O que é um sistema de gestão de energia predial (BEMS)?

Um sistema de gestão de energia predial (BEMS) é uma plataforma tecnológica que monitoriza e otimiza o desempenho energético e ajuda a reduzir o consumo de energia.
Através da utilização combinada de sensores, medidores inteligentes e automação, a rede BEMS de uma empresa gera economia de energia e benefícios adicionais. O BEMS é um sistema baseado em computador que monitora e controla os equipamentos mecânicos e elétricos de um prédio, como climatização, iluminação, energia, sistemas de incêndio e segurança.
Especificamente, um BEMS executa as seguintes funções principais:
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Ao implementar um sistema de gestão de energia predial (BEMS), sensores e medidores espalhados por todo o edifício enviam dados para uma plataforma de software central. Os gestores de instalações podem definir regras, cronogramas e limites, o sistema então opera o equipamento automaticamente ou alerta a equipe quando algo estiver fora dos parâmetros normais.
Analisando em detalhes, um BEMS executa seu trabalho por meio de quatro etapas:
Essas etapas ocorrem de forma silenciosa e automática. De repente, o escritório, que estava ficando um pouco frio, agora está um ou dois graus mais quente, e nenhum funcionário precisou mover um dedo para ajustar o termostato.
Mas como esses vários sistemas de equipamentos, todos feitos por fabricantes diferentes, se comunicam entre si? É aí que a BACnet (Rede de automação e controle de edifícios) entra em ação. A BACnet é uma referência global de comunicação de dados para redes de automação e controle predial. Serve como um protocolo de linguagem comum na funcionalidade de um sistema BEMS, permitindo que diferentes marcas e tipos de máquinas "conversem" entre si.
Os benefícios que uma empresa pode obter com a utilização de um BEMS podem ser bastante lucrativos – em termos financeiros, de conformidade com as normas governamentais e de maior prestígio para a empresa:
Embora as empresas tenham muito a ganhar com a adoção do BEMS, o processo também envolve investimentos consideráveis e alguns obstáculos a serem superados:
Um BEMS começa com a incorporação de um sistema de gerenciamento predial (BMS), que usa um sistema de controle baseado em computador para rastrear os equipamentos elétricos, mecânicos e de segurança de edifícios comerciais. Todas essas funções monitoradas – como HVAC, iluminação e equipamentos de segurança – alimentam um dashboard, que os usuários podem acompanhar. O uso de sistemas de controle promove a redução do consumo de energia, enquanto o dashboard ajuda a aumentar a eficiência operacional.
Embora o BMS seja capaz de realizar muitas tarefas mecanicamente, ele possui limitações. Por exemplo, o BMS não foi realmente construído para o pensamento de alto nível. Para isso, é necessário um BEMS, que utiliza todas as informações coletadas e aplica algoritmos complexos para analisar dados de consumo de utilitários e de sensores, identificando oportunidades para reduzir os custos de energia.
Um sistema BEMS também aproveita o poder do software de gestão de energia (EMS), que mantém um controle constante sobre o consumo por meio do monitoramento em tempo real de atividades que consomem muita energia. Um EMS suporta a avaliação comparativa do desempenho da instalação e o estabelecimento de padrões de desempenho básicos. Também simplifica o acompanhamento para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG).
Dessa forma, os sistemas de gerenciamento de energia empresarial atuam como vigilantes. Por meio da automação e do monitoramento constante das fontes de energia, eles estão prontos para alertar os gerentes das instalações quando um BEMS começar a detectar comportamentos anômalos dentro dos padrões de consumo de energia. Por meio da aplicação de diagnósticos aos dados de energia, o BEMS pode localizar ineficiências e eliminar o desperdício. Do ponto de vista operacional, o uso de dados em tempo real ajuda a incentivar a tomada de decisões mais informadas.
Um edifício de escritórios americano consome, em média, cerca de 22,5 kWh de energia por metro quadrado a cada ano. Aqui estão as várias maneiras pelas quais um edifício de escritórios típico usa energia, que pode ser dividida em cinco operações gerais:
Empresas e stakeholders com visão de futuro que desejam reduzir sua pegada de carbono e elevar seus esforços de conservação de energia a um novo patamar estão aproveitando as oportunidades oferecidas pela energia renovável.
Muitas empresas otimizam essas oportunidades projetando e construindo edifícios inteligentes que aproveitam os princípios de sustentabilidade. Enquanto isso, os escritórios existentes podem ser adaptados com coletores de energia renovável, como painéis solares. A energia que esses painéis geram pode ser direcionada de forma eficiente para o armazenamento em bateria, que pode ser disponibilizado e usado em períodos posteriores para substituir as dispendiosas horas da rede elétrica.
As empresas interessadas em aprender como utilizar a energia agora e como podem abordar o uso de energia de forma mais estratégica no futuro têm ferramentas disponíveis exatamente para essa finalidade. Uma delas se chama Constellation Business Utility Estimation Guide, e a outra é a Energy Elephant Energy Budgeting Resource. Elas ajudam as empresas a melhorar o desempenho de seus edifícios, definir metas de sustentabilidade alcançáveis e estabelecer sistemas que apresentem escalabilidade ideal à medida que seus negócios se desenvolvem e prosperam.
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