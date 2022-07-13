É uma estrutura de equipe especializada que pode ter muitos outros nomes, como Escritório de Transformação, Equipe de Aceleradores, Escritório de Excelência Tecnológica etc., e varia em escopo, desde ser exclusivamente técnico até ser holístico, com foco em novas formas de trabalho, funções contemporâneas e tecnologias inovadoras. Às vezes, um CoE se concentra em áreas específicas, como DevOps (Centro de Excelência de DevOps) ou SAP (Centro de Excelência SAP), mas acreditamos que essa é uma visão limitante.

Para os fins desta postagem do blog, usaremos o termo Centro de Excelência (ou CoE) e nos concentraremos no escopo holístico da nuvem (ou seja, pessoas, processos e tecnologia) para mostrar como você pode usar uma abordagem de bloco de construção para aproveitar esse conceito para sua organização. Este material é compartilhado com base em nossas experiências globais ajudando clientes de vários setores a definir, projetar, lançar e/ou operar estruturas do tipo CoE.