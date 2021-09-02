Um exemplo de banco de dados orientado a documentação é o Apache CouchDB. A IBM oferece o Cloudant, um banco de dados como serviço (DBaaS) baseado em CouchDB disponível na IBM Cloud.

Como o IBM Cloudant é baseado no CouchDB, uma aplicação pode usar a API do CouchDB com bancos de dados na IBM Cloud, em outras nuvens, em locais e na edge da rede.

Uma aplicação que utiliza a API CouchDB pode utilizar o IBM Cloudant e instâncias adicionais do CouchDB em execução em outros locais para criar soluções de banco de dados híbridas e multinuvem orientadas a documentos.

Além dos benefícios comuns dos bancos de dados orientados a documentos descritos anteriormente, o CouchDB e o IBM Cloudant fornecem um recurso de replicação fácil de usar.

A capacidade de replicar dados com facilidade entre instâncias do banco de dados em diferentes locais é um dos recursos mais importantes que um banco de dados orientado a documentos pode oferecer para muitas aplicações, inclusive as do setor de varejo.

Por exemplo, a replicação de dados entre instâncias do Cloudant e/ou CouchDB pode ser usada para permitir que os dados migrem facilmente entre um banco de dados central e bancos de dados separados em cada loja de varejo, bem como entre o banco de dados em cada loja e todos os dispositivos de venda (terminal, tablet, smartphone) dentro dessa loja.

A replicação entre bancos de dados hospedados no CouchDB e Cloudant pode ser usada para migrar dados entre aplicações móveis, quiosques e um único banco de dados central.

Outro uso poderoso dos recursos de replicação do CouchDB é como base para a migração para uma nova infraestrutura, quando necessário. Ter um recurso de replicação confiável e fácil de usar oferece flexibilidade operacional e financeira para migrar um banco de dados existente para um novo cluster no mesmo data center, um novo data center em uma cidade diferente, do local para um serviço de nuvem ou entre dois provedores de serviços de nuvem.

Os desenvolvedores de aplicações que trabalham para criar recursos novos e aprimorados de comércio eletrônico e engajamento do cliente devem considerar fortemente o uso de um banco de dados NoSQL orientado a documentos para que esses novos aplicativos sejam fáceis de se adaptarem às mudanças futuras previstas e imprevistas no ambiente de varejo.