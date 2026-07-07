Seis pessoas em pé no Munich Studio, discutindo a ativação da mão de obra digital.
Gerenciamento de ativos

Digital twins para energia renovável

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado 07/07/2026

Digital twins para energia renovável: definição

Os digital twins (DT) para energia renovável são uma tecnologia que cria réplicas virtuais e dinâmicas de sistemas ciberfísicos, como redes elétricas, usinas solares e sistemas de baterias.

O digital twin ingere continuamente dados em tempo real, o que permite uma comparação precisa com o equivalente no mundo real.

A tecnologia, impulsionada por recursos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), cria uma versão digital de um sistema elétrico que os operadores podem simular, analisar e otimizar com base em dados em tempo real e insights inteligentes. Os operadores podem reproduzir o comportamento dos ativos, prever problemas e otimizar seu desempenho, tudo sem tocar no equipamento físico.

A tecnologia vem se mostrando transformadora para a eficiência das operações de energia. Um estudo de caso do parque eólico digital da GE constatou que os digital twins resultaram em uma extensão de até 5 anos na vida útil das turbinas e em uma redução de até 25% no tempo de downtime, segundo um estudo da Energy Strategy Review sobre digital twins em sistemas de energia renovável.

A tecnologia de digital twins está mudando a forma como o setor de energia gerencia sistemas como a rede elétrica, um pilar da economia atual. O cenário atual do setor de energia passa por uma transição que se afasta dos combustíveis fósseis tradicionais rumo a fontes de energia renovável, maior sustentabilidade e melhor eficiência dos sistemas elétricos.

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Por que os digital twins são importantes para a energia renovável?

Os digital twins são importantes para as fontes de energia renovável porque ajudam a resolver os desafios centrais da intermitência e da infraestrutura complexa.

As fontes de energia verde podem ser imprevisíveis, e as ferramentas de monitoramento tradicionais não foram feitas para este momento. A gestão tradicional da rede elétrica envolve uma abordagem estática e sistemas centralizados, como o sistema de controle supervisório e aquisição de dados (também conhecido como sistema SCADA) e protocolos de inspeção manual.

Investir em energia renovável e na estabilidade da rede elétrica é crucial, porque atender à demanda por eletricidade exige um aumento no investimento anual em redes. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), atender à demanda por eletricidade até 2030 exigirá um aumento de 50% no investimento anual em redes, passando dos atuais US$ 400 bilhões.

Fontes de energia renovável como turbinas eólicas e painéis solares têm produção variável, que depende do clima, o que dificulta o acompanhamento dos fluxos de energia. Os modelos de digital twins permitem que os operadores simulem diferentes condições e fluxos de energia. Isso, por sua vez, facilita as estratégias de manutenção preditiva e o monitoramento em tempo real.

Os operadores de rede elétrica também usam digital twins para a gestão de energia, a fim de detectar quando as redes podem sobrecarregar, prever possíveis interrupções e otimizar a eficiência operacional.

O mercado de digital twins na energia está em ascensão. Segundo um relatório da Fortune Business Insights, espera-se que o mercado cresça de US$ 33,97 bilhões em 2026 para US$ 384,79 bilhões até 2034, à medida que mais setores adotam a tecnologia.

A tecnologia de digital twins está se tornando cada vez mais essencial para os sistemas de energia renovável, à medida que as operações de energia continuam ganhando escala e se concentrando na eficiência energética, na redução das emissões de carbono e na diminuição da pegada de carbono.

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Como os digital twins funcionam nos sistemas de energia?

Os digital twins operam em uma estrutura de três camadas: o ativo físico, o modelo digital e a conexão de dados que liga os dois.

A tecnologia pode operar em diferentes escalas, de um ativo de energia individual a um sistema de energia inteiro ou a uma rede elétrica nacional.

