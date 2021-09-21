Maneiras incríveis de usar a RPA no setor de saúde

Há muitos usos para a RPA no setor de saúde. Concentrar-se em algumas em particular que possam gerar ganhos financeiros é um bom começo para qualquer organização.

Vamos ver como podemos aplicar as ferramentas de RPA para melhorar a eficiência operacional de um hospital. O Hospital X genérico tem muitos custos administrativos indiretos e atribui 30% desses custos a lidar com erros e atrasos em processos manuais. O hospital precisa otimizar custos e recursos para lidar com um fluxo maior de pacientes, que cresceu exponencialmente por causa do aumento da COVID-19.

O Hospital X avaliou seus processos de negócios e identificou vários que estão incorrendo em custos maiores do que outros:

Autorização prévia de seguro

Estimativas de custos

Verificação de seguro e negações de benefícios

Gerenciamento de sinistros e contas a receber

Cada um desses processos envolve várias tarefas manuais, que consomem tempo e exigem precisão para garantir um atendimento de qualidade ao paciente.

Usando a RPA, o Hospital X pode reduzir a dependência manual de cada processo, o que, por sua vez, reduz o risco de erros humanos e aumenta a precisão, reduzindo, assim, os custos. O hospital lidou com cada um desses processos usando a RPA para automatizar tarefas:

Autorização prévia de seguro: a tecnologia de RPA e IA é usada para enviar e acompanhar solicitações de autorização prévia para procedimentos, comunicando-se automaticamente com o paciente e todos os constituintes envolvidos e, muitas vezes, agendando o procedimento. Como o envio de autorizações de seguro depende de uma codificação adequada, a tecnologia de IA pode identificar e, às vezes, resolver inconsistências nos envios causadas por erros manuais. A aprovação de cobertura para testes especiais ou autorização para tratamento são solicitadas eletronicamente, incluindo o custo para o paciente, e a resposta é comunicada por e-mail gerado automaticamente.

Estimativas de custos: os pacientes são informados antecipadamente sobre o custo de procedimentos e tratamentos, e os planos de pagamento e os esforços de cobrança também são automatizados.

Verificação de seguros e aprovações ou negações de benefícios: a RPA é usada para rastrear e solicitar aprovação para pacientes à medida que as consultas são feitas, atendidas ou canceladas. Informações sobre o custo para o paciente, franquias e outros detalhes de cobertura são gerados automaticamente para melhorar a visibilidade e a consistência desde o início.

Gerenciamento de sinistros e contas a receber: a RPA, usando bots e tecnologia de IA, é usada para gerenciar fluxos de trabalho de processamento de sinistros. Isso inclui comunicação e reenvio de negações, além de previsões de receita e custos com base no histórico. As cobranças de receitas também são automatizadas com um fluxo de trabalho que ajuda a recuperar fundos sem intervenções manuais repetitivas.

Esses são apenas alguns dos processos administrativos em um ambiente de saúde que se beneficiam do uso da RPA para reduzir a intervenção manual, as tarefas repetitivas e o erro humano para, em última análise, reduzir os custos e melhorar o atendimento e o benefício do paciente.