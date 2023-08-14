Como a IA generativa correlaciona os objetivos de TI e de negócios para maximizar os resultados dos negócios

O uso eficaz dos recursos de TI para apoiar os objetivos de negócios pode ser um divisor de águas para qualquer organização. Mas desafios significativos atrasam a integração da tecnologia transformadora nos processos de negócios. Os proprietários de empresas muitas vezes lidam com a realidade frustrante de descobrir problemas de TI que afetam suas operações somente após o surgimento de reclamações de clientes, deixando-os com poucas oportunidades de mitigar os problemas de forma proativa. A falta de consciência oportuna dificulta a resolução rápida de problemas e leva a uma desconexão entre os esforços da equipe de TI e os objetivos gerais de negócios organizacionais. Essa desconexão é agravada ainda mais pela necessidade de usar equipes de suporte de múltiplos fornecedores para resolução de problemas, desviando tempo e recursos das funções de negócios principais.
O potencial transformador da tecnologia de IA generativa, juntamente com a implementação estratégica e a colaboração, pode preencher a lacuna entre os objetivos de TI e de negócios para impulsionar o sucesso contínuo e garantir que a organização atinja os resultados de negócios direcionados.
Os avanços na IA generativa impulsionada por grandes modelos de linguagem (LLMs) continuam inspirando novas soluções que ajudam as empresas a superar esses desafios organizacionais de longa data. Esses avanços vêm logo após os saltos evolutivos nas tecnologias de TI e de nuvem, que permitem que empresas de todos os setores cresçam em escala, se expandam para novos mercados e encontrem novos caminhos para o sucesso. O principal entre esses avanços é a melhoria na tecnologia de nuvem híbrida, que facilita a implementação, o gerenciamento e a segurança de aplicações multinuvem.
No entanto, um extenso patrimônio de nuvem híbrida pode rapidamente se tornar complicado, de modo que as equipes de TI devam passar um tempo significativo observando para garantir a segurança e a operacionalidade. Muitas redes organizacionais de TI hospedam dezenas de milhares de aplicações que operam em sua rede de nuvem híbrida. Com tantas aplicações, torna-se um desafio significativo para as operações de TI concentrar-se na obtenção dos resultados de negócios desejados. Cada aplicação cria um sinal que os profissionais de TI precisam observar e entender rapidamente para determinar a integridade das aplicações e da rede, para que possam reagir se algo impactar negativamente o desempenho dos negócios. Em um cenário complexo de TI de nuvem híbrida, é difícil correlacionar as operações de TI aos resultados de negócios e adotar ações proativas.
As equipes de TI observam e tomam decisões usando várias ferramentas de monitoramento de desempenho de aplicações para determinar a integridade das muitas aplicações em execução em todo o seu ecossistema de TI e nuvem híbrida. Os líderes empresariais não têm acesso fácil a essas informações cruciais (ou ao treinamento técnico necessário para entendê-las), o que muitas vezes os deixa no escuro sobre as complicações de TI e como elas podem afetar o trabalho diário e os objetivos de negócios. Essa disparidade na comunicação pode gerar confusão e ineficiência na forma de lidar com problemas críticos.
Transmitir efetivamente o impacto dos problemas técnicos aos stakeholders é um grande desafio. As organizações lutam para adaptar a comunicação a diferentes personas de negócios, pois os vários stakeholders têm conhecimentos técnicos variados.
As operações de TI devem garantir que diferentes sistemas e plataformas integrados permaneçam observáveis de forma abrangte, o que exige esforço e coordenação consideráveis. Estabelecer os principais indicadores de desempenho (KPIs) apropriados para medir a eficácia dos esforços de observabilidade também pode ser um desafio, pois as métricas relevantes devem demonstrar o valor e o impacto da observabilidade nas operações de negócios (o que nem sempre é claro em um contexto de TI). As operações de TI devem mostrar como a observabilidade contribui diretamente para o sucesso e os resultados empresariais.
