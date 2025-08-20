O que é responsabilidade social corporativa (CSR)?

Como os parâmetros da responsabilidade social corporativa estão em constante evolução, não existe um padrão único pelo qual as iniciativas de CSR sejam medidas ou governadas. As empresas que adotam a CSR são baseadas em leis locais e internacionais, incluindo regulamentações ambientais, leis trabalhistas e padrões de proteção ao consumidor. Alguns esforços também são mantidos em padrões específicos do setor. Por exemplo, a Global Reporting Initiative (GRI) apresenta os padrões de relatórios de sustentabilidade. Organizações como as Nações Unidas introduziram orientações globais, como as Metas de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals, SDGs), que incentivam as empresas a adotarem práticas sustentáveis.

Muitas empresas que adotam a CSR também se envolverão em relatórios de CSR, por meio dos quais documentam o desempenho de métricas não financeiras e proporcionam a transparência do impacto social e ambiental. Os relatórios de CSR geralmente são voluntários. No entanto, algumas jurisdições exigem que grandes organizações divulguem seu desempenho social e ambiental, para que investidores e consumidores possam avaliar os esforços de CSR.