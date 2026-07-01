Dois técnicos em uma instalação de manutenção aeroportuária
Gerenciamento de ativos

Checklist de inspeção de equipamentos

By Phill Powell , Ian Smalley
Publicado 01/07/2026

O que é um checklist para inspeção de equipamentos?

Um checklist para inspeção de equipamentos é um documento padronizado que as organizações utilizam para avaliar e documentar a prontidão operacional de equipamentos ou ferramentas durante todas as fases de seu ciclo de vida.

Os checklists de inspeção de equipamentos servem como ferramentas essenciais para muitos setores e locais de trabalho que dependem de máquinas pesadas, como armazéns, fábricas e canteiros de obras.

Uma empresa que usa checklists de inspeção de equipamentos percebe os seguintes benefícios:

  • Os equipamentos duram mais e têm um desempenho melhor com testes regulares.
  • A empresa obtém redução de custos substanciais por meio da manutenção preventiva.
  • A empresa protege seus próprios interesses legais mantendo a conformidade regulatória.

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Como criar um checklist para inspeção de equipamentos

Esses primeiros passos ajudarão você a planejar e estruturar seu checklist para inspeção de equipamentos:

  • Selecione o formato do checklist: se a sua organização preferir checklists em papel, você precisará imprimir formulários específicos. Ainda melhor: escolha um formato digital, como um aplicativo de inspeção móvel ou um software de sistema de gestão de manutenção computadorizada (CMMS). Os benefícios da digitalização são muitos e favorecem quem a adota cedo.
  • Defina o tipo e a frequência: na maioria das situações, será necessária uma combinação de tipos de teste, tanto testes de rotina realizados regularmente quanto verificações de manutenção preventiva que não precisam ocorrer com tanta frequência. Estabeleça a frequência dos testes para que o processo não saia do cronograma de manutenção de rotina sempre que outras prioridades tentarem interrompê-lo.
  • Inventário de equipamentos: é preciso saber exatamente a quantidade e os tipos de equipamentos a serem incluídos no checklist de inspeção. Nem todos os ativos precisarão de inspeção ou, pelo menos, não serão incluídos nos checklists de inspeção regulares. Depois de determinar o nível de “ampliação” a ser utilizado na inspeção dos equipamentos, basta reunir todas as informações em um checklist abrangente de inspeção de equipamentos.
  • Agrupe os equipamentos em categorias: muitos checklists para inspeção de equipamentos falham porque são organizados de forma errada e carecem de uma estrutura lógica. Todas as categorias listadas precisam ser agrupadas com base em fluxos de trabalho e sistemas, para que as entradas sejam exibidas de forma lógica.
  • Identifique os pontos críticos de falha: estude os manuais do fabricante e os cronogramas de manutenção recomendados para esse equipamento. Com esses dados, você pode prever quando as peças provavelmente precisarão de manutenção ou substituição. Integre essas previsões ao seu processo de agendamento, para que seu planejamento esteja em sintonia com o ritmo das máquinas.
Mixture of Experts | 12 de dezembro, episódio 85

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Benefícios do uso de checklists de inspeção de equipamentos

A seguir, apresentamos alguns dos principais resultados positivos obtidos com o uso de um checklist para inspeção de equipamentos:

  • Melhorias gerais de processo: a implementação de inspeções regulares de equipamentos aumenta a vida útil, pois equipamentos inspecionados consistentemente têm maior probabilidade de durar mais tempo. Também é provável que tenham um desempenho melhor devido ao atendimento proativo que estão recebendo. Equipamentos que têm desempenho otimizado produzem resultados melhores, então a qualidade da produção também aumenta.
  • Economia com manutenção preventiva: as empresas frequentemente sofrem com custos financeiros extras quando equipamentos com manutenção inadequada apresentam falhas catastróficas. Os reparos necessários para reativar esse tipo de equipamento podem ser extremamente caros e comprometer os orçamentos. O processo de checklist de inspeção de equipamentos apoia a manutenção preventiva e evita que pequenos problemas se transformem em catástrofes.
  • Melhoria geral na conformidade com as normas de segurança: qualquer empresa que deixe de reconhecer a relação direta entre sua atuação e sua postura em relação à segurança e à conformidade estará entrando em terreno perigoso. As empresas precisam cumprir as normas da Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para evitar penalidades de auditoria e outras responsabilidades. O uso de checklists ajuda a garantir a conformidade com a OSHA.

O que deve incluir um checklist para inspeção de equipamentos?

O tipo exato de checklist que você cria depende muito do setor específico que está sendo atendido. Por exemplo, se você estiver desenvolvendo um checklist sobre equipamentos médicos extremamente complicados, esse checklist provavelmente terá muito mais complexidade do que uma lista construída em torno de máquinas mais simples.

