Vista aérea de uma área industrial iluminada ao pôr do sol
Gerenciamento de ativos

O que é um sistema de gestão de energia predial (BEMS)?

By Phill Powell , Ian Smalley
Publicado 05/06/2026

Sistema de gestão de energia predial (BEMS), definição

Um sistema de gestão de energia predial (BEMS) é uma plataforma tecnológica que monitoriza e otimiza o desempenho energético e ajuda a reduzir o consumo de energia.

Através da utilização combinada de sensores, medidores inteligentes e automação, a rede BEMS de uma empresa gera economia de energia e benefícios adicionais. O BEMS é um sistema baseado em computador que monitora e controla os equipamentos mecânicos e elétricos de um prédio, como climatização, iluminação, energia, sistemas de incêndio e segurança.

Especificamente, um BEMS executa as seguintes funções principais:

  • Monitora de forma abrangente quanta energia um prédio usa em tempo real
  • Monitora o desempenho energético de um prédio coletando as principais métricas, encontrando ineficiências e reduzindo desperdícios
  • Automatiza e administra tarefas relacionadas ao aquecimento e resfriamento, iluminação e outros sistemas
  • Gera relatórios de conformidade para auditoria energética e conformidade com as emissões

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Como funciona um BEMS?

Ao implementar um sistema de gestão de energia predial (BEMS), sensores e medidores espalhados por todo o edifício enviam dados para uma plataforma de software central. Os gestores de instalações podem definir regras, cronogramas e limites, o sistema então opera o equipamento automaticamente ou alerta a equipe quando algo estiver fora dos parâmetros normais.

Analisando em detalhes, um BEMS executa seu trabalho por meio de quatro etapas:

  1. Coleta de dados: primeiro, um BEMS coleta informações de sensores, medidores inteligentes (que fornecem dados de uso total de utilitários para os provedores de serviços) e submedidores (que medem informações específicas para departamentos dentro daquele edifício). Esses dados abrangem uma série de medições, como energia, temperatura, umidade e níveis de dióxido de carbono.
  2. Análise de tendências: o software de gestão de energia avalia os dados coletados por meio de monitoramento em tempo real, verifica como o consumo se compara aos dados históricos e estabelece benchmarks para o desempenho máximo.
  3. Tomada de decisão: em seguida, vários algoritmos entram em ação, estudando as necessidades operacionais do edifício e usando inteligência artificial (IA) para calcular uma maneira energeticamente eficiente de manter os vários subsistemas do edifício (como HVAC e iluminação) funcionando conforme o esperado, sem gerar desperdício de energia no processo.
  4. Ação: por fim, o BEMS toma medidas corretivas com base na análise dos dados relevantes recebidos e na melhor linha de ação prescrita pelos algoritmos.

Essas etapas ocorrem de forma silenciosa e automática. De repente, o escritório, que estava ficando um pouco frio, agora está um ou dois graus mais quente, e nenhum funcionário precisou mover um dedo para ajustar o termostato.

Mas como esses vários sistemas de equipamentos, todos feitos por fabricantes diferentes, se comunicam entre si? É aí que a BACnet (Rede de automação e controle de edifícios) entra em ação. A BACnet é uma referência global de comunicação de dados para redes de automação e controle predial. Serve como um protocolo de linguagem comum na funcionalidade de um sistema BEMS, permitindo que diferentes marcas e tipos de máquinas "conversem" entre si. 

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Benefícios da implementação de um BEMS

Os benefícios que uma empresa pode obter com a utilização de um BEMS podem ser bastante lucrativos – em termos financeiros, de conformidade com as normas governamentais e de maior prestígio para a empresa:

  • Redução de custos: o Departamento de Energia dos EUA estimou que os custos de energia podem ser reduzidos em 30% por meio do gerenciamento cuidadoso da energia e da adoção de iniciativas de sustentabilidade nas instalações.
  • Relatórios de conformidade: um BEMS mantém a conformidade regulatória ao gerar relatórios de inventário de gases de efeito estufa (GEE), relatórios de conformidade de carbono e relatórios de certificação ambiental.
  • Visibilidade operacional: por meio de dashboards, um BEMS oferece uma visão útil e multifacetada de como a empresa está utilizando energia.
  • Proteção de equipamentos: ao usar um BEMS, a empresa pode prolongar a vida útil de seus equipamentos de aquecimento e refrigeração com diagnósticos avançados e manutenção preditiva.
  • Relações públicas: quando uma empresa consegue demonstrar seu compromisso com a conservação de energia, ela passa a ser reconhecida como uma organização socialmente responsável, digna da confiança do público.

