O principal benefício da RPA no varejo é que ela permite que os trabalhadores humanos transfiram tarefas repetitivas aos colegas robôs para que os funcionários possam se concentrar em tarefas mais criativas, estratégicas e de valor agregado. Por exemplo, a RPA pode reduzir erros em tarefas como transcrição de dados, classificação e suporte ao cliente. Bots não supervisionados podem ser programados para lidar com trabalhos repetíveis, como atualizações de banco de dados 24 horas por dia, resultando em tempos de conclusão mais rápidos. A RPA também pode ser usado em combinação com chatbots impulsionados por IA para ajudar clientes e agentes de atendimento ao cliente com tarefas básicas, como consulta de produtos ou processo de devolução. Quando um cliente ou membro da equipe faz uma solicitação (por exemplo, verificar o status de um pedido), o chatbot pode retransmitir a solicitação para um bot de RPA para realizar a tarefa.

Por si só, a RPA automatiza tarefas simples, demoradas e baseadas em regras. No entanto, a RPA também pode ser um gateway valioso para esforços de automação mais abrangentes devido ao seu baixo custo, relativa facilidade de configuração e potencial para integrar vários sistemas díspares. As principais soluções de RPA frequentemente aproveite plataformas de pouco código ou no-code que permitem que usuários com pouco conhecimento técnico criem scripts eficazes para bots, tornando a RPA um ponto de partida acessível para hiperautomação e otimização de processos mais ampla.

Com a implementação da RPA, os varejistas podem usar essa base para automatizar tarefas cada vez mais complexas, ampliando os recursos básicos da RPA com ferramentas avançadas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. Por exemplo, um sistema de gerenciamento de business rules (BRMS) pode ajudar os bots de RPA a não apenas imitar atividades humanas, mas também tomar decisões mais inteligentes sobre quais tarefas realizar e quando. O software de automação de fluxos de trabalho pode criar processos de RPA totalmente autônomos supervisionados por IA. Com algoritmos de mineração de processos, os varejistas podem até mesmo analisar os dados sobre o desempenho da RPA e identificar mais maneiras de otimizar a implementação da RPA.