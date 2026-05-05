Os processos manuais de integração exigiam um esforço intensivo de mão de obra por parte dos representantes de atendimento ao cliente. Isso é particularmente verdadeiro em ambientes B2B, que podem incluir longas verificações de conformidade, tempo gasto em tutoriais ou na configuração do acesso aos sistemas. Automações simples, como a automação robótica de processos (RPA), ajudaram a mitigar algumas dessas tensões.

O surgimento de tecnologias mais avançadas, como a automação inteligente facilitada por IA e a IA agêntica, aumentou a complexidade das automações na integração de clientes. Atualmente, muitas ferramentas de automação se integram ao software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), e a IA agêntica permite que as empresas transfiram processos complexos com intervenção humana limitada. Ferramentas analíticas sofisticadas ajudam as organizações a aproveitar e processar dados de clientes para otimizar continuamente o ciclo de vida de integração e aumentar a retenção de clientes precoce.

De acordo com uma pesquisa do IBM Institute of Business Value, 47% dos executivos de atendimento ao cliente já relatam automatizar parcialmente seus processos de integração. Essa adoção de automação no processo de integração do cliente provavelmente acelerará.

Recentemente, a Gartner previu que agentes e assistentes impulsionados por IA estariam entre as soluções mais valiosas de IA no atendimento ao cliente. Ela também observou que o suporte automatizado às operações (incluindo garantia de qualidade e otimização de tarefas de back-office) parecia ser o setor com maior probabilidade de transformar o campo nos próximos anos.