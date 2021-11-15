Tags
Dez maneiras cruciais de aplicar a automação robótica de processos (RPA) no varejo

A automação robótica de processos (RPA) ajuda o setor varejo a simplificar os fluxos de trabalho críticos, oferecer experiências do cliente e se adaptar a um mundo cada vez mais digital. Veja como.

Como os líderes de varejo e bens de consumo sabem, o ato aparentemente simples de entregar um produto nas mãos de um cliente requer uma orquestração complexa de processos, incluindo gerenciamento de inventário, planejamento de armazenar, previsão de vendas, gerenciamento de planejamento de recursos empresariais (ERP) e suporte ao cliente . À medida que as expectativas dos clientes evoluem, as cadeias de suprimentos se tornam mais ágeis e as experiências omnicanal se tornam a norma, as organizações de varejo se veem navegando em um cenário de negócios cada vez mais complicado.

A Capgemini estima que o setor de varejo poderia economizar até US$ 340 bilhões por ano com a automatização de processos importantes como devoluções de clientes, gestão da cadeia de suprimentos, atualização de bancos de dados de clientes, manutenção de registros de inventário e outros. Uma das maneiras mais eficazes de alcançar esse nível de automação no varejo é por meio da automação robótica de processos (RPA), uma forma de automação que usa bots de software para realizar tarefas estruturadas e repetitivas normalmente realizadas por humanos.

 

O que é automação robótica de processos (RPA) no varejo?

Ao implementar a RPA, você cria bots que seguem scripts definidos para replicar as etapas que um trabalhador humano seguiria para concluir uma tarefa em um ambiente de software. A RPA tem desfrutado de uma adoção generalizada em todos os setores de varejo e comércio eletrônico, pois oferece uma maneira de automatizar e otimizar muitas das interações entre pessoas, processos e aplicações que sustentam as estratégias de varejo bem-sucedidas atualmente.

Como os bots de RPA imitam as ações humanas, eles podem servir como pontos universais de integração, permitindo que até mesmo aplicativos e sistemas de software que não possuem APIs se integrem. Se um membro da equipe precisasse transferir dados de uma planilha para um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), um bot poderia simplesmente ser programado para transferir esses dados entre sistemas da mesma forma que um humano faria. Nenhum conhecimento adicional de programação seria necessário.

No negócio de varejo, a RPA é normalmente aplicada a tarefas rotineiras, como coleta de dados, rastreamento de status de estoque e processamento de devoluções simples de clientes.

O valor do RPA no varejo

O principal benefício da RPA no varejo é que ela permite que os trabalhadores humanos transfiram tarefas repetitivas aos colegas robôs para que os funcionários possam se concentrar em tarefas mais criativas, estratégicas e de valor agregado. Por exemplo, a RPA pode reduzir erros em tarefas como transcrição de dados, classificação e suporte ao cliente. Bots não supervisionados podem ser programados para lidar com trabalhos repetíveis, como atualizações de banco de dados 24 horas por dia, resultando em tempos de conclusão mais rápidos. A RPA também pode ser usado em combinação com chatbots impulsionados por IA para ajudar clientes e agentes de atendimento ao cliente com tarefas básicas, como consulta de produtos ou processo de devolução. Quando um cliente ou membro da equipe faz uma solicitação (por exemplo, verificar o status de um pedido), o chatbot pode retransmitir a solicitação para um bot de RPA para realizar a tarefa.

Por si só, a RPA automatiza tarefas simples, demoradas e baseadas em regras. No entanto, a RPA também pode ser um gateway valioso para esforços de automação mais abrangentes devido ao seu baixo custo, relativa facilidade de configuração e potencial para integrar vários sistemas díspares. As principais soluções de RPA frequentemente aproveite plataformas de pouco código ou no-code que permitem que usuários com pouco conhecimento técnico criem scripts eficazes para bots, tornando a RPA um ponto de partida acessível para hiperautomação e otimização de processos mais ampla.

