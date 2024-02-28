Poucas tecnologias tomaram o mundo de assalto como a inteligência artificial (IA) nos últimos anos. A IA e seus muitos casos de uso tornaram-se um tema de discussão pública, não confinado mais aos especialistas em tecnologia. A IA — aIA generativa, em particular — tem um enorme potencial para transformar a sociedade como a conhecemos para sempre, aumentar a produtividade e liberar trilhõesem valor econômico nos próximos anos. O valor da IA não se limita aos avanços no setor privado. Quando implementada de forma responsável, onde a tecnologia é totalmente governada, a privacidade é protegida e a tomada de decisão é transparente e explicável, a IA no governo tem o poder de inaugurar uma nova era de serviços do governo.
Esses serviços podem capacitar os cidadãos e ajudar a restaurar a confiança nas entidades públicas, melhorando a eficiência da força de trabalho e reduzindo os custos operacionais no setor público. No back-end, as ferramentas de IA também têm o potencial de supercarregar a modernização digital em, por exemplo, automatizando a migração de software legado para aplicativos mais flexíveis baseados em nuvem ou acelerando a modernização de aplicações mainframe modernização de aplicações.
Apesar das muitas vantagens potenciais, muitos órgãos do governo ainda não sabem como implementar a IA e a IA generativa. Em muitos casos, governos do mundo todo enfrentam uma escolha. Elas podem adotar o uso da IA e suas vantagens, aproveitando o potencial da tecnologia para ajudar a melhorar a vida dos cidadãos que atendem. Ou podem ficar à margem e correr o risco de perder a capacidade da IA de ajudar as agências a atingir seus objetivos de forma mais eficaz.
Para facilitar esse tipo de inovação, Joe Biden e o Governo dos EUA anunciaram uma iniciativa substancial de pesquisa em IA por ordem executiva, direcionando Recursos da Casa Branca para contratação e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o Office of Management and Budget (OMB) divulgou uma orientação atualizada sobre como mitigar o risco no uso de IA do Governo, sinalizando um interesse crescente em pesquisa responsável e parcerias.
As agências de Governo que cedo adotam soluções aproveitando a IA e a automação oferecem insights concretos sobre os benefícios do setor público da Tecnologia,seja modernizar o processamento de declarações de imposto do Serviço de Receita Federal (IRS) dos EUA ou usando a automação para melhorar consideravelmente a eficiência do Global Health Supply Chain Program da U.S. Agency for International Development. Outras implementações bem-sucedidas de IA atingem diretamente os cidadãos, incluindo assistentes virtuais de serviço público, como os criados pela Embaixada da Ucrânia na República Tcheca ou pela agência de imigração americana. E alguns algoritmos de IA avançaram as iniciativas de integridade pública: No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde usou a Tecnologia para digitalizar imagens médicas e apoiar o teste e o desenvolvimento de novos tratamentos.
E esses usos do governo para a tecnologia são só o começo. A nova onda de IA, com modelos de base fornecidos pela IA generativa, pode representar a nova grande oportunidade de Coloque a IA em ação para o Governo e agências federais.
Alcançar isso, no entanto, exige que os fornecedores se concentrem nas principais áreas onde os casos de uso de IA podem trazer benefícios aos governos locais e federais — e aos seus clientes — em primeiro lugar. Em nossa opinião, existem três áreas principais.
O primeiro é a transformação da força de trabalho, ou mão de obra digital, em agências do governo. Em todos os níveis de governo, de entidades nacionais a governos locais, os funcionários públicos devem estar prontos para a adoção de tecnologias de IA. Embora isso possa significar a contratação de novos talentos, como cientistas de dados e programadores de software, também deve significar fornecer aos trabalhadores existentes o treinamento e a avaliação contínua de que precisam para gerenciar projetos relacionados à IA.
Com isso pode surgir uma produtividade aprimorada, já que tecnologias como o processamento de linguagem natural (PLN) e o aprendizado de máquina (ML) mantêm a promessa de aliviar a necessidade de leitura e análise de conjuntos de dados pesados; por exemplo, automatizando aspectos do processo de aquisição do governo para torná-lo mais eficaz. O objetivo é liberar tempo para que os funcionários públicos se envolvam em reuniões de alto valor, pensamento criativo e trabalho significativo.
