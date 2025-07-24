O que são OEMs no setor automotivo?

8 minutos
No mundo automotivo, OEM significa fabricante original de equipamentos. Essas empresas projetam e constroem veículos e também produzem as peças usadas durante a produção. Os principais OEMs automotivos incluem BMW, Ford, General Motors, Honda e Toyota.
Uma "peça OEM" é uma peça automotiva feita pelo fabricante original ou um fornecedor OEM aprovado para um veículo novo. Essas peças automotivas OEM têm a mesma qualidade, ajuste e função que as originais. Ao contrário das peças OEM, as peças do mercado de reposição são fabricadas por empresas terceirizadas e tendem a variar em qualidade.
Os OEMs estão envolvidos durante todo o ciclo de vida do veículo, desde a pesquisa e desenvolvimento até a fabricação e a cobertura da garantia. Eles ajudam a garantir a segurança, a conformidade ambiental e o desempenho. Como são responsáveis pelo produto OEM final, as empresas OEM controlam rigorosamente como os componentes são criados na linha de montagem.
Atualmente, OEM significa as peças em si, não apenas o fabricante. Por exemplo, se uma oficina usa pastilhas de freio OEM, ela está instalando pastilhas que correspondem ao que veio originalmente com o carro. Muitas pessoas preferem essas peças genuínas por sua confiabilidade e consistência.
À medida que os veículos se tornam cada vez mais orientados por software, as peças OEM agora vão além dos componentes físicos para incluir software integrado e sistemas digitais. Em veículos definidos por software (SDVs), os OEMs desenvolvem ou aprovam software totalmente integrado que controla as características principais, como frenagem, direção, infoentretenimento e gerenciamento da bateria. A inteligência artificial (IA) está desempenhando um papel cada vez maior nessa mudança, ao moldar o desenvolvimento de software, aprimorar processos de fabricação e tornar-se parte integrante dos próprios veículos.
Os OEMs fazem mais do que construir carros: eles moldam o futuro do setor automotivo. Eles definem os padrões para o que é colocado em um carro e como ele deve se comportar. Quer você esteja comprando um carro novo ou substituindo uma peça, saber se algo é OEM pode ajudá-lo a entender sua origem e a qualidade superior esperada.
Os OEMs são a espinha dorsal do setor automotivo. Eles supervisionam tudo, desde o projeto e engenharia, do conceito até a conclusão. Eles coordenam a produção, os testes de segurança e a logística da cadeia de suprimentos. Eles são o centro em torno do qual operam fornecedores, concessionárias, redes de serviços e até órgãos regulatórios.
Os OEMs também moldam a direção do setor. Eles investem em pesquisa e desenvolvimento, definem as plataformas nas quais os veículos são construídos e impulsionam grandes mudanças, como eletrificação e automação. Suas decisões afetam os carros que dirigimos e como as fábricas são construídas, como as peças são adquiridas e como as tecnologias são adotadas em todo o setor. Resumindo, os OEMs não apenas fabricam carros, eles moldam a maneira como todo o ecossistema automotivo funciona.
Para entender melhor o papel dos OEMs, é útil ver como eles diferem dos VARs e peças do mercado de reposição.
OEMs e VARs são frequentemente confundidos, mas desempenham funções distintas na cadeia de suprimentos automotiva. Um OEM projeta e constrói veículos ou peças do início ao fim. Empresas OEM, como Honda, Hybrid, Mercedes-Benz, Nissan e GM, projetam, fabricam e vendem seus carros por meio de redes de concessionárias. Elas são responsáveis por cumprir as normas de segurança, qualidade e regulatórias em escala.
Um VAR pega um veículo ou componente existente de um OEM e o personaliza para uma finalidade específica. Eles não constroem o veículo básico, eles o modificam. Por exemplo, um VAR pode converter um Volkswagen ID. Transformar uma van em uma oficina móvel ou um veículo acessível para cadeiras de rodas. A principal diferença é que os OEMs criam o produto original para mercados amplos, enquanto os VARs os adaptam para necessidades de nicho com funcionalidades ou funções adicionais.
As peças OEM e peças do mercado de reposição substituem componentes do veículo, mas vêm de fontes diferentes. As peças OEM são feitas pelo fabricante original do veículo ou por um fabricante de peças aprovado. As peças do mercado de reposição, produzidas por empresas terceirizadas não afiliadas à montadora, frequentemente desempenham a mesma função, mas diferem em projeto, ajuste e qualidade.
A competição entre peças OEM e peças do mercado de reposição cresceu ao longo das décadas. As opções de peças do mercado de reposição geralmente custam menos e estão mais amplamente disponíveis. Sua acessibilidade atrai consumidores preocupados com o orçamento e oficinas independentes. Alguns fabricantes de peças do mercado de reposição até buscam melhorar os projetos OEM com funcionalidades ou materiais aprimorados. A desvantagem é a consistência: algumas peças do mercado de reposição rivalizam com peças de qualidade OEM, enquanto outras podem apresentar problemas de ajuste e durabilidade.
Os OEMs promovem suas peças em termos de qualidade, confiabilidade e proteção de garantia. Concessionárias e centros de reparo certificados geralmente precisam usá-los para manter a cobertura, e muitos componentes OEM são projetados para funcionar somente em sistemas integrados. Essa dinâmica alimentou debates sobre “direito de reparo”, propriedade intelectual e escolha do consumidor.
Os OEMs querem apoiar o desempenho e a integridade da marca, enquanto as empresas de peças do mercado de reposição pressionam por acessibilidade e acesso. No final, a escolha depende de os clientes priorizarem a precisão e a proteção da garantia ou preços mais baixos e uma seleção mais ampla.
