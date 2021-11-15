A automação robótica de processos (RPA) ajuda o setor varejo a simplificar os fluxos de trabalho críticos, oferecer experiências do cliente e se adaptar a um mundo cada vez mais digital. Veja como.
Como os líderes de varejo e bens de consumo sabem, o ato aparentemente simples de entregar um produto nas mãos de um cliente requer uma orquestração complexa de processos, incluindo gerenciamento de inventário, planejamento de armazenar, previsão de vendas, gerenciamento de planejamento de recursos empresariais (ERP) e suporte ao cliente . À medida que as expectativas dos clientes evoluem, as cadeias de suprimentos se tornam mais ágeis e as experiências omnicanal se tornam a norma, as organizações de varejo se veem navegando em um cenário de negócios cada vez mais complicado.
A Capgemini estima que o setor de varejo poderia economizar até US$ 340 bilhões por ano com a automatização de processos importantes como devoluções de clientes, gestão da cadeia de suprimentos, atualização de bancos de dados de clientes, manutenção de registros de inventário e outros. Uma das maneiras mais eficazes de alcançar esse nível de automação no varejo é por meio da automação robótica de processos (RPA), uma forma de automação que usa bots de software para realizar tarefas estruturadas e repetitivas normalmente realizadas por humanos.
Ao implementar a RPA, você cria bots que seguem scripts definidos para replicar as etapas que um trabalhador humano seguiria para concluir uma tarefa em um ambiente de software. A RPA tem desfrutado de uma adoção generalizada em todos os setores de varejo e comércio eletrônico, pois oferece uma maneira de automatizar e otimizar muitas das interações entre pessoas, processos e aplicações que sustentam as estratégias de varejo bem-sucedidas atualmente.
Como os bots de RPA imitam as ações humanas, eles podem servir como pontos universais de integração, permitindo que até mesmo aplicativos e sistemas de software que não possuem APIs se integrem. Se um membro da equipe precisasse transferir dados de uma planilha para um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), um bot poderia simplesmente ser programado para transferir esses dados entre sistemas da mesma forma que um humano faria. Nenhum conhecimento adicional de programação seria necessário.
No negócio de varejo, a RPA é normalmente aplicada a tarefas rotineiras, como coleta de dados, rastreamento de status de estoque e processamento de devoluções simples de clientes.
O principal benefício da RPA no varejo é que ela permite que os trabalhadores humanos transfiram tarefas repetitivas aos colegas robôs para que os funcionários possam se concentrar em tarefas mais criativas, estratégicas e de valor agregado. Por exemplo, a RPA pode reduzir erros em tarefas como transcrição de dados, classificação e suporte ao cliente. Bots não supervisionados podem ser programados para lidar com trabalhos repetíveis, como atualizações de banco de dados 24 horas por dia, resultando em tempos de conclusão mais rápidos. A RPA também pode ser usado em combinação com chatbots impulsionados por IA para ajudar clientes e agentes de atendimento ao cliente com tarefas básicas, como consulta de produtos ou processo de devolução. Quando um cliente ou membro da equipe faz uma solicitação (por exemplo, verificar o status de um pedido), o chatbot pode retransmitir a solicitação para um bot de RPA para realizar a tarefa.
Por si só, a RPA automatiza tarefas simples, demoradas e baseadas em regras. No entanto, a RPA também pode ser um gateway valioso para esforços de automação mais abrangentes devido ao seu baixo custo, relativa facilidade de configuração e potencial para integrar vários sistemas díspares. As principais soluções de RPA frequentemente aproveite plataformas de pouco código ou no-code que permitem que usuários com pouco conhecimento técnico criem scripts eficazes para bots, tornando a RPA um ponto de partida acessível para hiperautomação e otimização de processos mais ampla.
Com a implementação da RPA, os varejistas podem usar essa base para automatizar tarefas cada vez mais complexas, ampliando os recursos básicos da RPA com ferramentas avançadas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. Por exemplo, um sistema de gerenciamento de business rules (BRMS) pode ajudar os bots de RPA a não apenas imitar atividades humanas, mas também tomar decisões mais inteligentes sobre quais tarefas realizar e quando. O software de automação de fluxos de trabalho pode criar processos de RPA totalmente autônomos supervisionados por IA. Com algoritmos de mineração de processos, os varejistas podem até mesmo analisar os dados sobre o desempenho da RPA e identificar mais maneiras de otimizar a implementação da RPA.
Em um contexto de varejo, a RPA pode ser implementada para executar funções de back-office e voltadas para o cliente. Ele pode realizar qualquer tarefa que exija etapas definidas e repetíveis ou a manipulação de dados estruturados. As aplicações típicas da RPA no varejo incluem as seguintes:
A RPA automatiza tarefas repetitivas para o benefício de clientes e funcionários. Os funcionários podem se concentrar em tarefas mais gratificantes, envolventes e com impacto organizacional, resultando em maior satisfação e produtividade no trabalho. Da mesma forma, os clientes apreciam a facilidade e a velocidade dos serviços prestados pela RPA, que impulsionam a satisfação do cliente e influenciam diretamente a receita. De acordo com a PwC, os clientes estão dispostos a gastar 16% mais em troca de uma ótima experiência do cliente.
Alguns dos benefícios específicos da RPA no varejo incluem os seguintes:
A RPA é mais eficaz na automação de tarefas manuais, repetitivas, propensas a erros e baseadas em dados estruturados, com pouca ou nenhuma oportunidade para os trabalhadores humanos agregarem valor. É também uma maneira eficiente de fazer com que sistemas díspares se comuniquem. Estes são alguns dos casos de uso da RPA mais comuns no varejo:
A IBM oferece uma solução RPA completa e de pouco código que ajuda os varejistas a automatizar processos de negócios e TI em escala. Com o IBM Robotic Process Automation, as organizações podem combinar a facilidade e a velocidade da RPA tradicional com insights de IA operacionalizados para uma automação inteligente e transformação digital acelerada.
Para saber mais, explore RPA: um guia do comprador tranquilo e inscreva-se para a avaliação sem custo do software IBM Robotic Process Automation.
Saiba como o IBM Robotic Process Automation pode gerar US$ 992 mil em benefícios e um ROI de 124% para sua organização.
Descubra o papel da RPA na automação de processos de TI, desde o aumento da transformação digital até a condução de iniciativas de automação focadas nos negócios.
O IBM® Robotic Process Automation é um software que visa automatizar tarefas de back-office repetitivas e demoradas utilizando robôs de software que emulam ações humanas em um computador. Ele faz parte da solução da IBM para automação de negócios.