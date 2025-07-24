O que são OEMs no setor automotivo?

Uma "peça OEM" é uma peça automotiva feita pelo fabricante original ou um fornecedor OEM aprovado para um veículo novo. Essas peças automotivas OEM têm a mesma qualidade, ajuste e função que as originais. Ao contrário das peças OEM, as peças do mercado de reposição são fabricadas por empresas terceirizadas e tendem a variar em qualidade.

Os OEMs estão envolvidos durante todo o ciclo de vida do veículo, desde a pesquisa e desenvolvimento até a fabricação e a cobertura da garantia. Eles ajudam a garantir a segurança, a conformidade ambiental e o desempenho. Como são responsáveis pelo produto OEM final, as empresas OEM controlam rigorosamente como os componentes são criados na linha de montagem.

Atualmente, OEM significa as peças em si, não apenas o fabricante. Por exemplo, se uma oficina usa pastilhas de freio OEM, ela está instalando pastilhas que correspondem ao que veio originalmente com o carro. Muitas pessoas preferem essas peças genuínas por sua confiabilidade e consistência.

À medida que os veículos se tornam cada vez mais orientados por software, as peças OEM agora vão além dos componentes físicos para incluir software integrado e sistemas digitais. Em veículos definidos por software (SDVs), os OEMs desenvolvem ou aprovam software totalmente integrado que controla as características principais, como frenagem, direção, infoentretenimento e gerenciamento da bateria. A inteligência artificial (IA) está desempenhando um papel cada vez maior nessa mudança, ao moldar o desenvolvimento de software, aprimorar processos de fabricação e tornar-se parte integrante dos próprios veículos.

Os OEMs fazem mais do que construir carros: eles moldam o futuro do setor automotivo. Eles definem os padrões para o que é colocado em um carro e como ele deve se comportar. Quer você esteja comprando um carro novo ou substituindo uma peça, saber se algo é OEM pode ajudá-lo a entender sua origem e a qualidade superior esperada.