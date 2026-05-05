O que é o princípio do privilégio mínimo (PoLP)?

Todo usuário, aplicação e processo em uma organização precisa de algum nível de acesso para desempenhar sua função. Um desenvolvedor precisa enviar código para um repositório. Um funcionário do faturamento precisa consultar registros de pagamento. Um serviço de backup precisa ler dados de um banco de dados.

Sob o princípio do privilégio mínimo, cada uma dessas entidades recebe exatamente o acesso que essas tarefas exigem e nada mais.

O desenvolvedor pode enviar um código para um repositório, mas não implementar o código na produção.

O funcionário do faturamento pode ler os registros de pagamento, mas não alterá-los.

O serviço de backup pode copiar dados, mas não alterá-los.

O conceito às vezes é chamado de acesso com privilégio mínimo ou acesso mínimo. Ele se aplica tanto a contas de usuários humanos quanto a identidades não humanas (NHIs), incluindo aplicações, dispositivos, contas de serviço, chaves de API e agentes de IA.

O PoLP é um componente central do gerenciamento de identidade e acesso (IAM), o framework de segurança mais amplo que rege quem obtém acesso, o que pode fazer com ele e por quanto tempo. Em outras palavras, o IAM é o sistema que coloca o PoLP em prática.

O PoLP também é um dos mecanismos fundamentais da segurança zero trust. No modelo zero trust, nenhum usuário, dispositivo ou aplicação é confiável por padrão, nem mesmo na rede corporativa. Em vez disso, cada solicitação de acesso é analisada e concedida caso a caso. As solicitações legítimas recebem acesso conforme o PoLP e nada além disso. Dessa forma, o PoLP pode ajudar as organizações a fazer cumprir a conformidade, conter incidentes de segurança e reforçar sua postura de segurança como um todo.