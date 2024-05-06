Este ano, mais de 60 países e a UE (representando quase metade da população mundial) vão às urnas para eleger seus representantes. Os líderes dos governos enfrentam inúmeros desafios, inclusive para garantir que as tecnologias funcionem a favor e não contra princípios democráticos, instituições e sociedades.

Segundo David Zaharchuck, Diretor de Pesquisa, Thought Leadership do IBV, "Garantir a integração segura e ética da IA em nossas sociedades e na economia global será um dos maiores desafios e oportunidades para os governos no próximo quarto de século".



A maioria dos entrevistados indicou ter preocupações com os possíveis impactos negativos da IA generativa. Isso mostra que a maioria do público ainda está entendendo essa tecnologia e como ela pode ser projetada e implementada pelas organizações de maneira confiável e responsável, cumprindo os rigorosos requisitos regulatórios e de segurança.

O estudo do IBV revelou que as pessoas ainda têm um nível de preocupação quando se trata da adoção dessa tecnologia emergente e do impacto que ela pode ter em questões como tomada de decisão, privacidade e segurança de dados ou segurança no emprego.

Apesar da falta geral de confiança no governo e nas tecnologias emergentes, a maioria dos entrevistados concorda com o uso da IA generativa pelo governo para o atendimento ao cliente e acredita que a taxa de adoção da IA generativa pelos governos é adequada. Menos de 30% dos entrevistados acreditam que o ritmo de adoção nos setores público e privado é muito rápido. A maioria acredita que está correto, e alguns até acham que é muito lento.

Quando se trata de casos de uso específicos de IA generativa, os entrevistados têm opiniões divergentes sobre o uso da IA generativa para vários serviços aos cidadãos; no entanto, a maioria concorda que os governos usam a IA generativa para atendimento ao cliente, serviços de consultoria fiscal e jurídica e para fins educacionais.

Essas descobertas mostram que os cidadãos veem valor em governos que aproveitam a IA e a IA generativa. No entanto, a confiança é um problema. Se os cidadãos não confiam nos governos agora, certamente não confiarão se os governos cometerem erros ao adotarem a IA. A implementação da IA generativa de forma aberta e transparente permite que os governos construam confiança e recursos ao mesmo tempo.



De acordo com Casey Wreth, Líder do Setor de Governo Global da IBM Technology, "O futuro da IA generativa no setor público é promissor, mas a tecnologia traz novas complexidades e riscos que devem ser abordados de forma proativa. Os líderes do governo precisam implementar a governança de IA para gerenciar riscos, apoiar seus programas de conformidade e, o mais importante, ganhar a confiança pública em seu uso mais amplo."