Este termo abrange a ampla gama de ferramentas de produção que uma fábrica usa para transformar recursos brutos em produtos acabados.

A categoria começa com o equipamento de fabricação tradicional que normalmente se associa à indústria de manufatura:

Máquinas pesadas

Robôs de montagem

Máquinas de comando numérico computadorizado (CNC)

Lasers industriais

Equipamentos portáteis

Linhas de montagem

Esteiras transportadoras

Equipamento de teste

Componentes menores de produção (por exemplo, engrenagens, rolamentos)

No entanto, como uma instalação de manufatura, seus ativos físicos também incluem quaisquer produtos criados por essa fábrica:

Produtos acabados – produtos finalizados, prontos para distribuição e venda.

Produtos em processo (WIPs) – produtos parcialmente acabados que ainda estão em fase de desenvolvimento no ciclo de produção.

Matérias-primas – recursos que estão prontos para iniciar o processo de fabricação.

A categoria de ativos físicos também inclui ativos relacionados ao processo de fabricação: