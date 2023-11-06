Quatro maneiras de capacitar pequenas e médias empresas com IA generativa

Em uma economia cada vez mais restrita, as pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam o desafio de crescer enquanto protegem as margens de redução. Em comparação com as grandes empresas, as PMEs têm menos recursos para ajudá-las a enfrentar uma crise econômica ou a diversificar-se para novos fluxos de valor. Sendo assim, as empresas que atendem PMEs devem fornecer soluções que reduzam os encargos administrativos e proporcionem valor tangível. E com as PMEs representando 44% do PIB dos EUA, elas não podem ser ignoradas.

Ao adotar essas quatro melhores práticas para investir na tecnologia certa e aproveitar os avanços mais recentes em IA generativa, as empresas podem liberar serviços exclusivos para clientes PME.

1. As empresas devem criar experiências personalizadas para pequenas e médias empresas com base em dados qualitativos e quantitativos

À medida que as PMEs se tornam mais cautelosas em relação aos seus gastos, as empresas que as atendem devem gerar valor por meio de maior personalização. Os provedores de serviços precisam de sistemas de tecnologia com um registro de jornada do cliente centralizado que possa rastrear interações, sentimentos e próximas etapas em cada ponto de contato para proporcionar uma experiência do cliente perfeita. No entanto, essas informações qualitativas isoladas do cliente não são suficientes para atender às necessidades de um cliente. Ferramentas de IA generativa, como o IBM watsonx.ai, podem analisar tendências de clientes de alto nível e forças do mercado, bem como dados específicos de clientes e transações históricas, para recomendar produtos que atendam às necessidades específicas de cada PME. A personalização baseada em dados é essencial no ambiente de negócios atual. Com 89% das empresas digitais investindo em personalização para aprimorar a experiência digital do cliente, aquelas que não o fizerem correm o risco de ficar para trás.

2. As empresas devem fornecer suporte personalizado para PMEs à medida que adotam novos produtos

A maioria das PMEs não tem equipes de tecnologia maciças para apoiar a adoção de novos produtos e serviços. Para garantir a aceitação de produtos, os provedores de serviços devem ter as ferramentas tecnológicas apropriadas para ajudar as pequenas e médias empresas a entender o valor desses produtos e ajudar nos testes e implementações. A IA generativa pode transformar as necessidades das PMEs em casos de uso de produtos, e os sistemas tecnológicos apropriados podem permitir que as PMEs testem os produtos em uma área de testes. Além disso, soluções de IA generativa como o watsonx Code Assistant podem atender às principais necessidades técnicas das empresas.

3. As empresas devem alinhar estrategicamente os modelos de preços às necessidades das PMEs

Modelos de preços baseados em uso ou modelos de preços baseados em tempo fixo (como assinaturas mensais ou pagamentos únicos) permitem que as empresas atendam às necessidades distintas de cada PME. Com preços baseados no uso de produtos, as PMEs pagam somente pelo que usam. Esse método exige que a empresa tenha fluxos de dados limpos de fontes centrais da verdade para rastrear e refletir com precisão o uso. O watsonx.data permite que as empresas reúnam, categorizem e filtrem de forma centralizada os dados de várias fontes. Através da otimização das cargas de trabalho, watsonx.data pode reduzir o custo do data warehouse de uma empresa em até 50%. Combinadas com os serviços de consultoria de dados da IBM, as empresas podem aproveite o watsonx.data para rastrear o uso, gerar dashboards e, por fim, permitir a tomada de decisão estratégica. Como alternativa, preços fixos baseados em tempo significam que as PMEs pagam um custo predeterminado com base no que podem pagar e podem usar o produto ou serviço dentro de seu período de compra.

4. As empresas devem oferecer uma experiência digital com mais opções de autoatendimento

As PMEs são operações enxutas com pequenas forças de trabalho que otimizam para ter eficiência. Menos de 15% das PMEs desejam interagir com provedores por meio de telefone e sistemas de voz automatizados. Para atender a esse grupo demográfico, as empresas devem criar experiências digitais de ponta a ponta, desde o ponto de pesquisa até o suporte pós-compra. As plataformas de autoatendimento facilitam as pequenas tarefas: por exemplo, as pequenas e médias empresas devem ser capazes de atualizar suas informações de faturamento e de contato sem precisar entrar em contato com um representante do provedor. O IBM watsonx Assistant pode ajudar a lidar com tarefas complexas, oferecendo atenção ao cliente inteligente em todos os pontos de contato com uma PME e aprende e melhora automaticamente com cada conversa.