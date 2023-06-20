Reinvente seu processo de garantia com um digital twin

De acordo com a Warranty Week, sinistros no total de US$ 46 bilhões foram pagos pelos fabricantes globais de equipamentos originais automotivos em 2021. Foram realizados provisionamentos de US$ 54 bilhões. Isso significa que, com base na experiência, cerca de US$ 630 por veículo vendido são retidos para futuros problemas de garantia. O desafio de evitar ou reduzir as solicitações de garantia e seus custos é enorme, pois falhas podem ocorrer ao longo de toda a cadeia de valor. É aqui que um digital twin pode ajudar.
A produção enxuta leva a uma maior eficiência, menos uso de materiais e custos reduzidos. Mas isso também leva a um risco maior de problemas de qualidade novos e desconhecidos e, portanto, possíveis tópicos de garantia. Com cada vez mais softwares integrados aos veículos, a porcentagem de solicitações de garantia relacionadas a softwares está aumentando ano após ano. A necessidade agora é detectar novas falhas e problemas não identificados o mais cedo possível.
Geralmente, os problemas de software podem ser facilmente corrigidos por meio do ar e não precisam de um recall. Isso leva a uma redução nos custos totais de garantia para tópicos de garantia relacionados a software de forma amigável e eficiente ao cliente. Ao mesmo tempo, os números totais de reivindicações e provisionamentos globais não mudaram muito nos últimos cinco anos. O que isso significa?
Os OEMs automotivos globais sempre enfrentaram problemas de garantia e, portanto, seus recursos de gerenciamento de garantia estão bastante maduros. Desde a inclusão de dados de mídias sociais para se manter informado sobre as tendências até o uso de dados de IoT para reduzir as taxas de falha em fábricas, algumas empresas com desempenho excessivo estão liderando a utilização de dados para tópicos de garantia.
Nosso estudo de benchmark do IBV de 2020, “reinvenção da garantia baseada em dados”, enfatiza esse ponto, dados as respostas dos 300 líderes automotivos responsáveis pelo gerenciamento de garantia em suas organizações em 11 países na Ásia-Pacífico, Europa, EUA e Canadá. Entre outras coisas, eles foram solicitados a fornecer seus KPIs. As faixas de desempenho informadas para nós mostram potencial de melhoria para todas as empresas. Mesmo os primeiros usuários da tecnologia com desempenho acima do ideal ainda têm muitas possibilidades de usar melhor seus dados.
Muito aconteceu em engenharia (por exemplo, evitar problemas de garantia por meio de simulação), fabricação (por exemplo, detectar e prevenir falhas por meio da análise de dados de sensores) e pós-venda (por exemplo, detectar tendências por meio de análise de redes sociais) por meio do uso de análise de dados. Mas mesmo com a adoção de novas tecnologias apoiando novas práticas de melhoria de garantia, ainda é uma enorme tarefa identificar a causa raiz das falhas ao longo da cadeia de valor. Além disso, os custos de garantia ainda são devolvidos ao fornecedor.
As razões são várias, desde informações isoladas, dados ausentes e propriedade pouco clara dos dados até ferramentas de análise desatualizadas. As recentes abordagens de Fabricação 4.0, fábrica inteligente ou Internet das coisas não resolvem esses problemas completamente e não são satisfatórios.
O novo cavaleiro com armadura brilhante para reinventar a análise de garantias é o digital twin. Veja o porquê: o digital twin não é um projeto único para conectar diferentes sistemas para conectar diferentes sensores. É um processo. Mais especificamente, é um processo vivo que possibilita a verdadeira detecção precoce da causa raiz, incluindo alertas cruzados ao longo da cadeia de valor, desde o projeto e construção até as vendas e o pós-venda. Ele reúne e conecta informações, tornando-as referências cruzadas e prontas para análise em grupo.
O digital twin tem o poder de resolver o antigo problema de: "Conhecemos a parte da falha, meio que sabemos em quais veículos essa peça foi construída, mas não sabemos qual lote do fornecedor estava errado. Portanto, não podemos fazer a chamada apenas dos veículos afetados, mas sim de todos os possivelmente afetados."
Quando o digital twin de um veículo abrange desde o projeto e a engenharia até a fabricação do operational twin, temos todas as informações juntas para reduzir e evitar a garantia.
O gerenciamento de garantias é um processo contínuo. E ele será reinventado com a ampla disponibilidade de digital twins.
