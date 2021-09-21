Tags
Maneiras incríveis de usar a RPA no setor de saúde

Publicado 21/09/2021
O setor de saúde de hoje está sobrecarregado por custos altos, volumes incrivelmente altos e regulamentações rigorosas. Essas pressões podem desafiar a qualidade e a urgência do atendimento ao paciente.

O impulso para reduzir custos é enfrentado pela necessidade de melhorar continuamente a experiência do paciente e atender às regulamentações que muitas vezes exigem documentação e relatórios onerosos.

Nas organizações de saúde, muitos processos e decisões repetitivos dependem da disponibilidade de dados precisos. Por exemplo, a integração e o acompanhamento de pacientes, o faturamento e o processamento de sinistros médicos, a geração de relatórios para médicos e o gerenciamento de prescrições são algumas das tarefas repetitivas comuns a todas as organizações de saúde. Esses estão entre os fatores que criam o ambiente perfeito para a automação robótica de processos (RPA) para aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a experiência do paciente.

 

O que é automação robótica de processos (RPA)?

Automação robótica de processos (RPA) é uma tecnologia de automação que utiliza software para imitar as tarefas administrativas dos trabalhadores humanos, como extração de dados, preenchimento de formulários e movimentação de arquivos. Ela combina APIs e interações da interface do usuário (IU) para integrar e executar tarefas repetitivas entre aplicações corporativas e de produtividade. Ao implementar scripts que emulam processos humanos, as ferramentas de RPA realizam a execução autônoma de várias atividades e transações em sistemas de software não relacionados.

O valor da RPA

As organizações de saúde operam em tempo real, sem qualquer flexibilidade. Tarefas complicadas e propensas a erros retardam os processos e afetam tudo, desde estruturas de custos até a conformidade e a experiência do paciente. O software de RPA cria eficiências ao automatizar tarefas que melhoram a precisão dos dados e dos relatórios, permitindo que decisões sejam tomadas de forma mais rápida. Isso se traduz em economia de custos e, em última análise, significa que os recursos podem ser utilizados onde são mais necessários.

A RPA automatiza tarefas que utilizam dados estruturados e lógica, e frequentemente depende de business rules para automatizar decisões baseadas em regras e condições pré-definidas. É possível que a RPA gerencie conjuntos de dados não estruturados também, mas somente se um bot primeiro extrair os dados e, em seguida, usar recursos como processamento de linguagem natural (NLP) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para criar dados estruturados.

Uma solução de RPA, quando usada em conjunto com a inteligência artificial (IA), cria uma automação inteligente (AI) (ou automação cognitiva), que visa imitar de perto o talento e as ações humanas, muitas vezes por meio do uso de bots.

Quais casos de uso no setor de saúde podem ser melhorados com a RPA, e como?

O setor de saúde envolve muitas interações altamente confidenciais com os clientes, mas também inclui muitas tarefas repetitivas e demoradas, além de tarefas administrativas que não exigem conhecimento especializado. A RPA pode fornecer automação de tarefas em toda a organização, desde tarefas do front-office até processos operacionais, interação com o paciente e pagamento de contas.

De acordo com a Gartner (link externo a ibm.com), "cinquenta por cento dos prestadores de serviços de saúde dos EUA investirão na RPA nos próximos três anos." A Gartner continua: "Os prestadores de serviços de saúde estão envolvidos em uma tempestade perfeita de redução dos pagamentos, melhoria dos resultados, aprimoramento da experiência e reforço das credenciais. Qualquer tecnologia implementada para ajudar esses provedores a melhorar a entrega e simplificar as operações também deve otimizar os custos."

Alguns dos desafios no setor de saúde que podem ser mitigados com a RPA incluem os seguintes:

  • Entrada de dados administrativos: os dados administrativos são apenas um dos muitos tipos de dados encontrados em um ambiente de saúde. A entrada de dados administrativos muitas vezes não requer habilidades especializadas, mas é uma tarefa que pode ser muito repetitiva. Usando processamento de linguagem natural (NLP), reconhecimento de fala e reconhecimento de imagens, a RPA pode ser usada para obter entradas de dados de várias fontes, algumas das quais podem precisar ser convertidas em dados estruturados usando bots. Esses dados devem, então, ser inseridos em um banco de dados ou outro repositório para uso pela organização.
  • O processo de digitalização de documentos: a RPA pode usar o processamento inteligente de documentos (IDP) para preparar e ingestão de documentos (relacionados a qualquer coisa, desde registros de saúde até sinistros de seguro) em um repositório maior para armazenamento ou uso.
  • Gerencie e agende consultas de pacientes: o agendamento e o gerenciamento de consultas podem se beneficiar da automação usando bots de RPA e outros processos para interagir com os clientes. Também é possível agendar, alterar, cancelar ou atualizar compromissos de patentes conforme necessário ou solicitado.
  • Faturamento e processamento: o faturamento e o processamento de reclamações normalmente são muito repetitivos. Esses processos podem ser automatizados usando a RPA, com bots lidando com o gerenciamento de sinistros, incluindo consultas de primeira linha ou acompanhamento.
  • Gerenciamento de registros: o setor de saúde é altamente regulamentado, exigindo protocolos e relatórios muito rigorosos no que diz respeito a registros de pacientes, registros médicos e outras informações confidenciais. A conformidade regulatória depende da precisão, consistência e proteção de registros, que a RPA pode fornecer.
  • Controle de infecções: a RPA pode ser usada para ajudar os profissionais de saúde a executar o protocolo de controle de infecções, incluindo, entre outros:
    • Gerenciamento de tarefas de triagem
    • Protocolos de rastreamento e triagem, incluindo conformidade regulatória e protocolos de CDC
    • Gerenciamento do inventário e do fluxo de pacientes
    • Monitoramento dos planos de atendimento ao paciente e alerta da equipe com base nos limites de dados do paciente
  • Comunicações: no setor de saúde, como em qualquer setor, a RPA pode ser usada para automatizar comunicações, como respostas a consultas no site, chamadas de primeira linha para o atendimento ao cliente, consultas de administradores da linha de frente e envio de e-mails para pacientes, fornecedores e funcionários
  • Atendimento ao cliente e atendimento remoto: a RPA e bots podem ser usados para automatizar o atendimento ao cliente repetitivo e atividades de atendimento remoto, com aprendizado de máquina e automação inteligente (IA) fornecendo a capacidade de lidar com perguntas repetitivas com consistência e conveniência. A RPA também pode ser usada no acompanhamento para atendimento remoto, seguindo business rules para fornecer comunicação específica em determinadas etapas do plano de atendimento ao paciente.

