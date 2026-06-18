Detalhe de trabalhadores ajustando os fios de rolos brancos de tecido em uma fábrica têxtil.
Gerenciamento de ativos

O que é gestão de ativos de manufatura?

By Phill Powell , Ian Smalley
Publicado 18/06/2026

Gestão de ativos na manufatura, definição

Gestão de ativos de manufatura é a abordagem sistemática para gerenciar os ativos físicos, incluindo máquinas, equipamento, ferramentas e infraestrutura, dos quais uma organização manufatureira depende para produzir bens.

A gestão de ativos de manufatura se aplica a todo o ciclo de vida dos ativos e busca atingir três objetivos principais:

  • Aumentar a eficiência da produção
  • Limitar os períodos de downtime - especialmente o downtime não planejado
  • Prolongar a vida útil dos ativos

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Tipos de ativos de manufatura

Antes de explorar como a gestão de ativos de manufatura funciona, devemos primeiro definir os diferentes tipos de ativos a serem gerenciados. As empresas administram múltiplos tipos de ativos por meio de soluções de gestão de ativos.

Ativos físicos

Este termo abrange a ampla gama de ferramentas de produção que uma fábrica usa para transformar recursos brutos em produtos acabados.

A categoria começa com o equipamento de fabricação tradicional que normalmente se associa à indústria de manufatura:

  • Máquinas pesadas
  • Robôs de montagem
  • Máquinas de comando numérico computadorizado (CNC)
  • Lasers industriais
  • Equipamentos portáteis
  • Linhas de montagem
  • Esteiras transportadoras
  • Equipamento de teste
  • Componentes menores de produção (por exemplo, engrenagens, rolamentos)

No entanto, como uma instalação de manufatura, seus ativos físicos também incluem quaisquer produtos criados por essa fábrica:

  • Produtos acabados – produtos finalizados, prontos para distribuição e venda.
  • Produtos em processo (WIPs) – produtos parcialmente acabados que ainda estão em fase de desenvolvimento no ciclo de produção.
  • Matérias-primas – recursos que estão prontos para iniciar o processo de fabricação.

A categoria de ativos físicos também inclui ativos relacionados ao processo de fabricação:

  • Instalações que abrigam operações de manufatura
  • Sistemas ou carrinhos que transportam mercadorias em uma instalação de manufatura
  • Equipamentos de refrigeração para manter temperaturas operacionais estáveis e o conforto dos funcionários
  • Equipamentos de encanamento
  • Equipamentos de iluminação
  • Redes elétricas
  • Frota de veículos operada pela empresa

Ativos de TI

A gestão de ativos de TI (ITAM) lida com os diversos ativos tecnológicos de uma empresa:

Os ativos de TI também abrangem a propriedade intelectual (PI) de uma organização, incluindo qualquer trabalho intelectual criado para apoiar os projetos da empresa:

  • Informações sobre patentes
  • Projetos e blueprints proprietários
  • Direitos autorais de fabricação especializada
  • Modelos de digital twins usados na produção

Ativos financeiros

Naturalmente, os ativos financeiros de uma empresa não são relevantes para a gestão de ativos de manufatura. Essa perspectiva não condiz com a realidade dos negócios modernos, que são repletos de situações emergenciais que exigem injeções imediatas e substanciais de recursos financeiros.

Os ativos financeiros se resumem a dois aspectos principais:

  • Capital líquido: Quando essa enorme máquina de produção quebra, a empresa precisa financiar reparos emergenciais substanciais para colocá-la em pleno funcionamento novamente. O capital líquido, incluindo reservas de caixa, ações, títulos ou qualquer outra coisa que seja fácil de converter e usar, pode ajudar a manter as instalações de produção operando em tempos difíceis.
  • Investimentos de capital: para projetos maiores e de longo prazo, uma empresa precisa de financiamento por meio de investimentos de capital. Projetos dessa escala geralmente incluem a substituição de máquinas importantes, a implementação em larga escala de sistemas de automação , melhorias nas instalações e até mesmo o treinamento de funcionários para ajudar os trabalhadores a se adaptarem às novas máquinas.
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Como funciona a gestão de ativos de manufatura?

A seguir estão as principais etapas que compõem o processo de gestão de ativos de manufatura.

Identifique e acompanhe todos os ativos

As técnicas modernas possibilitam o rastreamento preciso e abrangente de todos os equipamentos de uma empresa.

