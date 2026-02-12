O que é monitoramento de DevOps?

O monitoramento de DevOps capacita equipes e empresas a migrar de uma abordagem reativa e de combate a incêndios para a entrega e gerenciamento de software para uma abordagem proativa e preventiva. Ele fornece visibilidade contínua de ponta a ponta em arquiteturas baseadas na nuvem distribuídas, um ativo inestimável em ambientes onde as falhas geralmente surgem de interações sutis entre serviços, em vez de falhas individuais óbvias.

Digamos, por exemplo, que os pacientes em uma plataforma de consultas de saúde estejam reclamando de consultas de vídeo que não começam, mas o serviço de sessão de vídeo da plataforma não mostra downtime significativo. Uma solução de monitoramento de alta qualidade pode usar a telemetria para descobrir que as visitas fracassadas se correlacionam com períodos em que o serviço de sessões de vídeo de terceiros da plataforma registrou aumentos pequenos, mas perceptíveis, na latência e nos problemas de limitação de taxa, o que atrasou a criação de quartos para os pacientes.

Do ponto de vista de DevOps, o monitoramento contínuo é um facilitador da colaboração. Todos os stakeholders (desenvolvimento, operações, engenharia de confiabilidade local (SRE), segurança e equipes de produto) trabalham a partir de uma fonte única da verdade, muitas vezes dentro de um único painel de controle. A telemetria compartilhada permite ciclos de feedback contínuos, o que ajuda as equipes de DevOps a tomar decisões de backlog, mudanças arquitetônicas e melhorias de processos ao longo do ciclo de vida de DevOps.

O monitoramento de DevOps também é compatível com práticas de shift-left. O "shif-left" migra tarefas vitais de desenvolvimento (como testes, resolução de problemas e segurança) para estágios anteriores do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Os defeitos de código e as vulnerabilidades de segurança são descobertos (idealmente) durante a programação, em vez de na implementação.

À medida que as ferramentas de monitoramento coletam dados, elas os alimentam de volta no pipeline de DevOps. Usando telemetria de ambiente em tempo real e padrões de incidentes, o monitoramento pode revelar problemas que escapam das primeiras rodadas de testes. Os ganchos de monitoramento enviam os dados e insights da pós-produção de volta às equipes de DevOps, que podem usar as informações para projetar novos testes de pré-produção que detectam defeitos semelhantes no desenvolvimento em futuras iterações de software.