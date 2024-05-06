No fim de 2023, uma pesquisa realizada pelo IBM Institute for Business Value (IBV) revelou que os entrevistados acreditam que os líderes do governo muitas vezes superestimam a confiança do público neles. Eles também descobriram que, embora o público ainda esteja cauteloso em relação a novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA), a maioria das pessoas é a favor da adoção da IA generativa pelo governo.
O IBV entrevistados um grupo diversificado de mais de 13.000 adultos em nove países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália e Japão. Todos os entrevistados tinham pelo menos um entendimento básico de IA e IA generativa.
A pesquisa foi desenvolvida para entender as perspectivas individuais sobre IA generativa e seu uso por empresas e Governo, juntamente com suas expectativas e intenções em usar essa Tecnologia no trabalho e em suas vidas pessoais. Os entrevistados responderam a perguntas sobre seus níveis de confiança nos governos e suas opiniões sobre a adoção e o uso da IA generativa pelos governos para prestar serviços governamentais.
Essas descobertas revelam a natureza complexa da confiança pública nas instituições e fornecem insights importantes para os tomadores de decisão do governo à medida que adotam a IA generativa em escala global.
A confiança é um dos principais pilares das instituições públicas. De acordo com Cristina Caballe Fuguet, Líder de Governo Global da IBM Consulting, "A confiança está no cerne da capacidade do governo de desempenhar suas funções de forma eficaz. A confiança dos cidadãos nos governos, desde os representantes locais até os cargos mais altos do governo nacional, depende de vários elementos, incluindo a prestação de serviços públicos."
A confiança é essencial à medida que os governos assumem a liderança em questões críticas, como mudança climática, saúde pública e a integração segura e ética de tecnologias emergentes nas sociedades. A atual era digital exige mais integridade, abertura, confiança e segurança como pilares fundamentais para a construção de confiança.
De acordo com outro estudo recente do IBV, do IBM Institute for the Business of Governo e da National Academy of Public Administration (NAPA), a maioria dos líderes governamentais entende que para construir confiança é preciso foco e compromisso com colaboração, transparência e competência na execução. No entanto, as pesquisas mais recentes sobre o IBV indicam que a confiança dos eleitores nos governos está em declínio.
Os entrevistados indicam que sua confiança nos governos federal e central declinou mais desde o início da pandemia, com 39% dos entrevistados indicando que seu nível de confiança nas organizações de seu país é muito baixo ou extremamente baixo, em comparação com 29% antes da pandemia.
Isso contrasta com as percepções dos líderes do governo entrevistados no mesmo estudo, pois indicam que estão confiantes de que estabeleceram e aumentaram efetivamente a confiança em suas organizações entre os constituintes desde a pandemia da COVID-19. Essa discrepância na percepção de confiança indica que os líderes do governo precisam encontrar uma maneira de entender melhor seus constituintes e conciliar suas opiniões sobre o desempenho das instituições do setor público com a forma como elas são percebidas pelos constituintes.
O estudo também descobriu que a criação de confiança em ferramentas impulsionadas por IA e serviços aos cidadãos será um desafio para os governos. Quase metade dos entrevistados indica que confia em serviços mais tradicionais assistidos por humanos, e apenas cerca de um em cada cinco indica que confia mais em serviços impulsionados por IA.
Este ano, mais de 60 países e a UE (representando quase metade da população mundial) vão às urnas para eleger seus representantes. Os líderes dos governos enfrentam inúmeros desafios, inclusive para garantir que as tecnologias funcionem a favor e não contra princípios democráticos, instituições e sociedades.
Segundo David Zaharchuck, Diretor de Pesquisa, Thought Leadership do IBV, "Garantir a integração segura e ética da IA em nossas sociedades e na economia global será um dos maiores desafios e oportunidades para os governos no próximo quarto de século".
