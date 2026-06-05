O que é um sistema de gestão de energia predial (BEMS)?

Ao implementar um sistema de gestão de energia predial (BEMS), sensores e medidores espalhados por todo o edifício enviam dados para uma plataforma de software central. Os gestores de instalações podem definir regras, cronogramas e limites, o sistema então opera o equipamento automaticamente ou alerta a equipe quando algo estiver fora dos parâmetros normais.

Analisando em detalhes, um BEMS executa seu trabalho por meio de quatro etapas:

Coleta de dados: primeiro, um BEMS coleta informações de sensores, medidores inteligentes (que fornecem dados de uso total de utilitários para os provedores de serviços) e submedidores (que medem informações específicas para departamentos dentro daquele edifício). Esses dados abrangem uma série de medições, como energia, temperatura, umidade e níveis de dióxido de carbono. Análise de tendências: o software de gestão de energia avalia os dados coletados por meio de monitoramento em tempo real, verifica como o consumo se compara aos dados históricos e estabelece benchmarks para o desempenho máximo. Tomada de decisão: em seguida, vários algoritmos entram em ação, estudando as necessidades operacionais do edifício e usando inteligência artificial (IA) para calcular uma maneira energeticamente eficiente de manter os vários subsistemas do edifício (como HVAC e iluminação) funcionando conforme o esperado, sem gerar desperdício de energia no processo. Ação: por fim, o BEMS toma medidas corretivas com base na análise dos dados relevantes recebidos e na melhor linha de ação prescrita pelos algoritmos.

Essas etapas ocorrem de forma silenciosa e automática. De repente, o escritório, que estava ficando um pouco frio, agora está um ou dois graus mais quente, e nenhum funcionário precisou mover um dedo para ajustar o termostato.

Mas como esses vários sistemas de equipamentos, todos feitos por fabricantes diferentes, se comunicam entre si? É aí que a BACnet (Rede de automação e controle de edifícios) entra em ação. A BACnet é uma referência global de comunicação de dados para redes de automação e controle predial. Serve como um protocolo de linguagem comum na funcionalidade de um sistema BEMS, permitindo que diferentes marcas e tipos de máquinas "conversem" entre si.