Pagamentos em dinheiro versus digitais: como alcançar a inclusão financeira

Um dos desafios mais complexos que os bancos precisam resolver é tornar os pagamentos mais eficientes. As manchetes de notícias recentes mostram mudanças significativas da identificação física e das formas físicas de pagamentos para formas digitais em muitas jurisdições. A Europa anunciou recentemente uma ordem de que real-time payments estejam disponíveis de qualquer provedor que atualmente ofereça pagamentos em lote em euros (como transferências de crédito SEPA) a um preço não superior ao custo das transferências em lote.
Isso, combinado com o aumento do uso da identidade digital na Europa e em muitos outros países, é uma boa notícia para os consumidores e as empresas. Essas mudanças, em conjunto com outros esforços de modernização dos pagamentos, podem eliminar o atrito nos ecossistemas financeiros e na economia em geral. No entanto, à medida que alguns países migrar para o avanço das identidades e pagamentos digitais, outros países não conseguem realizar o potencial dessas soluções.
A Malásia, juntamente com muitos países do Sudeste Asiático, está se movendo para alinhar e integrar seus sistemas de pagamento digital com outras redes para facilitar os pagamentos transfronteiriços. A rede de pagamentos da Malásia, PayNet, está colaborando com o Ant Group (a empresa-mãe da Alipay) para permitir que titulares de carteiras Alipay+ de sete países paguem via QR code usando o sistema DuitNow QR da PayNet. O lançamento do serviço significa que, se um banco ou carteira participar do Alipay+, os clientes poderão fazer real-time payments simplesmente escaneando o código QR usando o DuitNow na Malásia.
A vantagem transfronteiriça deste sistema permite que clientes na China, RAE de Hong Kong, Filipinas, Mongólia, RAE de Macau, Coreia do Sul e Tailândia façam pagamentos com uma única carteira compatível com o Alipay. A AliPay também lançou sua aplicação de reconhecimento facial "Smile to Pay" em dispositivos móveis em 2017, permitindo que os clientes façam compras posando em frente a máquinas em pontos de venda. A Mastercard também anunciou seu piloto de reconhecimento biométrico há pouco menos de dois anos. É provável que essa forma de identidade digital para pagamentos continue a se expandir.
Em contraste com os recentes avanços em pagamentos digitais, o Conselho de Washington DC proibiu recentemente empresas que não usam dinheiro. O dinheiro como mercadoria física é um meio de pagamento dispendioso, dadas as questões de segurança, riscos e custos de manuseio para cada stakeholder na cadeia de valor que lida com o dinheiro. Aumentar o uso de dinheiro não reduz custos ou atrito na economia.
O raciocínio para a proibição de DC é que muitas pessoas não têm cartão de débito ou crédito bancário, então devem usar dinheiro para fazer pagamentos. Nos Estados Unidos, aproximadamente 7% da população não tem conta bancária, de acordo com a Global Finance. Esses 7% podem não parecer muito, mas representam cerca de 23 milhões de pessoas que dependem de dinheiro ou outras formas de pagamento não bancárias.
A proibição de DC torna o acesso aos varejistas mais equitativo para as pessoas sem acesso a serviços bancários, mas não aborda a causa raiz da falta de banco em primeiro lugar. Uma explicação é a falta de acesso a um documento de identificação emitido pelo governo, por motivos como não ter endereço fixo. Uma identidade digital estabelecida com base em algum atributo da própria pessoa, em vez de onde ela mora ou se pode dirigir, facilita a solução do problema de acesso econômico.
Para um bom estudo de caso, observe o que aconteceu na Índia desde a introdução do Aadhaar, o sistema de identidade digital estabelecido pelo governo federal do país. Como resultado desse sistema, a inclusão financeira para milhões foi possível. As pessoas podem se qualificar para uma conta bancária ou uma carteira digital com sua identidade digital, na qual podem armazenar fundos obtidos do governo ou de outras fontes. Aqueles que antes não tinham chance de participar da economia, exceto por meio de dinheiro e da generosa ajuda de outras pessoas, agora podem fazer pagamentos em um comerciante usando o sistema de real-time payments da UPI da Índia.
A ligação entre identidade digital e inclusão financeira é clara: com esse sistema, a taxa de pobreza da Índia diminuiu em cerca de 10%, ou quase 135 milhões de pessoas em cinco anos. Além disso, a economia indiana está obtendo benefício dessa inclusão financeira. O crescimento real do PIB foi de 6,9% no ano fiscal de 2022-2023, e espera-se que seja de 6,3% em 2023-2024. A redução no uso de dinheiro é um fator que contribui. É lógico que os EUA e outros países devem considerar acelerar a migrar do dinheiro para pagamentos digitais para alcançar a inclusão financeira e o crescimento econômico.
Há uma oportunidade imediata de acelerar a adoção de alternativas digitais ao dinheiro. Combinada com a adoção da identidade digital, as economias dos países que buscam esse caminho crescerão e serão mais competitivas globalmente do que aqueles que não o fazem. Além disso, empresas e consumidores ficarão mais satisfeitos com a capacidade de realizar negócios à medida que as economias em que vivemos se tornam mais eficientes.
