O que é monitoramento de DevOps?

O monitoramento de DevOps é um subconjunto do monitoramento de TI que se concentra na coleta e na análise contínuas e em tempo real de dados em pipelines de DevOps e ambientes de tempo de execução.
O monitoramento de DevOps usa telemetria (métricas, logs e rastreamentos) e dados de eventos para coletar feedback que ajuda a impulsionar a full stack observability, detecção proativa de problemas e entrega mais rápida de software em pipelines de DevOps
As ferramentas de monitoramento de DevOps fornecem visibilidade profunda de todo o processo de desenvolvimento de software, desde a codificação e construção até a implementação e a otimização. Elas monitoram a integridade e o desempenho da infraestrutura, componentes, aplicações, pipelines de integração contínua/entrega contínua (CI/CD), interfaces de programação de aplicativos e dependências para aprimorar os softwares e a forma como são entregues.
Embora o monitoramento e a observabilidade (a capacidade de entender o estado interno de um sistema complexo com base em saídas externas) sejam frequentemente considerados disciplinas distintas, os esforços de monitoramento geralmente apoiam a observabilidade, especialmente em ambientes de DevOps. As práticas de observabilidade, que podem incluir o monitoramento de DevOps, ajudam a explicar por que os sistemas se comportam de uma determinada maneira, especialmente em microsserviços e arquiteturas nativas da nuvem. Muitas vezes, as empresas dependem de plataformas de monitoramento avançadas para alcançar a observabilidade, e as plataformas de observabilidade ajudam a orientar suas estratégias de monitoramento.
No final das contas, as plataformas de monitoramento avançadas permitem que as equipes de DevOps aproveitem os recursos abrangentes de detecção e remediação de problemas, para que possam construir aplicações de software simplificadas e altamente escaláveis e oferecer experiências dos clientes sem dificuldades.
O monitoramento de DevOps capacita equipes e empresas a migrar de uma abordagem reativa e de combate a incêndios para a entrega e gerenciamento de software para uma abordagem proativa e preventiva. Ele fornece visibilidade contínua de ponta a ponta em arquiteturas baseadas na nuvem distribuídas, um ativo inestimável em ambientes onde as falhas geralmente surgem de interações sutis entre serviços, em vez de falhas individuais óbvias.
Digamos, por exemplo, que os pacientes em uma plataforma de consultas de saúde estejam reclamando de consultas de vídeo que não começam, mas o serviço de sessão de vídeo da plataforma não mostra downtime significativo. Uma solução de monitoramento de alta qualidade pode usar a telemetria para descobrir que as visitas fracassadas se correlacionam com períodos em que o serviço de sessões de vídeo de terceiros da plataforma registrou aumentos pequenos, mas perceptíveis, na latência e nos problemas de limitação de taxa, o que atrasou a criação de quartos para os pacientes.
Do ponto de vista de DevOps, o monitoramento contínuo é um facilitador da colaboração. Todos os stakeholders (desenvolvimento, operações, engenharia de confiabilidade local (SRE), segurança e equipes de produto) trabalham a partir de uma fonte única da verdade, muitas vezes dentro de um único painel de controle. A telemetria compartilhada permite ciclos de feedback contínuos, o que ajuda as equipes de DevOps a tomar decisões de backlog, mudanças arquitetônicas e melhorias de processos ao longo do ciclo de vida de DevOps.
O monitoramento de DevOps também é compatível com práticas de shift-left. O "shif-left" migra tarefas vitais de desenvolvimento (como testes, resolução de problemas e segurança) para estágios anteriores do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Os defeitos de código e as vulnerabilidades de segurança são descobertos (idealmente) durante a programação, em vez de na implementação.
À medida que as ferramentas de monitoramento coletam dados, elas os alimentam de volta no pipeline de DevOps. Usando telemetria de ambiente em tempo real e padrões de incidentes, o monitoramento pode revelar problemas que escapam das primeiras rodadas de testes. Os ganchos de monitoramento enviam os dados e insights da pós-produção de volta às equipes de DevOps, que podem usar as informações para projetar novos testes de pré-produção que detectam defeitos semelhantes no desenvolvimento em futuras iterações de software.
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O monitoramento de DevOps abrange vários tipos distintos (mas relacionados) de monitoramento de TI que, juntos, fornecem visibilidade completa de sistemas, aplicações e comportamento do usuário. Cada tipo foca na instrumentação de camadas ou componentes específicos do ciclo de vida da entrega de software, desde a integridade da infraestrutura até as interações com o usuário final.
Os tipos de monitoramento incluem:
O monitoramento de infraestrutura concentra-se em servidores, redes, bancos de dados, máquinas virtuais (VMs), serviços de nuvem, sistemas operacionais e plataformas de armazenamento em disco que suportam as aplicações. O objetivo é a ingestão de telemetria desses recursos para ajudar a garantir que o back-end da rede de computação funcione conforme o esperado e que as anomalias sejam encontradas antes de afetarem os usuários finais.
As ferramentas de monitoramento de infraestrutura coletam métricas como uso da CPU, consumo de memória, taxade transferência de rede, latência e tempo de atividade. Em seguida, enviam as informações para uma plataforma de monitoramento centralizada que armazena, analisa e visualiza os dados para as equipes de DevOps.
As ferramentas de monitoramento de rede rastreiam o fluxo de dados entre roteadores, switches, firewalls, balanceadores de cargas, máquinas virtuais, contêineres e cargas de trabalho na nuvem, procurando problemas de conectividade e configurações incorretas que podem tornar a transmissão de dados mais lenta. Elas também fornecem informações para pipelines de CI/CD e fluxos de trabalho de gerenciamento de incidentes, para que as equipes de DevOps possam configurar alertas e reversões automatizadas com base em dados em tempo real.
As práticas de DevOps envolvem lançamentos rápidos de software e alta confiabilidade; portanto, as equipes devem ter as ferramentas necessárias para encontrar e corrigir problemas antes que causem falhas na implementação. As ferramentas de monitoramento de rede ajudam a lidar com essa necessidade, automatizando tarefas que um administrador de rede executaria manualmente.
Em ambientes maduros de DevOps, o monitoramento de rede é integrado a ferramentas de chat, ferramentas de gerenciamento de log, sistemas de tickets e rotações da equipe de plantão, para que os alertas se tornem incidentes praticáveis. Os mesmos dados podem ajudar as equipes de DevOps a simplificar as avaliações pós-incidente, permitindo que façam um ajuste fino da infraestrutura, atualizem as configurações e melhorem os lançamentos futuros com base no que a telemetria da rede revelar.
As ferramentas de monitoramento de desempenho de aplicações monitoram todo o stack de aplicações, incluindo o framework do aplicativo (Java ou .NET, por exemplo), o sistema operacional, os bancos de dados, as APIs e o middleware e os servidores de aplicações da web. Elas medem a rapidez e a confiabilidade com que as aplicações respondem às ações do usuário e se as aplicações estão disponíveis quando os usuários precisam delas.
O monitoramento do desempenho de aplicações oferece às equipes de DevOps visibilidade de tudo, desde experiências de usuário de alto nível até componentes técnicos de baixo nível, como bancos de dados e serviços externos.
Por exemplo, muitas ferramentas de monitoramento fornecem rastreamentos detalhados de transações e insights em nível de código, para que as equipes possam identificar consultas lentas ao banco de dados, caminhos de código ineficientes e dependências com falhas.
As soluções tradicionais de monitoramento de aplicativos dependem de pequenos componentes de software chamados "agentes". Os agentes são implementados em todo o ambiente de aplicações e na infraestrutura de suporte para amostrar o desempenho e a telemetria em intervalos regulares (com frequência de até uma vez por minuto). Soluções mais modernas utilizam monitoramento sem agentes para uma abordagem não intrusiva de coleta de dados, baseando-se na análise do tráfego de rede para obter dados de desempenho de aplicativos.
