PaaS vs. iPaaS

As soluções PaaS fornecem um ambiente de desenvolvimento abrangente, onde os desenvolvedores podem projetar e implementar aplicações de software para casos de uso internos e voltados para o cliente, sem precisar manter uma infraestrutura subjacente. Em vez disso, o provedor de PaaS gerencia servidores, redes, armazenamento e outros componentes de TI relacionados à programação na nuvem, permitindo que os programadores empresariais se concentrem exclusivamente no desenvolvimento de aplicações.

O iPaaS, por sua vez, é uma camada de integração que permite que diferentes aplicações e sistemas troquem dados e funções em ambientes locais, híbridos e multinuvem. As soluções iPaaS geralmente apresentam um painel de controle unificado no qual as equipes podem projetar e otimizar fluxos de trabalho, automações e trocas de dados. A solução também possui ferramentas de gerenciamento de ciclo de vida de API, controles de governança e segurança e recursos avançados de transformação de dados.

Apesar de suas diferenças, PaaS e iPaaS fazem parte de uma mudança crescente em direção a implementações de TI baseadas em computação em nuvem. Tradicionalmente, as empresas lidavam tanto com a orquestração da integração quanto com o desenvolvimento de aplicações no local, com servidores, armazenamento de dados, sistemas operacionais e outros componentes gerenciados pela própria organização. Mas essa abordagem pode ser intensiva em recursos e operacionalmente complexa, especialmente à medida que as organizações adotam microsserviços, sem servidor, edge, IoT e outros frameworks modernos de TI.

Para lidar com esse problema, as empresas estão recorrendo cada vez mais a soluções de autoatendimento nativas da nuvem que oferecem suporte à escalabilidade em todo o sistema e à agilidade da equipe, das quais PaaS e iPaaS são dois exemplos proeminentes. Espera-se que o tamanho do mercado das plataformas "como serviço" cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 27,8% até 2030, de acordo com a Grand View Research.

Embora a PaaS e a iPaaS tenham finalidades e recursos principais diferentes, elas compartilham algumas funcionalidades. As plataformas PaaS, por exemplo, muitas vezes apresentam middleware integrado (como filas de mensagens, gateways de API e funcionalidades de automação de fluxo de trabalho), que pode transformar dados em tempos de execução de aplicações de plataforma, sistemas operacionais e outros componentes de desenvolvimento díspares.

No entanto, embora os recursos de integração da PaaS estejam vinculados especificamente ao ambiente de desenvolvimento de aplicações, a iPaaS tem um escopo mais amplo, facilitando as integrações em todo o ecossistema empresarial mais amplo, incluindo bancos de dados, fontes de eventos e sistemas legados.

Por outro lado, como a iPaaS se concentra em conectar fontes de dados díspares, suas funcionalidades integradas de análise de dados, provisionamento e segurança estão vinculadas especificamente ao plano de integração e não podem substituir o conjunto de ferramentas centradas no desenvolvedor da PaaS.

Para resumir, a PaaS e a iPaaS não são soluções concorrentes: as organizações geralmente as utilizam em conjunto ou as combinam com sistemas tradicionais no local. Para entender melhor como elas funcionam juntas, vamos analisar cada solução com mais detalhes.