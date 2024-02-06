Pagamentos em dinheiro versus digitais: como alcançar a inclusão financeira

Para um bom estudo de caso, observe o que aconteceu na Índia desde a introdução do Aadhaar, o sistema de identidade digital estabelecido pelo governo federal do país. Como resultado desse sistema, a inclusão financeira para milhões foi possível. As pessoas podem se qualificar para uma conta bancária ou uma carteira digital com sua identidade digital, na qual podem armazenar fundos obtidos do governo ou de outras fontes. Aqueles que antes não tinham chance de participar da economia, exceto por meio de dinheiro e da generosa ajuda de outras pessoas, agora podem fazer pagamentos em um comerciante usando o sistema de real-time payments da UPI da Índia.

A ligação entre identidade digital e inclusão financeira é clara: com esse sistema, a taxa de pobreza da Índia diminuiu em cerca de 10%, ou quase 135 milhões de pessoas em cinco anos. Além disso, a economia indiana está obtendo benefício dessa inclusão financeira. O crescimento real do PIB foi de 6,9% no ano fiscal de 2022-2023, e espera-se que seja de 6,3% em 2023-2024. A redução no uso de dinheiro é um fator que contribui. É lógico que os EUA e outros países devem considerar acelerar a migrar do dinheiro para pagamentos digitais para alcançar a inclusão financeira e o crescimento econômico.

Há uma oportunidade imediata de acelerar a adoção de alternativas digitais ao dinheiro. Combinada com a adoção da identidade digital, as economias dos países que buscam esse caminho crescerão e serão mais competitivas globalmente do que aqueles que não o fazem. Além disso, empresas e consumidores ficarão mais satisfeitos com a capacidade de realizar negócios à medida que as economias em que vivemos se tornam mais eficientes.