Com a implementação da RPA, os varejistas podem usar essa base para automatizar tarefas cada vez mais complexas, ampliando os recursos básicos da RPA com ferramentas avançadas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. Por exemplo, um sistema de gerenciamento de business rules (BRMS) pode ajudar os bots de RPA a não apenas imitar atividades humanas, mas também tomar decisões mais inteligentes sobre quais tarefas realizar e quando. O software de automação de fluxos de trabalho pode criar processos de RPA totalmente autônomos supervisionados por IA. Com algoritmos de mineração de processos, os varejistas podem até mesmo analisar os dados sobre o desempenho da RPA e identificar mais maneiras de otimizar a implementação da RPA.

Como a RPA funciona no varejo

Em um contexto de varejo, a RPA pode ser implementada para executar funções de back-office e voltadas para o cliente. Ele pode realizar qualquer tarefa que exija etapas definidas e repetíveis ou a manipulação de dados estruturados. As aplicações típicas da RPA no varejo incluem as seguintes:

  • Coleta de informações de funcionários para usos de back-office, como integração, folha de pagamento e agendamento
  • Geração e processamento de faturas padrão
  • Resposta a perguntas comuns dos clientes via chatbot
  • Coleta e agregação de relatórios de registros
  • Envio de mensagens automatizadas para clientes e fornecedores
O benefício da RPA no varejo

A RPA automatiza tarefas repetitivas para o benefício de clientes e funcionários. Os funcionários podem se concentrar em tarefas mais gratificantes, envolventes e com impacto organizacional, resultando em maior satisfação e produtividade no trabalho. Da mesma forma, os clientes apreciam a facilidade e a velocidade dos serviços prestados pela RPA, que impulsionam a satisfação do cliente e influenciam diretamente a receita. De acordo com a PwC, os clientes estão dispostos a gastar 16% mais em troca de uma ótima experiência do cliente.

Alguns dos benefícios específicos da RPA no varejo incluem os seguintes:

  • Engajamento do cliente melhorado: com a RPA, tarefas voltadas para o cliente, como processamento de devoluções, atualizações de pedidos e suporte baseado em chat, podem ser realizadas em tempo real e sob demanda, permitindo que a organização ofereça uma experiência do cliente de classe mundial. Quando os clientes têm necessidades mais complexas, os funcionários humanos podem passar mais tempo entregando soluções eficazes, pois as tarefas rotineiras não os sobrecarregam.
  • Gerenciamento de estoque mais eficiente: a RPA pode rastrear dados de estoque, alertar equipes quando os níveis de inventário estão baixos e facilitar o gerenciamento de estoque para evitar tanto excesso quanto falta de oferta.
  • Redução de erros: a RPA tende a ser menos propensa a erros do que os trabalhadores humanos na entrada de dados e na preparação de formulários, resultando em processamento de faturas, order management e manutenção de registros gerais mais precisos.
  • Acesso a mais dados estratégicos: a RPA pode facilitar a coleta e a análise de dados sobre sentimento do cliente, compras e transações armazenar, o que pode informar decisões estratégicas sobre planejamento armazenar, promoções, lançamentos de novos produtos e preços.
  • Economia de custos: a RPA pode realizar as mesmas tarefas que os trabalhadores humanos em menos tempo, eliminando erros humanos e reduzindo drasticamente os custos operacionais.
  • Aumento de receita: considerados em conjunto, os benefícios da RPA podem gerar um aumento de receita, permitindo que as empresas planejem de forma mais inteligente, tomem decisões mais estratégicas e ofereçam uma experiência do cliente melhor que mantém os clientes voltando.

Casos de uso da RPA no varejo

A RPA é mais eficaz na automação de tarefas manuais, repetitivas, propensas a erros e baseadas em dados estruturados, com pouca ou nenhuma oportunidade para os trabalhadores humanos agregarem valor. É também uma maneira eficiente de fazer com que sistemas díspares se comuniquem. Estes são alguns dos casos de uso da RPA mais comuns no varejo:

