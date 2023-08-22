Um digital twin é a representação digital de um ativo físico. Ele usa dados do mundo real (tanto em tempo real quanto históricos) combinados com modelos de engenharia, simulação ou aprendizado de máquina (ML) para aprimorar as operações e dar suporte à tomada de decisão humana.
Para obter os benefícios de um digital twin, você precisa de uma camada de integração lógica e de dados, bem como de uma apresentação baseada em funções. Conforme ilustrado na Figura 1, em qualquer setor que faça uso intensivo de ativos, como energia e serviços públicos, é necessário integrar vários conjuntos de dados, tais como:
Para a camada de apresentação, é possível aproveitar vários recursos, como modelagem 3D, realidade aumentada e várias pontuações de integridade e índices de criticidade baseados em modelos preditivos. Na IBM, acreditamos fortemente que as tecnologias abertas são a base necessária do digital twin.
Ao aproveitar as tecnologias tradicionais de modelagem de ML e IA, você deve realizar treinamento focado para modelos de IA isolados, o que requer muito treinamento supervisionado por humanos. Isso tem sido um grande obstáculo para aproveitar dados (históricos, atuais e preditivos) gerados e mantidos em processos e tecnologias isolados.
Conforme ilustrado na Figura 2, o uso de IA generativa aumenta o poder do digital twin ao simular qualquer número de estados de objetos fisicamente possíveis e simultaneamente razoáveis e alimentá-los nas redes do digital twin.
Esses recursos podem ajudar a determinar continuamente o estado do objeto físico. Por exemplo, os mapas de calor podem mostrar onde na rede elétrica podem ocorrer gargalos devido a uma onda de calor esperada causada pelo uso intenso de aparelhos de ar condicionado (e como eles podem ser resolvidos por meio de comutação inteligente). Juntamente com a base de tecnologia aberta, é importante que os modelos sejam confiáveis e direcionados ao domínio dos negócios.
Vários casos de uso se tornam realidade quando você aproveita a IA generativa para tecnologias de digital twins em um setor que faz uso intenso de ativos, como energia e serviços públicos. Considere alguns dos exemplos de casos de uso de nossos clientes no setor:
A IA generativa e os grandes modelos de linguagem (LLMs) trazem novos perigos à área da IA, e não afirmamos ter todas as respostas para as perguntas que essas novas soluções trazem. A IBM entende que impulsionar a confiança e a transparência na inteligência artificial não é um desafio tecnológico, mas um desafio sociotecnológico.
Vemos que uma grande porcentagem de projetos de IA fica preso na prova de conceito, por motivos que vão desde o desalinhamento com a estratégia de negócios até a desconfiança nos resultados do modelo. A IBM reúne uma vasta experiência em transformação, conhecimento do setor e tecnologias proprietárias e de parceiros. Com essa combinação de competências e parcerias, a IBM Consulting é exclusivamente adequada para ajudar as empresas a desenvolver a estratégia e os recursos para operacionalizar e escalar a IA confiável para atingir seus objetivos.
Atualmente, a IBM é uma das poucas no mercado que fornece soluções de IA e tem uma prática de consultoria dedicada a ajudar os clientes com o uso seguro e responsável da IA. Os Centro de Excelência para IA Generativa da IBM ajudam os clientes a operacionalizar o ciclo de vida completo da IA e a desenvolver soluções em IA generativa eticamente responsável.
A jornada para aproveitar a IA generativa deve: a) ser impulsionada por tecnologias abertas; b) garantir que a IA seja responsável e governada para criar confiança no modelo; e c) capacitar aqueles que usam sua plataforma. Acreditamos que a IA generativa pode concretizar a promessa dos digital twins para as empresas de energia e serviços públicos enquanto modernizam a infraestrutura digital para a transição para a energia limpa. Ao trabalhar com a IBM Consulting, você pode se tornar um criador de valor de IA, o que permite que você treine, implemente e governe dados e modelos de IA.
