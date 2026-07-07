Digital twins para energia renovável

Os digital twins são importantes para as fontes de energia renovável porque ajudam a resolver os desafios centrais da intermitência e da infraestrutura complexa.

As fontes de energia verde podem ser imprevisíveis, e as ferramentas de monitoramento tradicionais não foram feitas para este momento. A gestão tradicional da rede elétrica envolve uma abordagem estática e sistemas centralizados, como o sistema de controle supervisório e aquisição de dados (também conhecido como sistema SCADA) e protocolos de inspeção manual.

Investir em energia renovável e na estabilidade da rede elétrica é crucial, porque atender à demanda por eletricidade exige um aumento no investimento anual em redes. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), atender à demanda por eletricidade até 2030 exigirá um aumento de 50% no investimento anual em redes, passando dos atuais US$ 400 bilhões.

Fontes de energia renovável como turbinas eólicas e painéis solares têm produção variável, que depende do clima, o que dificulta o acompanhamento dos fluxos de energia. Os modelos de digital twins permitem que os operadores simulem diferentes condições e fluxos de energia. Isso, por sua vez, facilita as estratégias de manutenção preditiva e o monitoramento em tempo real.

Os operadores de rede elétrica também usam digital twins para a gestão de energia, a fim de detectar quando as redes podem sobrecarregar, prever possíveis interrupções e otimizar a eficiência operacional.

O mercado de digital twins na energia está em ascensão. Segundo um relatório da Fortune Business Insights, espera-se que o mercado cresça de US$ 33,97 bilhões em 2026 para US$ 384,79 bilhões até 2034, à medida que mais setores adotam a tecnologia.

A tecnologia de digital twins está se tornando cada vez mais essencial para os sistemas de energia renovável, à medida que as operações de energia continuam ganhando escala e se concentrando na eficiência energética, na redução das emissões de carbono e na diminuição da pegada de carbono.