O que é monitoramento de servidores?

Consiste em sistemas de monitoramento que coletam e analisam métricas (por exemplo, uso da CPU, consumo de memória, espaço em disco) em ambientes físicos, virtuais e baseados em nuvem.

De acordo com a Hourly Cost of Downtime Survey da ITIC, 97% das grandes empresas relatam que, em média, uma única hora de downtime do servidor por ano custa à empresa mais de US$ 100.000. Quarenta e um por cento dos entrevistados relataram custos entre US$ 1 milhão e mais de US$ 5 milhões por hora.1 Isso torna o monitoramento de servidores essencial para alcançar as experiências dos usuários (UX) e os resultados gerais dos negócios ideais.

As organizações dependem do monitoramento de servidores para detectar problemas com antecedência, otimizar recursos e manter alta disponibilidade. À medida que a infraestrutura de TI se torna cada vez mais complexa, envolvendo ambientes de nuvem híbrida e arquiteturas distribuídas, o monitoramento eficaz ajuda as equipes de TI a manter operações confiáveis e evitar soluções de problemas intermináveis.