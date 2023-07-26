Dez maneiras pelas quais o setor de petróleo e gás pode aproveitar a tecnologia de digital twins

Um engenheiro examinando um sistema de dutos e verificando os dados em um tablet

Autora

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

O setor de petróleo e gás tem sido a espinha dorsal da economia global há décadas. No entanto, a volatilidade do mercado, as preocupações ambientais e as ineficiências operacionais também desafiaram esse setor a se adaptar e inovar. O uso de digital twins é uma dessas inovações.

Na era da transformação digital, os digital twins estão emergindo como uma solução potente para os desafios de produção de energia. A tecnologia de digital twins, um avanço decorrente da Internet das coisas (IoT) industrial, está remodelando o cenário de petróleo e gás, ajudando os provedores a agilizar a gestão de ativos, otimizar o desempenho e reduzir os custos operacionais e o downtime.

O que é um gêmeo digital?

Um digital twin é uma representação virtual dinâmica de um objeto ou sistema físico que simula seu comportamento em tempo real. Ao integrar dados operacionais em tempo real, informações históricas e algoritmos avançados em um modelo digital abrangente, um digital twin pode prever o comportamento futuro, refinar a eficiência operacional e permitir insights sem precedentes sobre o comportamento de seu equivalente no mundo real.

Projeto 3D de bolas rolando em uma pista

As últimas notícias e insights sobre IA  

Descubra insights selecionados por especialistas e notícias sobre IA, nuvem e outros assuntos no boletim informativo semanal Think. 

Digital twins em petróleo e gás

Os digital twins foram usados pela primeira vez pela NASA para preparar missões espaciais, mas seus casos de uso são variados, especialmente para operadores de petróleo e gás. A tecnologia de digital twins facilita o seguinte:

  1. Manutenção preditiva: uma das aplicações mais benéficas dos digital twins no setor de petróleo e gás é a manutenção preditiva (PdM). Nesse contexto, uma equipe de manutenção criaria um digital twin de um equipamento ou maquinário. O digital twin coletará continuamente dados do ativo e usará análise preditiva de dados e aprendizado de máquina (ML) para prever o desempenho futuro. Ao monitorar constantemente o desempenho do equipamento e compará-lo com seus equivalentes virtuais, os operadores podem prever possíveis falhas ou detalhamentos.
  2. Operações eficientes e seguras: a tecnologia de digital twins pode melhorar consideravelmente a eficiência operacional. Um digital twin pode simular vários cenários operacionais, ajudando as equipes a entender como diferentes parâmetros operacionais afetam o desempenho. Elas podem, então, usar as informações para otimizar operações, melhorar a eficiência e aumentar a produtividade. Por exemplo, um digital twin de um processo de extração de petróleo pode ajudar os operadores a identificar gargalos e otimizar as taxas de extração.     
  3. Otimização de ativos: os digital twins permitem que os operadores aproveitem totalmente os ativos críticos de petróleo e gás. Um digital twin de um reservatório de petróleo pode ajudar os operadores a entender melhor o comportamento do reservatório e planejar estratégias de extração de forma mais eficaz. Essa abordagem resulta em taxas de extração mais altas e maior lucratividade para as empresas.
  4. Segurança e preparação para emergências: a segurança é uma preocupação significativa no setor de petróleo e gás, mas os digital twins podem melhorar a segurança de inúmeras maneiras. Os digital twins simularão uma variedade de cenários para ajudar os operadores a otimizar os procedimentos operacionais e mitigar os possíveis riscos. Por exemplo, um digital twin de um sistema de oleodutos pode ajudar a prever possíveis vazamentos ou rupturas, permitindo que os operadores reparem o oleoduto antes de uma avaria perigosa. Os digital twins também podem ser usados para treinamento de funcionários, simulando de forma realista situações perigosas em um ambiente livre de riscos para que a equipe possa aprender novas habilidades e procedimentos e saber como responder a emergências de segurança.        
  5. Sustentabilidade: o setor de petróleo e gás está sob crescente pressão para reduzir seu impacto ambiental. Os digital twins são uma ferramenta inestimável nesse esforço. Com a simulação das operações e seu impacto ambiental, as empresas podem desenvolver estratégias para reduzir as emissões, gerenciar os resíduos e cumprir as regulamentações ambientais. Os digital twins também podem simular o impacto de novas regulamentações e/ou tecnologias, ajudando o setor a continuar se adaptando à medida que a tecnologia avança e prolifera.   
  6. Otimização das operações de perfuração: as operações de perfuração são complexas e caras. Os digital twins podem ajudar a simplificar essas operações simulando vários cenários de perfuração e fornecendo insights sobre as melhores estratégias. Um digital twin de uma operação de perfuração, por exemplo, pode identificar a velocidade e a direção de perfuração ideais, melhorando a precisão geral da perfuração.
  7. Gerenciamento de reservatórios: ao criar um digital twin de um reservatório de petróleo, os operadores podem visualizar o comportamento do reservatório, otimizar as estratégias de perfuração e maximizar a extração. Isso não só otimiza as taxas de extração, mas também prolonga o ciclo de vida do reservatório.
  8. Otimização da cadeia de suprimentos: as cadeias de suprimentos de petróleo e gás são complexas. As equipes de manutenção podem usar digital twins para simular toda a cadeia de suprimentos, proporcionando visibilidade profunda das operações e logística e identificando possíveis gargalos.
  9. Projeto e testes de novos sistemas: projetar e testar novos equipamentos e sistemas pode ser um processo caro e trabalhoso. Com os digital twins, os engenheiros podem projetar, testar e aperfeiçoar novos sistemas em um ambiente virtual antes de gastar tempo e dinheiro para criá-los. Usar digital twins dessa maneira pode reduzir significativamente o ciclo de desenvolvimento e melhorar o desempenho do produto final.
  10. Treinamento e desenvolvimento de habilidades: os digital twins podem servir como uma ferramenta prática de treinamento para funcionários do setor. Por exemplo, um digital twin de uma refinaria de petróleo complexa, quando integrado à tecnologia de VR, pode fornecer um ambiente realista para o pessoal treinar e aprimorar suas habilidades, aprimorando os protocolos de segurança e a qualidade geral dos produtos e processos.

