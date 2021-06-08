Tags
Automação de negócios

O caso da automação robótica de processos (RPA) no setor de seguros

Avaliador de seguros inspecionando veículo danificado

Descubra como a automação robótica de processos (RPA) está mudando o setor de seguros, onde é usado e como implementá-la para novas eficiências em sua própria organização.

A automação robótica de processos (RPA), que é o uso de bots de software para lidar com tarefas rotineiras de nível de pressionamento de teclas, é mais importante do que nunca no setor de seguros. Na verdade, a pesquisa da Novarica mostra que mais da metade de todas as seguradoras implementaram a RPA, em comparação com menos de um quarto em 2018. [1]

Desde subscrição e integração até serviços ao segurado e processamento de sinistros, a RPA está mudando a forma como as seguradoras fazem negócios. Liberando os funcionários de tarefas manuais demoradas, as seguradoras estão impulsionando a eficiência, acelerando processos e criando melhores experiências do cliente. Aqui está uma análise mais detalhada do caso de negócios para a RPA.

 

O que é automação robótica de processos em seguros?

Em seguros, RPA refere-se ao uso de "bots" de software de pouco código, baseados em regras, para lidar com as tarefas repetitivas de trabalhadores humanos, como coletar informações de clientes, extrair dados em sinistros, realizar verificações de antecedentes e assim por diante. A RPA faz parte da tendência maior de hiperautomação, permitindo que as organizações transformem os processos para serem mais competitivas.

O valor da RPA em seguros

A RPA simplifica os processos de negócios diários que consomem tempo, energia e moral dos trabalhadores. Ao implementar bots de RPA em vários sistemas, as seguradoras podem melhorar a precisão e a eficiência, liberando recursos humanos para tarefas mais estratégicas. Estudos de caso mostraram um aumento de até 200% no ROI no primeiro ano de implementação da RPA em serviços financeiros.

As seguradoras dependem de uma combinação de aplicações e sistemas legados. A RPA pode ajudar a vincular esses sistemas díspares (com codificação mínima) para que as seguradoras possam conduzir operações mais rapidamente, reduzir custos de mão de obra e explorar novas áreas de inovação nos negócios. Na verdade, a Gartner prevê que, até 2025, 70% das novas aplicações escritas pelas empresas usarão tecnologias de aplicação de pouco código ou de aplicação de no-code. [2]

Como a RPA funciona em seguros

A RPA preenche a lacuna entre os sistemas de seguros legados de uma forma que melhora a experiência do cliente e a eficiência operacional. Especificamente, as plataformas de RPA podem processar ações até o nível do mouse e do teclado e, ao mesmo tempo, integrar-se a sistemas em um nível inferior por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs). As organizações podem usar conectores de API ao criar seus fluxos de trabalho com a RPA para automação de ponta a ponta.

Perfeitas para uma força de trabalho distribuída, as soluções de RPA podem fazer o seguinte:

  • Copie e cole dados entre diferentes aplicações
  • Abrir e-mails, coletar dados e migrá-los para um sistema central
  • Calcular dados para criar relatórios de rentabilidade de fim de mês
  • Integre-se com automação de fluxo de trabalho, mecanismos de regras e outros componentes para processos totalmente automatizados
  • Use complementos de inteligência artificial (IA) para aprimorar os recursos do bot

Os benefícios da RPA nos seguros

Com uma implementação da RPA, as seguradoras podem melhorar os processos de back-office e os serviços voltados para o cliente, ao mesmo tempo em que transformam o ambiente de trabalho. Afinal, os funcionários não deveriam ter que ficar presos à entrada de dados sem sentido.

Alguns dos principais benefícios do uso da RPA para operações de seguros incluem os seguintes:

