Os avanços em tecnologias de ponta resultaram em alguns desenvolvimentos influentes. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão transformando a hiperautomação em realidade, e tecnologias imersivas como realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV) oferecerão em breve interfaces cinestéticas e experiências de múltiplos pontos de contato.
Espera-se que essas tecnologias populares ofereçam muito mais do que o que se esperava delas há alguns anos. Eles estão revolucionando as metodologias operacionais convencionais de diferentes setores e promovendo mudanças também nos negócios de logística e cadeia de suprimentos, especialmente no setor de monitoramento de cargas.
Os setores de logística e transporte estão entre os maiores campos de atuação para tecnologias de ponta, com mais de 95% de todos os produtos fabricados transportados por contêineres em algum momento durante seu ciclo de vida de transporte.
Prevê-se que a Internet das Coisas (IoT) e a blockchain sejam agentes de mudança devido aos seus recursos de monitoramento remoto e descentralização, respectivamente. Enquanto a primeira permite que as empresas rastreiem o status e a condição da carga transportada, a segunda cria um framework seguro e rápido para armazenamento digital de contratos e transações rápidas.
Além disso, ambas as tecnologias complementam e aprimoram as funcionalidades uma da outra. A IoT cria uma rede generalizada de dispositivos interconectados, e a blockchain permite a ingestão e o compartilhamento de dados entre esses dispositivos em uma plataforma segura. Sua fusão torna a solução ideal para empresas de logística gerenciarem remotamente suas frotas, monitorarem a condição da carga e garantirem a entrega de produtos antes do prazo.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A IoT cria transparência nas operações da frota, permitindo que as empresas monitorem a localização e o status da carga que está sendo enviada. A tecnologia é particularmente valiosa quando usada para rastrear a jornada e a condição de carga perecíveis.
Dispositivos como GPS e sensores de temperatura são conectados ao rastreamento de carga de sua localização e condição. Esses dados são transferidos por meio de gateways para uma plataforma onde os operadores de frota e os manipuladores de carga podem monitorar e gerenciar as remessas. Eles ganham visibilidade de suas operações de transporte, o que lhes permite tomar decisões inteligentes para melhorar a eficiência de sua cadeia de suprimentos e garantir a entrega pontual de produtos.
Eles terão dados importantes sobre a localização e o status dos produtos, mesmo durante a transferência de carga de um porto para outro. Os sensores também os ajudarão a gerenciar o movimento de seus veículos com base nas condições de demanda e oferta, previsões meteorológicas, opções de rotas e o tipo de carga sendo transportada. Eles podem tomar decisões inteligentes para manter as mercadorias em movimento e ver a localização em tempo real da carga em um computador ou smartphone, o que lhes permite estimar quando a remessa será entregue.
Embora a data de chegada da carga seja muito importante para o destinatário da carga perecível, eles também querem que a carga esteja fresca e sem danos quando chegar. Durante toda a jornada, sistemas elétricos de monitoramento de carga permitem que as assistências garantam que a carga está fresca até chegar ao cliente. Parâmetros como fluxo de ar, temperatura, umidade e condensação podem ser rastreados no contêiner para garantir que o pacote esteja bem.
A IoT também pode ser usado para outras aplicações e no processo de envio. Uma solução de IoT com interação bidirecional poderia capacitar os gestores de frotas a controlar remotamente algum funcionamento dos próprios contêineres. Por exemplo, a presença de umidade, água e condensação pode danificar a embalagem e resultar na manifestação de mofo e bactérias, levando a resultados indesejados.
Os gestores de frotas poderiam operar remotamente um evaporador instalado no motor de resfriamento para remover a condensação e a umidade da área de armazenamento e evitar a degradação dos produtos sem comprometer a capacidade de resfriamento do motor.
Os sistemas de IoT também podem ser usados para evitar o roubo de carga do reboque do caminhão. Sensores de monitoramento de peso, quando incorporados no eixo do reboque, podem monitorar o peso da carga e compartilhá-la com operadores de frotas. Caso o peso da carga diminua inesperadamente, pode ser enviado um alerta aos prestadores de serviços de frota, alertando-os sobre um possível roubo de carga.
A maior parte da documentação nas empresas de logística ainda é baseada em papel e, mesmo com a implementação de sistemas de IoT, não pode ser aproveitada ao máximo sem incluir a tecnologia blockchain.
A blockchain permite a criação de documentos inteligentes de conhecimento de embarque (BoL), que são armazenados digitalmente e compartilhados com diferentes partes associadas à transferência de carga. Portanto, todas as partes podem verificar se os termos e condições especificados no BoL digital são cumpridos por meio de dados coletados de sensores de IoT. Além disso, como a blockchain armazena dados em um livro-razão descentralizado e imutável, não há como os dados serem manipulados após serem inseridos.
Não será necessário que as partes usem seus cartões de crédito para facilitar as transações, pois podem usar suas carteiras de criptomoedas. Portanto, as operações padrão baseadas em papel são digitalizadas, reduzindo a física dos contratos e reduzindo os custos operacionais associados à supervisão de carga.
A fusão das tecnologias de IoT e blockchain oferece aplicações extraordinárias para monitoramento e segurança de cargas, e espera-se que esse mercado cresça. com uma taxa de crescimento anual composta de 92,92%, passando de US$ 113,1 milhões em 2019 para US$ 3,021 bilhões em 2024.
É claro que os transportadoras e todas as partes na cadeia de suprimentos e no ecossistema global de transporte marítimo veem o que está por vir dessas tecnologias, e essa transição e digitalização já estão ocorrendo. A combinação da IoT com a blockchain aumenta a eficiência das cadeias de suprimentos e ajuda os operadores de frotas a gerenciar sem dificuldades suas operações de manuseio de carga.
De tempos em tempos, convidamos líderes de pensamento setoriais, especialistas acadêmicos e parceiros a compartilhar suas opiniões e insights sobre as tendências atuais em blockchain para o blog Blockchain Pulse. Embora as opiniões contidas nesses posts do blog sejam próprias e não reflitam necessariamente as opiniões da IBM, este blog se esforça para receber todos os pontos de vista da conversa.
Ouça para entender se os agentes virtuais podem substituir os humanos enquanto vão ganhando agilidade e precisão com a IA generativa.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Saiba por que, para atender à demanda dos clientes, os varejistas devem saber qual inventário está disponível.
Envolva seus fornecedores e agilize os cálculos de suas emissões da Categoria 1 do Escopo 3 para atender aos requisitos de geração de relatórios e otimizar o desempenho.
Use as soluções de cadeia de suprimentos da IBM para mitigar interrupções e desenvolver iniciativas resilientes e sustentáveis.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e habilitadas por IA com os serviços de consultoria de cadeia de suprimentos da IBM.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e com recursos de IA que preparem seu negócio para o trabalho futuro, criem maior transparência e aprimorem as experiências do funcionário e do cliente.