A empresa pode usar etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID), códigos de barras, códigos QR ou alguma combinação de todos esses para identificar esses diversos ativos. As etiquetas possuem dados em tempo real sobre localização, estado e utilização, e enviam essa informação para uma área centralizada denominada sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS).

Monitore os ativos e antecipe problemas

Muitas empresas anteriormente usavam um modelo de produção de "run-to-failure", que presumia que as fábricas operariam as máquinas da empresa até que elas sofressem uma avaria mecânica.

O modelo de manutenção preditiva atualmente preferido no gerenciamento de instalações depende de sensores de rolamentos de máquinas essenciais equipados com tecnologia da Internet das coisas (IOT). Esses sensores testam temperatura, pressão, vibração e outros atributos que são então interpretados por meio de análise preditiva de dados. Essa abordagem permite que as instalações façam previsão de falhas em máquinas e façam correções antes que elas parem de funcionar.

Garanta um fornecimento ideal de peças de reposição

É necessária uma gestão de ativos constante e eficaz para manter a produção e as operações em funcionamento. É preciso encontrar um equilíbrio entre manter peças de reposição suficientes para poder fazer reparos de forma rápida e investir demais em peças de reposição.

As empresas devem buscar esse equilíbrio perfeito em sua abordagem de gerenciamento de estoque.

Rastreie o equipamento durante todo o ciclo de vida do ativo

A gestão do ciclo de vida dos ativos (ALM) acompanha um ativo ao longo de todo o seu ciclo de vida útil, que possui cinco fases distintas:

  • Planejamento: a empresa avalia os custos e benefícios de um novo equipamento. Durante esse estágio, as questões mais urgentes envolvem os preços do equipamento, o desempenho e a utilidade prevista.
  • Aquisição: chegou a hora de tomar a decisão de compra, o que inclui garantir a aprovação do fornecedor, selecionar o modelo adequado, negociar o preço de compra e tomar posse do ativo.
  • Implementação: depois de comprar e implementar o ativo, as organizações devem otimizar as configurações da máquina para obter a máxima eficiência operacional.
  • Operação e manutenção: os equipamentos industriais requerem manutenção de rotina para lidar com o desgaste normal da operação e manutenção preventiva para evitar possíveis interrupções. A manutenção corretiva também é necessária para solucionar problemas de desempenho existentes.
  • Descarte: quando um ativo perde sua funcionalidade e não faz mais sentido tentar repará-lo, as equipes de manutenção o substituem, vendem ou retiram de operação.

Gestão de ativos de manufatura e reparos de manutenção

A gestão de ativos depende muito da manutenção e da capacidade de fazer os reparos necessários com eficácia. O processo de gestão do ciclo de vida dos ativos (ALM) prescreve quatro etapas:

  1. Iniciação e envio: tudo começa com uma solicitação de manutenção. Esse fluxo de trabalho de solicitação pode ser criado por meio de um acionador automatizado de manutenção preventiva. Uma solicitação de manutenção reativa iniciada por um operador de sistema também pode gerá-la. O sistema analisa a solicitação e, se aprovada, configura o trabalho de reparo necessário, agora formalizada como uma ordem de trabalho.
  2. Planejamento e agendamento: agora, os planejadores detalham os pormenores da ordem de serviço. Quais peças de reposição serão necessárias? Será necessário um downtime planejado? Existem protocolos de segurança especiais que devam ser observados? Nesta fase, os detalhes logísticos relevantes para o reparo são finalizados.
  3. Execução e acompanhamento: O plano está pronto para ser implementado e aqui está a fase ativa, na qual os técnicos executam o trabalho solicitado. Os operadores fazem o reparo de acordo com as especificações da ordem de serviço. As equipes também devem registrar como executaram a ação, quais materiais utilizaram e em que quantidades, bem como qualquer downtime causado pelo trabalho.
  4. Documentação, encerramento e análise: o operador confirma a conclusão durante a fase pós-finalização, verificando que o reparo foi feito conforme o previsto. A ordem de serviço é então oficialmente encerrada. O operador atualiza o histórico de manutenção do equipamento para refletir a ocorrência do reparo. Os gestores utilizam os dados recolhidos para avaliar a eficácia da estratégia de gestão de ativos de manufatura da empresa.

