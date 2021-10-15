A velocidade dos negócios de hoje exige agilidade e eficiência que só podem ser alcançadas por meio da automação. A IDC prevê que o impacto econômico mundial da automação convergente impulsionada por IA em todas as linhas de negócios e funções de TI será próximo de US$ 3 trilhões até o final de 2022.

Com especialistas discutindo os benefícios de dois tipos de automação de processos digitais (automação inteligente e hiperautomação), muitos outros são levados a questionar a diferença entre os dois. Eles são termos simplesmente intercambiáveis ou existe uma diferença discernível entre esses dois conceitos e os benefícios que eles trazem para as empresas?

A automação inteligente (AI) e a hiperautomação contribuem para a explosão do uso de plataformas de automação impulsionadas por IA e ferramentas de automação em todo o cenário de negócios e TI. Ambas se referem ao uso de automação para simplificar processos usando tecnologias avançadas e melhorias. Ao fazer isso, essas ferramentas ajudam a melhorar a qualidade dos resultados da automação e a qualidade das interações com os clientes.

No entanto, há diferenças distintas.

Resumindo, a automação inteligente é composta por automação de processos robóticos (RPA), inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). A hiperautomação é uma abordagem disciplinada e voltada para os negócios que as organizações usam para identificar, avaliar e automatizar rapidamente o maior número possível de processos de negócios e TI. Portanto, a automação inteligente é frequentemente usada nos esforços de hiperautomação.