A automação robótica de processos (RPA), que é o uso de bots de software para lidar com tarefas rotineiras de nível de pressionamento de teclas, é mais importante do que nunca no setor de seguros. Na verdade, a pesquisa da Novarica mostra que mais da metade de todas as seguradoras implementaram a RPA, em comparação com menos de um quarto em 2018. [1]
Desde subscrição e integração até serviços ao segurado e processamento de sinistros, a RPA está mudando a forma como as seguradoras fazem negócios. Liberando os funcionários de tarefas manuais demoradas, as seguradoras estão impulsionando a eficiência, acelerando processos e criando melhores experiências do cliente. Aqui está uma análise mais detalhada do caso de negócios para a RPA.
Em seguros, RPA refere-se ao uso de "bots" de software de pouco código, baseados em regras, para lidar com as tarefas repetitivas de trabalhadores humanos, como coletar informações de clientes, extrair dados em sinistros, realizar verificações de antecedentes e assim por diante. A RPA faz parte da tendência maior de hiperautomação, permitindo que as organizações transformem os processos para serem mais competitivas.
A RPA simplifica os processos de negócios diários que consomem tempo, energia e moral dos trabalhadores. Ao implementar bots de RPA em vários sistemas, as seguradoras podem melhorar a precisão e a eficiência, liberando recursos humanos para tarefas mais estratégicas. Estudos de caso mostraram um aumento de até 200% no ROI no primeiro ano de implementação da RPA em serviços financeiros.
As seguradoras dependem de uma combinação de aplicações e sistemas legados. A RPA pode ajudar a vincular esses sistemas díspares (com codificação mínima) para que as seguradoras possam conduzir operações mais rapidamente, reduzir custos de mão de obra e explorar novas áreas de inovação nos negócios. Na verdade, a Gartner prevê que, até 2025, 70% das novas aplicações escritas pelas empresas usarão tecnologias de aplicação de pouco código ou de aplicação de no-code. [2]
A RPA preenche a lacuna entre os sistemas de seguros legados de uma forma que melhora a experiência do cliente e a eficiência operacional. Especificamente, as plataformas de RPA podem processar ações até o nível do mouse e do teclado e, ao mesmo tempo, integrar-se a sistemas em um nível inferior por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs). As organizações podem usar conectores de API ao criar seus fluxos de trabalho com a RPA para automação de ponta a ponta.
Perfeitas para uma força de trabalho distribuída, as soluções de RPA podem fazer o seguinte:
Com uma implementação da RPA, as seguradoras podem melhorar os processos de back-office e os serviços voltados para o cliente, ao mesmo tempo em que transformam o ambiente de trabalho. Afinal, os funcionários não deveriam ter que ficar presos à entrada de dados sem sentido.
Alguns dos principais benefícios do uso da RPA para operações de seguros incluem os seguintes:
A RPA já está ajudando as seguradoras a melhorar uma ampla gama de tarefas de processamento de dados:
A IBM está desenvolvendo o pacote mais abrangente de recursos de automação impulsionados por IA do setor. Com o IBM Robotic Process Automation, seguradoras como a Lojacorr Network podem automatizar mais processos de negócios e de TI em escala com a facilidade e a velocidade da RPA tradicional. Os robôs de software, ou bots, podem atuar com base em insights de IA para realizar tarefas sem atrasos e acelerar a transformação digital.
