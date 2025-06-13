Migração entre locatários da Microsoft

8 minutos
A migração de locatário para locatário da Microsoft é o processo de movimentação de dados, usuários, configurações e serviços de um locatário do Microsoft 365 para outro.
Esse processo complexo normalmente ocorre durante esforços de consolidação estimulados por reestruturações corporativas, fusões e aquisições, desinvestimentos e requisitos regulatórios e de conformidade.
Além das transferências de dados, a migração de locatário para locatário da Microsoft envolve a recriação de contas de usuário e a movimentação de cargas de trabalho inteiras, incluindo caixas de correio de usuários, sites do SharePoint, arquivos do OneDrive e canais do Microsoft Teams. Inclui também a migração das configurações de segurança e das políticas de conformidade. Esse processo requer um planejamento cuidadoso para manter a continuidade de negócios, garantindo a integridade dos dados e o mínimo de interrupção nas experiências do usuário final.
Com a projeção de crescimento do mercado de migração para a nuvem de US$ 232,51 bilhões em 2024 para US$ 806,41 bilhões em 2029, as organizações devem estar preparadas para enfrentar cenários complexos. Assim como a migração de locatários do Microsoft 365, esses cenários surgem à medida que a adoção da nuvem e a consolidação dos negócios continuam a acelerar.1
As organizações podem escolher entre três principais abordagens de migração de locatário para locatário da Microsoft, cada uma delas adequada a diferentes cenários de negócios. Essas abordagens satisfazem os vários requisitos para mover locatários de origem para locatários de destino.
Essa abordagem envolve a migração de todos os dados, usuários e configurações em uma única operação abrangente em um período de tempo relativamente curto, geralmente durante uma janela de manutenção planejada ou a transição final para um novo locatário.
Embora esse método ofereça o tempo geral de conclusão mais rápido e elimine a complexidade de gerenciar vários ambientes simultaneamente, exige planejamento e testes extensivos. As organizações devem estar preparadas para a interrupção completa do serviço durante a janela de migração, tornando essa abordagem adequada para organizações menores ou com alta tolerância ao downtime.
A abordagem em fases divide a migração em vários estágios, movendo diversos grupos de usuários, departamentos ou serviços separados durante semanas ou meses. Esse método reduz consideravelmente o risco, permitindo que as organizações testem e refinem seu processo de migração em cada fase.
Uma migração em fases oferece oportunidades para lidar com problemas antes que eles afetem toda a organização, mantendo a disponibilidade parcial do serviço durante todo o processo. No entanto, isso exige um planejamento mais complexo e a coexistência temporária do ambiente de origem e dos locatários de destino, além de possíveis custos de licenciamento para manter os dois ambientes.
Essa abordagem especializada envolve a movimentação de unidades organizacionais específicas de um locatário para outro ou dividir um locatário único em vários locatários separados.
Comum em desinvestimentos ou cisões corporativos, esse método exige uma consideração cuidadosa dos recursos compartilhados, dependências entre departamentos e propriedade dos dados. A complexidade está em determinar quais usuários, grupos e recursos pertencem a qual entidade organizacional, mantendo as relações operacionais quando necessário.
A fase de pré-migração começa com descoberta e avaliação abrangentes em que as organizações devem catalogar todos os usuários, grupos, aplicativos, configurações personalizadas e repositórios de dados existentes em todos os ambientes de computação local e computação em nuvem.
As equipes de TI realizam inventários detalhados de arquivos e dados (por exemplo, contas do OneDrive para empresas, caixas de correio de usuários no Exchange Online). Também catalogam configurações para Entra ID (plataforma de identidade da Microsoft), domínio de locatário, inclusive lidando com endereços microsoft.com (domínios padrão da Microsoft) e Outlook.
As atividades de planejamento incluem a projeção da arquitetura do locatário de destino, a configuração de nomes de domínio, a determinação de estratégias de mapeamento de usuários e a criação de procedimentos detalhados de migração. As organizações também devem lidar com os requisitos de licenciamento. Devem garantir que as licenças apropriadas estejam disponíveis no locatário de destino antes do início da migração.