  • Processamento mais rápido de sinistros de seguro: no processamento tradicional de sinistros, os funcionários coletam informações de vários documentos e as migrar para outros sistemas. Agora, os bots de RPA podem migrar grandes quantidades de dados de sinistros com apenas um clique, para que os clientes recebam uma resposta mais rápida quando registrarem uma reclamação.
  • Maior satisfação do cliente: as seguradoras podem acelerar uma ampla gama de processos repletos de dados com a RPA, desde a integração de novos negócios até cancelamentos de apólices. A RPA pode alternar entre vários sistemas e migrar dados automaticamente, economizando esforço humano e atendendo às necessidades dos clientes.
  • Maior precisão de dados: ao substituir processos manuais pela RPA, as seguradoras podem remover o potencial de erros humanos. A RPA aumenta a confiabilidade dos dados, o que é especialmente importante para a conformidade regulatória.
  • Rápida economia de custos: a RPA é uma ótima maneira de simplificar as operações comerciais, aumentando a produtividade para a economia geral de custos. Além disso, as empresas podem realocar equipes para trabalhos de maior prioridade e impulsionar o crescimento dos negócios.
  • Proteção do investimento: os robôs podem estender a vida útil de sistemas legados que podem ser substituídos em alguns anos e depois ser atualizados para funcionar com novos sistemas. Eles podem ser configurados muito mais rápido do que os projetos de TI tradicionais.
  • Oportunidades de venda cruzada: ferramentas de RPA, como chatbot, podem fornecer recomendações personalizadas de produtos para melhorar a experiência do cliente. Além disso, a RPA pode ser usada para inovações em novos negócios, como seguro de vida personalizável instantaneamente e cobertura imobiliária sob demanda.
  • Maior satisfação no trabalho: os bots de RPA usam processamento inteligente de documentos para eliminar uma ampla gama de tarefas manuais de entrada de dados para que os funcionários possam realizar atividades de maior valor agregado. Isso leva a um moral mais elevado em toda a organização.

Casos de uso da RPA em seguros

A RPA já está ajudando as seguradoras a melhorar uma ampla gama de tarefas de processamento de dados:

  • Gerenciamento de sinistros: os bots de RPA podem simplificar toda a jornada de sinistros, desde o Primeiro Aviso de Perda (FNOL) até o ajuste e a liquidação. Ao automatizar seus processos de registro de sinistros de alto volume, as seguradoras podem liberar seus inspetores de sinistros para resolver problemas importantes e exceções. Os sinistros padrão são tratados em poucos minutos, enquanto os funcionários se concentram nas questões importantes para a empresa.
  • Subscrição: tradicionalmente, as equipes de corretores de seguros precisam analisar diversas fontes de dados para determinar os riscos e oferecer aos clientes as taxas e apólices adequadas às suas necessidades. Os bots de RPA podem coletar automaticamente dados não estruturados de fontes internas e externas e apresentá-los em um dashboard central para uma tomada de decisão mais rápida.
  • Suporte à central de atendimento: os colaboradores digitais podem dar suporte àqueles que atendem aos clientes. Por exemplo, os agentes podem usar bots assistidos ou chatbots para lidar com solicitações de serviço em tempo real. Os bots de RPA podem agregar rapidamente informações de clientes e produtos, aprimorar a colaboração dos funcionários e aumentar a retenção dos segurados.
  • Manipulação do formulário de registro: a integração do reconhecimento óptico de caracteres (OCR) com a RPA permite que as seguradoras interpretem automaticamente o conteúdo dos formulários de registro e direcionem as informações para os fluxos de trabalho apropriados. Isso aumenta a precisão e a qualidade de dados e reduz os backlogs de seguros.
  • Administração de apólices: os corretores de seguros podem criar experiências mais envolventes com os segurados, apoiadas pela RPA. Usando uma combinação de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, OCR inteligente e análise, as soluções de RPA podem identificar o contexto dos e-mails dos clientes e classificar o conteúdo. Eles podem extrair dados, atualizar sistemas, interagir com usuários humanos para concluir instruções e entregar confirmações, tudo isso enquanto atendem aos requisitos regulatórios e estatutários.
  • Inovação de produtos: as seguradoras estão usando a RPA para compatibilidade com novos tipos de produtos e serviços, como cotações sob demanda, aplicativos de gerenciamento de apólices e portais de clientes. Por exemplo, os prêmios podem ser baseados no comportamento de condução anterior do cliente. Ou as imagens de danos do veículo podem ser analisadas automaticamente para sinistros de seguro de automóvel mais rápidos, sem a necessidade de uma visita de vistoriador.

RPA em seguros e IBM

A IBM está desenvolvendo o pacote mais abrangente de recursos de automação impulsionados por IA do setor. Com o IBM Robotic Process Automation, seguradoras como a Lojacorr Network podem automatizar mais processos de negócios e de TI em escala com a facilidade e a velocidade da RPA tradicional. Os robôs de software, ou bots, podem atuar com base em insights de IA para realizar tarefas sem atrasos e acelerar a transformação digital.

Obtenha o IBM Robotic Process Automation como parte do IBM Cloud Pak for Business Automation. Para saber mais, explore “RPA: A no-hype buyer’s guide” e inscreva-se para avaliação sem custo do software IBM Robotic Process Automation.

Autora

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)

Notas de rodapé

[1] Novarica Research Council, “Emerging Technology in Insurance: AI, Big Data, Chatbots, IoT, RPA, and More,” janeiro de 2021.

[2] Gartner, “Predicts 2021: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation,” 4 de dezembro de 2020.
