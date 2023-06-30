Criação de cadeias de suprimentos de saúde resilientes

Etapa 1: melhore a visibilidade e a proatividade

Os sistemas hospitalares trabalham com várias equipes, tecnologias e processos fragmentados para gerenciar operações diárias, levando a uma falta generalizada de visibilidade dos dados. As despesas com suprimentos aumentam devido a pedidos excessivos, desperdícios e pedidos de emergência. Os procedimentos de saúde podem ser atrasados devido à falta de suprimentos. Os profissionais de saúde precisam ter maior visibilidade do estoque disponível, onde ele está localizado (ou em trânsito) e aproveitar a inteligência artificial (IA) não apenas para prever interrupções na cadeia de suprimentos, mas também para sugerir maneiras de minimizar problemas.

​Etapa 2: consolide e colabore para otimizar as opções de atendimento

Os profissionais de saúde lutam para consolidar pedidos omnicanal sob uma única visão de verdade para oferta, demanda e inventário entre departamentos farmacêuticos internos e seus fornecedores. Combinar dados de departamentos isolados ou instalações diferentes é um dos primeiros e mais essenciais passos na criação de uma estratégia de cadeia de suprimentos bem informada. Isso simplifica o poder de compra e otimiza o gerenciamento de inventário.

Uma vez que os sistemas hospitalares têm inventory visibility em tempo real, orquestração de pedidos e colaboração com fornecedores, eles podem possibilitar maior satisfação do cliente com opções como compra online com retirada na loja. ​

Etapa 3: aumente a rastreabilidade

Ao longo da cadeia de suprimentos, os dados praticáveis em tempo real muitas vezes estão indisponíveis, faltando ou isolados. Desde a necessidade de identificar a contaminação de produtos sensíveis à temperatura de alto valor (por exemplo, produtos biológicos), com visibilidade passo a passo dos dados do sensor da cadeia de frio, desde a produção até a entrega, até produtos de alta qualidade feitos com os ingredientes corretos, a visibilidade, velocidade e coordenação da cadeia de suprimentos são fatores críticos para a entrega de produtos seguros e eficazes. Ao construir uma rede forte baseada em blockchain com visibilidade, rastreabilidade e procedência robustas, os profissionais do setor de saúde estarão preparados para enfrentar esses desafios regulatórios e de fraude em uma cadeia de suprimentos global complexa. ​