A mudança para ambientes híbridos ou multinuvem pode oferecer muitas vantagens para as empresas escalarem, especialmente na busca por operações mais ágeis. Mas, para obter o máximo benefício das suas implementações baseadas na nuvem, você deve seguir algumas melhores práticas padrão de monitoramento de nuvem.

Monitoramento da experiência do usuário final. Embora seja necessário criar melhores eficiências internas em torno do gerenciamento de processos, o objetivo principal de toda empresa deve ser monitorar e lidar com a experiência do usuário em todos os níveis. Obter insights sobre como melhorar o desempenho e a disponibilidade das aplicações para os usuários pode ter impactos significativos em seus resultados e na sustentabilidade geral de seus produtos e serviços.

As organizações podem implementar o monitoramento da experiência digital em um ambiente corporativo de duas maneiras:

Monitoramento sintético: também conhecido como monitoramento ativo, o monitoramento sintético fornece pontos de vista simulados do usuário final para fornecer feedback sobre o desempenho das aplicações em diversas condições. Isso permite que você execute benchmarking e linhas de base de toda a sua infraestrutura conectada e como ela responde a processos complexos e cargas de trabalho pesadas antes que as aplicações sejam implementadas, ajudando a maximizar a disponibilidade e a confiabilidade geral.





também conhecido como monitoramento ativo, o monitoramento sintético fornece pontos de vista simulados do usuário final para fornecer feedback sobre o desempenho das aplicações em diversas condições. Isso permite que você execute benchmarking e linhas de base de toda a sua infraestrutura conectada e como ela responde a processos complexos e cargas de trabalho pesadas antes que as aplicações sejam implementadas, ajudando a maximizar a disponibilidade e a confiabilidade geral. Monitoramento de usuário real (RUM): o monitoramento de usuário real usa métricas de usuário "reais" para obter uma melhor compreensão das experiências digitais gerais. O RUM foi projetado para coletar todas as atividades do usuário em tempo real, acompanhando a jornada do usuário e, ao mesmo tempo, medindo o desempenho dos serviços de back-end, as métricas de desempenho das aplicações, os tempos de carregamento do servidor e outros KPIs.

Em infraestruturas complexas e implementações de nuvem híbrida, os monitoramentos de usuário sintético e real trabalham em colaboração um com o outro para fornecer visibilidade completa da experiência digital. Isso inclui o fornecimento de uma análise detalhada do desempenho da rede, do back-end e do front-end, bem como insights profundos sobre o usuário que ajudam as organizações a isolar os principais problemas e a lidar com eles.

Migre para uma plataforma unificada. Equilibrar as necessidades de sistemas locais e baseados em nuvem pode ser uma batalha difícil que leva a ineficiências, falta de comunicação e instabilidade de serviço. Ao migrar todos os aspectos de sua infraestrutura para uma plataforma de monitoramento unificada, você pode gerenciar com eficiência todos os seus KPIs em um só lugar e ter visibilidade completa da otimização de desempenho.

Aumente a automação. A automação do monitoramento de nuvem proporciona às empresas um aumento significativo na eficiência operacional, impulsionado por inteligência e sinais preditivos preciosos. Por meio de soluções de monitoramento implementadas em ambientes de nuvem privada, pública e nuvem híbrida, as organizações têm melhor visibilidade e controle sobre toda a sua stack. Essa transparência adicional dá às equipes a capacidade de otimizar efetivamente todas as áreas de seus negócios, incluindo desempenho do site, gerenciamento de recursos, disponibilidade de aplicações e muito mais.