O segundo maior foco nas aplicações emergentes de IA deve ser o apoio ao cidadão. Para que a IA realmente traga benefícios à sociedade, o setor público precisa priorizar casos de uso que tragam benefícios diretamente aos cidadãos. Há potencial para uma variedade de usos no futuro, seja fornecendo informações em tempo real, personalizando serviços com base nas necessidades específicas de um cidadão ou acelerando processos que têm reputação de serem lentos.
Por exemplo, qualquer pessoa que já teve que arquivar documentos ou registrar um sinistro conhece muito bem a sensação: sentar-se em um escritório por horas, esperando enquanto os funcionários clicam em telas intermináveis, caçando e digitando informações armazenadas em diferentes bancos de dados. E se a capacidade da IA de acessar, organizar e aproveitar dados pudesse criar novas possibilidades para melhorar as operações do governo, mesmo aquelas já disponíveis online, liberando dados entre agências para fornecer informações e serviços de forma mais intuitiva e proativa?
Em terceiro lugar, os modelos de IA também estão se tornando um componente crucial dos esforços de transformação digital do setor público. Os governos são regularmente limitados pela verdadeira transformação por sistemas legados com regras de fluxo de trabalho fortemente acopladas, que exigem esforço substancial e custo significativo para modernizar.
Por exemplo, os órgãos do setor público podem fazer melhor uso dos dados migrando determinados sistemas de tecnologia para a nuvem e integrando-os com IA. As ferramentas impulsionadas por IA têm o potencial de ajudar na detecção de padrões em grandes armazenamentos de dados e ser capaz de escrever programas de computador. Isso poderia trazer benefício à otimização de custos e também fortalecer a cibersegurança, pois pode ajudar a detectar rapidamente ameaças à segurança nacional. Dessa forma, em vez de procurar habilidades difíceis de encontrar, as agências podem reduzir a lacuna de habilidades e aproveitar talentos em evolução.
Por último, mas não menos importante, na visão da IBM, nenhuma discussão sobre IA responsável no setor público está completa sem enfatizar a importância do uso ético da tecnologia ao longo de seu ciclo de vida de projeto, desenvolvimento, uso e manutenção, algo em que a IBM promoveu no setor há anos. Junto com organizações de saúde e entidades de serviços financeiros, entidades do governo e do setor público devem se esforçar para serem vistas como as instituições mais confiáveis. Isso significa que os seres humanos devem continuar no centro dos serviços prestados pelo Governo e, ao mesmo tempo, monitorar a implementação responsável, contando com as cinco propriedades fundamentais para uma IA confiável: explicabilidade, justiça, transparência, robustez e privacidade.
Desde que a IA seja implementada de forma a incluir todas as características mencionadas acima, ela pode ajudar governos e cidadãos de novas maneiras. Talvez o maior benefício da IA e dos modelos fundamentais seja o seu alcance: ele pode se estender até mesmo para as menores agências. Ele pode ser usado até mesmo em projetos governamentais estaduais e locais, como o uso de modelos para melhorar a forma como funcionários e cidadãos pesquisam bancos de dados para descobrir mais sobre políticas ou benefícios emitidos pelo governo. Ao se manter informado, responsável e bem equipado em IA, o setor público tem a capacidade de ajudar a moldar um futuro melhor e mais brilhante para todos.
A IBM tem o compromisso de liberar o potencial transformador dos modelos de base e da IA generativa para ajudar a lidar com os desafios de alto risco. Oferecemos soluções de IA abertas e direcionadas, criando valor para empresas e instituições do setor público. O IBM Watsonx, um portfólio de produtos de IA, incorpora esses princípios, oferecendo uma abordagem contínua, eficiente e responsável para a implementação de IA em uma variedade de ambientes. A IBM está pronta para capacitar organizações governamentais na era da IA. Vamos abraçar a era da criação de valor de IA juntos.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.