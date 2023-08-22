Vários casos de uso se tornam realidade quando você aproveita a IA generativa para tecnologias de digital twins em um setor que faz uso intenso de ativos, como energia e serviços públicos. Considere alguns dos exemplos de casos de uso de nossos clientes no setor:

Visual insights. Ao criar um modelo fundamental de várias classes de ativos de serviços públicos (como torres, transformadores e linhas) e aproveitar imagens visuais em grande escala e adaptação à configuração do cliente, podemos utilizar as arquiteturas de redes neurais. Podemos usar isso para escalar o uso de IA na identificação de anomalias e danos em ativos de serviços públicos, em vez de revisar manualmente a imagem. Gestão de desempenho de ativos. Criamos modelos fundamentais em grande escala com base em dados de séries temporais e sua correlação com ordens de serviço, previsão de eventos, pontuações de integridade, índice de criticidade, manuais do usuário e outros dados não estruturados para detecção de anomalias. Usamos os modelos para criar digital twins individuais de ativos que contêm todas as informações históricas acessíveis para operações atuais e futuras. Atendimento de campo. Aproveitamos tarefas de geração aumentada de recuperação para criar uma funcionalidade de pergunta e resposta ou um chatbot conversacional multilíngue (com base em documentos ou conteúdo dinâmico de uma ampla base de conhecimento) que fornece assistência de atendimento de campo em tempo real. Essa funcionalidade pode afetar drasticamente o desempenho da equipe de atendimento de campo e aumentar a confiabilidade dos serviços de energia, respondendo a perguntas específicas de ativos em tempo real, sem a necessidade de redirecionar o usuário final para a documentação, links ou um operador humano.

A IA generativa e os grandes modelos de linguagem (LLMs) trazem novos perigos à área da IA, e não afirmamos ter todas as respostas para as perguntas que essas novas soluções trazem. A IBM entende que impulsionar a confiança e a transparência na inteligência artificial não é um desafio tecnológico, mas um desafio sociotecnológico.

Vemos que uma grande porcentagem de projetos de IA fica preso na prova de conceito, por motivos que vão desde o desalinhamento com a estratégia de negócios até a desconfiança nos resultados do modelo. A IBM reúne uma vasta experiência em transformação, conhecimento do setor e tecnologias proprietárias e de parceiros. Com essa combinação de competências e parcerias, a IBM Consulting é exclusivamente adequada para ajudar as empresas a desenvolver a estratégia e os recursos para operacionalizar e escalar a IA confiável para atingir seus objetivos.

Atualmente, a IBM é uma das poucas no mercado que fornece soluções de IA e tem uma prática de consultoria dedicada a ajudar os clientes com o uso seguro e responsável da IA. Os Centro de Excelência para IA Generativa da IBM ajudam os clientes a operacionalizar o ciclo de vida completo da IA e a desenvolver soluções em IA generativa eticamente responsável.

A jornada para aproveitar a IA generativa deve: a) ser impulsionada por tecnologias abertas; b) garantir que a IA seja responsável e governada para criar confiança no modelo; e c) capacitar aqueles que usam sua plataforma. Acreditamos que a IA generativa pode concretizar a promessa dos digital twins para as empresas de energia e serviços públicos enquanto modernizam a infraestrutura digital para a transição para a energia limpa. Ao trabalhar com a IBM Consulting, você pode se tornar um criador de valor de IA, o que permite que você treine, implemente e governe dados e modelos de IA.