Em ambos os casos, as ferramentas de monitoramento de desempenho de aplicativos podem facilitar para as equipes de DevOps o cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLAs), automatizar o gerenciamento de problemas e melhorar a qualidade do código ao longo do tempo.
O monitoramento da experiência do usuário — frequentemente chamado de monitoramento da experiência digital (DEM) — tem a ver com entender como pessoas reais vivenciam um site ou aplicação em termos de velocidade, confiabilidade e usabilidade. Ele reúne dados de navegadores da web, aplicativos móveis, APIs e sistemas de back-end para ilustrar onde os usuários têm dificuldades e por quê.
As ferramentas de monitoramento da experiência do usuário acompanham métricas como tempos de resposta das páginas, atrasos na interação e taxas de erro, e avaliam se as principais jornadas do usuário (inscrição, checkout e pesquisa, por exemplo) são bem-sucedidas. Elas geralmente combinam métricas de front-end de navegadores e aplicativos com dados de observabilidade de back-end, para que as equipes possam rastrear interações ruins do usuário até um serviço ou dependência específica.
O monitoramento da experiência do usuário compreende várias abordagens de monitoramento, incluindo monitoramento de usuário real (RUM) e monitoramento sintético. O RUM captura dados de desempenho e erros de sessões reais de usuários em ambientes de produção ao vivo. O monitoramento sintético (também chamado de monitoramento de transações sintéticas) usa testes automatizados com scripts que simulam ações do usuário de vários locais e ambientes
Independentemente da abordagem, as ferramentas de monitoramento de usuários permitem que as equipes de DevOps vejam tendências de desempenho sistêmicas e em todo o ecossistema de aplicações.
O monitoramento de sistemas dependentes mede a disponibilidade, o desempenho e o comportamento dos sistemas e aplicações de serviços externos dos quais o aplicativo depende para funcionar (gateways de pagamento, provedores de autenticação e APIs de parceiros, por exemplo).
Embora sistemas dependentes (ou dependências) existam fora da base de código de uma aplicação, eles podem ter um impacto profundo na funcionalidade do aplicativo. Se, por exemplo, a API que conecta o aplicativo de reservas de uma companhia aérea à sua plataforma de pagamento falhar, os clientes não poderão reservar seus voos, independentemente de quão bem o aplicativo em si funcione.
Os ambientes de TI modernos são altamente distribuídos; portanto, um número significativo de incidentes decorre de falhas e gargalos em serviços anteriores ou posteriores. O monitoramento de sistemas dependentes ajuda as equipes de DevOps a distinguir rapidamente uma situação de “nosso código está defeituoso” de uma situação de “a dependência está degradada”.
Dessa forma, o monitoramento de sistemas dependentes ajuda as equipes de DevOps a acelerar a resposta a incidentes, melhorar a confiabilidade dos aplicativos e informar estratégias futuras de fallback e novas tentativas.
O monitoramento de segurança em DevOps é o rastreamento contínuo de sistemas, aplicações e pipelines em busca de vulnerabilidades de segurança e configurações incorretas. Ele permite que as equipes de DevOps façam a transição de verificações de segurança únicas e pontuais para a vigilância automatizada contínua de toda a stack.
As ferramentas de monitoramento de segurança combinam monitoramento de telemetria com controles de segurança, como detecção de vulnerabilidades, monitoramento de acesso e verificações de conformidade. Dessa forma, os controles de segurança podem ser integrados aos ambientes de CI/CD e de tempo de execução para ajudar as equipes a detectar e remediar ameaças à segurança durante todo o ciclo de vida do software.
Embora as soluções de monitoramento e as soluções de observabilidade muitas vezes se apoiem e se complementem, é importante entender a distinção entre as práticas convencionais de monitoramento e observabilidade.
Basicamente, o monitoramento é reativo, e a observabilidade é proativa. O monitoramento e a observabilidade também diferem significativamente em termos de uso de dados, escopo, profundidade, flexibilidade e recursos de visualização.