Desafios da implementação de um BEMS

Embora as empresas tenham muito a ganhar com a adoção do BEMS, o processo também envolve investimentos consideráveis e alguns obstáculos a serem superados:

  • Custos iniciais: as empresas têm alguns gastos iniciais ao implementar um BEMS, e esses investimentos podem ser elevados, como o custo de sensores e medidores inteligentes.
  • Integração complexa: muitas vezes, um sistema BEMS moderno é integrado a equipamentos de climatização ou iluminação de sistemas legados mais antigos, e essa combinação geralmente exige adaptações de hardware e atualizações de software.
  • Questões de segurança: muitas empresas estão optando por operar seus sistemas de gestão predial em ambientes de nuvem, o que as torna mais suscetíveis a violações de dados e ataques cibernéticos.
  • Participação da equipe: a subutilização do sistema pode ocorrer quando os funcionários de uma instalação não possuem experiência suficiente com um BEMS recém-instalado.
  • Retorno sobre o investimento: um BEMS é um investimento inteligente para uma empresa, mas normalmente não se paga tão rápido. Os proprietários de edifícios podem ter que esperar anos antes de obter um ROI significativo.

BEMS versus BMS

Um BEMS começa com a incorporação de um sistema de gerenciamento predial (BMS), que usa um sistema de controle baseado em computador para rastrear os equipamentos elétricos, mecânicos e de segurança de edifícios comerciais. Todas essas funções monitoradas – como HVAC, iluminação e equipamentos de segurança – alimentam um dashboard, que os usuários podem acompanhar. O uso de sistemas de controle promove a redução do consumo de energia, enquanto o dashboard ajuda a aumentar a eficiência operacional.

Embora o BMS seja capaz de realizar muitas tarefas mecanicamente, ele possui limitações. Por exemplo, o BMS não foi realmente construído para o pensamento de alto nível. Para isso, é necessário um BEMS, que utiliza todas as informações coletadas e aplica algoritmos complexos para analisar dados de consumo de utilitários e de sensores, identificando oportunidades para reduzir os custos de energia.

Um sistema BEMS também aproveita o poder do software de gestão de energia (EMS), que mantém um controle constante sobre o consumo por meio do monitoramento em tempo real de atividades que consomem muita energia. Um EMS suporta a avaliação comparativa do desempenho da instalação e o estabelecimento de padrões de desempenho básicos. Também simplifica o acompanhamento para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Dessa forma, os sistemas de gerenciamento de energia empresarial atuam como vigilantes. Por meio da automação e do monitoramento constante das fontes de energia, eles estão prontos para alertar os gerentes das instalações quando um BEMS começar a detectar comportamentos anômalos dentro dos padrões de consumo de energia. Por meio da aplicação de diagnósticos aos dados de energia, o BEMS pode localizar ineficiências e eliminar o desperdício. Do ponto de vista operacional, o uso de dados em tempo real ajuda a incentivar a tomada de decisões mais informadas.

Como um edifício de médio porte utiliza energia?

Um edifício de escritórios americano consome, em média, cerca de 22,5 kWh de energia por metro quadrado a cada ano. Aqui estão as várias maneiras pelas quais um edifício de escritórios típico usa energia, que pode ser dividida em cinco operações gerais:

  • Refrigeração e aquecimento: a refrigeração e o aquecimento geralmente representam a maior parte dos custos operacionais de energia de um edifício de escritórios (30 a 40%), dependendo do tamanho do edifício e da ocupação.
  • Ventilação e tratamento de ar: ventiladores de grande porte e outros equipamentos do sistema HVAC distribuem o aquecimento e o ar condicionado por todo o edifício, o que representa de 10 a 20% dos custos de energia do prédio.
  • Iluminação: outro segmento de equipamentos essenciais envolve a iluminação na instalação, uma despesa que representa de 10 a 15% do orçamento energético de uma edificação.
  • Despesas operacionais adicionais: aproximadamente 5 a 10% dos custos de energia estão relacionados a despesas diversas, como elevadores, instalações sanitárias, aquecedores de água e alguns equipamentos auxiliares.
  • Tomadas para equipamentos: entre 15% e 30% das necessidades energéticas de um edifício são destinadas a tudo o que pode ser ligado às tomadas de parede em um escritório. Esses aparelhos incluem equipamentos de computação pessoal, lâmpadas, "comodidades" de escritório (por exemplo, máquinas de venda automática, máquina de café e fornos de micro-ondas), além de energia para dispositivos de Internet das Coisas (IoT).

O futuro do uso eficiente de energia

Empresas e stakeholders com visão de futuro que desejam reduzir sua pegada de carbono e elevar seus esforços de conservação de energia a um novo patamar estão aproveitando as oportunidades oferecidas pela energia renovável.

Muitas empresas otimizam essas oportunidades projetando e construindo edifícios inteligentes que aproveitam os princípios de sustentabilidade. Enquanto isso, os escritórios existentes podem ser adaptados com coletores de energia renovável, como painéis solares. A energia que esses painéis geram pode ser direcionada de forma eficiente para o armazenamento em bateria, que pode ser disponibilizado e usado em períodos posteriores para substituir as dispendiosas horas da rede elétrica.

As empresas interessadas em aprender como utilizar a energia agora e como podem abordar o uso de energia de forma mais estratégica no futuro têm ferramentas disponíveis exatamente para essa finalidade. Uma delas se chama Constellation Business Utility Estimation Guide, e a outra é a Energy Elephant Energy Budgeting Resource. Elas ajudam as empresas a melhorar o desempenho de seus edifícios, definir metas de sustentabilidade alcançáveis e estabelecer sistemas que apresentem escalabilidade ideal à medida que seus negócios se desenvolvem e prosperam.

Autores

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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