As considerações de segurança e conformidade exigem atenção, pois as equipes devem planejar como migrar políticas de acesso condicional, processos de autenticação, regras de prevenção de perda de dados e políticas de retenção, mantendo a conformidade regulatória durante a transição.
Os testes representam outro componente crucial do planejamento pré-migração. As organizações devem estabelecer um ambiente de teste que espelhe sua configuração de produção, permitindo validar os procedimentos de migração, testar cenários de usuários e identificar possíveis problemas antes que eles afetem a migração em tempo real.
O planejamento de comunicação e as estratégias de gestão de mudanças são igualmente importantes durante essa fase. Para criar uma transição tranquila e minimizar a confusão e a resistência, é prudente desenvolver estratégias de adoção pelo usuário, incluindo um planejamento de comunicação abrangente para preparar os usuários para as mudanças futuras.
A fase de execução converte meses de planejamento em ação, exigindo coordenação precisa e monitoramento em tempo real. A migração normalmente começa com componentes administrativos, como a criação da estrutura de locatários de destino, o estabelecimento de contas de usuário e a definição de configurações básicas. A migração de dados real geralmente segue uma sequência de priorização, começando com dados comerciais críticos e expandindo gradualmente para incluir todo o conteúdo organizacional.
Durante a execução, as equipes de migração devem manter supervisão constante do progresso da migração, monitorando as taxas de transferência de dados, logs de erros e desempenho do sistema. A maioria das migrações usa a sincronização incremental, exigindo várias passagens para garantir a transferência completa dos dados, pois essa abordagem captura as alterações feitas durante a janela de migração. A comunicação torna-se crítica durante essa fase, pois os usuários precisam de atualizações regulares sobre a disponibilidade do serviço, interrupções esperadas e quaisquer ações necessárias de sua parte.
A fase de execução também envolve testes extensivos e validação à medida que cada componente conclui a migração. As equipes devem verificar a integridade dos dados, preservar metadados, testar a funcionalidade da aplicação e confirmar que as políticas de segurança são aplicadas corretamente no locatário de destino. Qualquer problema descoberto durante a execução exige atenção imediata para evitar atrasos ou perda de dados.
A fase pós-migração concentra-se na otimização, no suporte ao usuário e na garantia do sucesso no longo prazo do novo ambiente de locatário do Microsoft O365. As atividades iniciais incluem validação abrangente de todos os dados migrados, testes de aplicação de negócios e verificação de que todas as políticas de segurança e conformidade estão funcionando corretamente. As equipes também devem lidar com quaisquer problemas relacionados à migração, como links quebrados, permissões ausentes ou discrepâncias de configuração.
As equipes de TI devem estar preparadas para aumentar o volume de help desk e ter recursos disponíveis para lidar com perguntas comuns dos usuários sobre novos procedimentos de login, acesso ao conteúdo migrado ou uso de aplicação atualizada. As sessões de treinamento e a documentação tornam-se essenciais para ajudar os usuários a se adaptarem a quaisquer mudanças em seus fluxos diários de trabalho.
Essa fase pode se estender de várias semanas a meses após a conclusão da migração técnica, dependendo do tamanho e da complexidade da organização. As atividades de otimização de longo prazo incluem monitorar o desempenho do sistema, ajustar configurações com base em padrões de uso reais e implementar quaisquer funcionalidades ou integrações adicionais que foram adiados durante a migração inicial. As organizações também devem realizar avaliações pós-migração para capturar as lições aprendidas e melhorar os processos para futuras migrações ou alterações no sistema.
Essas práticas essenciais ajudam as organizações a lidar com as complexidades para uma migração bem-sucedida.
As organizações empresariais devem designar um único responsável executivo pela tomada de decisões com autoridade clara para resolver conflitos e aprovar alterações orçamentárias com rapidez durante o processo de migração. Essa abordagem garante uma tomada de decisão simplificada quando surgem problemas.
O planejamento orçamentário deve levar em conta períodos de licenciamento duplo e reconstrução de aplicações personalizadas, o que geralmente exige investimentos consideráveis além das estimativas de custo iniciais. Os custos ocultos podem afetar consideravelmente as finanças de um projeto de migração de locatário para locatário.
