A corrida pela inovação provavelmente deixou você (e muitos outros) com contas de nuvem inesperadamente altas e/ou recursos subutilizados. De fato, de acordo com o relatório 2023 State of the Cloud da Flexera, pela primeira vez em uma década, "gerenciar gastos com nuvem" (82%) ultrapassou a "segurança" (79%) e se tornou o principal desafio enfrentado por organizações de todos os setores.

Nós entendemos. O excesso de provisionamento é a estratégia ideal para evitar riscos de desempenho.

Encontrar o equilíbrio entre desempenho e eficiência está longe de ser uma tarefa fácil. Claro, existem infinitas ferramentas de monitoramento de custos do Kubernetes que permitem acompanhar vários aspectos do uso de recursos do seu cluster, como CPU, memória, armazenamento e rede. O acompanhamento dessas métricas pode ajudar a identificar cargas de trabalho com uso intenso de recursos, alocação ineficiente ou consumo desnecessário que podem levar ao aumento dos custos.

Todo esse monitoramento demorado é seguido pelo trabalho intensivo de dimensionar corretamente os contêineres e configurar políticas e limites de escalonamento automático.