Benefícios da gestão de ativos de manufatura

As empresas usam a gestão de ativos de manufatura para obter os seguintes benefícios:

  • Produção eficiente: aumentar a eficiência operacional é o objetivo principal da gestão de ativos de manufatura. Entre seus principais benefícios, a gestão de ativos de manufatura permite que as empresas reduzam a ocorrência e a gravidade dos gargalos de produção, otimizem cronogramas de produção, fluxos de trabalho e linhas de produção.
  • Extensão do ciclo de vida dos ativos: ao gerenciar melhor os ativos de produção, você pode ajudar a garantir a viabilidade contínua de equipamentos industriais caros e, como resultado, reduzir os custos de manutenção ou substituição. Essa abordagem também pode adiar esses gastos para que possam ser absorvidos de forma mais fluida nos orçamentos operacionais.
  • Prevenção de downtime: o downtime não planejado devido a falhas catastróficas em equipamentos é prejudicial para a gestão eficaz de ativos de manufatura. Quando ocorrem essas falhas, a empresa continua perdendo dinheiro até que a situação seja controlada. Mesmo um breve downtime não planejado pode custar milhões, especialmente em instalações mais complexas, como as do setor automotivo. A solução é o agendamento proativo de manutenções que ajuda a garantir o máximo tempo de atividade.
  • Visibilidade operacional máxima: a gestão de ativos de manufatura depende do uso de dashboards para alcançar uma visão abrangente de todo o chão de fábrica e do uso dos ativos. Os dashboards representam uma melhoria significativa em relação às planilhas manuais anteriormente utilizadas, exibindo indicadores-chave de desempenho (KPIs) para acompanhar e monitorar o progresso. Os dados gerados pelo sistema permitem que os gestores monitorem o uso de energia, meçam o desempenho dos ativos e tomem decisões eficazes e informadas com base em insights praticáveis.
  • Medidas de apoio à conformidade: as empresas são responsáveis por fornecer registros de dados relativos aos ativos, sua utilização e manutenção a diversas agências reguladoras. A gestão de ativos de manufatura ajuda as empresas com relatórios regulatórios.

Desafios da gestão de ativos de manufatura

Embora a gestão de ativos de manufatura aumente a eficiência, sua utilização geralmente não é barata nem isenta de alguns obstáculos operacionais:

  • Implementação cara: uma empresa que atua em gestão de ativos de manufatura normalmente precisa de software de gestão de ativos empresariais (EAM) ou software CMMS. A escolha depende do tipo de operações executada. O software EAM é mais caro do que o software CMMS, o que é esperado porque o software EAM incorpora recursos de CMMS e muitas outras ferramentas analíticas. Essa funcionalidade expandida se aplica tanto a softwares adquiridos diretamente quanto a softwares obtidos por meio de assinatura.
  • Custos contínuos de manutenção: infelizmente, os custos de uma empresa não terminam com a implementação do sistema. Haverá despesas contínuas relacionadas à gestão de manutenção, como novos sensores de hardware, suporte de TI para backup e atualizações de software.
  • Conflito de sistemas: quando uma equipe introduz um novo programa de software que rastreia ativos em um sistema composto por planejamento de recursos empresariais (ERP) ou sistemas de produção, podem ocorrer problemas de desempenho dos ativos. Essa lacuna na integração de dados pode resultar em dados de desempenho que se tornam fragmentados ou completamente perdidos (às vezes devido à presença dos dados em plataformas baseadas na nuvem).
  • Sobrecarga de informações: quando uma empresa começa a implementar a gestão de ativos de manufatura, é fácil para a equipe ficar sobrecarregada por um mar de dados relacionados à telemetria e à Internet das Coisas (IoT). Esse influxo pode ser especialmente desafiador se as equipes não souberem onde armazenar essas métricas para acesso conveniente posterior.
  • Falta de mão de obra qualificada: são necessários profissionais qualificados para realizar alguns dos cálculos mais complexos e atividades de manutenção mais detalhadas da gestão de ativos de manufatura. Essas tarefas incluem a análise dos algoritmos usados na manutenção preditiva e o gerenciamento das configurações de software do sistema.
  • Alocação inadequada de recursos: os profissionais podem dedicar atenção excessiva a um sistema de gestão de ativos de manufatura? Certamente, se isso levar à substituição de peças de equipamentos de uma instalação muito antes do necessário. A manutenção excessiva pode comprometer qualquer potencial de redução de custos e levar ao desperdício de grandes somas de dinheiro da empresa.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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