  • Ativo físico: o processo do digital twin começa com um ativo físico instrumentado com sensores, como monitores de vibração, medidores de temperatura, sensores de velocidade do vento e medidores de produção de energia. Alguns componentes essenciais da tecnologia de digital twins incluem sensores em dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e medidores inteligentes.
  • Modelo digital: os sensores transmitem dados para uma plataforma de nuvem ou de edge computing, que alimenta um modelo de software criado para replicar as características do ativo físico em uma réplica virtual. Os digital twins mais avançados usam modelagem 3D em tempo real, computação em nuvem e análise de dados em tempo real para sustentar essa camada.
  • Conexão de dados: novos dados atualizam o modelo continuamente, o que mantém o modelo virtual sincronizado com o que o ativo físico está fazendo a cada momento. Muitas empresas automatizam o processo de troca de dados para liberar os operadores. A força dessa conexão determina o quão fielmente o modelo digital reflete as condições do mundo real.

Os digital twins permitem que os operadores de energia experimentem por meio de uma representação virtual, o que reduz as preocupações com segurança de dados e segurança física. Por meio de análises avançadas, as plataformas de digital twins ajudam os operadores a explorar cenários hipotéticos que talvez nunca tivessem considerado. Os mecanismos de análise podem ajudar as equipes a otimizar o desempenho e viabilizar a análise preditiva de dados e a alocação estratégica de recursos.

Dada a complexidade e a necessidade de insights em tempo real e de análise preditiva, um único digital twin raramente é suficiente. Em vez disso, as empresas de energia precisam de vários digital twins, segundo Nigel Cain, vice-presidente e sócio sênior da IBM, e Biren Gandhi, sócio executivo e líder global do Centro de Excelência (CoE) do setor de Energia, Meio Ambiente e Serviços Públicos na IBM.

"Atuando em conjunto, os digital twins podem simular o impacto de fatores externos, como eventos climáticos, falhas de hardware e de equipamentos, mudanças regulatórias e flutuações de mercado, sobre a infraestrutura de energia", afirmaram Cain e Gandhi. "Esse recurso permite que as empresas de energia desenvolvam planos de contingência sólidos e otimizem suas estratégias para reduzir riscos e aproveitar oportunidades."

Aplicações dos digital twins na energia renovável

As aplicações comuns dos digital twins na energia renovável incluem a simulação de turbinas eólicas, o monitoramento de usinas de energia solar, o armazenamento de energia em baterias, a energia hidrelétrica e a gestão da rede elétrica.

A tecnologia de digital twins resulta em uma aplicação mais robusta das estratégias de manutenção preditiva, na detecção automatizada de falhas, na otimização do desempenho e em maior estabilidade em toda a operação.

Energia eólica

Na energia eólica, os digital twins podem simular uma turbina individual ou um parque eólico inteiro. Os operadores podem simular como as pás respondem a condições de vento variáveis, prever o desgaste mecânico em caixas de engrenagens e rolamentos e programar a manutenção bem antes de uma falha acontecer.

Uma abordagem de manutenção preditiva consegue detectar problemas como a degradação de rolamentos ou a formação de gelo nas pás, o que também ajuda a melhorar a gestão de ativos da operação.

Energia solar

Para instalações solares, os digital twins modelam como os conjuntos de painéis se comportam sob diferentes condições climáticas, de acúmulo de poeira e de sombreamento. A tecnologia acompanha as taxas de degradação e ajuda a otimizar as configurações dos inversores ou os cronogramas de limpeza dos painéis.

Os operadores em escala de concessionária também podem usar os digital twins para simular o efeito do acúmulo de poeira ou do desalinhamento dos painéis sobre a produção.

Armazenamento de energia e sistemas de baterias

Os digital twins de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) ajudam os operadores a entender e analisar dados de produção e consumo em tempo real.

Determinar os momentos mais eficientes para armazenar o excedente de energia solar ou eólica e quando injetá-la na rede é fundamental para os modelos preditivos. Saber quando e como implementar a energia armazenada pode economizar tempo e dinheiro.

