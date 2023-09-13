As cadeias de suprimentos estão sob enorme estresse. Como líderes de cadeia de suprimentos, testemunhamos níveis sem precedentes de interrupção, desafios com nossas redes de parceiros comerciais de ecossistema, guerras tarifárias, guerras reais e uma enorme rotatividade de capital humano. Líderes seniores da cadeia de suprimentos estão se aposentando em números recordes. Bem-vindo ou não, a mudança em larga escala está em andamento em nossa profissão. E quando pensávamos que as coisas estavam voltando para uma nova normalidade "híbrida", uma curiosa tecnologia nova de IA generativa parece pronta para revolucionar o mundo das operações.
Nas manchetes da mídia, vemos avisos obscuros sobre o risco existencial das tecnologias de IA generativa para nossa cultura e sociedade. No entanto, como inovadores em cadeias de suprimentos, sabemos que há um longo histórico de aplicação de tecnologia para otimizar continuamente as operações. A IA generativa provavelmente levará a um "evento de extinção" para as cadeias de suprimentos como as conhecemos? Achamos que não. A natureza fundamental da cadeia de suprimentos é evolutiva, e tem sido assim desde que nosso ofício nasceu do Sistema de Produção Toyota na década de 1950. Na cadeia de suprimentos, assumimos riscos intencionais, mas medidos; não avançamos para a cerca.
À medida que nossa profissão procura aplicar a IA generativa, sem dúvida adotaremos a mesma abordagem. Com essa mentalidade, vemos o potencial de melhorias de mudanças graduais em eficiência, produtividade humana e qualidade. A IA generativa tem todo o potencial para inovar além das restrições atuais de processos, tecnologias e pessoas para um futuro no qual as cadeias de suprimentos sejam fundamentais para entregar resultados operacionais e uma experiência do cliente mais rica. Mas devemos optar por abraçar essa nova tecnologia e torná-la parte da estrutura de tudo o que fazemos.
Vamos deixar claro uma coisa desde o início: a IA generativa é diferente de qualquer tecnologia que já vimos na cadeia de suprimentos. É um divisor de águas. Não caia na tentação de descartar a IA generativa como outra tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID), blockchain ou outra tecnologia do "ciclo de empolgação". Nos próximos cinco anos, a IA generativa mudará fundamentalmente a forma como trabalhamos na cadeia de suprimentos. Ela automatizará o trabalho tedioso, braçal e transacional que consome uma enorme quantidade de tempo de baixo valor agregado para nossos profissionais. Longe de eliminar o valor humano, ela elevará o papel de nosso pessoal e os capacitará a administrar os negócios de forma preditiva, proativa e voltada para o futuro.
Apesar do enorme investimento que nossas cadeias de suprimentos receberam nas últimas décadas, hoje elas ainda demonstram a necessidade de uma reinvenção significativa. Muitas estruturas de cadeia de suprimentos permanecem funcionalmente isoladas e enfrentam dificuldades para executar de forma previsível de ponta a ponta. Aplicações e dados geralmente ficam presos dentro de limites departamentais. Várias instâncias de ERP criam desafios com a fragmentação de pedidos e compromissos em sistemas díspares. Tudo isso se combina para criar custos desnecessários, maior latência de execução e uma experiência do cliente abaixo do ideal. Simplesmente não há tempo ou investimento suficiente para elevar ou substituir esses investimentos legados. É aqui que as soluções de IA generativa (construídas na nuvem e conectando dados de ponta a ponta) liberam um enorme valor novo, aproveitando e prolongando a vida útil dos investimentos em tecnologia legada. A IA generativa cria um ponto de inflexão estratégico para inovadores em cadeia de suprimentos e a primeira oportunidade verdadeira de inovar além das restrições tradicionais das cadeias de suprimentos.