  1. Gerenciamento automatizado da cadeia de suprimentos: o ciclo de procure-to-pay depende muito de dados precisos e da preparação e troca de inúmeros documentos. Para agilizar o processo, os varejistas podem criar bots capazes de copiar dados de sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos, como Oracle e SAP Ariba, em formulários de pedidos padronizados. Os bots de RPA podem até enviar pedidos por meio de portais on-line. Os bots também podem ajudar a processar faturas inserindo dados de faturas em sistemas contábeis como FreshBooks e Xero.
  2. Gerenciamento automatizado de inventário: os bots de RPA podem garantir que os bancos de dados de inventário sejam atualizados continuamente. Um bot não supervisionado pode ser programado para ser executado no final de cada dia, usando dados de vendas de cada loja para atualizar registros em sistemas de gerenciamento de inventário, como Zoho Inventory ou Square. Se equipado com a funcionalidade de processamento de IA, o bot pode até determinar quando dois nomes ligeiramente diferentes se referem ao mesmo produto, eliminando, assim, erros de transcrição. 
  3. Planejamento de oferta e demanda: os bots de RPA podem ajudar os varejistas a preparar os relatórios necessários para níveis mais amplos e estratégicos de planejamento de oferta e bot. As equipes podem compilar automaticamente dados de vários documentos e fontes em uma única planilha usando bots para facilitar a análise. Se a solução de RPA puder executar vários bots ao mesmo tempo, esses relatórios abrangentes poderão ser gerados a qualquer momento.
  4. Order management automatizado: a RPA pode otimizar os principais componentes do processo do pedido ao pagamento. Bots não assistidos podem ser programados para transferir informações de plataformas de e-commerce como a Shopify para sistemas de gerenciamento de depósitos como o Fishbowl, para que os pedidos possam ser atendidos mais rapidamente. Os chatbots de agente virtual inteligente (IVA) também podem responder às perguntas dos clientes sobre os status de seus pedidos, usando bots de RPA para buscar os detalhes necessários no order management da empresa.
  5. Facilitando a análise de dados: a RPA pode ajudar os varejistas a obter insights mais precisos sobre os comportamentos dos consumidores, o desempenho da loja e outros pontos de dados críticos. Bots não supervisionados podem ser programados para extrair dados regularmente do sistema POS da empresa, como o NetSuite, e criar relatórios para os líderes da empresa avaliarem números de vendas, desempenho das lojas e outras tendências.
  6. Processamento de devoluções: aa RPA pode facilitar devoluções 24 horas por dia e com intervenção humana mínima. Chatbots inteligentes e Tecnologia de resposta interativa por voz (IVR) podem orientar o cliente durante o processo de devoluções. Enquanto isso acontece, os bots de RPA podem ser executados em segundo plano para atualizar sistemas de inventário, registros de clientes, registros contábeis e quaisquer outros sistemas envolvidos no processamento da devolução.
  7. Agentes virtuais automatizados: as expectativas omnicanal dos consumidores de hoje significam que os clientes desejam receber o serviço por meio de qualquer canal que seja mais conveniente para eles no momento. Os chatbots podem estar disponíveis 24/7 para consultas de clientes, e podem usar bots de RPA para realizar tarefas básicas para os clientes, como respostas rápidas para perguntas frequentes. Os chatbots também podem atuar como utilitários para os agentes de atendimento ao cliente. Se os agentes de atendimento ao cliente frequentemente lidam com os mesmos tipos de solicitações, como redefinir as credenciais de login de um cliente, eles podem pedir ajuda aos chatbots em vez de realizar o processo manualmente. O chatbot, por sua vez, retransmite a solicitação para uma RPA, que a executa.
  8. Detecção de fraude: quando as equipes de prevenção de fraudes se deparam com pedidos suspeitos, elas podem usar bots de RPA para ajudar a investigar. Vários bots podem ser executados ao mesmo tempo para verificar um pedido atual em bancos de dados de clientes e outros registros, aproveitando o processamento de IA para identificar quaisquer discrepâncias que possam apontar para fraudes
  9. Promoções personalizadas: um bot de RPA pode transferir dados sobre compras anteriores dos clientes de um CRM como o Salesforce para um sistema de marketing como o HubSpot, onde esses dados podem ser usados para segmentar clientes para ofertas e anúncios personalizados. A RPA também pode se comunicar com os clientes sobre ofertas personalizadas por meio de chatbots e IVR, incentivando negócios repetidos.
  10. Agendamento de funcionários: com muitos varejistas confiando no agendamento just-in-time para lojas físicas e centros de atendimento, o RPA pode simplificar o processo. Um bot de RPA pode transferir dados sobre a disponibilidade dos funcionários de documentos como planilhas do Excel e Formulários do Google para um software de agendamento de funcionários como o Sling, onde os gerentes podem usar os dados para criar agendas.

