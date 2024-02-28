Poucas tecnologias tomaram o mundo de assalto como a inteligência artificial (IA) nos últimos anos. A IA e seus muitos casos de uso tornaram-se um tema de discussão pública, não confinado mais aos especialistas em tecnologia. A IA — aIA generativa, em particular — tem um enorme potencial para transformar a sociedade como a conhecemos para sempre, aumentar a produtividade e liberar trilhõesem valor econômico nos próximos anos. O valor da IA não se limita aos avanços no setor privado. Quando implementada de forma responsável, onde a tecnologia é totalmente governada, a privacidade é protegida e a tomada de decisão é transparente e explicável, a IA no governo tem o poder de inaugurar uma nova era de serviços do governo.

Esses serviços podem capacitar os cidadãos e ajudar a restaurar a confiança nas entidades públicas, melhorando a eficiência da força de trabalho e reduzindo os custos operacionais no setor público. No back-end, as ferramentas de IA também têm o potencial de supercarregar a modernização digital em, por exemplo, automatizando a migração de software legado para aplicativos mais flexíveis baseados em nuvem ou acelerando a modernização de aplicações mainframe modernização de aplicações.

Apesar das muitas vantagens potenciais, muitos órgãos do governo ainda não sabem como implementar a IA e a IA generativa. Em muitos casos, governos do mundo todo enfrentam uma escolha. Elas podem adotar o uso da IA e suas vantagens, aproveitando o potencial da tecnologia para ajudar a melhorar a vida dos cidadãos que atendem. Ou podem ficar à margem e correr o risco de perder a capacidade da IA de ajudar as agências a atingir seus objetivos de forma mais eficaz.

Para facilitar esse tipo de inovação, Joe Biden e o Governo dos EUA anunciaram uma iniciativa substancial de pesquisa em IA por ordem executiva, direcionando Recursos da Casa Branca para contratação e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o Office of Management and Budget (OMB) divulgou uma orientação atualizada sobre como mitigar o risco no uso de IA do Governo, sinalizando um interesse crescente em pesquisa responsável e parcerias.

As agências de Governo que cedo adotam soluções aproveitando a IA e a automação oferecem insights concretos sobre os benefícios do setor público da Tecnologia,seja modernizar o processamento de declarações de imposto do Serviço de Receita Federal (IRS) dos EUA ou usando a automação para melhorar consideravelmente a eficiência do Global Health Supply Chain Program da U.S. Agency for International Development. Outras implementações bem-sucedidas de IA atingem diretamente os cidadãos, incluindo assistentes virtuais de serviço público, como os criados pela Embaixada da Ucrânia na República Tcheca ou pela agência de imigração americana. E alguns algoritmos de IA avançaram as iniciativas de integridade pública: No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde usou a Tecnologia para digitalizar imagens médicas e apoiar o teste e o desenvolvimento de novos tratamentos.

E esses usos do governo para a tecnologia são só o começo. A nova onda de IA, com modelos de base fornecidos pela IA generativa, pode representar a nova grande oportunidade de Coloque a IA em ação para o Governo e agências federais.