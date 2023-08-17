Veja só: mesmo com a flutuação da demanda, os tempos de resposta são mantidos baixos.
Se você tiver objetivos de nível de serviço (SLOs) predefinidos, o Turbonomic pode ingerir esses dados para dimensionar dinamicamente as aplicações de microsserviço de acordo com a demanda, garantindo que esses SLOs sejam sempre atendidos. As políticas de SLO também podem ser configuradas diretamente na plataforma.
Você pode gradualmente realizar mais e mais ações e, em seguida, integrá-las a seus pipelines e processos. Seja Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow ou outros, o Turbonomic tem tudo o que você precisa.
Sinta-se à vontade para começar com pequenos passos, mas liberar a elasticidade do Kubernetes para um desempenho contínuo com o menor custo possível, requer automação.