A integração automatizada de clientes usa software e IA para lidar com as tarefas repetitivas necessárias para receber e configurar novos clientes. Em vez de depender do esforço manual para processos como entrada de dados, comunicações de rotina, coleta de documentos, agendamento e verificações de conformidade, as organizações usam ferramentas de IA e automação para gerenciar essas etapas sistematicamente. Em ambientes B2B, a integração automatizada de clientes às vezes é chamada de integração automatizada de consumidores.
Ao incorporar IA e automação inteligente no processo de integração de clientes, as organizações:
Essas ferramentas também podem agilizar a primeira interação que um cliente tem com a empresa, criando uma primeira impressão para a experiência mais ampla do cliente. Ao equilibrar tecnologias de automação rápidas e encontros intensos com representantes humanos de atendimento ao cliente, as organizações desenvolvem processos mais eficazes que equilibram velocidade e autenticidade.
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Os processos manuais de integração exigiam um esforço intensivo de mão de obra por parte dos representantes de atendimento ao cliente. Isso é particularmente verdadeiro em ambientes B2B, que podem incluir longas verificações de conformidade, tempo gasto em tutoriais ou na configuração do acesso aos sistemas. Automações simples, como a automação robótica de processos (RPA), ajudaram a mitigar algumas dessas tensões.
O surgimento de tecnologias mais avançadas, como a automação inteligente facilitada por IA e a IA agêntica, aumentou a complexidade das automações na integração de clientes. Atualmente, muitas ferramentas de automação se integram ao software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), e a IA agêntica permite que as empresas transfiram processos complexos com intervenção humana limitada. Ferramentas analíticas sofisticadas ajudam as organizações a aproveitar e processar dados de clientes para otimizar continuamente o ciclo de vida de integração e aumentar a retenção de clientes precoce.
De acordo com uma pesquisa do IBM Institute of Business Value, 47% dos executivos de atendimento ao cliente já relatam automatizar parcialmente seus processos de integração. Essa adoção de automação no processo de integração do cliente provavelmente acelerará.
Recentemente, a Gartner previu que agentes e assistentes impulsionados por IA estariam entre as soluções mais valiosas de IA no atendimento ao cliente. Ela também observou que o suporte automatizado às operações (incluindo garantia de qualidade e otimização de tarefas de back-office) parecia ser o setor com maior probabilidade de transformar o campo nos próximos anos.
A integração manual pode ser um processo lento e árduo. Historicamente, os membros das equipes podem perseguir o envio de documentos ou atrasar o envio de informações críticas. Quando essas ações são interdependentes, os atrasos aumentam rapidamente.
A automação no trabalho manual rotineiro elimina o potencial dessas lacunas. Quando um cliente conclui uma etapa, a próxima é acionada imediatamente. Isso reduz o tempo necessário para concluir o processo completo de integração e escala facilmente sem aumentar o número de funcionários.
Como o primeiro ponto de contato com uma empresa, o período de integração dá o tom ao novo relacionamento com o cliente. Um processo fragmentado ou confuso coloca essa relação em risco.
A automação permite um processo consistente e oportuno. Com a integração da automação dos fluxos de trabalho, os clientes recebem comunicações relevantes e proativas, ajudando a criar confiança. E com fluxos de trabalho personalizados, adaptados a perfis ou contas específicas, cada cliente recebe informações relevantes para sua situação particular, melhorando a satisfação inicial e reduzindo o abandono precoce.
Os processos de integração exigem que os representantes de atendimento ao cliente façam malabarismos com várias tarefas manuais repetitivas que, se não forem feitas de forma correta e rápida, podem prejudicar relacionamentos críticos com os clientes. Os exemplos incluem inserir os dados errados em um CRM ou enviar um documento para o cliente errado. A automação reduz o potencial desses erros ao processar os dados diretamente, resultando em menos erros e processos mais confiáveis.
Para setores como serviços financeiros e saúde, a integração exige requisitos regulatórios significativos. Etapas ausentes ou incompletas podem expor as empresas a responsabilidades legais ou penalidades. A automação impõe a conformidade como uma parte estruturada do fluxo de trabalho de integração, ajudando a garantir que as normas de conformidade sejam cumpridas integralmente antes que um cliente possa avançar para a próxima etapa. Além disso, trilhas de auditoria digitais podem ser criadas automaticamente, fornecendo um registro confiável de cada ação.
