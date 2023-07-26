O setor de petróleo e gás tem sido a espinha dorsal da economia global há décadas. No entanto, a volatilidade do mercado, as preocupações ambientais e as ineficiências operacionais também desafiaram esse setor a se adaptar e inovar. O uso de digital twins é uma dessas inovações.
Na era da transformação digital, os digital twins estão emergindo como uma solução potente para os desafios de produção de energia. A tecnologia de digital twins, um avanço decorrente da Internet das coisas (IoT) industrial, está remodelando o cenário de petróleo e gás, ajudando os provedores a agilizar a gestão de ativos, otimizar o desempenho e reduzir os custos operacionais e o downtime.
Um digital twin é uma representação virtual dinâmica de um objeto ou sistema físico que simula seu comportamento em tempo real. Ao integrar dados operacionais em tempo real, informações históricas e algoritmos avançados em um modelo digital abrangente, um digital twin pode prever o comportamento futuro, refinar a eficiência operacional e permitir insights sem precedentes sobre o comportamento de seu equivalente no mundo real.
Os digital twins foram usados pela primeira vez pela NASA para preparar missões espaciais, mas seus casos de uso são variados, especialmente para operadores de petróleo e gás. A tecnologia de digital twins facilita o seguinte:
À medida que o setor continua a abraçar a digitalização, espera-se que o papel dos digital twins cresça exponencialmente. E a crescente adoção de tecnologias como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e IoT só vai aprimorar ainda mais os recursos dos digital twins. Além disso, com o advento da computação em nuvem, que oferece os benefícios da tecnologia de digital twins sem o investimento inicial substancial em infraestrutura de TI, a implementação de digital twins está se tornando mais viável para uma gama maior de empresas.
Olhando para o futuro, sabemos que os digital twins desempenharão um papel crucial na automação de processos. A integração de digital twins com robótica e sistemas autônomos, por exemplo, pode levar a operações de perfuração totalmente automatizadas. Da mesma forma, os digital twins podem permitir o desenvolvimento de redes inteligentes em redes de distribuição de gás, resultando em cadeias de suprimentos mais eficientes e confiáveis.
Enquanto o setor lida com demandas cada vez mais urgentes por práticas ambientais sustentáveis, os digital twins também podem apoiar a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis. Digital twins de turbinas eólicas, painéis solares ou redes inteiras de energia renovável têm o potencial de melhorar o desempenho geral, tornando essas fontes de energia mais competitivas com os combustíveis fósseis.
E, no campo da exploração, os digital twins podem revolucionar a forma como as empresas buscam novas reservas de petróleo e gás. Com um digital twin da subsuperfície da Terra, as empresas de petróleo e gás poderiam prever com precisão a localização de novos campos de gás natural e petróleo, reduzindo os custos e riscos associados à exploração.
No entanto, para concretizar plenamente essas possibilidades, o setor deve superar várias barreiras. As empresas precisarão investir no desenvolvimento de habilidades digitais para sua força de trabalho e lidar com questões complexas relacionadas à propriedade, privacidade e segurança dos dados. Elas também precisarão promover uma cultura de inovação e agilidade, pois a revolução digital trará mudanças significativas às formas tradicionais de trabalho.
Apesar desses desafios, os benefícios potenciais dos digital twins são muito significativos para serem ignorados. Enquanto o setor de petróleo e gás avança no caminho da digitalização e a sustentabilidade, os digital twins prometem ser uma ferramenta poderosa em seu arsenal. Ao oferecer uma janela para o futuro, eles ajudam o setor a prever, se preparar e moldar as mudanças que estão por vir.
A era dos digital twins no setor de petróleo e gás está apenas começando. Ao fornecer um vínculo em tempo real entre o mundo físico e digital, elas permitem que os operadores entendam, prevejam e produzam sistemas como nunca antes.
No entanto, o gerenciamento de digital twins pode ser um processo complexo, que exige soluções de software avançadas, como o IBM Maximo Application Suite. O IBM Maximo é uma plataforma integrada que ajuda os provedores de serviços a otimizar o desempenho dos ativos e simplificar as operações diárias. Usando uma plataforma integrada baseada em nuvem e impulsionada por IA, o Maximo oferece recursos de CMMS,EAM e APM que produzem análises de dados avançadas e permitem uma tomada de decisão mais inteligente e baseada em dados em instalações de produção de petróleo e gás.
À medida que tecnologias digitais empolgante continuam a evoluir, os digital twins estão prontos para redefinir o futuro do setor. Com o IBM Maximo, sua empresa pode aproveitar a tecnologia de digital twins para construir um futuro mais eficiente, sustentável e próspero.
