Uma tendência popular para acelerar o ritmo da transformação digital, como a adoção da nuvem, é estabelecer um Centro de Excelência (CoE) ou Centro de Competência (CoC).

É uma estrutura de equipe especializada que pode ter muitos outros nomes, como Escritório de Transformação, Equipe de Aceleradores, Escritório de Excelência Tecnológica etc., e varia em escopo, desde ser exclusivamente técnico até ser holístico, com foco em novas formas de trabalho, funções contemporâneas e tecnologias inovadoras. Às vezes, um CoE se concentra em áreas específicas, como DevOps (Centro de Excelência de DevOps) ou SAP (Centro de Excelência SAP), mas acreditamos que essa é uma visão limitante.

Para os fins desta postagem do blog, usaremos o termo Centro de Excelência (ou CoE) e nos concentraremos no escopo holístico da nuvem (ou seja, pessoas, processos e tecnologia) para mostrar como você pode usar uma abordagem de bloco de construção para aproveitar esse conceito para sua organização. Este material é compartilhado com base em nossas experiências globais ajudando clientes de vários setores a definir, projetar, lançar e/ou operar estruturas do tipo CoE.

 

O que é um CoE em nuvem?

Um Centro de Excelência (CoE) é uma construção duradoura projetada para definir, acelerar e dimensionar o conhecimento e as melhores práticas em uma empresa.

Não importa como seja chamado, um CoE deve ser holístico e transformador em seu escopo, para que novos recursos possam ser testados e expandidos. Isso significa não apenas escrever sobre tecnologia, mas também ajudar a construí-la em uma abordagem de cocriação e, em seguida, capacitar outros para que se tornem autossuficientes em novos recursos. Além disso, ter um escopo holístico remove silos artificiais e permite recursos unificados, manutenção e execução de roteiros com o máximo impacto.

Por que você precisa de um CoE?

Para uma área transformadora como a nuvem, um CoE “fornece à TI uma maneira de expressar [... a estratégia de nuvem, permitir que a empresa escolha as melhores soluções e] reunir e disseminar as melhores práticas de nuvem”. [1] Essa é uma construção comprovada e mais de 70% das empresas têm uma equipe semelhante dentro de sua organização. [2]

Principais benefícios de um CoE em nuvem

  • Ajuda você a passar de equipes fragmentadas, processos inconsistentes e uma mentalidade de projeto para um modelo operacional ágil baseado em produtos com novas formas de trabalhar.
  • Fornece governança rígida baseada em processos tradicionais de TI que permite autonomia selecionada, possibilitando um tempo de lançamento no mercado mais rápido.
  • Permite que você passe de prioridades concorrentes e uma sobreposição de esforços para um roteiro consistente e integrado com priorização orientada por métricas para garantir valor.
  • Transforma as funções e dificuldades tradicionais de qualificação para novas tecnologias em um framework de talentos baseado na experiência, com oportunidades de escalabilidade por meio de modelos de rotação e métodos de treinamento do instrutor.

Como você pode começar?

Para começar a pensar em um CoE com escopo holístico, você deve considerar algumas áreas:

  • Capacitação do usuário: comece definindo novas funções contemporâneas em alinhamento com as necessidades de negócios e as tendências aceitas dos setores (ou seja, a adoção da engenharia de confiabilidade local). Em seguida, redefina os perfis de função e as habilidades e capacitação associadas usando jornadas de aprendizado para qualificação e/ou atrair novos talentos.
  • Integração de entrega: comece recriando a governança e os processos para que as práticas legadas não afetem os novos recursos. Isso pode ser alcançado usando o mapeamento de fluxo de valor para simplificar as jornadas de ponta a ponta e a criação de Matrizes de Responsável, Responsabilizável, Consultado e Informado (RACI) para mostrar uma propriedade clara. Finalmente, as organizações podem precisar avaliar cuidadosamente políticas e procedimentos para tarefas comuns a fim de identificar oportunidades para conceder liberdade às equipes para a tomada de decisão.
  • Novas plataformas de tecnologia: comece estabelecendo ou revisando arquiteturas de referência como base para implementações técnicas. Ter um projeto bem pensado e decisões arquitetônicas correspondentes antecipadas ajudará a minimizar as surpresas no futuro. Quando todos os stakeholders concordarem sobre a arquitetura, utilize a automação para codificar e digitalizar as arquiteturas para implementação.

Comece com um CoE em nuvem

Os Centros de Excelência (CoEs) podem assumir muitas formas diferentes, mas podem não ser apropriados para todas as organizações. Para começar, utilizamos uma metodologia de descoberta e diagnóstico para identificar as próximas etapas certas e atender os clientes onde eles estão em sua jornada exclusiva.

Utilize nosso framework empresarial gratuito (um workshop de meio dia) para aprender sobre nossas técnicas de design thinking do Garage e aplicá-las aos seus problemas de negócios. E, mais importante, idealize como a IBM pode melhor resolvê-los com nossa tecnologia IBM alimentada pela metodologia IBM Garage. Entre em contato conosco e saiba mais através da página IBM Cloud Expert Labs.