Tanto o monitoramento quanto a observabilidade usam os mesmos tipos de dados de telemetria: métricas, logs e rastreamentos.
Com o monitoramento, as equipes usam dados de telemetria para revelar o que está acontecendo em um sistema. Por exemplo, elas podem estabelecer benchmarks ou definir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (que indicam o progresso em direção às metas de desempenho de software); estabelecer limites (para acionar notificações e ações em resposta a eventos específicos do sistema); e configurar dashboards (para visualizar dados de telemetria).
As equipes também podem usar a telemetria para identificar e documentar dependências, indicando como cada componente do aplicativo funciona com outros componentes, aplicações e recursos de TI.
Mas o monitoramento não pode explicar por que eventos problemáticos estão acontecendo.
As plataformas de observabilidade levam o monitoramento um passo adiante, utilizando dados de telemetria de forma proativa.
As ferramentas de observabilidade usam dados de nível de superfície, dados de pipelines de CI/CD e dados históricos para fornecer contexto e correlacionar eventos do sistema aparentemente não relacionados, criando uma visão completa e contextualizada da integridade do sistema. As funcionalidades de correlação ajudam os desenvolvedores a identificar a causa raiz dos problemas com precisão, tanto em tempo real quanto retrospectivamente.
Com a observabilidade, as equipes de DevOps obtêm visibilidade profunda sobre "o que", "onde" e "por que" dos eventos do sistema e como o evento pode afetar o desempenho de todo o ambiente.
Além disso, muitas soluções de observabilidade podem descobrir automaticamente novas fontes de telemetria que surgem no sistema (uma nova chamada de API para uma aplicação de software, por exemplo). Muitas das plataformas de observabilidade atuais incluem ferramentas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), que ajudam as equipes a obter insights mais detalhados das montanhas de dados brutos criados pelos ambientes de TI modernos.
As ferramentas de monitoramento usam métricas e logs específicos para detectar erros do sistema, padrões de uso de recursos e modos de falhas específicos. Elas ajudam as equipes a identificar "conhecidos conhecidos", o que significa que as equipes de TI podem encontrar apenas os problemas que já sabem ser possíveis. O software de monitoramento de desempenho de aplicações, por exemplo, pode indicar se uma aplicação está online, offline ou com problemas de latência.
As ferramentas de observabilidade ajudam a revelar "desconhecidos desconhecidos" ao enriquecer os dados de telemetria com informações adicionais sobre o ambiente de rede (topologia, configurações, funções dos dispositivos e dependências de aplicações, por exemplo), extraídas de diversas fontes de dados em toda a rede.
Essa visibilidade aprimorada e insights mais profundos permitem que as equipes de TI adotem uma abordagem mais exploratória para o gerenciamento de redes e aplicações. Em vez de monitorar dashboards em busca de falhas conhecidas, as equipes podem fazer perguntas abertas às soluções de observabilidade sobre sistemas ativos e, de forma iterativa, "tocar e sondar" o comportamento para identificar novos modos de falha ou casos de edge.
Os engenheiros podem, por exemplo, pedir a uma ferramenta de observabilidade para "mostrar rastreamentos onde a latência excede cinco segundos para usuários de aplicativos em Sydney, Austrália, cujo tráfego passou pelo serviço X após a implementação Y" para descobrir problemas de desempenho específicos da coorte que as médias agregadas podem obscurecer.
O monitoramento é limitado pelos conjuntos de dados predefinidos fornecidos pelas equipes de TI. Ele pode identificar apenas os problemas que as equipes de TI programam o software de monitoramento para reconhecer, de modo que as ferramentas de monitoramento geralmente são insuficientes para gerenciar ambientes dinâmicos.
Confiar apenas em ferramentas de monitoramento significa confiar em dados de monitoramento isolados, o que exige que as equipes gastem recursos extras em correlação de dados e análise manual de causa raiz. Os processos manuais retardam a resolução de problemas e aumentam a probabilidade de erro humano, aumentando a frequência de interrupções e falhas de serviço.
