Nos últimos 18 meses, os clientes de varejo mudaram seu foco de compras em lojas físicas para compras online, incluindo o engajamento online com seus varejistas locais. Os varejistas enfrentaram uma necessidade crítica de mudar sua postura operacional, aumentando a dependência do comércio eletrônico e dos recursos digitais. Varejistas que já eram altamente habilitados digitalmente encontraram-se em uma posição admirável em relação àqueles que não estavam tão avançados.
A importância cada vez maior do engajamento e interação digital durante a pandemia provavelmente permanecerá e até aumentará à medida que os compradores retornarem às lojas esperando experiências mais personalizadas que possam armazenar facilmente em suas rotinas diárias.
Conforme as organizações de varejo trabalham para se tornarem mais responsivas às mudanças nos negócios e no mercado, mais inovadoras e diferenciadas, a flexibilidade no desenvolvimento de aplicações e na gestão de dados desempenha um papel importante.
O gerenciamento dos dados relativos a clientes, produtos e operações é fundamental para os negócios de varejo. Quanto mais flexível uma organização for no gerenciamento desses dados, mais será capaz de responder a mudanças imprevistas no ambiente.
No domínio dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, a flexibilidade é um dos principais benefícios dos bancos de dados NoSQL em comparação com os bancos de dados relacionais. Como o NoSQL não exige um esquema de banco de dados predefinido, ele é mais adequado para ambientes que mudam rapidamente, proporcionando aos desenvolvedores de aplicações a capacidade de desenvolver o modelo de dados ao longo do tempo à medida que os requisitos da aplicação evoluem.
Bancos de dados orientados a documentos (um tipo específico de banco de dados NoSQL) armazenam informações em um formato de documento JSON, onde cada documento é uma estrutura de dados complexa. Os documentos podem conter estruturas aninhadas de vários tipos de dados. Os usuários de um banco de dados orientado a documentos podem consultar essas estruturas para recuperar ou atualizar documentos sem bloquear o banco de dados. Como os desenvolvedores de aplicações não precisam definir e seguir um esquema rígido ao utilizar um banco de dados NoSQL baseado em documentos, eles podem fazer alterações nas aplicações de maneira mais ágil. A agilidade e a escalabilidade dos bancos de dados orientados a documentos os tornam adequados para uma ampla variedade de aplicações, incluindo as seguintes:
Um exemplo de banco de dados orientado a documentação é o Apache CouchDB. A IBM oferece o Cloudant, um banco de dados como serviço (DBaaS) baseado em CouchDB disponível na IBM Cloud.
Como o IBM Cloudant é baseado no CouchDB, uma aplicação pode usar a API do CouchDB com bancos de dados na IBM Cloud, em outras nuvens, em locais e na edge da rede.
Uma aplicação que utiliza a API CouchDB pode utilizar o IBM Cloudant e instâncias adicionais do CouchDB em execução em outros locais para criar soluções de banco de dados híbridas e multinuvem orientadas a documentos.
Além dos benefícios comuns dos bancos de dados orientados a documentos descritos anteriormente, o CouchDB e o IBM Cloudant fornecem um recurso de replicação fácil de usar.
A capacidade de replicar dados com facilidade entre instâncias do banco de dados em diferentes locais é um dos recursos mais importantes que um banco de dados orientado a documentos pode oferecer para muitas aplicações, inclusive as do setor de varejo.
Por exemplo, a replicação de dados entre instâncias do Cloudant e/ou CouchDB pode ser usada para permitir que os dados migrem facilmente entre um banco de dados central e bancos de dados separados em cada loja de varejo, bem como entre o banco de dados em cada loja e todos os dispositivos de venda (terminal, tablet, smartphone) dentro dessa loja.
A replicação entre bancos de dados hospedados no CouchDB e Cloudant pode ser usada para migrar dados entre aplicações móveis, quiosques e um único banco de dados central.
Outro uso poderoso dos recursos de replicação do CouchDB é como base para a migração para uma nova infraestrutura, quando necessário. Ter um recurso de replicação confiável e fácil de usar oferece flexibilidade operacional e financeira para migrar um banco de dados existente para um novo cluster no mesmo data center, um novo data center em uma cidade diferente, do local para um serviço de nuvem ou entre dois provedores de serviços de nuvem.
Os desenvolvedores de aplicações que trabalham para criar recursos novos e aprimorados de comércio eletrônico e engajamento do cliente devem considerar fortemente o uso de um banco de dados NoSQL orientado a documentos para que esses novos aplicativos sejam fáceis de se adaptarem às mudanças futuras previstas e imprevistas no ambiente de varejo.
