O monitoramento preditivo é um conceito revolucionário em quase todos os setores. A capacidade de prever com exatidão é tão valiosa (para tantos) que empresas inteiras são construídas em torno de ajudar outros setores, especialmente a fabricação industrial, com tudo, desde monitoramento remoto de ativos até manutenção preditiva e gestão de ativos. Mas o que pode ser previsto? Como isso pode funcionar nas infraestruturas existentes? E o que será necessário para se tornar realidade?
O monitoramento preditivo para a fabricação industrial oferece uma distinção de outro objetivo buscado — com o qual lidaremos em breve — a manutenção preditiva. No primeiro, usando monitoramento remoto de ativos, os sistemas permitem que uma empresa monitore e observe o comportamento dos pontos de dados ao longo do tempo. O objetivo é determinar se algo precisa ser feito e qual é essa tarefa — não quando fazer uma tarefa prescrita.
O monitoramento preditivo usa IA para perceber o que de outra forma seria impossível de ver. Ele não executa nenhuma correlação ou oferece qualquer insight. O usuário é simplesmente alertado sobre a mudança comportamental e aplica seu conhecimento sobre o processo e seu próprio conjunto de habilidades para determinar qual ação, se houver, é necessária. A diferença crítica é que o usuário prescreve a ação.
Em contraste com o monitoramento preditivo, a manutenção preditiva é uma abordagem que usa dados específicos e determinados algoritmos para determinar o melhor momento para realizar a manutenção. O objetivo é realizar a manutenção quando for necessário, não simplesmente em intervalos regulares.
Pense nisso no contexto de trocar o óleo do seu carro. Alguns fabricantes sugerem que você troque o óleo do seu carro a cada 3.000 milhas, pois isso é fácil de entender e medir. Com base nos hábitos de direção, isso pode significar a cada três meses a todos os anos. No entanto, isso pode não levar suficientemente em conta as condições de direção que poderiam afetar a qualidade do óleo. Algumas pessoas optam por trocar de óleo a cada poucos meses em vez de usar as milhas como indicador. Novamente, com base nos hábitos e condições de direção, isso pode ser excessivo ou insuficiente.
Continuando com nossa analogia do carro, os métodos de manutenção preditiva rastreariam informações sobre a condição do motor de um carro, os hábitos do motorista e as condições de direção. Essa informação é então usada para determinar o melhor momento para trocar o óleo de um veículo. O benefício é que o motorista gasta apenas o suficiente dinheiro para obter a manutenção ideal.
Na fabricação, os algoritmos de manutenção preditiva utilizam o desempenho histórico, juntamente com fatores continuamente atualizados, como idade e frequência de manutenção. A aplicação correlaciona todas as informações para obter um melhor controle do processo de manutenção, em vez de simplesmente aderir a cronogramas predeterminados. No entanto, há vantagens e desvantagens nessa abordagem. Em geral, contribui para melhor Tomada de decisão, custos reduzidos e ativos mais confiáveis.
Quando se trata de confiabilidade da fábrica, os recursos de monitoramento remoto de ativos e gestão de ativos são críticos porque os equipamentos envelhecem, os processos mudam, a Tecnologia muda, as pessoas migrar e as máquinas continuam em movimento. Como resultado, as coisas fracassam.
Isso nos traz de volta ao monitoramento preditivo projetado para identificar um evento prestes a ocorrer e, ao mesmo tempo, utilizar conjuntos de habilidades especializados. Embora essa abordagem exija um intermediário humano, a amplitude e a profundidade da visibilidade via IA produzem uma quantidade enorme de insights. Prever com modelos de IA é algo valioso, uma vez que você treinou o modelo e contabilizou todas as variáveis possíveis. Até lá, os humanos que usam o insight em nível de IA conseguirão ver o futuro de uma maneira mais preditiva.
Mesmo que um evento ocorra rapidamente ou de forma repentina, as ferramentas de monitoramento preditivo e os Recursos permitem que as equipes de suporte isolem as causas raiz mais rapidamente do que fariam com outras abordagens. Mesmo que o monitoramento preditivo não impeça um incidente de downtime, a abordagem acelera o retorno ao tempo de atividade. Já que uma hora de downtime pode custar bem mais de US$ 100 mil, e a capacidade de responder e resolver incidentes mais rapidamente pode diminuir drasticamente os custos.
Aproveitando o que a IA tem a oferecer, os fabricantes podem aproveitar o monitoramento remoto de ativos em escala, mesmo que a plataforma não entenda todos os pontos de ajuste predefinidos. A análise humana dos insights orientados por IA os torna valiosos e é crítico para ajudar a IA a aprender o quando, o quê, por que e como. O monitoramento preditivo tem um enorme potencial para fornecer resultados de confiabilidade de produção de maneiras distintas das atuais tecnologias SCADA ou outras soluções de software de implementação intensiva.