Energia hidrelétrica

As usinas hidrelétricas costumam operar várias turbinas simultaneamente. Um modelo de digital twins pode simular diferentes combinações de operação das turbinas para encontrar a configuração mais eficiente para um determinado nível de vazão de água e de demanda, reduzindo o desperdício de água e esforços de produção desnecessários.

Para redes com usinas hidrelétricas reversíveis, os digital twins podem simular os ciclos de bombeamento para otimizar quando armazenar ou liberar energia, com base na demanda da rede e no preço da eletricidade.

Gestão de redes elétricas e redes inteligentes

Para as redes elétricas, os digital twins modelam como a geração renovável vai impactar a infraestrutura de armazenamento e transmissão, as subestações e os padrões de demanda, por meio de sensores IoT e da aquisição de dados em tempo real.

Os operadores de rede podem rodar cenários hipotéticos (por exemplo, simular como a rede reagiria a uma queda repentina na produção eólica ou a um pico de demanda) sem arriscar uma interrupção na vida real. Ao simular oferta e demanda, os operadores conseguem equilibrar os fluxos de energia e integrá-la harmoniosamente à rede mais ampla.

Benefícios dos digital twins para a energia renovável

Os benefícios dos digital twins na energia renovável incluem maior sustentabilidade, manutenção preditiva avançada, tomada de decisão mais rápida, economia mensurável, integração mais eficiente à rede e colaboração aprimorada:

  • Sustentabilidade mais transparente: relatórios de sustentabilidade mais transparentes tornam-se possíveis quando um digital twin acompanha continuamente os dados de desempenho e de emissões. Isso dá às empresas um registro verificável para embasar a conformidade e os relatórios aos investidores, em vez de depender de estimativas reunidas após o ocorrido.
  • Manutenção preditiva aprimorada: a manutenção preditiva ajuda a detectar falhas nos equipamentos antes que elas ocorram. Um digital twin pode sinalizar padrões de vibração incomuns em uma turbina ou uma queda na produção de um painel muito antes de um técnico perceber em uma visita de rotina. Essa abordagem reduz o downtime e evita reparos de emergência caros nos ativos de energia.
  • Decisões mais rápidas: decisões mais rápidas vêm de um modelo em tempo real que espelha o que está acontecendo no campo. Os operadores não precisam mais aguardar inspeções programadas ou relatórios atrasados. Em vez disso, eles enxergam os problemas de desempenho à medida que surgem e respondem de imediato.
  • Economia mensurável: a economia mensurável vem de fazer menos testes físicos e evitar paradas não planejadas. As empresas usam digital twins para simular mudanças antes de comprometer capital, reduzindo o custo de tentativa e erro em manutenção, pessoal e atualizações de equipamentos.
  • Integração mais suave à rede: a integração mais suave à rede ajuda os operadores a lidar com a imprevisibilidade da energia solar e eólica. Os digital twins mostram aos operadores como a produção variável afetará a rede mais ampla e, assim, permitem planejar levando em conta as flutuações em vez de reagir a elas depois do ocorrido.
  • Colaboração mais forte: a colaboração mais forte surge quando as equipes de engenharia, operações e finanças trabalham com base no mesmo modelo. Uma visão compartilhada e em tempo real do desempenho dos ativos dá a cada departamento o mesmo ponto de partida para as decisões, reduzindo falhas de comunicação e trabalho duplicado.

Desafios dos digital twins na energia renovável

Os digital twins na energia renovável liberam recursos poderosos, mas os operadores enfrentam barreiras reais antes que esses benefícios possam se concretizar. Esses desafios incluem maiores riscos de cibersegurança, baixa qualidade dos dados, altos custos de implementação, infraestrutura desatualizada e escassez de mão de obra qualificada. Entender os desafios ajudará as organizações a planejar implementações mais inteligentes e a evitar erros dispendiosos:

  • Riscos de cibersegurança: a cibersegurança é um desafio porque os digital twins dependem de fluxos de dados contínuos entre os ativos físicos e as plataformas de nuvem. Isso cria superfícies de ataque que hackers podem explorar para prejudicar as operações da rede ou roubar dados operacionais. As organizações podem lidar com isso implementando criptografia de ponta a ponta, segmentação de rede e testes de penetração regulares em todos os sistemas conectados.
  • Requisitos de qualidade e volume de dados: os requisitos de qualidade e volume de dados são desafios porque os digital twins dependem de dados de sensores, e dados incompletos ou de baixa qualidade produzem modelos não confiáveis. As equipes de sistemas de energia devem investir em infraestrutura de sensoriamento redundante e em pipelines automatizados de validação de dados que sinalizem e corrijam anomalias antes que elas cheguem ao modelo.
  • Altos custos de implementação: altos custos de implementação estão associados à criação de um digital twin robusto. O investimento inicial em sensores, plataformas de software e integração é significativo, o que coloca a tecnologia fora do alcance de operadores menores. Uma solução para as organizações que querem experimentar os digital twins é começar com um caso de uso restrito e de alto valor e, depois, ampliar o escopo após demonstrar o retorno sobre o investimento (ROI).
  • Integração de infraestrutura legada: a infraestrutura legada é um desafio porque os ativos renováveis mais antigos não foram projetados para compartilhar dados. Além disso, adaptar sensores ou sistemas de comunicação a turbinas e inversores envelhecidos gera um atrito técnico considerável. Uma solução é os operadores implementarem dispositivos de edge computing que convertem os sinais dos equipamentos legados em formatos que as plataformas modernas de digital twins conseguem processar, o que ajuda a garantir uma melhor interoperabilidade entre os sistemas.
  • Escassez de talentos e habilidades: a escassez de talentos e habilidades é um desafio dos digital twins porque a tecnologia exige uma combinação rara de conhecimento especializado em sistemas de energia, ciência de dados e engenharia de software que o setor atualmente não tem em escala. As organizações podem fechar essa lacuna escolhendo fornecedores especializados para a implementação inicial e, ao mesmo tempo, mantendo programas internos de treinamento para desenvolver capacidade própria de longo prazo.

O futuro dos digital twins na energia renovável

O futuro dos digital twins na energia renovável se concentrará em sistemas mais autônomos e orientados por IA, capazes de otimizar por conta própria a produção de energia, ao mesmo tempo que acompanham automaticamente as métricas de desempenho e realizam análises de cenários, tudo sem intervenção humana.

À medida que os modelos são treinados com conjuntos de dados maiores, que abrangem frotas globais de ativos, suas previsões ficarão mais precisas e mais transferíveis entre diferentes ambientes operacionais:

  • Redes inteligentes de escala nacional: as redes inteligentes de escala nacional também são uma tendência importante, à medida que os operadores conectam os digital twins individuais, no nível de cada ativo, formando redes unificadas em escala de toda a rede elétrica. O modelo consegue replicar um sistema de energia regional inteiro em tempo real. Isso dá aos gestores da rede a capacidade de simular falhas em cascata, testar cenários de integração de renováveis e coordenar o despacho de armazenamento em milhares de ativos simultaneamente.
  • Padronização dos formatos de dados: líderes do setor e reguladores buscam formatos de dados comuns e interfaces de programação de aplicativos (APIs) abertas que permitam que digital twins de diferentes fornecedores compartilhem dados e trabalhem em conjunto. Essa padronização vai reduzir os custos de integração, diminuir o lock-in com fornecedores e acelerar a adoção entre operadores menores, que não têm condições de arcar com a implementação de modelos de digital twins.
  • Integração veículo-rede: a adoção de veículos elétricos (VE) está crescendo, e os digital twins terão um papel maior na gestão dos sistemas veículo-rede (V2G). Os modelos de digital twins ajudam os operadores a prever como os padrões de carga e descarga dos VE afetam a estabilidade da rede, sobretudo à medida que a produção de energia renovável oscila ao longo do tempo.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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