O futuro dos digital twins no setor de petróleo e gás

À medida que o setor continua a abraçar a digitalização, espera-se que o papel dos digital twins cresça exponencialmente. E a crescente adoção de tecnologias como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e IoT só vai aprimorar ainda mais os recursos dos digital twins. Além disso, com o advento da computação em nuvem, que oferece os benefícios da tecnologia de digital twins sem o investimento inicial substancial em infraestrutura de TI, a implementação de digital twins está se tornando mais viável para uma gama maior de empresas.

Olhando para o futuro, sabemos que os digital twins desempenharão um papel crucial na automação de processos. A integração de digital twins com robótica e sistemas autônomos, por exemplo, pode levar a operações de perfuração totalmente automatizadas. Da mesma forma, os digital twins podem permitir o desenvolvimento de redes inteligentes em redes de distribuição de gás, resultando em cadeias de suprimentos mais eficientes e confiáveis.

Enquanto o setor lida com demandas cada vez mais urgentes por práticas ambientais sustentáveis, os digital twins também podem apoiar a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis. Digital twins de turbinas eólicas, painéis solares ou redes inteiras de energia renovável têm o potencial de melhorar o desempenho geral, tornando essas fontes de energia mais competitivas com os combustíveis fósseis.

E, no campo da exploração, os digital twins podem revolucionar a forma como as empresas buscam novas reservas de petróleo e gás. Com um digital twin da subsuperfície da Terra, as empresas de petróleo e gás poderiam prever com precisão a localização de novos campos de gás natural e petróleo, reduzindo os custos e riscos associados à exploração. 

No entanto, para concretizar plenamente essas possibilidades, o setor deve superar várias barreiras. As empresas precisarão investir no desenvolvimento de habilidades digitais para sua força de trabalho e lidar com questões complexas relacionadas à propriedade, privacidade e segurança dos dados. Elas também precisarão promover uma cultura de inovação e agilidade, pois a revolução digital trará mudanças significativas às formas tradicionais de trabalho.

Apesar desses desafios, os benefícios potenciais dos digital twins são muito significativos para serem ignorados. Enquanto o setor de petróleo e gás avança no caminho da digitalização e a sustentabilidade, os digital twins prometem ser uma ferramenta poderosa em seu arsenal. Ao oferecer uma janela para o futuro, eles ajudam o setor a prever, se preparar e moldar as mudanças que estão por vir.

Use o IBM Maximo Application Suite para ajudar a gerenciar tecnologias de digital twins

A era dos digital twins no setor de petróleo e gás está apenas começando. Ao fornecer um vínculo em tempo real entre o mundo físico e digital, elas permitem que os operadores entendam, prevejam e produzam sistemas como nunca antes.

No entanto, o gerenciamento de digital twins pode ser um processo complexo, que exige soluções de software avançadas, como o IBM Maximo Application Suite. O IBM Maximo é uma plataforma integrada que ajuda os provedores de serviços a otimizar o desempenho dos ativos e simplificar as operações diárias. Usando uma plataforma integrada baseada em nuvem e impulsionada por IA, o Maximo oferece recursos de CMMS,EAM e APM que produzem análises de dados avançadas e permitem uma tomada de decisão mais inteligente e baseada em dados em instalações de produção de petróleo e gás.   

À medida que tecnologias digitais empolgante continuam a evoluir, os digital twins estão prontos para redefinir o futuro do setor. Com o IBM Maximo, sua empresa pode aproveitar a tecnologia de digital twins para construir um futuro mais eficiente, sustentável e próspero.
Soluções relacionadas
IBM Maximo Application Suite

Simplifique a manutenção, a inspeção e a confiabilidade de seus equipamentos e infraestrutura críticos, empregando a IA generativa, funções analíticas avançadas e a Internet das coisas (IoT).

 Explore o Maximo Application Suite
Serviços de consultoria de operações

Transforme suas operações usando dados avançados e tecnologias poderosas de IA para integrar processos de otimização e permitir um crescimento inteligente.

         Explore os serviços de consultoria em operações
    Software e soluções de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos

    Utilize a IA e os insights extraídos dos dados para otimizar o desempenho dos ativos do início ao fim.

         Explore as soluções de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos
    Dê o próximo passo

    Simplifique a manutenção, a inspeção e a confiabilidade de seus equipamentos e infraestrutura críticos, empregando a IA generativa, funções analíticas avançadas e a Internet das coisas (IoT).

         Explore o Maximo Application Suite Experimente sem custo