IA conversacional para atendimento ao cliente

IA conversacional é uma ferramenta moderna de inteligência artificial (IA) usada pelas equipes de atendimento ao cliente para entender a linguagem humana e interagir com os clientes em vários canais de comunicação.
As equipes de atendimento ao cliente usam a tecnologia para aprimorar as comunicações e oferecer suporte em tempo real aos clientes o tempo todo. Utiliza processamento de linguagem natural (PLN) e aprendizado de máquina (ML) para analisar a linguagem humana e criar respostas semelhantes às humanas. Por meio dessa tecnologia impulsionada por IA, as centrais de contato podem transferir consultas simples e resolver problemas, melhorando a experiência do cliente.
A IA conversacional faz parte de uma tendência crescente de atendimento ao cliente orientado por IA1. Até 2027, os executivos preveem uma grande mudança em direção à automação totalmente autônoma, de acordo com um relatório recente do IBM Institute for Business Value. Os executivos entrevistados preveem um aumento de 53% no uso de IA para viabilizar o autoatendimento personalizado para os clientes e um aumento de 47% na resolução das chamadas de autoatendimento até 2027.
Essa tecnologia de IA conversacional pode incluir chatbots, assistentes virtuais,assistentes de IA, agentes de IA, automação e IA generativa. Com esses recursos, os agentes humanos podem se concentrar em consultas mais complicadas e deixar a IA conversacional lidar com as consultas rotineiras dos clientes2. Esse imediatismo pode impulsionar as interações com os clientes e ajudar as equipes de atendimento ao cliente a trabalharem com eficiência nunca antes possível.
A IA conversacional funciona com tecnologias PLN, ML e grandes modelos de linguagem (LLMs) para traduzir conversas humanas em uma linguagem compreensível por máquinas. Depois de traduzida, a ferramenta forma uma resposta com base nas informações fornecidas por uma base de conhecimento específica.
É importante observar que a tecnologia de IA conversacional não é a mesma em todas as empresas. As ferramentas de IA mais eficazes e proficientes são treinadas em bilhões de interações com clientes3. A tecnologia, se treinada corretamente, pode identificar as necessidades dos clientes e aumentar a satisfação. Além disso, pode otimizar fluxos de trabalho em centrais de contato e aumentar a qualificação geral do serviço. O software de IA conversacional continua evoluindo, pois aprende constantemente com cada interação.
PLN: Permite que computadores e dispositivos digitais reconheçam, interpretem e entendam a linguagem humana. Há dois subcomponentes: natural language understanding (NLU) e geração de linguagem natural (NLG). Essas ferramentas dão sentido ao texto e o convertem em um formato compreensível por humanos.
ML: essa tecnologia usa algoritmos treinados em conjuntos de dados para permitir que os computadores imitem a maneira como os humanos aprendem.
Por exemplo, um cliente insere uma consulta de texto na interface do software de IA conversacional (aplicativo). Depois disso, a PLN analisa a intenção do usuário e gera uma resposta com base nos bilhões de interações nas quais foi construído. Com o passar do tempo, o componente de ML da IA conversacional aprimorará as respostas às consultas dos clientes, tornando-as mais precisas de ponta a ponta.
As plataformas de IA conversacional apresentam um tom uniforme entre os clientes, não importa qual seja a consulta. Essa funcionalidade garante uma experiência de serviço uniforme para os clientes e o mesmo nível de atenção para todos.
A capacidade dos assistentes e dos Agentes de IA de lidar com grandes volumes de consultas pode ajudar a aumentar a eficiência dos agentes, o que, por sua vez, pode ajudar a melhorar o índice de satisfação do cliente (CSAT). Essa funcionalidade é uma métrica fundamental de pesquisas de feedback do cliente usadas para indicar o quanto um cliente está satisfeito com um serviço ou produto. Ferramentas conversacionais orientadas por IA também podem aumentar a taxa de resolução e reduzir o tempo de espera dos clientes.
Com a IA conversacional, os clientes podem receber suporte em vários idiomas. Portanto ele garante interações otimizadas com os clientes e um engajamento do cliente justo. Esse recurso de IA é como ter uma equipe de suporte em todo o mundo, disponível para responder aos clientes a qualquer momento por meio de texto, SMS, aplicativo, mídia social e online.
Um dos principais benefícios da IA conversacional é que não precisa de treinamento nem configuração. Depois que o software é instalado, basta ser conectado à base de conteúdo ou conhecimento da organização para absorver todos os dados dos clientes. Esse processo pode parecer como a integração com um sistema existente de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), plataformas de comércio eletrônico e outras ferramentas comerciais.
Um dos principais objetivos da IA conversacional é fornecer suporte ao cliente o mais humano possível e espelhar um representante de suporte real. Os clientes devem ser capazes de interagir com as soluções de IA conversacional sem saber nem sentir que a orientação vem de um robô.
