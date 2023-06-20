Reinvente seu processo de garantia com um digital twin

Muito aconteceu em engenharia (por exemplo, evitar problemas de garantia por meio de simulação), fabricação (por exemplo, detectar e prevenir falhas por meio da análise de dados de sensores) e pós-venda (por exemplo, detectar tendências por meio de análise de redes sociais) por meio do uso de análise de dados. Mas mesmo com a adoção de novas tecnologias apoiando novas práticas de melhoria de garantia, ainda é uma enorme tarefa identificar a causa raiz das falhas ao longo da cadeia de valor. Além disso, os custos de garantia ainda são devolvidos ao fornecedor.

As razões são várias, desde informações isoladas, dados ausentes e propriedade pouco clara dos dados até ferramentas de análise desatualizadas. As recentes abordagens de Fabricação 4.0, fábrica inteligente ou Internet das coisas não resolvem esses problemas completamente e não são satisfatórios.

O novo cavaleiro com armadura brilhante para reinventar a análise de garantias é o digital twin. Veja o porquê: o digital twin não é um projeto único para conectar diferentes sistemas para conectar diferentes sensores. É um processo. Mais especificamente, é um processo vivo que possibilita a verdadeira detecção precoce da causa raiz, incluindo alertas cruzados ao longo da cadeia de valor, desde o projeto e construção até as vendas e o pós-venda. Ele reúne e conecta informações, tornando-as referências cruzadas e prontas para análise em grupo.

O digital twin tem o poder de resolver o antigo problema de: "Conhecemos a parte da falha, meio que sabemos em quais veículos essa peça foi construída, mas não sabemos qual lote do fornecedor estava errado. Portanto, não podemos fazer a chamada apenas dos veículos afetados, mas sim de todos os possivelmente afetados."

Quando o digital twin de um veículo abrange desde o projeto e a engenharia até a fabricação do operational twin, temos todas as informações juntas para reduzir e evitar a garantia.

O gerenciamento de garantias é um processo contínuo. E ele será reinventado com a ampla disponibilidade de digital twins.