Como Yashoda Bhavnai, Chefe de IA na Box, disse recentemente ao podcast IA em ação da IBM, sua empresa desenvolveu um pacote de ferramentas de automação para extrair metadados de documentos de conformidade, reduzindo erros humanos e acelerando significativamente o processo. “Foi um óbvio usar a IA para algumas soluções, para tornar isso quase automático”, disse ela. “E isso reduz a carga humana de ter que ler um documento de 100 páginas apenas para saber se está em conformidade. ”
A automação centraliza o processo de integração e gera insights praticáveis em cada etapa. Os dashboards em tempo real podem exibir os status em todas as integrações ativas e sinalizar tarefas atrasadas. Com o tempo, os dados se tornam um ativo estratégico.
Ao unificar os dados em todos os fluxos de trabalho de integração, uma organização pode colher os benefícios da mineração de processos para otimizar ainda mais a integração. Usando a IA para analisar registros de eventos em software de CRM e outros sistemas, as organizações revelam gargalos e oportunidades para refazer processos. Como o IBM Institute for Business Value constatou, a mineração de processos pode resultar em aumentos de até 72% na eficiência operacional e um aumento de 63% na satisfação do cliente em todos os departamentos e funções.
As ferramentas digitais de integração de clientes simplificam os processos de integração a partir do momento em que um possível cliente se torna um cliente, capturando os dados certos do cliente de forma limpa e imediata. A automação inicial de captura de dados substitui processos manuais confusos, como encadeamentos de e-mails e formulários em papel, criando um processo digital estruturado a partir do ponto de inscrição.
Os formulários de modelos digitais são projetados para reunir tudo aquilo de que uma empresa precisa para configurar um cliente corretamente, incluindo preferências de serviço e detalhes de contato. Após o envio, as informações dos clientes podem ser encaminhadas automaticamente para um CRM ou outra ferramenta de gerenciamento de projetos, proporcionando visibilidade entre as equipes. Com uma base de dados sólida e limpa, as equipes de atendimento ao cliente evitam erros e garantem que cada equipe tenha uma fonte única e precisa da verdade.
Experiências genéricas de integração podem frustrar os clientes com diferentes necessidades. As grandes empresas têm necessidades muito diferentes das pequenas, mesmo que estejam começando com os mesmos produtos ou ferramentas.
A integração personalizada usa dados coletados na entrada para criar um fluxo de trabalho personalizado e correspondente ao perfil específico de um cliente. Essa personalização pode assumir várias formas: pode ditar o tom de comunicação, a profundidade do treinamento oferecido ou quais membros da equipe são designados para um cliente.
Usando a ampliação com IA, essas variáveis podem ser ajustadas rapidamente com base naquilo que é mais provável para que um cliente tenha sucesso. Isso reduz a confusão e a informação desnecessária, e incentiva um engajamento do cliente mais profundo desde o início. A IA também pode atuar como um agente de suporte ao cliente sempre ativo, fornecendo assistência útil e imediata.
Uma comunicação consistente e oportuna durante o processo de integração gera confiança do cliente no processo. Os processos de integração automatizados ajudam a garantir que os clientes recebam as mensagens certas no momento certo.
Nesse processo, as mensagens e os fluxos de trabalho de suporte são acionados por ações específicas e estão em conformidade com as necessidades e preferências do cliente. Isso pode significar mensagens de lembrete quando um cliente não tiver concluído uma ação necessária, um e-mail de boas-vindas personalizado no momento em que a inscrição for confirmada ou um guia passo a passo no início de cada fase da integração. Além de manter os membros da equipe e os clientes no caminho certo, as comunicações automatizadas reduzem as chamadas de suporte e aceleram as taxas de conclusão.
O processo de integração exige documentação significativa em quase todas as etapas: contratos, acordos de serviço, formulários de conformidade regulatória e termos de uso. Embora necessário, esse processo de documentação pode ser lento e difícil de gerenciar manualmente.
Com o gerenciamento automatizado de documentos, as organizações podem rastrear documentos e registrar contratos de forma rápida e eficiente. Usando esses processos, os sistemas automatizados geram os documentos corretos para cada cliente com base em seu perfil e os enviam a um cliente diretamente por meio de uma plataforma de assinatura digital.
