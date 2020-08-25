

Os avanços em tecnologias de ponta resultaram em alguns desenvolvimentos influentes. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão transformando a hiperautomação em realidade, e tecnologias imersivas como realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV) oferecerão em breve interfaces cinestéticas e experiências de múltiplos pontos de contato.

Espera-se que essas tecnologias populares ofereçam muito mais do que o que se esperava delas há alguns anos. Eles estão revolucionando as metodologias operacionais convencionais de diferentes setores e promovendo mudanças também nos negócios de logística e cadeia de suprimentos, especialmente no setor de monitoramento de cargas.

Os setores de logística e transporte estão entre os maiores campos de atuação para tecnologias de ponta, com mais de 95% de todos os produtos fabricados transportados por contêineres em algum momento durante seu ciclo de vida de transporte.

Prevê-se que a Internet das Coisas (IoT) e a blockchain sejam agentes de mudança devido aos seus recursos de monitoramento remoto e descentralização, respectivamente. Enquanto a primeira permite que as empresas rastreiem o status e a condição da carga transportada, a segunda cria um framework seguro e rápido para armazenamento digital de contratos e transações rápidas.

Além disso, ambas as tecnologias complementam e aprimoram as funcionalidades uma da outra. A IoT cria uma rede generalizada de dispositivos interconectados, e a blockchain permite a ingestão e o compartilhamento de dados entre esses dispositivos em uma plataforma segura. Sua fusão torna a solução ideal para empresas de logística gerenciarem remotamente suas frotas, monitorarem a condição da carga e garantirem a entrega de produtos antes do prazo.