Ainda assim, existem algumas constantes que podem ser aplicadas à maioria ou a todos os checklists de inspeção de equipamentos:

  • Rastreamento de ativos
  • Verificações visuais de condição
  • Inspeções operacionais
  • Classificação de defeitos e aprovação

Rastreamento de ativos

Para facilitar a recuperação das informações, o cabeçalho no topo da primeira página do relatório de inspeção precisa suportar o rastreamento de ativos capturando dados vitais sobre essa inspeção:

  • Dados sobre o ativo que está sendo inspecionado: o ID do equipamento ou número da peça, bem como informações importantes sobre a marca e o modelo.
  • Dados sobre as condições de inspeção: quando a inspeção foi realizada (indicando data e hora) e quaisquer métricas relevantes, como leituras do odômetro do equipamento coletadas no momento do teste.
  • Dados sobre o inspetor: o cabeçalho precisa conter o nome do inspetor e quais equipes ou turnos estavam envolvidos. Além disso, o cabeçalho deve conter a assinatura do inspetor para atestar os resultados declarados.

Verificações visuais de condição

Durante as inspeções visuais (também chamadas de "verificações de rotina"), o inspetor caminha ao redor do equipamento enquanto verifica visualmente diferentes aspectos de seu funcionamento. Veja alguns exemplos a seguir:

  • Níveis de fluidos: a peça pode exigir múltiplas medições para fornecer uma visão completa dos fluidos que mantêm o equipamento em funcionamento, incluindo pressão do óleo do motor, óleo hidráulico, fluido de freio e líquido de arrefecimento. Essa fase também se concentra em quaisquer vazamentos observados ou suspeitos (por exemplo, vazamentos de óleo visíveis ou quedas inexplicáveis nos níveis de fluidos hidráulicos, que possivelmente sugerem vazamentos internos).
  • Condição física: o inspetor deve examinar o exterior do equipamento em busca de possíveis perigos que possam ameaçar a integridade estrutural dessa peça ou equipamento. Há corrosão presente? Existem rachaduras visíveis na parte externa metálica? Algumas peças soldadas parecem comprometidas ou sob forças excessivas?
  • Desgaste padrão: não são necessários grandes reparos aqui, apenas o processo normal de desgaste do equipamento com o tempo e o uso. Para os veículos inspecionados, a condição dos pneus será uma preocupação básica, bem como a durabilidade das correias, mangueiras e filtros de ar. Em aplicações industriais, componentes essenciais de equipamentos pesados (como vedações, rolamentos e rodas dentadas) também exigem monitoramento semelhante para garantir sua continuidade operacional.
  • Etiquetas e sinalização de segurança: as máquinas industriais são extremamente potentes e podem ser muito perigosas, especialmente quando os operadores ficam próximos sem a devida cautela. A inspeção deve garantir que as máquinas perigosas sejam devidamente etiquetadas. Outra medida de segurança, a proteção de máquinas, usa escudos transparentes de proteção para evitar que os operadores sejam atingidos por detritos perdidos ejetados de uma máquina em funcionamento.

Inspeções operacionais

Garantir que os processos e instrumentos executem as principais funções necessárias envolve os seguintes testes operacionais:

  • Sistemas e equipamentos de segurança: a segurança continua sendo a principal prioridade em qualquer tipo de aplicação industrial. Veículos da frota, como carregadeiras de rodas e empilhadeiras, devem ter cintos de segurança em boas condições de funcionamento e podem exigir uma Estrutura de Proteção contra Capotamento (ROPS) para oferecer proteção adicional à cabine do veículo. Os responsáveis pelas instalações devem instalar um número obrigatório de extintores de incêndio e sirenes, com base no tamanho da instalação e na ocupação do edifício. A inspeção de equipamentos de proteção individual (EPI) também pode ser justificada, se seu uso for prescrito em áreas de produção.        
  • Controles de emergência: como já foi mencionado, as máquinas industriais podem se tornar repentinamente perigosas, e o tempo de desligá-las em uma fração de segundo, muitas vezes representa a diferença entre sorte e acidente. Muitas situações industriais exigem o uso de botões de parada de emergência, que desligam imediatamente a energia para essa máquina ou sistema de fabricação. A inspeção precisa confirmar se os botões de parada de emergência funcionam com a rapidez necessária.
  • Sistemas mecânicos e elétricos: essas inspeções visam demonstrar que as peças funcionam em conjunto para criar sistemas que operam de forma integrada. Para máquinas industriais, isso significa que as peças móveis e o sistema hidráulico operam conforme indicado. Nos veículos, a funcionalidade pode ser demonstrada garantindo uma distância segura possível de parada para os freios e confirmando que os freios de estacionamento estão funcionando corretamente. As inspeções dos veículos também podem incluir verificações de outros sistemas, como o sistema de escapamento e o sistema de arrefecimento.
  • Etiquetas de estado de calibração: os equipamentos de teste modernos são sofisticados e muitas vezes exigem calibração substancial para fornecer medições precisas. As etiquetas de calibração mostram quando ocorreu a última calibração do equipamento e as iniciais do operador que o calibrou. De posse dessas informações, o potencial usuário terá uma ideia melhor se o equipamento precisa ser calibrado antes de ser usado novamente.

