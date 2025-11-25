O que é automação de recrutamento?

O uso de IA no recrutamento já é generalizado – um estudo mostra que 99% dos gerentes de contratação relataram o uso de IA no processo de recrutamento.1 A automação pode lidar de forma eficiente com grande parte do trabalho administrativo demorado do recrutamento, incluindo a publicação de vagas, a triagem de currículos, o agendamento de entrevistas e muito mais. E estão surgindo ferramentas mais avançadas que podem otimizar processos complexos de tomada de decisão e fluxo de trabalho.

Essas ferramentas de automação se integram a sistemas de rastreamento de candidatos, CRMs de recrutamento e plataformas de rede social para uma experiência mais fluida.Com as ferramentas de automação de recrutamento implementadas para reduzir as tarefas manuais, as equipes de Recursos Humanos e os gestores de contratação podem se concentrar em trabalhos estratégicos de nível superior que exigem julgamento humano apurado. Quando usada de forma eficaz, a automação pode melhorar métricas importantes de contratação, como tempo de contratação e custo por contratação, e ajudar a garantir os melhores candidatos para a vaga.