As ferramentas de observabilidade podem mapear interações de dados de fontes de dados dinâmicas e diversas em ambientes de nuvem (como ambientes híbridos e multinuvem), infraestrutura no local e aplicações de terceiros. Elas são inerentemente adaptáveis, o que as torna adequadas às demandas de resolução de problemas das infraestruturas de TI modernas.
E com seus recursos de automação e AIOps, as plataformas de observabilidade podem escalar junto com os ecossistemas, para que as equipes possam gerenciar efetivamente suas infraestruturas à medida que se expandem.
As ferramentas de monitoramento geralmente visualizam os dados do sistema em dashboards, que permitem que a equipe de TI visualize as principais métricas em um local centralizado. No entanto, elas não podem ilustrar as origens dos erros do sistema. Em vez disso, as ferramentas de monitoramento deixam as tarefas preditivas e a análise da causa raiz para operadores humanos.
As ferramentas de observabilidade criam mapas percorríveis que permitem que as equipes de DevOps vejam toda a base de código e o ecossistema de aplicativos com contexto completo e insights correlacionados. Essa funcionalidade permite que as equipes rastreiem facilmente os erros do sistema até suas causas raiz e simplifiquem os processos de resolução de problemas.
A implementação de práticas abrangentes de monitoramento e observabilidade de DevOps oferece às empresas uma série de benefícios, incluindo:
As ferramentas de monitoramento de DevOps rastreiam continuamente a telemetria em toda a stack tecnológica para que erros, lentidões e falhas sejam detectados assim que ocorrerem. Por exemplo, se um microsserviço de repente começa a retornar erros, as ferramentas de monitoramento acionarão alertas, para que a equipe possa investigar e corrigir o problema antes que os usuários sejam afetados.
Esses recursos ajudam as equipes de DevOps a reduzir o tempo médio para detecção (MTTD) e tempo médio para reparo (MTTR) e facilitar experiências de usuários mais perfeitas.
O monitoramento do DevOps ajuda a garantir que os sistemas operem dentro de limites saudáveis. As ferramentas de monitoramento simplificam o processo de configuração de alertas e fluxos de trabalho de automação, para que as equipes possam evitar que pequenos problemas gerem downtime. Uma abordagem proativa é vital em ambientes onde a implementação frequente de software é a norma.
Em ambientes de DevOps, as equipes implementam alterações de código com frequência (geralmente diariamente ou várias vezes por dia). O monitoramento é essencial para validar se cada lançamento se comporta conforme o esperado na produção.
As equipes podem usar o monitoramento para comparar o desempenho antes e depois de uma implementação, detectar regressões de desempenho e oferecer suporte a padrões de lançamento de software progressivos (como lançamentos canário, em que uma pequena porcentagem dos usuários vê uma nova versão antes da implementação completa). Como resultado, o monitoramento do DevOps pode reduzir o risco de lançamentos quebrados e permitir que as equipes implementem reversões mais rápidas se algo sair errado.
O monitoramento de DevOps inclui práticas focadas em segurança, como rastreamento de tentativas de autenticação, logs de acesso, tráfego de rede e padrões de comportamento incomuns. Essas funcionalidades ajudam as equipes de DevOps a detectar e responder a ameaças de segurança em tempo real.
Elas também fornecem trilhas de auditoria e evidências de que os sistemas estão operando de forma segura e dentro da política, o que ajuda as empresas a manter a conformidade com as normas regulatórias.
Muitas das aplicações atuais são executadas em contêineres Kubernetes, microsserviços, computação sem servidor e arquiteturas multinuvem, que são difíceis de depurar com as ferramentas tradicionais.
As ferramentas de monitoramento de DevOps fornecem visibilidade de ponta a ponta desses componentes, possibilitando rastrear solicitações, correlacionar eventos e gerenciar a complexidade em escala. Sem monitoramento, seria quase impossível manter a estabilidade e o desempenho do sistema nesses ambientes.
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