A maioria dos entrevistados indicou ter preocupações com os possíveis impactos negativos da IA generativa. Isso mostra que a maioria do público ainda está entendendo essa tecnologia e como ela pode ser projetada e implementada pelas organizações de maneira confiável e responsável, cumprindo os rigorosos requisitos regulatórios e de segurança.
O estudo do IBV revelou que as pessoas ainda têm um nível de preocupação quando se trata da adoção dessa tecnologia emergente e do impacto que ela pode ter em questões como tomada de decisão, privacidade e segurança de dados ou segurança no emprego.
Apesar da falta geral de confiança no governo e nas tecnologias emergentes, a maioria dos entrevistados concorda com o uso da IA generativa pelo governo para o atendimento ao cliente e acredita que a taxa de adoção da IA generativa pelos governos é adequada. Menos de 30% dos entrevistados acreditam que o ritmo de adoção nos setores público e privado é muito rápido. A maioria acredita que está correto, e alguns até acham que é muito lento.
Quando se trata de casos de uso específicos de IA generativa, os entrevistados têm opiniões divergentes sobre o uso da IA generativa para vários serviços aos cidadãos; no entanto, a maioria concorda que os governos usam a IA generativa para atendimento ao cliente, serviços de consultoria fiscal e jurídica e para fins educacionais.
Essas descobertas mostram que os cidadãos veem valor em governos que aproveitam a IA e a IA generativa. No entanto, a confiança é um problema. Se os cidadãos não confiam nos governos agora, certamente não confiarão se os governos cometerem erros ao adotarem a IA. A implementação da IA generativa de forma aberta e transparente permite que os governos construam confiança e recursos ao mesmo tempo.
De acordo com Casey Wreth, Líder do Setor de Governo Global da IBM Technology, "O futuro da IA generativa no setor público é promissor, mas a tecnologia traz novas complexidades e riscos que devem ser abordados de forma proativa. Os líderes do governo precisam implementar a governança de IA para gerenciar riscos, apoiar seus programas de conformidade e, o mais importante, ganhar a confiança pública em seu uso mais amplo."
"Com o aumento da adoção da IA generativa este ano, é fundamental que os cidadãos tenham acesso a fluxos de trabalho de IA transparentes e explicáveis, que evidenciem a caixa-preta do que é gerado utilizando IA com ferramentas como o watsonx.governance. Dessa forma, os governos podem ser administradores da implementação responsável dessa tecnologia inovadora", diz Wreth.
O IBM watsonx, um portfólio de produtos de IA, incorpora cinco pilares fundamentais para ajudar a garantir uma IA confiável: justiça, privacidade, explicabilidade, transparência e robustez.
O portfólio oferece uma abordagem perfeita, eficiente e responsável para o desenvolvimento de IA em vários ambientes. Mais especificamente, o recente lançamento do IBM watsonx.governance ajuda as equipes do setor público a automatizar e lidar com essas áreas, permitindo que direcionem, gerenciem e monitorem as atividades de IA de sua organização.
Em essência, essa ferramenta abre a caixa-preta sobre onde e como qualquer modelo de IA obtém as informações para a produção, semelhante à função de um rótulo nutricional, facilitando a transparência nos governos. Essa ferramenta também facilita processos claros para que as organizações possam detectar e mitigar proativamente os riscos, apoiando seus programas de conformidade com políticas internas de IA e padrões do setor.
Enquanto o setor público continua a adotar a IA e a automação para resolver problemas e melhorar a eficiência, é crucial manter a confiança e a transparência em qualquer solução de IA. Os governos devem compreender e gerenciar todo o ciclo de vida da IA de forma eficaz, e os líderes devem ser capazes de explicar facilmente quais dados foram usados para treinar e ajuste fino os modelos, bem como como os modelos alcançaram seus resultados. Adotar proativamente práticas de IA responsáveis é uma oportunidade para todos nós melhorarmos, e é uma oportunidade para os governos liderarem com transparência enquanto aproveitam a IA para o bem.
