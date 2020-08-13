Em contraste com o monitoramento preditivo, a manutenção preditiva é uma abordagem que usa dados específicos e determinados algoritmos para determinar o melhor momento para realizar a manutenção. O objetivo é realizar a manutenção quando for necessário, não simplesmente em intervalos regulares.

Pense nisso no contexto de trocar o óleo do seu carro. Alguns fabricantes sugerem que você troque o óleo do seu carro a cada 3.000 milhas, pois isso é fácil de entender e medir. Com base nos hábitos de direção, isso pode significar a cada três meses a todos os anos. No entanto, isso pode não levar suficientemente em conta as condições de direção que poderiam afetar a qualidade do óleo. Algumas pessoas optam por trocar de óleo a cada poucos meses em vez de usar as milhas como indicador. Novamente, com base nos hábitos e condições de direção, isso pode ser excessivo ou insuficiente.

Continuando com nossa analogia do carro, os métodos de manutenção preditiva rastreariam informações sobre a condição do motor de um carro, os hábitos do motorista e as condições de direção. Essa informação é então usada para determinar o melhor momento para trocar o óleo de um veículo. O benefício é que o motorista gasta apenas o suficiente dinheiro para obter a manutenção ideal.

Na fabricação, os algoritmos de manutenção preditiva utilizam o desempenho histórico, juntamente com fatores continuamente atualizados, como idade e frequência de manutenção. A aplicação correlaciona todas as informações para obter um melhor controle do processo de manutenção, em vez de simplesmente aderir a cronogramas predeterminados. No entanto, há vantagens e desvantagens nessa abordagem. Em geral, contribui para melhor Tomada de decisão, custos reduzidos e ativos mais confiáveis.