O que é análise de pessoas?

A análise de pessoas ajuda as organizações a entender melhor o desempenho dos funcionários e a alocar recursos para maximizar o gerenciamento de pessoas. A análise de pessoas, que normalmente incorpora a análise de RH, a análise de talentos ou a análise da força de trabalho, é a base do planejamento da força de trabalho.

As organizações estão usando análises de dados da força de trabalho com mais frequência para traçar metas de negócios e ajudar a entender o futuro do trabalho em suas organizações. O objetivo final dessa abordagem baseada em dados é criar as iniciativas certas para melhorar os resultados comerciais.