Por meio da IA conversacional, os clientes podem interagir com uma empresa em vários canais , seja por meio de uma interface de autoatendimento, como smartphones, ou em um quiosque digital na loja. Com a integração omnicanal, a tecnologia de IA pode ser transferida para outros canais como vendas e marketing.
A IA conversacional pode vir em muitos tipos diferentes. Os preços e as funcionalidades variam dependendo da tecnologia de IA escolhida pela empresa e dos casos de uso a que a tecnologia vai servir.
A escolha de um software de IA conversacional deve depender da natureza das metas de negócios. O tipo baseado em regras atende a necessidades simples e mais diretas. O tipo de IA generativa é mais complexo e pode lidar com uma necessidade de mais personalização e criatividade. Ambos podem ser usados em uma abordagem híbrida que combine os pontos fortes de cada um para lidar com as interações dos usuários.
Os chatbots IA agora usam NLU para discernir o significado da entrada aberta do usuário, superando tudo, desde erros tipográficos até problemas de tradução. Ferramentas avançadas de IA associam esse significado à "intenção" específica na qual o usuário deseja que o chatbot atue e usam IA conversacional para formular respostas apropriadas.
Um chatbot é um programa de computador que simula uma conversa humana com um usuário final por meio da tecnologia do virtual agent (VAT). Um chatbot tradicional ajuda os clientes a encontrar respostas rápidas e encaminhá-los ao melhor departamento para lidar com suas dúvidas. Os chatbots tradicionais têm funções limitadas e baseiam-se em regras.
Por meio do processamento de linguagem, os sistemas podem responder a comandos de voz incorporados em vários dispositivos. Alguns exemplos são Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, que podem ser usados em smartphones, caixas de som, automóveis e fones de ouvido.
Um agente de IA ou assistente virtual executa tarefas de forma autônoma, projetando fluxos de trabalho com as ferramentas disponíveis e vai muito além da PLN. O agente é capaz de resolver problemas, interagir com ambientes externos e executar ações. Os agentes de IA podem lidar com a natureza imprevisível das conversas com os clientes e responder a mais do que apenas perguntas frequentes (FAQs).
É um sistema telefônico automático que permite que os usuários recebam, apresentem informações ou façam solicitações por meio de entradas de voz ou pelo menu. A IA conversacional pode aprimorar esse sistema identificando por que alguém está ligando para uma central de contato e ajudando a resolver a solicitação específica.
Inovações recentes em IA de reconhecimento de imagem levaram a uma nova tecnologia de aplicativo de câmera. Um aplicativo de câmera pode usar IA para capturar linguagem de sinais ou outras pistas não verbais para corresponder com dados de modelos de linguagem. Consequentemente uma empresa pode ajudar clientes com perda auditiva e outras doenças.
Os casos de uso e exemplos de IA conversacional no atendimento ao cliente são amplos, mas três exemplos proeminentes são: bancos, saúde e telecomunicações.
Os bancos lidam com um grande número de consultas diariamente, desde saldos de contas e históricos de transações até aplicação de empréstimos e detecção de fraude. A IA conversacional pode ajudar a gerenciar esses altos volumes e responder aos clientes a qualquer hora. Os clientes bancários esperam experiências personalizadas. A IA conversacional pode oferecer serviços relevantes com base no histórico de transações de um cliente ou recomendar produtos financeiros adaptados às suas necessidades.
A equipe de finanças da IBM usou o IBM watsonx Orchestrate e o IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM) para mitigar os desafios relacionados aos lançamentos contábeis manuais. A equipe financeira da IBM e a equipe Jobotx da IBM delinearam juntas as etapas repetitivas e manuais dos lançamentos contábeis para o assistente do watsonx Orchestrate. A equipe escolheu o watsonx Orchestrate para simplificar as operações, tomar decisões embasadas em insights impulsionados por IA e impulsionar o crescimento em um ambiente seguro e escalável.
Os pacientes frequentemente buscam respostas rápidas para problemas de integridade comuns, lembretes sobre medicamentos, agendamento de consultas e orientação médica básica. Os chatbots IA podem disponibilizar esses serviços 24 horas por dia. Portanto garantem que os pacientes recebam assistência oportuna, independentemente do horário de atendimento.
Os recursos de IA conversacional também podem ajudar a gerenciar registros de pacientes, agendar acompanhamentos e lembrar os pacientes sobre cuidados preventivos, melhorando a experiência geral do paciente e os resultados de integridade. Automatizando essas tarefas, a equipe de saúde pode se concentrar nas necessidades mais complexas dos pacientes, melhorando a qualidade do atendimento.
A Humana, uma das maiores seguradoras dos EUA, trabalhou com o IBM® Watson para atualizar seu sistema de IVR desatualizado. A empresa, que oferece suplementos do Medicare, seguro de integridade, seguro odontológico, seguro visual e cobertura farmacêutica, trabalhou com a IBM no desenvolvimento de um assistente de conversação que pudesse agilizar as chamadas da equipe administrativa.
