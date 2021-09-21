Maneiras incríveis de usar a RPA no setor de saúde

O setor de saúde de hoje está sobrecarregado por custos altos, volumes incrivelmente altos e regulamentações rigorosas. Essas pressões podem desafiar a qualidade e a urgência do atendimento ao paciente.
O impulso para reduzir custos é enfrentado pela necessidade de melhorar continuamente a experiência do paciente e atender às regulamentações que muitas vezes exigem documentação e relatórios onerosos.
Nas organizações de saúde, muitos processos e decisões repetitivos dependem da disponibilidade de dados precisos. Por exemplo, a integração e o acompanhamento de pacientes, o faturamento e o processamento de sinistros médicos, a geração de relatórios para médicos e o gerenciamento de prescrições são algumas das tarefas repetitivas comuns a todas as organizações de saúde. Esses estão entre os fatores que criam o ambiente perfeito para a automação robótica de processos (RPA) para aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a experiência do paciente.
Automação robótica de processos (RPA) é uma tecnologia de automação que utiliza software para imitar as tarefas administrativas dos trabalhadores humanos, como extração de dados, preenchimento de formulários e movimentação de arquivos. Ela combina APIs e interações da interface do usuário (IU) para integrar e executar tarefas repetitivas entre aplicações corporativas e de produtividade. Ao implementar scripts que emulam processos humanos, as ferramentas de RPA realizam a execução autônoma de várias atividades e transações em sistemas de software não relacionados.
As organizações de saúde operam em tempo real, sem qualquer flexibilidade. Tarefas complicadas e propensas a erros retardam os processos e afetam tudo, desde estruturas de custos até a conformidade e a experiência do paciente. O software de RPA cria eficiências ao automatizar tarefas que melhoram a precisão dos dados e dos relatórios, permitindo que decisões sejam tomadas de forma mais rápida. Isso se traduz em economia de custos e, em última análise, significa que os recursos podem ser utilizados onde são mais necessários.
A RPA automatiza tarefas que utilizam dados estruturados e lógica, e frequentemente depende de business rules para automatizar decisões baseadas em regras e condições pré-definidas. É possível que a RPA gerencie conjuntos de dados não estruturados também, mas somente se um bot primeiro extrair os dados e, em seguida, usar recursos como processamento de linguagem natural (NLP) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para criar dados estruturados.
Uma solução de RPA, quando usada em conjunto com a inteligência artificial (IA), cria uma automação inteligente (AI) (ou automação cognitiva), que visa imitar de perto o talento e as ações humanas, muitas vezes por meio do uso de bots.
O setor de saúde envolve muitas interações altamente confidenciais com os clientes, mas também inclui muitas tarefas repetitivas e demoradas, além de tarefas administrativas que não exigem conhecimento especializado. A RPA pode fornecer automação de tarefas em toda a organização, desde tarefas do front-office até processos operacionais, interação com o paciente e pagamento de contas.
De acordo com a Gartner (link externo a ibm.com), "cinquenta por cento dos prestadores de serviços de saúde dos EUA investirão na RPA nos próximos três anos." A Gartner continua: "Os prestadores de serviços de saúde estão envolvidos em uma tempestade perfeita de redução dos pagamentos, melhoria dos resultados, aprimoramento da experiência e reforço das credenciais. Qualquer tecnologia implementada para ajudar esses provedores a melhorar a entrega e simplificar as operações também deve otimizar os custos."
Alguns dos desafios no setor de saúde que podem ser mitigados com a RPA incluem os seguintes:
Com pressão para reduzir custos, aumentar a velocidade das operações, simplificar tarefas, aumentar a eficiência dos processos de negócios e melhorar a experiência do paciente, as organizações de saúde estão posicionadas para se beneficiar muito com a RPA.
Os líderes de saúde podem implementar a RPA para fazer o seguinte:
Uma implementação bem-sucedida da RPA no setor de saúde requer uma previsão holística para determinar onde a automação pode proporcionar benefícios, quais recursos estão disponíveis para ajudar no processo e se uma parceria pode ajudar a acelerar com conjuntos de habilidades ou recursos.
Há muitos usos para a RPA no setor de saúde. Concentrar-se em algumas em particular que possam gerar ganhos financeiros é um bom começo para qualquer organização.
Vamos ver como podemos aplicar as ferramentas de RPA para melhorar a eficiência operacional de um hospital. O Hospital X genérico tem muitos custos administrativos indiretos e atribui 30% desses custos a lidar com erros e atrasos em processos manuais. O hospital precisa otimizar custos e recursos para lidar com um fluxo maior de pacientes, que cresceu exponencialmente por causa do aumento da COVID-19.
O Hospital X avaliou seus processos de negócios e identificou vários que estão incorrendo em custos maiores do que outros:
Cada um desses processos envolve várias tarefas manuais, que consomem tempo e exigem precisão para garantir um atendimento de qualidade ao paciente.
Usando a RPA, o Hospital X pode reduzir a dependência manual de cada processo, o que, por sua vez, reduz o risco de erros humanos e aumenta a precisão, reduzindo, assim, os custos. O hospital lidou com cada um desses processos usando a RPA para automatizar tarefas:
Esses são apenas alguns dos processos administrativos em um ambiente de saúde que se beneficiam do uso da RPA para reduzir a intervenção manual, as tarefas repetitivas e o erro humano para, em última análise, reduzir os custos e melhorar o atendimento e o benefício do paciente.
