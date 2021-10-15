A velocidade dos negócios de hoje exige agilidade e eficiência que só podem ser alcançadas por meio da automação. A IDC prevê que o impacto econômico mundial da automação convergente impulsionada por IA em todas as linhas de negócios e funções de TI será próximo de US$ 3 trilhões até o final de 2022.
Com especialistas discutindo os benefícios de dois tipos de automação de processos digitais (automação inteligente e hiperautomação), muitos outros são levados a questionar a diferença entre os dois. Eles são termos simplesmente intercambiáveis ou existe uma diferença discernível entre esses dois conceitos e os benefícios que eles trazem para as empresas?
A automação inteligente (AI) e a hiperautomação contribuem para a explosão do uso de plataformas de automação impulsionadas por IA e ferramentas de automação em todo o cenário de negócios e TI. Ambas se referem ao uso de automação para simplificar processos usando tecnologias avançadas e melhorias. Ao fazer isso, essas ferramentas ajudam a melhorar a qualidade dos resultados da automação e a qualidade das interações com os clientes.
No entanto, há diferenças distintas.
Resumindo, a automação inteligente é composta por automação de processos robóticos (RPA), inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). A hiperautomação é uma abordagem disciplinada e voltada para os negócios que as organizações usam para identificar, avaliar e automatizar rapidamente o maior número possível de processos de negócios e TI. Portanto, a automação inteligente é frequentemente usada nos esforços de hiperautomação.
A automação inteligente envolve o uso de tecnologias de automação como automação robótica de processos (RPA), inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e gerenciamento de processo empresarial (BPM) para simplificar e dimensionar tarefas e tomada de decisões em toda a organização.
A automação inteligente recebeu uma resposta favorável do mercado porque simplifica os processos, melhora as eficiências operacionais e libera o tempo dos funcionários para se concentrarem no que mais importa. Ela também pode lidar com tarefas complexas em tempo real e simplificar drasticamente os fluxos de trabalho, liberando novas possibilidades para criar valor e alcançar crescimento sustentado.
A automação inteligente (AI) cria otimização e impulsiona o sucesso dos negócios por meio da otimização de processos de negócios usando inteligência artificial e tecnologias de automação fundamentais. A IA permite que as empresas façam o seguinte:
Qualquer ambiente pode se beneficiar da simplificação dos processos manuais e da automação de tarefas. Da área de saúde às finanças, fabricação e muito mais, o uso de automação inteligente pode fornecer benefícios que melhoram a experiência do cliente e impactam os resultados financeiros.
Um exemplo particular de IA em ação é o U.S. Department of Veterans Affairs. O processamento manual dos sinistros era um fardo tremendo, que exigia várias centenas de pessoas para classificar o correio e inserir dados em bancos de dados. Como acontece com muitos processos com trabalho intenso de seres humanos, era propenso a erros e caro.
O departamento adotou a IA para automatizar seus processos de negócios usando tecnologia avançada, como bots de RPA. Essa abordagem reduziu o tempo de resposta em 90%, economizando tempo e satisfazendo os clientes com maior velocidade e precisão.
A hiperautomação é o conceito de automatizar tudo em uma organização que pode ser automatizado. O objetivo da hiperautomação é simplificar os processos em uma organização usando a automação inteligente de processos (IPA), que inclui IA, RPA e outras tecnologias, para serem executados sem intervenção humana.
A hiperautomação geralmente emprega outras tecnologias — como reconhecimento óptico decaracteres (OCR), processamento inteligente de documentos (IDP) e processamento de linguagem natural (NLP) — para fornecer automação de maior qualidade usando dados de várias fontes. Digital twins ou organização de digital twins (DTO) são frequentemente usados para modelagem para melhorar as operações e avaliar o impacto da automação.
A hiperautomação é considerada pela Gartner como uma das 10 principais tendências de tecnologia estratégica. De acordo com a Gartner, 85% dos participantes “aumentarão ou manterão seus investimentos em hiperautomação em suas organizações nos próximos 12 meses, e mais de 56% já têm quatro ou mais iniciativas simultâneas de hiperautomação em andamento”.
A Gartner considera a hiperautomação uma necessidade no mercado atual. “A hiperautomação está mudando rapidamente de uma opção para uma condição de sobrevivência”, classificando “processos de trabalho desatualizados como o problema número 1 da força de trabalho”.
A hiperautomação oferece muitos benefícios para as organizações que desejam transformar seus negócios. Simplifica os processos de negócios, eliminando tarefas repetitivas e automatizando as manuais. A hiperautomação também permite que uma organização conclua tarefas com consistência, precisão e velocidade, e reduza custos.
Em última análise, a hiperautomação alimenta a transformação digital ao simplificar processos internos de negócios e tecnologia. A hiperautomação melhora a experiência do cliente por meio de tempos de resposta mais rápidos, resultados mais precisos, tempo de lançamento no mercado mais rápido e muitos outros resultados positivos que impactam diretamente a experiência do cliente e a experiência do usuário.
Qualquer organização pode se beneficiar da hiperautomação, especialmente aquelas que sofrem com a qualidade inconsistente dos produtos e processos ineficientes, ou aquelas que estão em um ambiente competitivo em que progredir com produtos de maior qualidade e interações de mercado mais valiosas equivale a ganhar participação de mercado e melhorar a receita.
Uma empresa de fabricação fornece um ótimo exemplo da amplitude e profundidade das melhorias que a hiperautomação pode proporcionar a uma organização. Processos de negócios como faturamento, interações com clientes, inventário e folha de pagamento podem usar a hiperautomação para Automação de Processos de Negócios (BPA) para simplificar os negócios em ampla escala.
Usando mineração de processos, uma organização pode obter uma imagem melhor de seus processos e identificar quais processos se beneficiariam melhor da IA e da automação. Em processos de tecnologia e fabricação, por exemplo, o uso da RPA para automatizar a produção física e os processos da cadeia de suprimentos, além da BPA para lidar com as melhores práticas de fabricação, pode ter um efeito tremendo na qualidade e na velocidade de produção. No geral, a hiperautomação usando BPA e RPA para simplificar as operações de back e front-end gera uma melhoria na qualidade, velocidade, precisão e custo para um impacto significativo no futuro do desempenho dos negócios.
