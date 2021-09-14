Ao começar a usar a tecnologia de RPA, muitos líderes financeiros procuram tarefas mais propensas a erros humanos, que causam os maiores gargalos do fluxo de trabalho ou criam ineficiências que levam a um atendimento ao cliente ruim e ao engajamento dos funcionários.

Aqui estão cinco áreas para considerar o uso de uma plataforma de RPA, impulsionada por IA e ML, para transformar sua instituição financeira.

1. Impulsione o crescimento sustentável

A competição por bancos e empresas de serviços financeiros é acirrada, particularmente em um mundo com taxas de juros baixas e iniciativas de transformação digital dispendiosas. Uma maneira de aumentar a receita é identificar oportunidades de vendas cruzadas de novos produtos de planejamento financeiro. Entre na RPA.

Com uma implementação de RPA, sua instituição financeira pode ter dados de comportamento do cliente enviados automaticamente para pessoas específicas na organização. Os modelos de ML ajudam a agrupar os clientes em categories com base em seu comportamento, para que os produtos ou serviços mais atraentes possam ser recomendados para eles. Por exemplo, os bancos sabem quais clientes podem estar mais interessados em abrir uma nova linha de crédito.

2. Aumente a eficiência operacional

A tecnologia de RPA reduz os custos operacionais ao automatizar as tarefas manualmente intensas e com muitas transações que exigem reconciliação. Os colaboradores digitais podem recuperar e compilar dados de vários sistemas de back-office, reconciliar valores (por exemplo, para pagamentos de faturas ou valores faturados) e tomar medidas para resolver quebras em tempo real. Por exemplo, usando o processamento de linguagem natural, os colaboradores digitais podem analisar o texto que chega com as faturas e encaminhar automaticamente os problemas para a equipe correta.

3. Revitalize a experiência do cliente

Os consumidores de hoje têm mais opções do que nunca de serviços financeiros e têm grandes expectativas de serviços personalizados, tempos de processamento rápidos e suporte responsivo. As ferramentas de RPA podem melhorar todos os aspectos da experiência do cliente, desde a integração inicial até as atualizações da conta. Novos clientes podem abrir novas contas e solicitar produtos adicionais em minutos com a validação automatizada do Conheça Seu Cliente (KYC).

A RPA também ajuda a notificar os stakeholders sobre eventos específicos, como reclamações de clientes sobre uma nova funcionalidade de banco móvel. Com o ML, os dados sobre reclamações anteriores semelhantes podem ser filtrados para prever as oportunidades de melhoria mais impactantes.

4. Combata o crime financeiro

Para ajudar a detectar e prevenir fraudes, as instituições financeiras precisam da tecnologia certa de cibersegurança para verificações de devida diligência, triagem de sanções e monitoramento e investigação de transações. A RPA melhora a velocidade e a precisão da detecção de fraudes. Primeiro, os bots de RPA confirmam se os dados aderem às diretrizes federais de combate à lavagem de dinheiro (AML). O ML ajuda analisando variações para inferir por que elas podem ter acontecido e sinalizar quaisquer instâncias de possível fraude.

5. Gerencie a conformidade regulatória

Para limitar os riscos de multas regulatórias e danos à reputação, as instituições financeiras podem usar a RPA para fortalecer a governança dos processos financeiros. A RPA ajuda a consolidar dados de sistemas ou documentos específicos para reduzir os processos de negócios manuais envolvidos nos relatórios de conformidade. O ML vai além, decidindo quais dados um auditor pode precisar avaliar, encontrando-os e armazenando-os em um local conveniente para uma tomada de decisão mais rápida.