A automação robótica de processos (RPA), que é o uso de bots de software para lidar com tarefas rotineiras de nível de pressionamento de teclas, é mais importante do que nunca no setor de seguros. Na verdade, a pesquisa da Novarica mostra que mais da metade de todas as seguradoras implementaram a RPA, em comparação com menos de um quarto em 2018. [1]

Desde subscrição e integração até serviços ao segurado e processamento de sinistros, a RPA está mudando a forma como as seguradoras fazem negócios. Liberando os funcionários de tarefas manuais demoradas, as seguradoras estão impulsionando a eficiência, acelerando processos e criando melhores experiências do cliente. Aqui está uma análise mais detalhada do caso de negócios para a RPA.