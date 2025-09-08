A falta de clareza nos resultados empresariais contribui para 43% dos atrasos em projetos de TI, enquanto prazos irreais representam 42% de acordo com uma pesquisa do Boston Consulting Group de 2024. Ao todo, quase a metade dos diretores executivos afirma que pelo menos 30% de seus novos projetos de TI não atendem às expectativas de orçamento ou cronograma.

Um dos motivos é que as empresas podem assumir novos projetos sem examinarem totalmente o escopo ou os custos. Como as empresas alocam em média 5,5% do orçamento anual para investimentos em tecnologia, as consequências financeiras de operações de TI canceladas podem aumentar rapidamente, prejudicando a integridade fiscal da empresa.

O planejamento estratégico de TI está entre os maiores fatores que determinam se um novo projeto de TI alcançará o sucesso no longo prazo. Planos estratégicos eficazes conseguem transformar as principais prioridades da empresa em iniciativas práticas e avaliar preventivamente como novos projetos podem contribuir consideravelmente.

Além das considerações orçamentárias, os processos de planejamento estratégico também ajudam os stakeholders a se unirem em torno de um conjunto compartilhado de metas comerciais. Podem melhorar a responsabilidade estabelecendo expectativas, cronogramas e benchmarks claros para que as equipes acompanhem o progresso. Planos estratégicos de TI eficazes também levam em consideração tópicos como cibersegurança, infraestrutura de TI, alocação de recursos e gerenciamento de riscos.

Por exemplo, uma empresa pode decidir:

Reduzir seus gastos com hardware para acomodar um novo contrato que ofereça computação por meio da nuvem

Investir em ferramentas de criptografia robustas para responder ao aumento das ameaças à segurança cibernética

Priorizar tecnologias de ponta, como aprendizado de máquin a , redes edge e computação quântic a , para alcançar uma vantagem competitiva

Quando essas decisões são tomadas na fase de planejamento, as organizações têm a oportunidade de debater sua utilidade e escalabilidade e criar um framework para medir seu impacto.

O planejamento estratégico de TI é um processo contínuo que envolve vários stakeholders, incluindo liderança executiva, equipes de TI, unidades de negócios, fornecedores e clientes. As empresas podem realizar sessões de planejamento de estratégia anualmente, ou uma vez a cada poucos anos, assim como avaliações trimestrais ou mensais de escopo mais restrito.

No entanto, as empresas podem reavaliar seu plano de TI a qualquer momento em resposta às mudanças do mercado, benchmarks de desempenho e outras considerações. Do início ao fim, o processo de planejamento normalmente leva de três a seis meses, embora o prazo possa variar de acordo com a organização.

Diretores executivos de TI (CIOs) diretores de tecnologia (CTOs) geralmente lideram o processo de planejamento estratégico. Os gerentes de projeto ficam então encarregados de cumprir as metas estratégicas do plano e relatar o progresso de suas equipes.