Os sistemas de automação também monitoram o status de conclusão, ajudando a garantir que nada seja esquecido. Quando um documento é assinado, a cópia é armazenada automaticamente no lugar correto e a próxima etapa do fluxo de trabalho é acionada. Para empresas com requisitos complexos de documentos, a automação também gerencia o sequenciamento, garantindo que os documentos sejam solicitados na ordem correta.
Embora as preferências individuais de integração possam variar, muitas vezes os novos clientes exigem um conjunto previsível de tarefas internas: designar um gerente de conta, configurar canais de comunicação, configurar um ambiente de serviço, agendar pontos de verificação de avaliação. A automação de tarefas pode criar uma estrutura de projeto automaticamente quando um cliente é confirmado. Isso pode significar gerar informações para inclusão em uma ferramenta de gerenciamento de projetos, atribuir tarefas aos membros relevantes da equipe ou criar cronogramas de integração internos.
Cadeias de e-mail intermináveis negociando cronogramas de reuniões e planos de pagamento podem atrasar o início de um processo significativo de integração. A automação agiliza ambos os processos.
A automação do agendamento permite que os clientes agendem chamadas iniciais e sessões de treinamento diretamente na disponibilidade de uma equipe; as tarefas de acompanhamento podem ser criadas com base no tipo de chamada. Para pagamentos, a automação pode lidar com a geração de faturas, enviar links de pagamento ou acompanhar faturas não pagas. Juntas, essas automações eliminam duas das fontes mais comuns de atrasos nos relacionamentos iniciais com o cliente.
A automação gera dados valiosos que permitem que as organizações melhorem continuamente. As etapas do fluxo de trabalho de integração automatizado produzem dados estruturados com base em cada tarefa. A análise automatizada consolida esses dados em dashboards e relatórios, oferecendo às equipes de atendimento ao cliente uma visão em tempo real e histórica do desempenho da integração.
Usando análise de dados automatizada, as organizações podem rastrear métricas importantes, como tempo médio de integração ou taxas de desistência em estágios específicos. Essa visibilidade apoia intervenções imediatas e oferece oportunidades de melhoria a longo prazo. E, com o tempo, esses dados podem ajudar a fomentar uma cultura de melhoria contínua.
Tipos diferentes de clientes exigem jornadas de integração diferentes, e muitas das tecnologias inteligentes atuais facilitam o fornecimento de abordagens personalizadas. Pode ser útil usar a análise de dados impulsionada por IA para segmentar possíveis grupos de clientes por tipo, tamanho ou caso de uso antes de criar fluxos de trabalho diferenciados para cada um. Os clientes de pequenas empresas e os clientes empresariais provavelmente terão necessidades e cronogramas diferentes. Geralmente, a melhor prática é personalizar a automação para atender bem a cada segmento.
Antes de projetar fluxos de trabalho automatizados, as organizações precisam saber onde estão e onde a automação pode produzir mais valor. Ao criar novos fluxos de trabalho, é útil mapear os fluxos de trabalho existentes e documentar as etapas de integração atuais de ponta a ponta. Isso ajuda a identificar gargalos e redundâncias, além de alinhar em relação aos processos ideais. O mapeamento também dá aos principais stakeholders tempo para explicar os novos processos aos funcionários, além de definir uma propriedade clara sobre os novos sistemas automatizados.
A automação é mais poderosa quando está integrada em todos os sistemas. Em vez de simplesmente automatizar um processo ou plataforma, as organizações devem integrar tecnologias inteligentes em todas as equipes. Se CRMs, plataformas de gerenciamento de projetos, ferramentas de assinatura de documentos e sistemas de cobrança não compartilharem dados com facilidade, as entregas manuais prejudicarão o processo em geral. Priorize ferramentas que permitam um fluxo de dados mais fácil e bidirecional para evitar a criação de silos desnecessários.
O objetivo da automação nunca deve ser remover totalmente os seres humanos do processo de integração, mas sim aumentar e capacitar as equipes de sucesso do cliente. As automações devem ser construídas com gatilhos de escalonamento claros e critérios específicos para o envolvimento humano, como por exemplo, ao lidar com clientes de alto valor, contas complexas ou clientes em risco. Os fluxos de trabalho também devem ser projetados para uma transferência rápida e fácil, na qual os membros da equipe recebam todos os dados relevantes imediatamente. As melhores experiências de integração combinam a eficiência da automação com as habilidades de pensamento crítico e a empatia inerentes aos funcionários humanos.
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