gerenciamento de peças de reposição é manutenção preditiva impulsionado por IA. A abordagem tradicional de análise de inventário e manutenção de peças de reposição é unidimensional e não considera a sazonalidade, campanhas de produção e interrupções na cadeia de suprimentos. Os modelos de IA agora podem analisar padrões de consumo e a variabilidade do lead-time, permitindo uma manutenção preditiva mais inteligente e insights mais praticáveis.

Em paralelo, a gestão de inventário com IA e a manufatura sob demanda são modelos emergentes que estão ganhando popularidade em diversas organizações. As empresas estão recorrendo a ferramentas digitais como impressão 3D e usinagem por controle numérico computadorizado (CNC) para fabricar produtos somente após o pedido ser feito. Essa abordagem pode minimizar os custos de estoque e permitir produtos únicos e personalizados.

Um momento crucial para o setor de peças de reposição foi a pandemia de COVID-19, que revelou a fragilidade da cadeia de suprimentos global. Mesmo agora, muitos anos depois, as organizações estão repensando a forma como abordam o fornecimento de peças de reposição. A estratégia para o gerenciamento de peças de reposição não é mais apenas um problema de inventário interno, pois deve considerar vários fatores externos. Essa mudança está transferindo o gerenciamento de peças de reposição de um processo de depósito para uma consideração de negócios mais ampla em toda a organização.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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