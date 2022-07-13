É uma estrutura de equipe especializada que pode ter muitos outros nomes, como Escritório de Transformação, Equipe de Aceleradores, Escritório de Excelência Tecnológica etc., e varia em escopo, desde ser exclusivamente técnico até ser holístico, com foco em novas formas de trabalho, funções contemporâneas e tecnologias inovadoras. Às vezes, um CoE se concentra em áreas específicas, como DevOps (Centro de Excelência de DevOps) ou SAP (Centro de Excelência SAP), mas acreditamos que essa é uma visão limitante.
Para os fins desta postagem do blog, usaremos o termo Centro de Excelência (ou CoE) e nos concentraremos no escopo holístico da nuvem (ou seja, pessoas, processos e tecnologia) para mostrar como você pode usar uma abordagem de bloco de construção para aproveitar esse conceito para sua organização. Este material é compartilhado com base em nossas experiências globais ajudando clientes de vários setores a definir, projetar, lançar e/ou operar estruturas do tipo CoE.
Um Centro de Excelência (CoE) é uma construção duradoura projetada para definir, acelerar e dimensionar o conhecimento e as melhores práticas em uma empresa.
Não importa como seja chamado, um CoE deve ser holístico e transformador em seu escopo, para que novos recursos possam ser testados e expandidos. Isso significa não apenas escrever sobre tecnologia, mas também ajudar a construí-la em uma abordagem de cocriação e, em seguida, capacitar outros para que se tornem autossuficientes em novos recursos. Além disso, ter um escopo holístico remove silos artificiais e permite recursos unificados, manutenção e execução de roteiros com o máximo impacto.
Para uma área transformadora como a nuvem, um CoE “fornece à TI uma maneira de expressar [... a estratégia de nuvem, permitir que a empresa escolha as melhores soluções e] reunir e disseminar as melhores práticas de nuvem”. [1] Essa é uma construção comprovada e mais de 70% das empresas têm uma equipe semelhante dentro de sua organização. [2]
Para começar a pensar em um CoE com escopo holístico, você deve considerar algumas áreas:
Os Centros de Excelência (CoEs) podem assumir muitas formas diferentes, mas podem não ser apropriados para todas as organizações. Para começar, utilizamos uma metodologia de descoberta e diagnóstico para identificar as próximas etapas certas e atender os clientes onde eles estão em sua jornada exclusiva.
