Migração entre locatários da Microsoft

A fase de pré-migração começa com descoberta e avaliação abrangentes em que as organizações devem catalogar todos os usuários, grupos, aplicativos, configurações personalizadas e repositórios de dados existentes em todos os ambientes de computação local e computação em nuvem.

As equipes de TI realizam inventários detalhados de arquivos e dados (por exemplo, contas do OneDrive para empresas, caixas de correio de usuários no Exchange Online). Também catalogam configurações para Entra ID (plataforma de identidade da Microsoft), domínio de locatário, inclusive lidando com endereços microsoft.com (domínios padrão da Microsoft) e Outlook.

As atividades de planejamento incluem a projeção da arquitetura do locatário de destino, a configuração de nomes de domínio, a determinação de estratégias de mapeamento de usuários e a criação de procedimentos detalhados de migração. As organizações também devem lidar com os requisitos de licenciamento. Devem garantir que as licenças apropriadas estejam disponíveis no locatário de destino antes do início da migração.

As considerações de segurança e conformidade exigem atenção, pois as equipes devem planejar como migrar políticas de acesso condicional, processos de autenticação, regras de prevenção de perda de dados e políticas de retenção, mantendo a conformidade regulatória durante a transição.

Os testes representam outro componente crucial do planejamento pré-migração. As organizações devem estabelecer um ambiente de teste que espelhe sua configuração de produção, permitindo validar os procedimentos de migração, testar cenários de usuários e identificar possíveis problemas antes que eles afetem a migração em tempo real.

O planejamento de comunicação e as estratégias de gestão de mudanças são igualmente importantes durante essa fase. Para criar uma transição tranquila e minimizar a confusão e a resistência, é prudente desenvolver estratégias de adoção pelo usuário, incluindo um planejamento de comunicação abrangente para preparar os usuários para as mudanças futuras.