O gerenciamento de licenças exige planejamento cuidadoso de cancelamentos e ativações para evitar interrupções de serviço. Um momento ruim pode interromper as operações comerciais durante períodos críticos de transição.
As organizações devem esperar impactos temporários na produtividade, mesmo com planejamento cuidadoso. Elas também devem alocar recursos extras de suporte de TI durante os períodos de migração para lidar com as dúvidas dos usuários e problemas do sistema.
Para manter os padrões de segurança de dados, as organizações devem garantir controles de acesso robustos, medidas de cibersegurança e criptografia de dados durante todo o processo de migração. Devem também incluir registro abrangente para atender aos requisitos de conformidade e proteger informações comerciais confidenciais durante a transição.
As aplicações críticas para os negócios normalmente exigem reconstrução em vez de simples migração. As organizações devem se preparar para a confusão dos usuários quando os funcionários precisarem trabalhar em várias organizações simultaneamente durante as fases de migração.
Muitas empresas dependem de provedores de serviços de migração experientes para garantir migrações bem-sucedidas de locatários para locatários, aproveitando a experiência especializada e metodologias comprovadas para minimizar os riscos e a interrupção dos negócios.
Parceiros da Microsoft como IBM e Accenture oferecem serviços abrangentes de migração de locatário para locatário apoiados por profunda experiência no Microsoft 365 e conhecimento específico do setor. Esses parceiros certificados oferecem amplo suporte, desde a avaliação inicial até a otimização pós-migração, geralmente a preços competitivos e com acesso a recursos especializados da Microsoft. Seu relacionamento direto com a Microsoft também oferece insights sobre as próximas mudanças na plataforma que podem afetar o cronograma ou a estratégia de migração.
As principais vantagens dos parceiros da Microsoft são:
Os provedores de migração especializados (como BitTitan, Quest) normalmente oferecem ferramentas e metodologias proprietárias desenvolvidas por meio de migrações bem-sucedidas de locatários do Office 365 com experiência especial em ambientes corporativos complexos e requisitos de conformidade normativa.
Ao selecionar os provedores, as organizações devem avaliar a experiência comprovada com migrações de locatário para locatário e ferramentas especializadas de automação para migração do OneDrive. Outras considerações são cobertura geográfica, experiência específica do setor, certificações de segurança e serviços abrangentes de suporte pós-migração.
Muitas organizações se beneficiam de abordagens híbridas, combinando a experiência de parceiros certificados para supervisão estratégica com provedores especializados para componentes técnicos específicos.
O cenário de ferramentas de migração oferece uma variedade de soluções, desde recursos nativos da Microsoft até plataformas abrangentes de terceiros, cada uma adequada para diferentes cenários de migração e requisitos técnicos.
Também neste caso as organizações costumam adotar uma abordagem híbrida. Por exemplo, podem usar as ferramentas nativas da Microsoft para migração de e-mail e, ao mesmo tempo, utilizar plataformas de terceiros para sites do SharePoint Online e conteúdo do Teams. Essa estratégia otimiza o custo e a funcionalidade com base nos pontos fortes de cada ferramenta.
As ferramentas nativas da Microsoft oferecem recursos básicos de migração, integrados diretamente aos serviços do Microsoft 365. Esses serviços são ferramentas do Active Directory para gerenciamento de usuários, scripts do PowerShell e APIs para tarefas administrativas, recursos de migração de caixas de correio entre locatários e a Ferramenta de Migração do SharePoint para transferências de conteúdo.
Embora essas ferramentas sejam gratuitas e totalmente suportadas pela Microsoft, normalmente exigem conhecimento técnico considerável e coordenação manual em vários serviços.
Plataformas de migração de terceiros (como AvePoint FLY, BitTitan MigrationWiz) oferecem automação abrangente e interfaces fáceis de aprender projetadas especificamente para migrações de locatário para locatário.
Essas ferramentas de terceiros oferecem painéis unificados para gerenciar migrações complexas, recursos automatizados de agendamento e monitoramento e amplos recursos de emissão de relatórios e validação.