Peças OEM comuns no setor automotivo incluem componentes críticos para a segurança, o desempenho e o funcionamento diário do veículo. Quando um carro é construído, todas as suas peças (do motor aos limpadores de para-brisa) são consideradas OEM naquele momento.
Algumas das peças automotivas OEM mais comuns incluem:
Pára-lamas, faróis e espelhos são frequentemente substituídos por versões OEM após uma colisão. Empresas de seguros e oficinas muitas vezes preferem peças de carroceria OEM porque elas têm a garantia de se ajustar e alinhar corretamente à estrutura do veículo. Essa exatidão ajuda a restaurar a aparência e a aerodinâmica originais.
As pastilhas de freio, rotores e pinças se desgastam com o tempo. As peças de reposição OEM são comumente usadas para ajudar a garantir um desempenho de frenagem confiável.
Esses componentes incluem sensores e módulos de controle e são outra grande categoria. Os sensores OEM são construídos com tolerâncias exatas e são críticos para coisas como controle de emissões, economia de combustível e sistemas de alerta de painéis.
Correias, juntas, bombas de água e correntes de distribuição são comumente substituídas por peças OEM, especialmente durante a manutenção programada. Esses sistemas são bem projetados; portanto, confiar no OEM ajuda a garantir que eles funcionem corretamente dentro do resto do motor.
À medida que os veículos se tornam mais integrados digitalmente, o software se tornou uma categoria central de peças OEM. A pesquisa da IBM prevê que 90% de todas as inovações relacionadas a veículos consistirão em software em 2030.1 Essa categoria inclui sistemas operacionais, firmware e software de controle que gerenciam tudo, desde o desempenho do motor e frenagem até infoentretenimento e navegação.
Os veículos modernos dependem de dezenas de unidades de controle eletrônico (ECUs), cada uma executando software desenvolvido por OEM para compatibilidade com a comunicação e o funcionamento precisos em todo o veículo. Esses sistemas são críticos para o funcionamento e a segurança do veículo, especialmente em híbridos, carros elétricos e SDVs. Empresas como a Bosch desempenham um papel importante no desenvolvimento e fornecimento de muitos desses sistemas integrados.
A IA generativa está começando a desempenhar um papel nesse espaço, à medida que as montadoras exploram maneiras de incorporar grandes modelos de linguagem (LLMs) nos veículos. Esses sistemas de IA podem potencializar funcionalidades avançadas, como diagnóstico em tempo real, interações personalizadas com o motorista, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e direção automatizada.
Por exemplo, a BMW está construindo um novo sistema de assistência ao motorista para seus veículos Neue Klasse 2025 usando o Amazon Web Services (AWS). O sistema usa ferramentas baseadas em nuvem para melhorar a segurança e as funcionalidades.2
Assim como acontece com outros softwares OEM, esses componentes orientados por IA devem ser totalmente integrados à arquitetura do veículo para ajudar a garantir a segurança, o desempenho e a conformidade regulatória. Assim como o hardware, os OEMs mantêm, atualizam e protegem esses componentes — geralmente implementando atualizações over-the-air e ferramentas proprietárias para fazê-lo.
Amortecedores, tirantes e braços de controle também são substituições frequentes e muitas vezes são trocados por versões OEM para manter as características de condução e comportamento do carro.
Os principais benefícios dos OEMs no setor automotivo incluem:
Responsabilidade: como os OEMs são responsáveis por todo o veículo, há uma cadeia clara de responsabilidade se algo falhar. Esse arranjo facilita o rastreamento de problemas e a responsabilização do fabricante do veículo, seja por meio de recalls ou boletins de serviço.
Compatibilidade: como as peças OEM são projetadas especificamente para uma determinada marca e modelo, não há nenhuma suposição sobre ajuste ou função. Elas são projetadas para se integrar perfeitamente aos demais sistemas do veículo, o que ajuda a evitar complicações durante reparos ou devoluções ao fornecedor ou departamento de peças.
Qualidade e confiabilidade: as peças OEM são feitas com as mesmas especificações que as peças originais do veículo. As montadoras testam esses componentes para atender a normas rígidas de segurança, desempenho e durabilidade. Essa consistência dá aos consumidores a confiança de que a peça se encaixa e funciona conforme o esperado.
Valor de revenda: veículos mantidos com peças OEM podem manter um valor de revenda mais alto. Compradores e concessionárias frequentemente procuram registros de serviço que mostram que o carro foi consertado com componentes originais, pois isso sugere melhor confiabilidade a longo prazo.
Cobertura da garantia: as peças OEM geralmente vêm com uma garantia respaldada pelo fabricante. A instalação de peças do mercado de reposição pode anular a garantia de um veículo, mas escolher componentes OEM ajuda a manter essa proteção.
Embora as peças OEM ofereçam muitas vantagens, elas também vêm com algumas desvantagens que vale a pena considerar:
Custo mais alto: as peças OEM são mais caras do que as alternativas de peças do mercado de reposição, às vezes muito mais.
Menos variedade: as peças OEM vêm em um único design, enquanto as opções de peças do mercado de reposição podem oferecer atualizações ou funcionalidades especializadas.
Disponibilidade limitada: elas podem não estar tão amplamente disponíveis, especialmente para modelos de veículos mais antigos ou menos comuns.
Problemas de desempenho: apesar do preço, as peças OEM não são necessariamente superiores em desempenho ou durabilidade em comparação com as opções de peças do mercado de reposição de alta qualidade.
