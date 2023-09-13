Uma cadeia de suprimentos líder precisa ser orquestrada em toda a cadeia de valor. Os stakeholders internos e externos precisam de informações rápidas e precisas ao alcance de suas mãos para planejar, gerenciar e direcionar cadeias de suprimentos. Para impulsionar ações, insights e visibilidade personalizados, grandes volumes de dados (ERP, WMS, RFID e análise de dados visual) precisam ser ingeridos, normalizados e analisados em alta velocidade. A necessidade de cadeias de suprimentos ágeis, resilientes e competitivas nunca foi tão alta quanto hoje.

Lidar com esses desafios requer uma plataforma que as empresas possam possuir, moldar e dimensionar de acordo com as necessidades de negócios. Na IBM, adotamos uma nuvem híbrida, arquitetura baseada em componentes que é construída em tecnologias abertas. A ingestão rápida de grandes volumes de dados e a contextualização para cada persona é um fato. A "máquina" aprende, pensa e executa tarefas repetitivas, permitindo que os profissionais da cadeia de suprimentos se concentrem em eventos comerciais de alto impacto.

O advento da IA generativa transformará a forma como pensamos e trabalhamos. As soluções tradicionais restringem os usuários sobre como se envolver, utilizar e investigar os grandes volumes de dados corporativos. Frequentemente, os dados são difíceis de acessar. Embora os bots tenham tentado facilitar a obtenção de informações, eles dependem de treinamento extensivo de modelos e frequentemente estão limitados a perguntas do tipo “como fazer”. A IA generativa traz a força do aprendizado de máquina para as tarefas cotidianas, utilizando modelos de base que permitem aos usuários interagir com dados estruturados e dados não estruturados como nunca antes. O que levou meses de treinamento leva apenas alguns dias agora. Nosso assistente digital para a cadeia de suprimentos permite que os usuários interajam com os dados de maneira conversacional para questionarem vastas quantidades de dados de transações, como centenas de milhares de documentos e imagens visuais. Os usuários podem ir de obter uma visão geral da integridade da cadeia de suprimentos para entender uma transação específica apenas perguntando. Eles obtêm informações contextuais, bem como dados factuais (PDFs, imagens visuais, informações sobre tags RFID). Uma pergunta de um gerente de cadeia de suprimentos (“Onde tenho excesso de estoque?”) ou um comprador ("Qual é o desempenho do meu fornecedor?") Torna-se uma pergunta simples em vez de um exercício complexo de reunir relatórios díspares.

Ao estabelecer uma plataforma comum para todos os stakeholders, a orquestração da cadeia de suprimentos se torna intrínseca às tarefas e processos diários. Com base na base principal, as empresas podem implementar casos de uso impulsionados por IA generativa, permitindo que as empresas escalem rapidamente e sejam ágeis em um mercado acelerado.