Uma cadeia de suprimentos líder precisa ser orquestrada em toda a cadeia de valor. Os stakeholders internos e externos precisam de informações rápidas e precisas ao alcance de suas mãos para planejar, gerenciar e direcionar cadeias de suprimentos. Para impulsionar ações, insights e visibilidade personalizados, grandes volumes de dados (ERP, WMS, RFID e análise de dados visual) precisam ser ingeridos, normalizados e analisados em alta velocidade. A necessidade de cadeias de suprimentos ágeis, resilientes e competitivas nunca foi tão alta quanto hoje.
Lidar com esses desafios requer uma plataforma que as empresas possam possuir, moldar e dimensionar de acordo com as necessidades de negócios. Na IBM, adotamos uma nuvem híbrida, arquitetura baseada em componentes que é construída em tecnologias abertas. A ingestão rápida de grandes volumes de dados e a contextualização para cada persona é um fato. A "máquina" aprende, pensa e executa tarefas repetitivas, permitindo que os profissionais da cadeia de suprimentos se concentrem em eventos comerciais de alto impacto.
O advento da IA generativa transformará a forma como pensamos e trabalhamos. As soluções tradicionais restringem os usuários sobre como se envolver, utilizar e investigar os grandes volumes de dados corporativos. Frequentemente, os dados são difíceis de acessar. Embora os bots tenham tentado facilitar a obtenção de informações, eles dependem de treinamento extensivo de modelos e frequentemente estão limitados a perguntas do tipo “como fazer”. A IA generativa traz a força do aprendizado de máquina para as tarefas cotidianas, utilizando modelos de base que permitem aos usuários interagir com dados estruturados e dados não estruturados como nunca antes. O que levou meses de treinamento leva apenas alguns dias agora. Nosso assistente digital para a cadeia de suprimentos permite que os usuários interajam com os dados de maneira conversacional para questionarem vastas quantidades de dados de transações, como centenas de milhares de documentos e imagens visuais. Os usuários podem ir de obter uma visão geral da integridade da cadeia de suprimentos para entender uma transação específica apenas perguntando. Eles obtêm informações contextuais, bem como dados factuais (PDFs, imagens visuais, informações sobre tags RFID). Uma pergunta de um gerente de cadeia de suprimentos (“Onde tenho excesso de estoque?”) ou um comprador ("Qual é o desempenho do meu fornecedor?") Torna-se uma pergunta simples em vez de um exercício complexo de reunir relatórios díspares.
Ao estabelecer uma plataforma comum para todos os stakeholders, a orquestração da cadeia de suprimentos se torna intrínseca às tarefas e processos diários. Com base na base principal, as empresas podem implementar casos de uso impulsionados por IA generativa, permitindo que as empresas escalem rapidamente e sejam ágeis em um mercado acelerado.
Há alguns anos, na própria cadeia de suprimentos da IBM, decidimos que a IA conversacional poderia ajudar a superar as barreiras entre diferentes domínios da cadeia de suprimentos e proporcionar uma plataforma de colaboração com nossas equipes de vendas, fornecedores e parceiros. Nesta plataforma, qualquer usuário autorizado pode acessar informações críticas de forma intuitiva, usando linguagem natural. Conseguimos ter uma visão unificada, de fácil acesso, em tempo real, da verdade, com insights imediatos para gerenciar a experiência do cliente, operar com resiliência e reagir às disrupções do mercado. Apesar das grandes interrupções e deslocamentos nos mundos do COVID e pós-COVID, a cadeia de suprimentos da IBM atendeu 100% de seus pedidos e cumpriu suas promessas.
A IA generativa integrada acelera as conversas intuitivas entre os tomadores de decisão da cadeia de suprimentos e os assistentes virtuais, viabilizando ações rápidas e baseadas em fatos. Essas inovações permitem que os profissionais da cadeia de suprimentos se concentrem na resolução de problemas complexos, na melhoria contínua dos projetos de nossos fluxos de trabalho e no aumento dos modelos de IA. Adicionar a IA generativa e o poder de modelos de base à solução existente é um passo natural na evolução dos recursos de nossa cadeia de suprimentos.