O setor de telecomunicações lida com inúmeras consultas de clientes, incluindo detalhes do plano, pagamentos de contas, resolução de problemas de serviço e suporte técnico. Com chatbots impulsionados por IA, os clientes podem receber respostas instantâneas e lidar com consultas em tempo real. A IA conversacional também ajuda as empresas a alcançar proativamente os clientes com ofertas personalizadas, alertas de uso e atualizações de serviço, aprimorando o engajamento do cliente.
Espera-se que o papel da IA para provedores de serviços de comunicação (CSPs) aumente, de acordo com um relatório do IBM Institute of Business Value. A IBM, em parceria com a GSMA Intelligence, entrevistou 750 executivos de redes globais; os dados revelam que os CSPs esperam um aumento de 16% no uso de IA tradicional e de quase 19% na IA generativa.
O primeiro passo para implementar uma estratégia de IA conversacional é bem antes da escolha da plataforma e das ferramentas. Primeiro, uma empresa deve saber o que quer ganhar com essa tecnologia. Por exemplo, se uma empresa deseja automatizar a experiência do cliente, precisa ser específica sobre seus objetivos e os problemas que deseja resolver.
Por exemplo, uma empresa deseja reduzir seus custos operacionais e usar apenas os agentes humanos que ela tem atualmente. Um agente de IA capaz de se concentrar em perguntas básicas e processar mais consultas em um ritmo mais rápido pode ser o melhor tipo de IA conversacional a ser implementado.
Simultaneamente ao primeiro passo está a análise de dados para garantir que a organização tome decisões informadas sobre onde a IA conversacional será mais útil. As empresas devem procurar áreas de perguntas repetitivas ou de alto volume que estejam consumindo recursos desnecessários. Use os dados para avaliar os fluxos de trabalho atuais e descobrir qual ferramenta de IA conversacional pode melhorar a experiência tanto para o cliente quanto para o agente humano.
Com base na etapa acima, uma empresa deve analisar detalhadamente a infraestrutura existente e os canais de comunicação atuais que estão sendo usados. A empresa deve buscar ferramentas de IA conversacional que possam ser integradas facilmente aos sistemas e softwares atuais. Depois que os sistemas atuais forem avaliados, o próximo passo seria garantir o apoio dos stakeholders para a iniciativa.
Quando houver suporte em toda a organização, o próximo passo será considerar quanto custará a implementação e a implantação. Empresas menores podem querer considerar um software no-code com utilização imediata. Empresas maiores com orçamentos maiores podem considerar a criação de software para atender às necessidades do negócio. Esse processo pode demorar mais e exigir mais recursos.
Um software de IA conversacional é uma decisão importante para a empresa. Por isso é importante escolher o provedor de plataforma certo com escalabilidade comprovada e implementação simples. A empresa deve conhecer os cronogramas de implementação e avaliar se esse prazo é ou não adequado às necessidades do negócio. A plataforma também deve priorizar a privacidade do usuário e a segurança de dados. Alguns provedores são IBM, Salesforce, Oracle, Zendesk e Amazon.
Após a implementação do software de IA conversacional, é fundamental coletar os dados e a opinião dos clientes para avaliar o desempenho do software. Feedback é importante para o negócio e para o cliente, para que os ajustes necessários possam ser feitos para melhorar a experiência do cliente para todos os envolvidos.
Garanta que o sistema de IA se comunique de maneira clara e concisa. Os usuários devem entender facilmente as respostas apresentadas pela IA.
Personalize o máximo possível a interação. Use o nome do cliente, faça referência às suas interações anteriores e apresente soluções adaptadas às suas necessidades ou aos seus problemas específicos.
Não espere que os usuários entrem em contato. Envolva-se proativamente enviando atualizações, lembretes ou dicas úteis com base em seu comportamento ou suas preferências.
Quando uma consulta estiver além dos recursos da IA, garanta a transição tranquila para um agente humano. A transferência deve ser perfeita, com todo o contexto da conversa transferido com precisão.
Atualize e treine regularmente seu sistema de IA com novos dados e feedback. Esse processo ajuda a melhorar a precisão, aprimorar a compreensão da intenção do usuário e refinar as respostas com o passar do tempo.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Aprenda com especialistas do setor sobre os benefícios e as dificuldades da integração das tecnologias de IA às estratégias de atendimento ao cliente.
Saiba como a IA pode transformar o atendimento ao cliente combinando recursos de IA generativa e tradicional.
Aumente a eficiência e o desempenho dos seus agentes com a IA generativa no atendimento ao cliente.
Transforme o suporte padrão em um atendimento ao cliente excepcional com a IA conversacional com atendimento personalizado, imediato e preciso, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Crie chatbots com IA de nível superior para atendimento ao cliente, que utilizem a IA generativa para melhorar a experiência dos clientes e aumentar a fidelidade à marca e a retenção dos clientes.
Transforme a experiência durante toda a jornada do cliente para gerar valor e estimular o crescimento.
