O que é monitoramento ambiental?

Os pesquisadores estão usando cada vez mais inteligência artificial (IA) para melhorar a velocidade e a precisão do monitoramento ambiental.

A IA pode automatizar tarefas demoradas, como o gerenciamento de dados ambientais e a calibração de instrumentos de coleta de dados. Ao analisar grandes conjuntos de dados de sensores, imagens de satélite e amostragem de campo, as ferramentas de IA podem identificar padrões, descobrir riscos e prever tendências futuras em menos tempo – e possivelmente com mais precisão – do que os analistas humanos sozinhos.

As tecnologias de IA agora são usadas em áreas como monitoramento da qualidade do ar e da água, conservação da vida selvagem, detecção de desmatamento, monitoramento de mudanças climáticas, gestão de resíduos, agricultura e monitoramento de oceanos.

Por exemplo, o aprendizado de máquina agora é usado para prever os níveis de qualidade do ar com várias semanas de antecedência e prever a probabilidade e a gravidade das proliferação de algas tóxicas em lagos. Os grandes modelos de linguagem (LLMs) também estão em ação, ajudando os pesquisadores a resumir as descobertas, gerar relatórios e extrair insights importantes de grandes quantidades de dados de monitoramento ambiental.