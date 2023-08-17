Obtenha uma redução real de custos no Kubernetes sem perder o sono por causa dos riscos de desempenho

Publicado 17/08/2023
Engrenagens azuis interligadas com um pequeno notebook exposto dentro de uma abertura circular na engrenagem maior
By Joel Barnard

A corrida pela inovação provavelmente deixou você (e muitos outros) com contas de nuvem inesperadamente altas e/ou recursos subutilizados. De fato, de acordo com o relatório 2023 State of the Cloud da Flexera, pela primeira vez em uma década, "gerenciar gastos com nuvem" (82%) ultrapassou a "segurança" (79%) e se tornou o principal desafio enfrentado por organizações de todos os setores.

Nós entendemos. O excesso de provisionamento é a estratégia ideal para evitar riscos de desempenho.

Encontrar o equilíbrio entre desempenho e eficiência está longe de ser uma tarefa fácil. Claro, existem infinitas ferramentas de monitoramento de custos do Kubernetes que permitem acompanhar vários aspectos do uso de recursos do seu cluster, como CPU, memória, armazenamento e rede. O acompanhamento dessas métricas pode ajudar a identificar cargas de trabalho com uso intenso de recursos, alocação ineficiente ou consumo desnecessário que podem levar ao aumento dos custos.

Todo esse monitoramento demorado é seguido pelo trabalho intensivo de dimensionar corretamente os contêineres e configurar políticas e limites de escalonamento automático.

Olá, automação

O IBM Turbonomic otimiza seu ambiente Kubernetes por meio do dimensionamento adequado de contêineres, da suspensão e do provisionamento de pods, da movimentação de pods e de ações de escalonamento de clusters. Cada camada do stack é analisada e recebe recursos com base na demanda em tempo real, de pods e serviços, contêineres e nós, bem como a infraestrutura em nuvem subjacente. Ele foi desenvolvido especificamente para ajudar suas equipes a automatizar e alcançar de forma rápida resultados significativos e contínuos.

O Turbonomic oferece suporte a todas as versões upstream do Kubernetes (Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE, entre outras) em qualquer nuvem, em qualquer data center e com qualquer combinação híbrida ou multinuvem . Ele compreende as necessidades de recursos de suas aplicações e determina continuamente as ações que garantem que os aplicativos obtenham exatamente o que precisam para operar.

Vamos começar examinando seus clusters de contêineres.

Dashboard - contêiner de aplicação

Aqui você vê seus principais clusters classificados por integridade, seguidos pelos principais pools de nós classificados por economia potencial. Este dashboard oferece uma ótima visão geral do que você deseja monitorar, mas vamos dar uma olhada no que realmente importa: as ações.

Dashboard - contêiner impactado

Neste exemplo, vemos uma ação para redimensionar um controlador de carga de trabalho (um contêiner). Como a ação demonstra, redimensionar aqui melhorará o desempenho. Com o Turbonomic, toda ação inclui os dados para fazer o backup, além de detalhes sobre o impacto da ação.

Dashboard - detalhes da máquina virtual

No próximo exemplo, vemos uma ação para suspender um nó, o que aumentará a eficiência. Em quanto, você pergunta?

Dashboard - cluster de contêineres

Veja quanto é economizado apenas suspendendo este nó não utilizado.

Ainda assim, reduzir recursos pode gerar insegurança para os responsáveis pelas aplicações e as equipes de desenvolvimento. Nós entendemos. O desempenho é fundamental.

O Turbonomic tem tudo a ver com desempenho

O Turbonomic garante que seus aplicativos recebam exatamente o que precisam quando precisam. Os ganhos de eficiência são um subproduto disso.

Peça ao responsável pela aplicação para assumir essa ação. É uma forma de baixo risco para se familiarizar com a automação. Na verdade, algumas dessas ações não são disruptivas e são reversíveis.

Novamente, como toda ação também vem com métricas e o raciocínio por trás dela, as equipes têm mais facilidade para confiar na decisão de agir. Você precisa dessa confiança para migrar da tomada de decisão humana para a automação.

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O melhor amigo de uma plataforma de observabilidade

Se você possui dados de aplicação de ferramentas críticas como IBM Instana Observability ou qualquer outra solução de monitoramento de desempenho de aplicação (APM), o Turbonomic pode entender o tempo de resposta e as transações da aplicação, conectando esses dados à plataforma Kubernetes e à infraestrutura em que ela roda.

Dashboard - Visão geral Você e os outros podem ver exatamente como o gerenciamento dinâmico de recursos melhora o desempenho da aplicação, minimizando os custos.
Dashboard - Visão geral

Veja só: mesmo com a flutuação da demanda, os tempos de resposta são mantidos baixos.

Se você tiver objetivos de nível de serviço (SLOs) predefinidos, o Turbonomic pode ingerir esses dados para dimensionar dinamicamente as aplicações de microsserviço de acordo com a demanda, garantindo que esses SLOs sejam sempre atendidos. As políticas de SLO também podem ser configuradas diretamente na plataforma.

Você pode gradualmente realizar mais e mais ações e, em seguida, integrá-las a seus pipelines e processos. Seja Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow ou outros, o Turbonomic tem tudo o que você precisa.

Sinta-se à vontade para começar com pequenos passos, mas liberar a elasticidade do Kubernetes para um desempenho contínuo com o menor custo possível, requer automação.

Deixe o IBM Turbonomic cuidar disso

Com o Turbonomic, você pode automatizar essas micro-melhorias a uma velocidade que supera a capacidade humana. Elimine o trabalho intensivo de dimensionar corretamente os contêineres e configurar políticas e limites de escalonamento automático, deixando que o software faça isso por você com base na demanda da aplicação em tempo real. O efeito cumulativo dessas micro-melhorias resulta em aplicações Kubernetes que funcionam exatamente como deveriam, ao menor custo possível.

Em outras palavras, acabe de vez com esses pesadelos sobre riscos de desempenho.

Comece a usar o IBM Turbonomic ou solicite uma demonstração com um de nossos especialistas hoje mesmo.

 
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Autor

Joel Barnard

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