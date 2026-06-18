Gestão de ativos de manufatura é a abordagem sistemática para gerenciar os ativos físicos, incluindo máquinas, equipamento, ferramentas e infraestrutura, dos quais uma organização manufatureira depende para produzir bens.
A gestão de ativos de manufatura se aplica a todo o ciclo de vida dos ativos e busca atingir três objetivos principais:
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Antes de explorar como a gestão de ativos de manufatura funciona, devemos primeiro definir os diferentes tipos de ativos a serem gerenciados. As empresas administram múltiplos tipos de ativos por meio de soluções de gestão de ativos.
Este termo abrange a ampla gama de ferramentas de produção que uma fábrica usa para transformar recursos brutos em produtos acabados.
A categoria começa com o equipamento de fabricação tradicional que normalmente se associa à indústria de manufatura:
No entanto, como uma instalação de manufatura, seus ativos físicos também incluem quaisquer produtos criados por essa fábrica:
A categoria de ativos físicos também inclui ativos relacionados ao processo de fabricação:
A gestão de ativos de TI (ITAM) lida com os diversos ativos tecnológicos de uma empresa:
Os ativos de TI também abrangem a propriedade intelectual (PI) de uma organização, incluindo qualquer trabalho intelectual criado para apoiar os projetos da empresa:
Naturalmente, os ativos financeiros de uma empresa não são relevantes para a gestão de ativos de manufatura. Essa perspectiva não condiz com a realidade dos negócios modernos, que são repletos de situações emergenciais que exigem injeções imediatas e substanciais de recursos financeiros.
Os ativos financeiros se resumem a dois aspectos principais:
A seguir estão as principais etapas que compõem o processo de gestão de ativos de manufatura.
As técnicas modernas possibilitam o rastreamento preciso e abrangente de todos os equipamentos de uma empresa.
A empresa pode usar etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID), códigos de barras, códigos QR ou alguma combinação de todos esses para identificar esses diversos ativos. As etiquetas possuem dados em tempo real sobre localização, estado e utilização, e enviam essa informação para uma área centralizada denominada sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS).
Muitas empresas anteriormente usavam um modelo de produção de "run-to-failure", que presumia que as fábricas operariam as máquinas da empresa até que elas sofressem uma avaria mecânica.
O modelo de manutenção preditiva atualmente preferido no gerenciamento de instalações depende de sensores de rolamentos de máquinas essenciais equipados com tecnologia da Internet das coisas (IOT). Esses sensores testam temperatura, pressão, vibração e outros atributos que são então interpretados por meio de análise preditiva de dados. Essa abordagem permite que as instalações façam previsão de falhas em máquinas e façam correções antes que elas parem de funcionar.
É necessária uma gestão de ativos constante e eficaz para manter a produção e as operações em funcionamento. É preciso encontrar um equilíbrio entre manter peças de reposição suficientes para poder fazer reparos de forma rápida e investir demais em peças de reposição.
As empresas devem buscar esse equilíbrio perfeito em sua abordagem de gerenciamento de estoque.
A gestão do ciclo de vida dos ativos (ALM) acompanha um ativo ao longo de todo o seu ciclo de vida útil, que possui cinco fases distintas:
A gestão de ativos depende muito da manutenção e da capacidade de fazer os reparos necessários com eficácia. O processo de gestão do ciclo de vida dos ativos (ALM) prescreve quatro etapas:
As empresas usam a gestão de ativos de manufatura para obter os seguintes benefícios:
Embora a gestão de ativos de manufatura aumente a eficiência, sua utilização geralmente não é barata nem isenta de alguns obstáculos operacionais:
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