As ferramentas padrão de observabilidade permitem que os especialistas em TI monitorem e analisem os alertas de TI para determinarem sua relevância para os negócios. No entanto, esse processo muitas vezes não está alinhado com as prioridades comerciais, levando a ineficiências e falhas de comunicação. Comunicar o impacto dos problemas de TI nos negócios aos stakeholders certos é uma tarefa complexa, pois os líderes empresariais precisam de informações contextualizadas para tomar decisões embasadas.
Apesar desses desafios, a aplicação da IA generativa oferece uma solução promissora para ajudar as organizações a maximizar o valor dos negócios e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos negativos na TI. As operações de TI podem utilizar a flexibilidade da IA generativa (em termos de multidomínio e funcionalidades mais amplas relacionadas à geração de conteúdo, sumarização, geração de código e extração de entidades) para a tarefa de observar a rede para informar especialistas em TI sobre possíveis problemas e eventos de TI. Enquanto isso, os grandes modelos de linguagem podem fornecer insights detalhados e contextuais para articular e especificar os impactos da TI em diferentes segmentos do negócio.
A IA generativa ajuda a preencher a lacuna, transmitindo informações de alertas de TI aos stakeholders certos em uma linguagem que eles possam entender, com detalhes relevantes. Ela pode fornecer informações personalizadas com base na persona da empresa, permitindo que os stakeholders entendam como o problema os afetará especificamente.
A solução de IA generativa utiliza LLMs para informar os usuários corporativos sobre o impacto em seus processos, apontando qual aspecto específico do processo é afetado. Ela pode fornecer informações como o ponto de impacto, as implicações para sua divisão ou centro de lucro e o efeito geral na organização.
Por exemplo, suponhamos que uma interface entre o Salesforce e o SAP fique inativa. Nesse caso, a IA generativa apresenta os detalhes sobre como ocorreu o evento de TI (como um problema de interface ou de carregamento de dados) e identifica todos os processos subsequentes que podem afetar os resultados dos negócios. As operações de TI podem, então, informar os stakeholders sobre o problema usando linguagem gerada por IA e específica do domínio, para ajudar os líderes do lado comercial da organização a compreender o contexto e os possíveis impactos do evento. Além disso, a IA generativa pode oferecer soluções alternativas ou etapas alternativas para que os usuários corporativos continuem operações caso seus processos padrão sejam afetados. Esse nível de informações contextualizadas permite que os líderes empresariais continuem suas operações sem problemas, mesmo diante de desafios de TI.
A IA generativa com LLMs fornece análises mais rápidas e precisas. Isso permite que as organizações transformem as operações de TI priorizando a tomada de decisão orientada pelos negócios, o que leva a operações mais eficazes e eficientes. Usar IA generativa para validar e priorizar problemas de TI com base em sua relevância para os negócios e fornecer comunicação personalizada dos problemas de TI para os stakeholders mais adequados permite que os líderes de negócios tomem decisões informadas.
Embora ainda esteja em desenvolvimento uma solução totalmente integrada, a IA generativa com o uso de LLMs facilita uma maneira mais viável de notificar os líderes empresariais com informações contextuais e oferecer possíveis resoluções além das event notifications. As organizações podem começar a incorporar várias ferramentas e sistemas para aproveitar esses benefícios hoje mesmo. Os esforços de integração podem se concentrar na incorporação da IA generativa às tecnologias existentes (como SAP, interfaces CPI, Signavio e Salesforce) para alcançar os resultados desejados.
Essas integrações permitem uma visão holística e o tratamento eficaz de alertas de TI em diferentes sistemas. A IBM Consulting oferece integrações entre várias ferramentas e podemos garantir uma solução de toda a empresa, além de plataformas proprietárias específicas.
A IA generativa é uma oportunidade transformadora para as organizações, pois maximiza o valor dos negócios e, ao mesmo tempo, minimiza os impactos negativos na TI. A IA generativa capacita as organizações a tomar decisões informadas e a manter operações sem problemas, alinhando as operações de TI com as prioridades de negócios, aproveitando informações contextualizadas e fornecendo soluções alternativas direcionadas.
