IA conversacional para atendimento ao cliente

A IA conversacional funciona com tecnologias PLN, ML e grandes modelos de linguagem (LLMs) para traduzir conversas humanas em uma linguagem compreensível por máquinas. Depois de traduzida, a ferramenta forma uma resposta com base nas informações fornecidas por uma base de conhecimento específica.

É importante observar que a tecnologia de IA conversacional não é a mesma em todas as empresas. As ferramentas de IA mais eficazes e proficientes são treinadas em bilhões de interações com clientes3. A tecnologia, se treinada corretamente, pode identificar as necessidades dos clientes e aumentar a satisfação. Além disso, pode otimizar fluxos de trabalho em centrais de contato e aumentar a qualificação geral do serviço. O software de IA conversacional continua evoluindo, pois aprende constantemente com cada interação.

PLN: Permite que computadores e dispositivos digitais reconheçam, interpretem e entendam a linguagem humana. Há dois subcomponentes: natural language understanding (NLU) e geração de linguagem natural (NLG). Essas ferramentas dão sentido ao texto e o convertem em um formato compreensível por humanos.

ML: essa tecnologia usa algoritmos treinados em conjuntos de dados para permitir que os computadores imitem a maneira como os humanos aprendem.

Por exemplo, um cliente insere uma consulta de texto na interface do software de IA conversacional (aplicativo). Depois disso, a PLN analisa a intenção do usuário e gera uma resposta com base nos bilhões de interações nas quais foi construído. Com o passar do tempo, o componente de ML da IA conversacional aprimorará as respostas às consultas dos clientes, tornando-as mais precisas de ponta a ponta.