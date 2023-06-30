Criação de cadeias de suprimentos de saúde resilientes

Na cadeia de suprimentos de saúde, existem três desafios principais que farmácias, hospitais, empresas farmacêuticas e pacientes enfrentam: escassez e atrasos; falta de opções de atendimento convenientes e econômicas; e o aumento da falsificação e as mudanças regulatórias, juntamente com a necessidade persistente de melhorar o gerenciamento da cadeia de frio dos medicamentos. Essas dificuldades são inconvenientes, afetam adversamente a qualidade dos cuidados que os pacientes recebem e aumentam os níveis de estresse da equipe. Como os profissionais da cadeia de suprimentos de saúde podem triagem dessas preocupações? Construção de cadeias de suprimentos resilientes.
De acordo com uma pesquisa do setor, 78% dos entrevistados ainda usam processos manuais de cadeia de suprimentos. Vários estudos mostram que enfermeiros em unidades de internação médica/ cirúrgica normalmente gastam até 2 horas de seu turno realizando tarefas relacionadas a suprimentos. Em 2022, o setor farmacêutico foi o que sofreu mais recalls do que nos últimos seis anos, com 567,3 milhões, um aumento de 114% em relação às 264,6 milhões de unidades que sofreram recall em 2021.
Embora seja essencial garantir que a equipe se sinta bem equipada para trabalhar de forma eficiente, especialmente considerando a escassez de mão de obra contínua e generalizada no setor de saúde, a previsão é de que as despesas com suprimentos médicos ultrapassem os custos com mão de obra. Quanto às implicações de medicamentos que podem conter ingredientes contaminados ou foram mantidos em temperaturas inconsistentes, os resultados podem ser terríveis.
Esses problemas da cadeia de suprimentos do setor de saúde são igualmente urgentes e todos exigem atenção imediata. A boa notícia é que é possível aliviar esses perigosos pontos de dor criando resiliência na cadeia de suprimentos de saúde.
Os sistemas hospitalares trabalham com várias equipes, tecnologias e processos fragmentados para gerenciar operações diárias, levando a uma falta generalizada de visibilidade dos dados. As despesas com suprimentos aumentam devido a pedidos excessivos, desperdícios e pedidos de emergência. Os procedimentos de saúde podem ser atrasados devido à falta de suprimentos. Os profissionais de saúde precisam ter maior visibilidade do estoque disponível, onde ele está localizado (ou em trânsito) e aproveitar a inteligência artificial (IA) não apenas para prever interrupções na cadeia de suprimentos, mas também para sugerir maneiras de minimizar problemas.
Os profissionais de saúde lutam para consolidar pedidos omnicanal sob uma única visão de verdade para oferta, demanda e inventário entre departamentos farmacêuticos internos e seus fornecedores. Combinar dados de departamentos isolados ou instalações diferentes é um dos primeiros e mais essenciais passos na criação de uma estratégia de cadeia de suprimentos bem informada. Isso simplifica o poder de compra e otimiza o gerenciamento de inventário.
Uma vez que os sistemas hospitalares têm inventory visibility em tempo real, orquestração de pedidos e colaboração com fornecedores, eles podem possibilitar maior satisfação do cliente com opções como compra online com retirada na loja.
Ao longo da cadeia de suprimentos, os dados praticáveis em tempo real muitas vezes estão indisponíveis, faltando ou isolados. Desde a necessidade de identificar a contaminação de produtos sensíveis à temperatura de alto valor (por exemplo, produtos biológicos), com visibilidade passo a passo dos dados do sensor da cadeia de frio, desde a produção até a entrega, até produtos de alta qualidade feitos com os ingredientes corretos, a visibilidade, velocidade e coordenação da cadeia de suprimentos são fatores críticos para a entrega de produtos seguros e eficazes. Ao construir uma rede forte baseada em blockchain com visibilidade, rastreabilidade e procedência robustas, os profissionais do setor de saúde estarão preparados para enfrentar esses desafios regulatórios e de fraude em uma cadeia de suprimentos global complexa.
Nosso conhecimento especializado em saúde e ciências biológicas, abordagem completa, da estratégia à implementação, e prática de sustentabilidade dedicada garantem que sua cadeia de suprimentos se adapte aos desafios atuais e se prepare para as oportunidades futuras. Esta experiência ajuda você a minimizar riscos, reduzir custos e impulsionar a melhoria contínua no desempenho ambiental e social.
O IBM Sterling OMS, que conquistou diversos prêmios de liderança de mercado, reconhecidos pela G2 (link externo a ibm.com), é uma solução de ponta que oferece inventory visibility em tempo real, orquestração de pedidos e colaboração com fornecedores, além de integrar inteligência artificial, tornando-se a escolha ideal para qualquer empresa que busca uma solução OMS confiável, escalável e flexível.
A IBM Consulting é líder global em consultoria de cadeia de suprimentos de saúde e ciências biológicas, com um ecossistema global de parcerias, acesso proprietário à tecnologia da IBM, pesquisa e laboratórios especializados.
A IBM Consulting ajuda as principais empresas do mundo de saúde e ciências biológicas, como a Merck, a projetar e construir cadeias de suprimentos inteligentes, resilientes e sustentáveis que proporcionam transparência e insights para acelerar a inovação de produtos, manter a confiança e proporcionar a centralidade no paciente.
Conheça alguns insights e ações específicas que os CEOs podem utilizar para acelerar e escalar a adoção da IA generativa com responsabilidade em toda a empresa.
Veja como tornar os dados dos pacientes compartilháveis e seguros exige uma nova forma de pensar sobre os sistemas da área de saúde.
Saiba por que o UHCW NHS Trust se uniu à IBM Consulting e ao parceiro de negócios da IBM Celonis SE para utilizar a tecnologia IBM® watsonx.ai para ajudar a estimular um atendimento mais eficiente aos pacientes.
Transforme a saúde com as soluções avançadas, plataformas seguras e automação robusta com tecnologia de IA da IBM.
A IBM oferece serviços de consultoria em saúde para ajudar os clientes a enfrentar desafios e melhorar os resultados dos pacientes.
Chatbots inteligentes para o setor de saúde, desenvolvidos com o IBM® watsonx Assistant, apresentam respostas coerentes às perguntas dos pacientes e melhorar a experiência dos pacientes.