Benefícios da RPA no setor de saúde

Com pressão para reduzir custos, aumentar a velocidade das operações, simplificar tarefas, aumentar a eficiência dos processos de negócios e melhorar a experiência do paciente, as organizações de saúde estão posicionadas para se beneficiar muito com a RPA.

Os líderes de saúde podem implementar a RPA para fazer o seguinte:

  • Reduzir os custos administrativos de saúde automatizando tarefas manuais repetitivas que consomem muito tempo e recursos.
  • Aumente a velocidade de processos, como triagem, por meio da automação de tarefas rotineiras.
  • Melhore a precisão de dados, tarefas e relatórios em ambientes clínicos e outros, reduzindo o erro humano, garantindo a consistência de tarefas e produções e permitindo que as organizações implementem com sucesso as melhores práticas.
  • Melhore a produtividade da equipe de saúde automatizando tarefas que não exijam inteligência ou pensamento humanos, liberando recursos para se concentrar em atividades mais complexas.
  • Melhore a experiência do paciente com atendimento mais consistente devido a decisões mais precisas, custos reduzidos e maior visibilidade em todo o registro do paciente.

Uma implementação bem-sucedida da RPA no setor de saúde requer uma previsão holística para determinar onde a automação pode proporcionar benefícios, quais recursos estão disponíveis para ajudar no processo e se uma parceria pode ajudar a acelerar com conjuntos de habilidades ou recursos.

Caso de uso: hospital usa a RPA para reduzir custos, aumentar a eficiência do processo e melhorar a experiência do paciente

Há muitos usos para a RPA no setor de saúde. Concentrar-se em algumas em particular que possam gerar ganhos financeiros é um bom começo para qualquer organização.

Vamos ver como podemos aplicar as ferramentas de RPA para melhorar a eficiência operacional de um hospital. O Hospital X genérico tem muitos custos administrativos indiretos e atribui 30% desses custos a lidar com erros e atrasos em processos manuais. O hospital precisa otimizar custos e recursos para lidar com um fluxo maior de pacientes, que cresceu exponencialmente por causa do aumento da COVID-19.

O Hospital X avaliou seus processos de negócios e identificou vários que estão incorrendo em custos maiores do que outros:

  • Autorização prévia de seguro
  • Estimativas de custos
  • Verificação de seguro e negações de benefícios
  • Gerenciamento de sinistros e contas a receber

Cada um desses processos envolve várias tarefas manuais, que consomem tempo e exigem precisão para garantir um atendimento de qualidade ao paciente.

Usando a RPA, o Hospital X pode reduzir a dependência manual de cada processo, o que, por sua vez, reduz o risco de erros humanos e aumenta a precisão, reduzindo, assim, os custos. O hospital lidou com cada um desses processos usando a RPA para automatizar tarefas:

  • Autorização prévia de seguro: a tecnologia de RPA e IA é usada para enviar e acompanhar solicitações de autorização prévia para procedimentos, comunicando-se automaticamente com o paciente e todos os constituintes envolvidos e, muitas vezes, agendando o procedimento. Como o envio de autorizações de seguro depende de uma codificação adequada, a tecnologia de IA pode identificar e, às vezes, resolver inconsistências nos envios causadas por erros manuais. A aprovação de cobertura para testes especiais ou autorização para tratamento são solicitadas eletronicamente, incluindo o custo para o paciente, e a resposta é comunicada por e-mail gerado automaticamente.
  • Estimativas de custos: os pacientes são informados antecipadamente sobre o custo de procedimentos e tratamentos, e os planos de pagamento e os esforços de cobrança também são automatizados.
  • Verificação de seguros e aprovações ou negações de benefícios: a RPA é usada para rastrear e solicitar aprovação para pacientes à medida que as consultas são feitas, atendidas ou canceladas. Informações sobre o custo para o paciente, franquias e outros detalhes de cobertura são gerados automaticamente para melhorar a visibilidade e a consistência desde o início.
  • Gerenciamento de sinistros e contas a receber: a RPA, usando bots e tecnologia de IA, é usada para gerenciar fluxos de trabalho de processamento de sinistros. Isso inclui comunicação e reenvio de negações, além de previsões de receita e custos com base no histórico. As cobranças de receitas também são automatizadas com um fluxo de trabalho que ajuda a recuperar fundos sem intervenções manuais repetitivas.

Esses são apenas alguns dos processos administrativos em um ambiente de saúde que se beneficiam do uso da RPA para reduzir a intervenção manual, as tarefas repetitivas e o erro humano para, em última análise, reduzir os custos e melhorar o atendimento e o benefício do paciente.

RPA e IBM

Para saber mais, explore RPA: um guia do comprador sem exageros







Robotic Process Automation (RPA)