Como a IA generativa correlaciona os objetivos de TI e de negócios para maximizar os resultados dos negócios

O uso eficaz dos recursos de TI para apoiar os objetivos de negócios pode ser um divisor de águas para qualquer organização. Mas desafios significativos atrasam a integração da tecnologia transformadora nos processos de negócios. Os proprietários de empresas muitas vezes lidam com a realidade frustrante de descobrir problemas de TI que afetam suas operações somente após o surgimento de reclamações de clientes, deixando-os com poucas oportunidades de mitigar os problemas de forma proativa. A falta de consciência oportuna dificulta a resolução rápida de problemas e leva a uma desconexão entre os esforços da equipe de TI e os objetivos gerais de negócios organizacionais. Essa desconexão é agravada ainda mais pela necessidade de usar equipes de suporte de múltiplos fornecedores para resolução de problemas, desviando tempo e recursos das funções de negócios principais.

O potencial transformador da tecnologia de IA generativa, juntamente com a implementação estratégica e a colaboração, pode preencher a lacuna entre os objetivos de TI e de negócios para impulsionar o sucesso contínuo e garantir que a organização atinja os resultados de negócios direcionados.

Os avanços na IA generativa impulsionada por grandes modelos de linguagem (LLMs) continuam inspirando novas soluções que ajudam as empresas a superar esses desafios organizacionais de longa data. Esses avanços vêm logo após os saltos evolutivos nas tecnologias de TI e de nuvem, que permitem que empresas de todos os setores cresçam em escala, se expandam para novos mercados e encontrem novos caminhos para o sucesso. O principal entre esses avanços é a melhoria na tecnologia de nuvem híbrida, que facilita a implementação, o gerenciamento e a segurança de aplicações multinuvem.

No entanto, um extenso patrimônio de nuvem híbrida pode rapidamente se tornar complicado, de modo que as equipes de TI devam passar um tempo significativo observando para garantir a segurança e a operacionalidade. Muitas redes organizacionais de TI hospedam dezenas de milhares de aplicações que operam em sua rede de nuvem híbrida. Com tantas aplicações, torna-se um desafio significativo para as operações de TI concentrar-se na obtenção dos resultados de negócios desejados. Cada aplicação cria um sinal que os profissionais de TI precisam observar e entender rapidamente para determinar a integridade das aplicações e da rede, para que possam reagir se algo impactar negativamente o desempenho dos negócios. Em um cenário complexo de TI de nuvem híbrida, é difícil correlacionar as operações de TI aos resultados de negócios e adotar ações proativas.