Durante anos, as equipes financeiras têm usado a automação robótica de processos (RPA) para melhorar a velocidade, eficiência e precisão de tarefas específicas. Agora, eles estão levando a RPA para o próximo nível, combinando-o com o aprendizado de máquina (ML). Na verdade, uma pesquisa recente da Gartner mostra que cerca de 80% dos líderes financeiros já implementaram ou planejam implementar a RPA.
A automação financeira teve um pontapé inicial na década de 1990, quando os pesquisadores do MIT desenvolveram a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para ler as partes escritas à mão dos cheques com alta velocidade e precisão. Além de processar cheques, os bancos e empresas de serviços financeiros atuais usam ferramentas de RPA para interagir com uma ampla gama de aplicações críticas, como aplicação de planejamento de recursos empresariais (ERP) e aplicação de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). As ferramentas podem manipular dados, acionar respostas e se comunicar com outros sistemas de uma forma que antes exigia interação humana.
As soluções mais recentes de RPA usam os recursos integrados de inteligência artificial (IA) e modelos de ML para "avaliações" relatórios, sinalizar possíveis problemas e aprender com a experiência. As soluções de RPA têm um alto nível de segurança para as funções financeiras e funcionam sem interrupções para proporcionar uma economia substancial.
Qual é a melhor maneira de considerar a implementação da RPA em sua própria instituição financeira? Este artigo descreve cinco casos de uso da RPA que vale a pena analisar mais de perto.
Usada em diversos setores, a automação robótica de processos (RPA) refere-se ao uso de “bots” de software de pouco código para lidar com as tarefas repetitivas e demoradas de trabalhadores humanos, como processamento de faturas, entrada de dados, relatórios de conformidade etc. A RPA faz parte da tendência maior de hiperautomação, permitindo que as organizações passem da automação que imita ações humanas para a automação que usa dados para otimizar os processos financeiros de ponta a ponta.
Os robôs usados na RPA são ideais para lidar com um alto volume de tarefas recorrentes sem intervenção humana. Isso libera os funcionários para se concentrarem em trabalhos mais significativos, desde a construção de relacionamentos sólidos com os clientes, análise de dados para obter uma vantagem competitiva e transformação de ótimas ideias em novos produtos financeiros.
As tecnologias de IA e ML aumentam o poder da RPA ao fazer o seguinte:
Por exemplo, digamos que você esteja usando software de RPA para ajudar a consolidar dados de diferentes fontes sobre pagamentos de clientes que estão programados para entrar, junto com faturas que precisarão ser pagas. O ML pode prever a probabilidade de cada cliente efetuar seu pagamento no prazo. Essa previsão orienta ações como a redução de custos administrativos, a ampliação das condições de pagamento dos fornecedores ou o investimento em novos equipamentos. [1]
Ao começar a usar a tecnologia de RPA, muitos líderes financeiros procuram tarefas mais propensas a erros humanos, que causam os maiores gargalos do fluxo de trabalho ou criam ineficiências que levam a um atendimento ao cliente ruim e ao engajamento dos funcionários.
Aqui estão cinco áreas para considerar o uso de uma plataforma de RPA, impulsionada por IA e ML, para transformar sua instituição financeira.
A competição por bancos e empresas de serviços financeiros é acirrada, particularmente em um mundo com taxas de juros baixas e iniciativas de transformação digital dispendiosas. Uma maneira de aumentar a receita é identificar oportunidades de vendas cruzadas de novos produtos de planejamento financeiro. Entre na RPA.
Com uma implementação de RPA, sua instituição financeira pode ter dados de comportamento do cliente enviados automaticamente para pessoas específicas na organização. Os modelos de ML ajudam a agrupar os clientes em categories com base em seu comportamento, para que os produtos ou serviços mais atraentes possam ser recomendados para eles. Por exemplo, os bancos sabem quais clientes podem estar mais interessados em abrir uma nova linha de crédito.
A tecnologia de RPA reduz os custos operacionais ao automatizar as tarefas manualmente intensas e com muitas transações que exigem reconciliação. Os colaboradores digitais podem recuperar e compilar dados de vários sistemas de back-office, reconciliar valores (por exemplo, para pagamentos de faturas ou valores faturados) e tomar medidas para resolver quebras em tempo real. Por exemplo, usando o processamento de linguagem natural, os colaboradores digitais podem analisar o texto que chega com as faturas e encaminhar automaticamente os problemas para a equipe correta.
Os consumidores de hoje têm mais opções do que nunca de serviços financeiros e têm grandes expectativas de serviços personalizados, tempos de processamento rápidos e suporte responsivo. As ferramentas de RPA podem melhorar todos os aspectos da experiência do cliente, desde a integração inicial até as atualizações da conta. Novos clientes podem abrir novas contas e solicitar produtos adicionais em minutos com a validação automatizada do Conheça Seu Cliente (KYC).
A RPA também ajuda a notificar os stakeholders sobre eventos específicos, como reclamações de clientes sobre uma nova funcionalidade de banco móvel. Com o ML, os dados sobre reclamações anteriores semelhantes podem ser filtrados para prever as oportunidades de melhoria mais impactantes.
Para ajudar a detectar e prevenir fraudes, as instituições financeiras precisam da tecnologia certa de cibersegurança para verificações de devida diligência, triagem de sanções e monitoramento e investigação de transações. A RPA melhora a velocidade e a precisão da detecção de fraudes. Primeiro, os bots de RPA confirmam se os dados aderem às diretrizes federais de combate à lavagem de dinheiro (AML). O ML ajuda analisando variações para inferir por que elas podem ter acontecido e sinalizar quaisquer instâncias de possível fraude.
Para limitar os riscos de multas regulatórias e danos à reputação, as instituições financeiras podem usar a RPA para fortalecer a governança dos processos financeiros. A RPA ajuda a consolidar dados de sistemas ou documentos específicos para reduzir os processos de negócios manuais envolvidos nos relatórios de conformidade. O ML vai além, decidindo quais dados um auditor pode precisar avaliar, encontrando-os e armazenando-os em um local conveniente para uma tomada de decisão mais rápida.
A IBM está desenvolvendo o pacote mais abrangente de recursos de automação impulsionados por IA do setor. Com o IBM Robotic Process Automation, empresas de serviços financeiros como a Credigy Solutions podem automatizar mais tarefas de negócios e TI em escala com a facilidade e a velocidade da RPA tradicional. Os robôs de software, ou bots, podem atuar com base em insights de IA para realizar tarefas sem atrasos e acelerar a transformação digital.
Para saber mais sobre as soluções de automação da IBM, Explore o “No-Hype Buyer’s Guide to RPA” e inscreva-se para a avaliação do software IBM Robotic Process Automation.
[1] Gartner, “When and How to Use Machine Learning with RPA in Finance,” 30 de outubro de 2020..