Classificação de defeitos e aprovação final

Esses itens finais devem concluir qualquer checklist típico para inspeção de equipamentos:

  • Defina os fatores desencadeadores de falhas: agora que o processo de inspeção está chegando ao fim, cabe ao inspetor identificar o que constituirá a operação eficaz do equipamento inspecionado no futuro. Em que momento suas operações futuras se tornarão problemáticas e quais sinais alertarão os operadores sobre os perigos iminentes?
  • Atribua tarefas para a próxima etapa: se a inspeção revelou a necessidade de reparo, essa seção final deve incluir uma indicação clara das ações corretivas necessárias e quem será encarregado de realizar essas ações. Além disso, esse mesmo espaço deve incluir um local para a assinatura do supervisor, que deverá verificar e endossar o reparo após sua conclusão.
  • Retorno ao serviço: neste ponto do cenário de manutenção corretiva, resta apenas uma função a cumprir, que é colocar o ativo fixo de volta em operação. Deverá haver espaço na parte inferior para que alguém com o nível de responsabilidade adequado possa autorizar o retorno do equipamento ao serviço.

Como elaborar o melhor checklist possível para inspeção de equipamentos

Uma qualidade que tornou Ulysses Grant um general eficaz durante a Guerra Civil dos EUA foi a maneira como ele escrevia ordens de batalha para seus líderes. Os despachos de Grant eram simples, diretos e impossíveis de serem mal interpretados. O mesmo deve ser dito sobre os checklists de inspeção de equipamentos. Aqui estão algumas dicas importantes para ajudar a torná-los extremamente úteis:

  • Use a linguagem com precisão: o palavreado inexato atrapalha muitos checklists. Lembre-se, cada pessoa tem noções ligeiramente diferentes do que constitui "bom" e "ruim". Em vez de palavras vagas, opte por frases como "aprovado" e "reprovado" ou "sim" e "não", que deixam menos espaço para ambiguidade. Melhor ainda, incorpore métricas, pois os números apresentam menor potencial para confusão.
  • Associe as áreas de inspeção às atividades: lembre-se, você está criando o checklist de inspeção perfeito, e não um mero inventário de peças. Portanto, a ênfase deve estar no fornecimento de instruções claras para os operadores que realizam o teste. Idealmente, cada uma dessas instruções deve começar com um verbo na voz ativa para destacar a função específica que se espera que eles desempenhem durante essa avaliação. Verbos de ação como "medir", "confirmar visualmente" e "calibrar" mostram-se especialmente úteis nesse contexto.
  • Agrupe as áreas de inspeção de forma lógica: organize as entradas individuais de um checklist de maneira lógica que permita o uso mais fácil, rápido e sensato. Se seu checklist se referir a um caminhão e suas necessidades de manutenção, inclua todas as peças relacionadas a um sistema ou fluxo de trabalho específico (por exemplo, motor) nesse conjunto de itens. Isso pode poupar ao inspetor muitos passos desnecessários, como caminhar primeiro até uma parte do caminhão antes de ir para a outra extremidade do veículo, e assim por diante.
  • Estabeleça a linha divisória entre aprovação e reprovação: as conclusões de um checklist devem ser claras e visíveis, portanto, não use meias palavras. Em todas as áreas avaliadas em que existe uma relação de aprovação/reprovação, deixe claro se o item foi aprovado ou reprovado no teste. E, sempre que possível, informe a magnitude da falha ou inclua outras observações relacionadas a ela.
  • Forneça um recurso de alerta robusto: da mesma forma, os checklists devem ser capazes de sinalizar quando uma nota baixa diz respeito a uma área-chave da operação e a uma situação que definitivamente não pode ser ignorada. As operações precisam ser interrompidas até que o reparo seja feito? Considere implementar um sistema codificado ou com cores que deixe claro qual ação deve ser tomada, para que a decisão não fique a cargo do inspetor.
  • Habilitar entradas do inspetor: as entradas do checklist devem ser concisas, para que todas as informações pertinentes possam ser incluídas na lista. No entanto, também precisa haver espaço suficiente para que o inspetor faça anotações ocasionais sobre itens específicos. Isso se torna ainda mais essencial nos casos em que as anotações indicam uma avaliação reprovada. A descrição da falha feita pelo inspetor pode servir como uma orientação importante para os mecânicos responsáveis pela correção dessa falha.
  • Exigir a assinatura do inspetor: os checklists também precisam de áreas para assinatura, para que os avaliadores dos testes possam posteriormente entender qual inspetor realizou os testes. Essas áreas devem conter o nome do inspetor (escrito com clareza), data do teste, identificação do ativo (número de ID do ativo ou número de série da peça) e a assinatura do inspetor (para garantir os resultados do teste).
  • Transição para o digital: migrar de checklists em papel para formatos digitais faz todo o sentido. Uma vez que os checklists estejam em plataformas digitais como MaintainX ou Safety Culture, a automação pode aprimorar grande parte do processo de relatório. Além disso, os resultados do checklist podem ajudar a rastrear e analisar tendências, bem como acionar alertas de manutenção.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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